Temas del día de EFE Internacional del 13 de noviembre de 2025 (07.30 horas)

LEY AMNISTÍA

Luxemburgo – El abogado general de la Unión Europea Dean Spielmann publica sus conclusiones sobre la ley de amnistía, que no son vinculantes pero guían al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la redacción de la sentencia, para la que todavía no hay fecha.

(Texto) (Vídeo)

(En concreto, se pronunciará sobre el uso de fondos públicos para financiar el procés y sobre los CDR)

(Las conclusiones del abogado general están previsas para las 09.30 horas)

EEUU GOBIERNO

Washington – EE.UU. pone fin este jueves al cierre gubernamental más largo de su historia después del voto del Congreso y la firma del presidente Donald Trump, lo que implica reactivar las ayudas para la compra de alimentos o reanudar el pago de las nóminas de unos 730.000 empleados federales o permitir el retorno a sus puestos de otros 670.000.

(Texto)

(Se ha enviado un resumen a las 05.05, una vez que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la laye que pone fin al cierre de la administración federal, la más larga de su historia)

Con anterioridad, la Cámara de Representantes aprobó el acuerdo para finalizar el cierre por 222 votos a favor -entre ellos seis demócratas) y 209 en contra -entre ellos dos republicanos-

(Se han enviado unas claves a las 05.46 horas: ¿Qué contiene la ley firmada por Trump que finaliza el cierre de la Administración»)

EEUU EPSTEIN

Washington – Tras pasar página al cierre del gobierno federal, los legisladores demócratas ponen el foco en las revelaciones sobre la relación del fallecido pederasta Jeffrey Epstein y el ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que considera el tema una distracción, pese a que él mismo hizo campaña prometiendo revelar toda la red de contactos y amigos del financiero condenado.

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La frágil tregua en la Franja de Gaza se mantiene a pesar de los muertos diarios a la espera de que Hamás entregue a los cuatro cuerpos de rehenes fallecidos aún en el enclave, lo que permitirá pasar a la siguiente fase del alto el fuego.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Se enviará una crónica desde el desierto del Néguev sobre las demoliciones de las aldeas de los beduinos por parte del Gobierno israelí. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ATENTADOS PARÍS ANIVERSARIO

París – Francia conmemora el décimo aniversario de los atentados del 13 de noviembre de 2015, cuando tres comandos yihadistas asesinaron a 132 personas en Saint-Denis y París, con ceremonias presididas por el presidente Emmanuel Macron en los seis lugares de los ataques y con la inauguración de un jardín dedicado a las víctimas.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

– Se enviará una crónica desde la Plaza de la República, donde los parisinos y turistas podrán seguir todas las ceremonias desde unas pantallas gigantes.

UCRANIA GUERRA

Moscú – Rusia juega a dos bandas en Ucrania, ya que se muestra dispuesta a reanudar las negociaciones directas con Kiev en Estambul y al mismo tiempo intensifica su ofensiva en el Donbás para demostrar a EE.UU. que está ganando la guerra.

(Texto) (Foto)

– Reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE, en la que se debatirá el uso de activos rusos congelados para financiar a Ucrania, entre otros temas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La presunta trama de corrupción en el sector energético ucraniano, en la que según las agencias anticorrupción está implicado un antiguo socio de Volodímir Zelenski, se ha convertido en la mayor prueba hasta la fecha para el presidente, hasta ahora muy popular gracias a su papel en la defensa contra Rusia. Por Rostyslav Averchuk.

(Texto)

ESPAÑA CHINA

Pekín – Felipe VI subrayó este jueves en Pekín, en un discurso ante la colonia de españoles en la capital china, que España defiende la democracia y los derechos humanos a la vez que el diálogo fructífero con China, en el último acto del viaje de Estado que han realizado los reyes esta semana a la segunda economía mundial.

(Texto) (foto) (vídeo)

– La reina Letizia homenajea a docentes de español en China, cuyos alumnos adoran a Rosalía.

(Texto) (foto)(vídeo)

IRAK ELECCIONES

Bagdad.- Los resultados de las elecciones generales de Irak dan victoria al Partido de Reconstrucción y Desarrollo, del primer ministro, el chií Mohamed Shia al Sudani, quien ya ha afirmado que su formación está abierta a los demás grupos políticos para formar un nuevo Gobierno.

