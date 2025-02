Temas del día de EFE Internacional del 13 de febrero de 2025 (13.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Moscu/Kiev – El Kremlin aseguró hoy que los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, coincidieron el miércoles durante su conversación telefónica en que el fin de la guerra en Ucrania es posible por la vía pacífica, pero sobre una posible cumbre entre los dos, el portavoz Dimitri Peskov recomendó a los periodistas «armarse de paciencia».

(Se ha enviado documentación sobre las cumbres de Putin con Trump y otros presidentes estadounidenses)

(Se ha enviado un resumen sobre qué se sabe de la iniciativa de Trump para acabar con la guerra de Ucrania y un resumen de lo que piensan los aliados europeos respecto a las negociaciones, entre ellas la Comisión Europea, que ha dicho que Putin «no puede obtener una recompensa por su agresión» a Ucrania)

– Ucrania entra en la fase previa de negociaciones para poner fin a la guerra entre la esperanza de garantizarse el apoyo de EEUU a cambio de acceso a sus recursos naturales y el miedo a que la sintonía de Donald Trump con Vladímir Putin dé ventaja a Rusia en las conversaciones. Por Marcel Gascón (Análisis)

– Se ha enviado un análisis de que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha logrado aparentemente lo que buscaba desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Negociar la paz en Ucrania, además de asuntos de seguridad internacional y estabilidad estratégica, sin participación europea (Análisis)

– Se han enviado unas claves sobre el potencial de extracción que le coloca entre los diez primeros países del mundo, Ucrania puede ofrecer a EEUU beneficios económicos sustanciales con el acceso a sus tierras raras, cuya explotación plantea enormes retos por la falta de desarrollo del sector y la cercanía a zonas de combate de algunos de los depósitos más importantes. (Claves)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/Gaza – El grupo islamista Hamás confirmó este jueves su disposición de seguir cumpliendo con el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza «en conformidad con lo firmado», incluido el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos previsto para este sábado.

ALEMANIA ATROPELLO

Berlín – Un automóvil ha embestido en la ciudad alemana de Múnich, en el sur del país, a un grupo de personas que participaban en una manifestación sindical, un suceso en el que resultaron heridas al menos 28 personas, según informó la Policía de la capital bávara, cuyas autoridades temen que presumiblemente se trate de un atentado. (Texto)

(Se enviará documentación sobre los atropellos sucedidos en Alemania)

OTAN DEFENSA

Bruselas – En un contexto de posibles negociaciones para lograr el fin de la guerra en Ucrania, los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen en Bruselas por primera vez desde que el republicano Donald Trump volvió a la Casa Blanca.

SIRIA TRANSICIÓN

París – París acoge una conferencia internacional sobre la transición política y la reconstrucción de Siria tras la caída del régimen de Bachar al Asad.

EEUU ARANCELES

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevé firmar este jueves, tal y como anuncií ayer, la orden ejecutiva para imponer «aranceles recíprocos» a los países que gravan productos estadounidenses con el fin de igualar las tarifas que esas naciones aplican a sus exportaciones estadounidensess.

(Trump firma las órdenes ejecutivas del dia a las 19.00 horas, antes de su reunión con el primer ministro indio, Narendra Modi)

EEUU INDIA

Washington – El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe este jueves en la Casa Blanca al primer ministro de la India, Narenda Modi, en un encuentro marcado por la migración, la competencia con China y, sobre todo, el comercio, después de que el mandatario estadounidense haya impuesto aranceles al aluminio y el acero, con impacto directo en la economía india.

ALEMANIA ELECCIONES

Berlín – Los candidatos a la Cancillería por el bloque conservador, Friedrich Merz; los sociademócratas, Olaf Scholz; Los Verdes, Robert Habeck; y la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, se someten en un formato de 140 minutos a las preguntas de los ciudadanos.

LÍBANO GOBIERNO

Beirut – El primer ministro designado del Líbano, Nawaf Salam, cumple un mes en el puesto con el logro de haber conformado un gobierno y evitado los bloqueos cruzados que tanto han marcado la política libanesa.

EEUU GOBIERNO

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su mano derecha, Elon Musk, ha declarado la guerra a las políticas públicas de diversidad, equidad e inclusión (llamadas DEI en inglés), una batalla a la que se han sumado grandes empresas en un gesto de fidelidad hacia el nuevo mandatario. Por Esteban Capdepon Sendra

YOUTUBE ANIVERSARIO

Nueva York – La popular plataforma de vídeos YouTube cumple el 14 de febrero 20 años, dos décadas en la que la plataforma de vídeos ha conseguido cambiar tanto el sector audiovisual como el del entretenimiento.

SALMAN RUSHDIE

Chautauqua (EE.UU.) – El ciudadano libanoestadounidense Hadi Matar, acusado de intentar asesinar al escritor Salman Rushdie en agosto de 2022, comparece ante un tribunal local con motivo del juicio en el que podría ser condenado a 25 años de cárcel.

