Temas del día de EFE Internacional del 13 de diciembre de 2024 (07.30 horas)

12 minutos

SIRIA CONFLICTO

Damasco – Siria vive su primer viernes, día sagrado para los musulmanes, bajo la administración de los islamistas tras la caída de Bachar al Asad, mientras Israel continúa bombardeando diversos puntos del país y en el norte siguen los enfrentamientos entre proturcos y kurdosirios.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El secretario norteamericano de Estado, Antony Blinken, discute este viernes en Ankara con su homólogo turco, Hakan Fidan, el conflicto en Siria, después de entrevistarse anoche poco después de su llegada con el presidente turco, Recen Tayip Erdogan.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Estados Unidos y Turquía, ambos miembros de la OTAN, tienen posturas enfrentadas en Siria debido al apoyo de Washington a las milicias kurdosirias YPG, sus aliadas en la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI)).

– Se enviará una crónica desde Damasco con la situación en la capital

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Los líderes del grupo de países G7 se reúnen en videoconferencia para preparar una posición común sobre Siria tras la caída del régimen de Bachar Al Asad

(Texto)

– En Gaza, al menos 27 personas murieron y otras 50 resultaron heridas en un ataque israelí contra el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, informaron a Efe fuentes de los hospitales locales, aunque la operación aún no ha sido confirmada por el Ejército de Israel.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– En Líbano, el Ejército israelí continuó atacando localidades del sur, después de que las autoridades libanesas denunciaran que Israel abrió fuego contra la localidad de Jiam poco después de retirarse de la zona.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FRANCIA GOBIERNO

París – El presidente francés, Emmanuel Macron, nombra este viernes al nuevo primer ministro tras algo más de una semana de consultas con líderes de distintos partidos tras la moción de censura que derribó el pasado día 4 al Ejecutivo del conservador Michel Barnier.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

IRÁN PROTESTAS

Teherán.- La cantante iraní Parastoo Ahmadi ha desafiado a la República Islámica con la publicación en internet de un concierto en el que aparece sin velo y cantando en público, lo que le ha costado una denuncia de las autoridades al tiempo que ha sido alabada por muchos.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Kiev – La idea de tener tropas extranjeras de los países aliados estacionadas en suelo ucraniano está ganando terreno en el país invadido, aunque prevalece el escepticismo sobre si esto sería posible durante la fase caliente de la guerra, dada la continua cautela de los socios del país en el extranjero, y si podría ser una contribución importante para poner fin al conflicto con Rusia. Por Rostyslav Averchuk

(Texto)

– La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra presenta sus últimos hallazgos sobre la situación en Ucrania.

(Texto)

– Estados Unidos anunció este jueves un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 500 millones de dólares para Ucrania, que incluye drones y municiones para los Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS).

(Texto)

COREA DEL SUR CRISIS

Seúl.- El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, afrontará este sábado una nueva moción parlamentaria para destituirlo que tiene muchas posibilidades de prosperar debido al cambio de posición del partido gobernante, mientras continúa la investigación abierta sobre el mandatario por su aplicación de la ley marcial y prosiguen las movilizaciones ciudadanas en su contra.

(Texto) (Foto)

ITALIA ARGENTINA

Roma – La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibe al presidente argentino, Javier Milei, que en una apretada agenda de dos días en Roma también será galardonado con el premio internacional de economía «Milton Friedman», se reunirá con ejecutivos de empresas y participará en un evento de las juventudes de Hermanos de Italia, el partido ultraderechista que encabeza la mandataria italiana, con quien mantiene una excelente sintonía.

(Texto) (foto) (vídeo)

VENEZUELA D.HUMANOS

Ginebra – El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ofrece informaciones actualizadas sobre la situación de las libertades en Venezuela, donde en las últimas horas han sido liberadas más de un centenar de personas que habían sido detenidas en el contexto de las protestas postelectorales.

