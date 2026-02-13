Temas del día de EFE Internacional del 13 de febrero de 2026 (19.00 horas)

CONFERENCIA MÚNICH

Múnich (Alemania) – Las relaciones transatlánticas, la soberanía europea en defensa y la guerra rusa en Ucrania serán los temas centrales de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que inaugura el canciller alemán, Friedrich Merz y en la que participan, entre otros, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio; el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, o el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

– Friedrich Merz invitó a Washington a reparar la relación trasatlántica durante su discurso inaugural de la Conferencia.

EEUU VENEZUELA

Caracas – El aplazamiento de la ley de amnistía en Venezuela, debido a las diferencias en la Asamblea Nacional sobre un artículo clave, prolonga la incertidumbre de los presos y sus familiares, que siguen sus protestas para presionar al Parlamento y pedir la aprobación del texto.

– El presidente de EE.UU., Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, se reúnen con familias de militares y miembros de las Fuerzas Especiales que llevaron a cabo la Operación Resolución Absoluta que el pasado 3 de enero condujo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

EEUU INMIGRACIÓN

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional encargado de inmigración en EE.UU. y parte fundamental de la estrategia fronteriza del Gobierno de Donald Trump parece abocado a un cierre parcial a partir de la medianoche ante la negativa demócrata a extender su financiación tras la muerte de dos ciudadanos de Mineápolis en operativos migratorios.

EEUU CUBA

La Habana – El asedio petrolero de EE.UU. está agravando los apagones «quita y pon» que sufren en lugares como el barrio habanero de Alamar, cortes breves pero que se repiten sin descanso durante horas, lastrando el día a día de sus pobladores y poniendo a prueba su paciencia y la resistencia de sus equipos eléctricos.

– Cubanos en Miami aceleran los envíos de comida, medicinas e insumos básicos a sus familias ante la agudización de la crisis en la isla, donde dependen de esta ayuda para sobrevivir, pero expresan a EFE su apoyo a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eleve la restricciones con tal de que «caiga el régimen».

– La Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló este viernes que Estados Unidos está incumpliendo la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional con sus sanciones contra Cuba.

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú- Mientras el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, viaja a Alemania para hablar de la paz con Rusia, continúan los bombardeos contra la infraestructura energética ucraniana, el último de los cuales ha afectado a Odesa.

(Desde Munich, se ha enviado información de que Zelenski ha recibido en Alemania el primer dron ucraniano producido en suelo germano)

– Rusia ha confirmado el acuerdo para reanudar la próxima semana las negociaciones sobre Ucrania, cuyas dos primeras rondas tuvieron lugar en Abu Dabi.

ISRAEL PALESTINA

Ciudad de Gaza – En el puerto de la ciudad de Gaza, que durante los más de dos años de ofensiva israelí contra la Franja ha servido como refugio y espacio de descanso a decenas de miles de palestinos, es también ahora el lugar en el que muchas jóvenes se reúnen para procesar sus vivencias cotidianas a través de la pintura.

(Enviado a las 09.07 horas)

(Relacionado con este tema, pero con la guía R.UNIDO TRIBUNALES, se ha enviado información desde Londres: «Justicia británica declara ilegal la prohibición dal grupo propalestino Palestine Action»)

OCDE EDUCACIÓN

París – Los casos de acoso escolar han vuelto a repuntar en los últimos años después de una reducción entre 2018 y 2022, en buena parte por la pandemia, según un informe publicado este viernes por la OCDE.

BANGLADÉS ELECCIONES

Daca.- El Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) ha obtenido una victoria masiva en las elecciones generales celebradas ayer al lograr 209 de los 297 escaños escrutados, según datos de la Comisión Electoral facilitados este viernes a EFE a falta todavía del anuncio oficial y definitivo de los resultados.

– La alianza de once partidos opositores de Bangladés denunció un fraude masivo y violencia contra sus activistas por todo el país.

(Se envió también un tema sobre la culminación del mandato del Nobel de la Paz Muhammad Yunus, tras 18 meses tratando de desmantelar la autocracia sin hundir a Bangladés en el caos).

SIRIA KURDOS

Beirut/Rabat – Rohilat Afrín, miembro de la comandancia general de la alianza liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD), advirtió de que la integración de sus regiones en las estructuras estatales «no es un asunto fácil» y de que este proceso recién acordado con Damasco requerirá «mucho tiempo».

– El enviado especial adjunto del secretario general de la ONU para Siria, Claudio Cordone, celebró el fin de las hostilidades en el noreste de Siria tras el acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno de Damasco y las FSD.

CINE BERLINALE

Berlín – La competición de la Berlinale comenzó hoy con las películas ‘A voix basse’, de la tunecina Leyla Bouzid; ‘Everybody Digs Bill Evans’, sobre el legendario pianista de jazz, y ‘Yellow Letters’, del turco-alemán İlker Çatak, en una jornada en la que, fuera de competición, se proyectará lo nuevo de Gore Verbinski, ‘Good Luck, Have Fun, Don’t Die’, con Sam Rockwell.

– El español Ian de la Rosa habló con EFE de su ópera prima, ‘Iván & Hadoum’, que presenta este viernes en la sección Panorama de la Berlinale.

– El chileno Juan Pablo Sallato presenta en la Berlinale su primera película, ‘Hangar Rojo’, que se desarrollan durante el golpe militar de 1973 en Chile, un filme del que habla con EFE.

BAD BUNNY

Buenos Aires – Bad Bunny ofrece el primero de sus tres conciertos en el estadio Monumental de Buenos Aires, también el primero desde su resonada actuación en el intermedio del Super Bowl.

BRASIL CARNAVAL

Río de Janeiro.- La entrega de las llaves de la ciudad al Rey Momo dio hoy el pistoletazo de salida al Carnaval de Río de Janeiro, unas fiestas que paralizan a Brasil durante cinco días.

– En Brasil, ni los hospitales se quedan afuera del Carnaval. El silencio de los pasillos, que usualmente se interrumpe con el pitido de los monitores cardíacos, en esta época del año cede su lugar a una comparsa de payasos, que desfila y transforma el diagnóstico en juego. Por Ailén Desirée Montes.

EEUU ESPACIO

Miami (EEUU) – La NASA y SpaceX lanzaron hoy con éxito desde Cabo Cañaveral a misión tripulada Crew-12 con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI) para reemplazar al equipo que regresó a la Tierra aproximadamente un mes antes de lo previsto, debido a la emergencia médica de uno de sus integrantes.