CINE BERLINALE

Berlín – La 75ª edición de la Berlinale se abre este jueves con la entrega del Oso de Oro de honor a la actriz escocesa Tilda Swinton, nominada este año al Óscar por el último filme de Pedro Almodóvar, mientras que el jurado oficial, presidido por Todd Haynes, habla en rueda de prensa de sus objetivos.

– Presentación del filme ‘Das Licht’ (‘The Light’), del alemán Tom Tykwer, encargado de inaugurar la Berlinale.

– El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, participa en la apertura del European Film Market de la Berlinale, donde España es el país foco.

– Gala de inauguración oficial de la 75ª edición de la Berlinale.

R.UNIDO ARTE

Londres – La Galería de Arte Courtauld de Londres presenta la exposición ‘Goya to Impressionism: Masterpieces from the Oskar Reinhart Collection’, que incluye obras de los pintores españoles Francisco de Goya y un cuadro de Pablo Picasso que ocultaba un retrato inédito femenino desde hace un siglo.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:00h.- Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica el dato definitivo de la tasa de inflación correspondiente a enero. (Texto)

13:00h.- Londres.- R.UNIDO CULTURA.- El artista español Manolo Valdés presenta en la Opera Gallery de Londres su exposición ‘The Library’, una muestra individual de pinturas y nuevas esculturas de técnica mixta. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:15h.- Berlín.- ESPAÑA BERLINALE.- El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, participa en la apertura del European Film Market (EFM) del Festival Internacional de Cine Berlinale, donde España es el país foco. Visita el stand de España, se reúne con la directora del EFM, se reúne con el sector audiovisual y atiende a los medios. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- París.- EUROPA DEMOCRACIA.- La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la excandidata de la izquierda francesa a primera ministra, Lucie Castets, participan en un debate sobre cómo Europa puede afrontar el avance de la política reaccionaria. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

19:00h.- Berlín.- CINE BERLINALE.- Inauguración oficial de la 75ª edición del Festival de Cine Berlinale con alfombra roja (16.00 GMT) y la gala de apertura (18.00 GMT). (Texto)(Foto) (Vídeo)

19:25h.- Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- Los candidatos a la Cancillería por el bloque conservador, Friedrich Merz; los sociademócratas, Olaf Scholz; Los Verdes, Robert Habeck; y la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, se someten en un formato de 140 minutos a las preguntas de los ciudadanos. (Texto) (Foto)

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- Con un potencial de extracción que le coloca entre los diez primeros países del mundo, Ucrania puede ofrecer a EEUU beneficios económicos sustanciales con el acceso a sus tierras raras, cuya explotación plantea enormes retos por la falta de desarrollo del sector en el país y la cercanía a zonas de combate de algunos de los depósitos más importantes. (Claves) (Texto)

Londres.- R.UNIDO CHINA.- El ministro británico de Exteriores, David Lammy, se reúne con su homólogo chino, Wang Yi, en la décima ronda del Diálogo Estratégico entre China y el Reino Unido. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sarajevo.- BOSNIA SERBIA.- El presidente de Serbia, el populista nacionalista Aleksandar Vucic, visita este jueves y viernes la República Srpska, uno de dos entes autónomos de Bosnia Herzegovina, con motivo de la Fiesta Nacional Serbia del 15 de febrero. (Texto)

París.- OCDE MINISTROS.- Foro de políticas sociales de la OCDE previa a la reunión ministerial de la organización copresidida por España y Portugal, con la participación de la ministra española de Trabajo, Yolanda Díaz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA TAYIKISTÁN.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se reúne en Moscú con su homólogo de Tayikistán, Sirojiddin Muhriddin. (Foto)

París.- SIRIA TRANSICIÓN.- Conferencia internacional sobre la transición política de Siria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- OTAN DEFENSA.- Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen en Bruselas por primera vez desde que el republicano Donald Trump volvió a la Casa Blanca, con el reto de mantener el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. (Texto) (Foto)

América

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas del comercio minorista de Brasil en diciembre y en el acumulado de 2024. (Texto)

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- El Gobierno de Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo, divulga su nueva proyección para la cosecha agrícola de 2025. (Texto)

14:00h.- Nueva York.- YOUTUBE ANIVERSARIO.- La popular plataforma de vídeos YouTube cumple el 14 de febrero 20 años, dos décadas en la que la plataforma de vídeos ha conseguido cambiar tanto el sector audiovisual como el del entretenimiento. (Texto) (Foto)

15:00h.- Caracas.- VENEZUELA MÚSICA.- El Sistema de Orquestas y Coros de Venezuela celebra sus 50 años de fundado con un ‘Exposistema’ en el Teatro Teresa Carreño, en Caracas, con programa académicos, presentaciones en vivo, así como la develación de una escultura de su fundador, José Antonio Abreu. (Texto) (Vídeo)