(Texto)

ALEMANIA ECONOMÍA

Fráncfort (Alemania) – El Bundesbank publica sus previsiones actualizadas de crecimiento económico e inflación en Alemania para los próximos años, con una situación política incierta por las elecciones generales anticipadas del próximo mes de febrero y con problemas económicos de carácter estructural.

(Texto)

LATINOAMÉRICA CAFÉ

Redacción América – El cambio climático y los costos crecientes están marcando la producción de café en América. Mientras Colombia aumenta su producción, países como Perú, Costa Rica y Honduras enfrentan desafíos por climas extremos, altos costos y mercados volátiles. Aunque los precios internacionales han subido, los pequeños productores luchan por obtener beneficios justos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CIJ CAMBIO CLIMA

La Haya – La Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluye este viernes las audiencias sobre las responsabilidades de los Estados por el cambio climático, tras escuchar a más de 100 países y organizaciones, divididos entre quienes ven el calentamiento global una “violación de derechos humanos” y quienes rechazan tener obligaciones legales al respecto.

(Texto)

JAPÓN COMERCIO

Tokio – Neveras repletas de bolas de arroz, cajeros automáticos, olor a café, colores vivos, una repetitiva melodía de fondo y empleados saludando animadamente a cada cliente que cruza la puerta. Así son las tiendas de conveniencia de origen estadounidense que Japón convirtió en un imperio en medio siglo: los ‘konbini’. Por María Carcaboso Abrié (Crónica)

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

EUROPA

08:00h.- Londres.- R.UNIDO ECONOMÍA.- La Oficina Nacional de Estadísticas publica su estimación de crecimiento del PIB para el mes de octubre.

08:45h.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican los datos definitivos de la inflación de noviembre.

10:00h.- Roma.- ROMA JUBILEO.- A pocos días del inicio del Jubileo, el Año Santo en el que se esperan en Roma 30 millones más de visitantes que en 2025, los precios se han disparado en las zonas más céntricas y en el mercado del alquiler, una situación insostenible para muchos turistas y residentes. Por Joan Mas Autonell (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- París.- AIE GEOTERMIA.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica un informe sobre el futuro de la geotermia.

10:00h.- Bruselas.- UE INTERIOR.- Consejo de Justicia de la UE (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- La Haya.- CIJ CAMBIO CLIMA.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluye este viernes las audiencias sobre las responsabilidades de los Estados por el cambio climático, tras escuchar a más de 100 países y organizaciones.

11:00h.- Fráncfort.- ALEMANIA COYUNTURA.- El Bundesbank publica sus previsiones actualizadas de crecimiento económico e inflación en Alemania para los próximos años (Texto)

11:00h.- Luxemburgo.- UE INDUSTRIA.- Eurostat publica datos de la producción industrial en la UE de octubre.

13:00h.- Madrid.- PARLAMENTO EUROPEO.- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, recibe en Madrid el premio Fórum Europa 2024, entregado por Nueva Economía Fórum.(Texto)

13:00h.- Madrid.- LATINOAMÉRICA ARTE.- Convergencias / Divergencias es el título de una exposición que pone en paralelo el arte de la selva amazónica con el arte moderno y contemporáneo. Casa de América (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:15h.- Roma.- ITALIA ARGENTINA.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibe en Roma al presidente argentino, Javier Milei (Texto) (Foto)

Ankara.- TURQUÍA EEUU.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, visita Tuquía. (Texto)

Ginebra.- UCRANIA D.HUMANOS.- La Oficina de Derechos Humanos de la ONU presenta sus últimos hallazgos sobre la situación en Ucrania. (Texto)

París.- FRANCIA GOBIERNO.- El presidente Emmanuel Macron anuncia el nuevo primer ministro que sustituirá a Michel Barnier. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- OCDE IA.- La OCDE organiza una conferencia internacional sobre la inteligencia artificial (IA) en el trabajo, sus implicaciones para la productividad, la innovación y la capacitación de las personas.

Ginebra.- VENEZUELA A D.HUMANOS.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, informa a los países sobre la situación en Venezuela. (Texto)

Budapest.- HUNGRÍA NATACIÓN.- La capital húngara acoge el World Aquatics, el campeonato mundial de natación en piscina corta.

Moscú.- OLIMPISMO RUSIA.- El Comité Olímpico Ruso elige a su nuevo presidente. (Texto)

Roma.- G7 SIRIA.- Los líderes del grupo de países G7, bajo la presidencia de Italia, se reúnen en videoconferencia para preparar una posición común sobre Siria tras la caía del régimen de Bashar Al Asad (Texto)

AMÉRICA

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Los datos de inflación de noviembre, que subieron por segundo mes consecutivo hasta el 2,7 %, marcaron las cotizaciones en los principales índices de Wall Street esta semana, pendientes también de la reunión de la Reserva Federal de los próximos días, donde se prevé un recorte de los tipos de interés. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO PRESUPUESTO.- El Congreso vota por el primer presupuesto anual de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que contempla una reducción del gasto público del 1,9 % y una reducción del déficit a 3,2 % del producto interior bruto (PIB), tras alcanzar casi el 6 % este año. (Texto)(Foto)

Jacareacanga (Brasil).- BRASIL INDÍGENAS (Crónica).- La minería ilegal de oro ha dividido a los indígenas de la Tierra Munduruku, en la Amazonía brasileña. Para algunos caciques es una forma de supervivencia; para otros, una sentencia de muerte al ver cómo los ríos y los peces se envenenan con mercurio. (Texto) (Foto) (Video)

La Paz.- BOLIVIA JUSTICIA (Entrevista).- El exmagistrado boliviano José Antonio Rivera habla con EFE sobre las elecciones judiciales del próximo domingo 15 de diciembre en Bolivia, en las que asegura que la mayoría de ciudadanos acudirán «confundidos y desinformados», debido a un accidentado y politizado proceso. (Texto)

Washington.- EEUU NAVIDAD.- La primera dama estadounidense, Jill Biden, celebra en la Casa Blanca una campaña de recaudación de juguetes para hijos de marines. (Texto)

Quito.- ECUADOR ENERGÍA.- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador retoma el juicio político de censura contra la exministra de Energía y Minas Andrea Arrobo, quien el 4 de diciembre no acudió al Legislativo por temor a represalias del Gobierno si presenta pruebas de que no fue parte de un boicot para provocar apagones en la semana previa al referéndum celebrado en abril, como sostiene el Ejecutivo ecuatoriano. (Texto)

Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central brasileño divulga el crecimiento en octubre de la actividad económica de Brasil (IBC-Br), el índice que utiliza para anticipar la tendencia del PIB. (Texto)

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

Riad.- COP16 DESERTIFICACIÓN.- Decimosexta sesión de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD, en inglés) (Texto)

Rabat.- MARRUECOS JORNADAS.- Segunda jornada de los Diálogos Atlánticos del centro de estudios marroquí Policy Center for the New South, con presencia de la exministra de Exteriores española Ana Palacio, el exministro francés de Economía Dominique Strauss-Kahn y el exministro de Exteriores portugués Paulo Portas. (Texto) (Vídeo)

ASIA

11:30h.- Pekín.- CHINA ESPAÑA.- El Instituto Cervantes de Pekín proyecta la película española ‘Chinas’ y realiza un coloquio posterior con la directora de la cinta, Arantxa Echevarría, y personas de ascendencia china nacidas y/o crecidas en España. (Texto) (Foto)

Pekín.- CHINA FRANCIA.- Emmanuel Bonne, el asesor diplomático del presidente francés, Emmanuel Macron, visita China.

Pekín.- CHINA EGIPTO.- El ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, realiza una visita oficial a China.

Islamabad.- PAKISTÁN OPOSICIÓN.- El Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), el partido de Imran Khan, convoca una manifestación para rendir homenaje a las los partidarios que según la formación perdieron la vida por la represión de las fuerzas de seguridad a las protestas de las últimas semanas.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245