16:00h.- Brasilia.- BRASIL RENOVABLES.- El director general de la Agencia Internacional de Energía Renovable (Irena), Francesco La Camera, se reúne con el ministro brasileño de Minas y Energía, Alexandre Silveira, en el inicio de una visita a Brasil, país que está en proceso de adhesión a ese organismo. (Texto) (Foto)

16:00h.- Chautauqua.- SALMAN RUSHDIE.- El ciudadano libanoestadounidense Hadi Matar, acusado de intentar asesinar al escritor Salman Rushdie en agosto de 2022, comparece ante un tribunal local con motivo del juicio en el que podría ser condenado a 25 años de cárcel. Tribunal local de Chautauqua. Norte del estado de Nueva York. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Tapachula.- CRISIS MIGRATORIA MÉXICO.- Albergues se sostienen con recursos propios mientras crece la ola migrante en la frontera sur de México (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Sao Paulo.- VENEZUELA CRISIS.- La líder opositora venezolana María Corina Machado participa de forma telemática en una conferencia sobre «la lucha contra la dictadura de Nicolás Maduro», organizada por la Fundación Fernando Henrique Cardoso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU INDIA.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe este jueves en la Casa Blanca al primer ministro de la India en un encuentro marcado por la migración, la competencia con China y, sobre todo, el comercio, después de que el mandatario estadounidense haya impuesto aranceles al aluminio y el acero, con impacto directo en la economía india. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Juan.- BAD BUNNY.- El artista puertorriqueño Bad Bunny tiene un gran impacto social a nivel mundial debido a que sus canciones abordan problemáticas locales que son globales como un grito de lucha, según el análisis de 29 especialistas de varias disciplinas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA JUSTICIA.- Comienza el juicio contra el expresidente de Bolivia Jorge Quiroga (2001-2002) por unas declaraciones que dio sobre un caso de corrupción de 2009 que se conoció tras el asesinato del empresario Jorge O´Connor D’Arlach. Quiroga afirma que este proceso fue «desempolvado» por el Gobierno para alejarlo de una candidatura presidencial. (Foto) (Vídeo)

Santiago.- CHILE POLÍTICA.- La ultraderecha chilena vive momentos de fuerte división y su ala más radical, vociferante y «trumpista» acaba de crear un nuevo partido, que no para de subir en las encuestas y que hace peligrar el liderazgo que hasta ahora tiene en el sector el excandidato presidencial José Antonio Kast. Por María M.Mur (foto) (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica el índice de precios al consumidor correspondientes a enero de 2025, después de que en diciembre se registrase una inflación interanual del 117,8 % (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- SHAKIRA GIRA.- Shakira ofrece en Sao Paulo el segundo concierto de la etapa latinoamericana de su gira Las Mujeres No Lloran World Tour. (Texto)

Lima.- PERÚ TIPOS.- El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) toma una decisión sobre la tasa de interés referencial, al aprobar el Programa Monetario del segundo mes de 2025. (Texto)

Tegucigalpa.- CENTROAMÉRICA DEMOCRACIA.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) presentan el proyecto «Mejorando la resiliencia de la democracia» en El Salvador, Guatemala y Honduras, países que forman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires – ARGENTINA TEATRO – Las víctimas de una masacre de jóvenes en el Madrid de 1936 tienen el don de habitar el cuerpo de los vivos para intentar salvar de la muerte a Federico García Lorca, Carmen Luna y Antonio Machado en ‘Los Habitantes’, una miniserie teatral que sube los crímenes franquistas de la Guerra Civil a un escenario de Buenos Aires. (Texto) (Foto) (Video)

Oriente Medio

13:00h.- Rabat.- MARRUECOS EXPOSICIÓN.- Exposición de instrumentos de música de Al Andalus en el marco del festival de música marroquí-andalusí organizado por la Academia del Reino de Marruecos Instituto Real de investigación sobre la Historia de Marruecos (Texto) (Foto) (Vídeo)

Beirut.- LÍBANO GOBIERNO.- El nuevo primer ministro designado del Líbano, Nawaf Salam, cumple un mes en el puesto con el logro de haber conformado un gobierno y evitado los bloqueos cruzados que tanto han marcado la política libanesa. (Texto) (Foto)

Dubái.- EMIRATOS CUMBRE.- Emiratos Árabes Unidos inaugura en Dubái la 12.ª Cumbre Mundial de Gobiernos de 2025, en la más de 30 jefes de Estado y de gobierno, así como ministros y representantes de organizaciones internacionales debatirán sobre soluciones a los desafíos que afronta el mundo. (Texto)

África

13:00h.- Nairobi.- ÁFRICA SALUD.- La agencia de salud pública de la Unión Africana (CDC de África) aborda en su rueda de prensa telemática semanal las urgencias sanitarias del continente, como las epidemia de mpox, el brote de ébola en Uganda y el brote del virus de Marburgo en Tanzania. (Texto)

Johannesburgo.- RD CONGO CONFLICTO.- Sudáfrica repatría los cuerpos de los 14 soldados fallecidos en las últimas semanas en el conflicto del este de la República Democrática del Congo (RDC). (Texto)