(Texto)

CHILE ELECCIONES

Santiago de Chile – La campaña para las elecciones presidenciales del próximo 16 de noviembre en Chile llega a su fin y los candidatos juegan sus últimas cartas para tratar de convencer al gran número de indecisos que señalan las encuestas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

COLOMBIA ARMERO

Armero (Colombia) – Colombia recuerda los 40 años de su mayor tragedia natural, ocurrida la noche del 13 de noviembre de 1985, cuando la erupción del volcán nevado del Ruiz provocó una avalancha de piedras, agua y lodo que sepultó a la próspera localidad de Armero, en el centro del país.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

LATIN GRAMMY

Las Vegas (EE.UU.) – La Academia Latina de la Grabación desvela a los ganadores de los premios más prestigiosos de la música latina con el astro puertorriqueño Bad Bunny liderando con 12 las candidaturas, seguidos de Ca7riel y Paco Amoroso, con diez menciones.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MÉXICO CINE

Ciudad de México – La actriz y directora argentina Dolores Fonzi habla con EFE sobre ‘Belén’, película que busca convertirse en la candidata al Oscar a Mejor Película Internacional y Mejor Film Iberoamericano en los premios Goya.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

– Con motivo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, que se celebrará este domingo y en la que ocho candidatos aspiran a suceder a Gabriel Boric, la Agencia EFE enviará desde este jueves una serie previa con la guía CHILE ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

07:00h.- Múnich.- SIEMENS RESULTADOS.- Siemens publica los resultados del ejercicio 2024-2025, que concluyó a finales de septiembre.

07:30h.- París.- FRANCIA DESEMPLEO.- Se publican los datos del paro en el tercer trimestre.

08:00h.- Londres.- R.UNIDO PIB.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga la cifra del PIB británico correspondiente al tercer trimestre del año. (Texto)

08:00h.- Fráncfort.- DEUTSCHE TELEKOM RESULTADOS.- La empresa de telecomunicaciones alemana Deutsche Telekom publica sus resultados financieros correspondientes a los nueve meses del año. (Texto)

08:00h.- Fráncfort.- MERCK RESULTADOS.- El grupo farmacéutico alemán Merck publica sus resultados financieros correspondientes a los nueve meses del año. (Texto)

09:30h.- Bruselas.- UE ECONOMÍA.- Reunión de ministros de Economía y Finanzas de todos los Estados miembros de la UE, en la que se discutirá el uso de activos rusos congelados para financiar a Ucrania, entre otras temas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Luxemburgo.- LEY AMNISTÍA.- El abogado general de la Unión Europea Dean Spielmann publica sus conclusiones sobre la ley de amnistía. En concreto, sobre las cuestiones prejudiciales que le ha planteado el Tribunal de Cuentas sobre los gastos del procés y la Audiencia Nacional sobre los CDR acusados de terrorismo.

10:00h.- París.- AIE PETRÓLEO.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo.

10:00h.- Madrid.- IRAK PRENSA.- La Casa Árabe de Madrid acoge la visita de una delegación de responsables de los organismos de medios de comunicación de Irak, que mantendrán un encuentro con periodistas españoles en el que hablarán sobre la libertad de prensa en su país. (Texto)

10:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica su boletín económico.

11:00h.- Bruselas.- UE INDUSTRIA.- La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica datos de la producción industrial en la UE en el mes de septiembre

11:00h.- Fráncfort.- BCE SUPERVISIÓN.- Sexto foro de supervisión bancaria del Banco Central Europeo (BCE) (13 y 14 de noviembre). Participan la presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, la alemana Claudia Buch y el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe.

11:00h.- París.- OCDE SALUD.- La OCDE publica su informe anual en el que compara indicadores clave sobre la salud y el sistema sanitario de sus países miembros.

11:00h.- Bruselas.- UE MATERNIDAD.- El Parlamento Europeo da el primer paso para que las eurodiputadas embarazadas o de baja de maternidad puedan votar a distancia con un voto que pide a los países de la UE reformar la ley electoral europea.

11:00h.- Bruselas.- UE EMPRESAS.- El Parlamento Europeo intenta por segunda vez fijar su posición negociadora sobre las propuestas de Bruselas para simplificar las normas de sostenibilidad para las empresas, después de que la primera en octubre fracasara por un escaso margen.

11:00h.- Bruselas.- UE DANA.- El Parlamento Europeo da el visto bueno final a la concesión a España de 946 millones de euros del Fondo de Solidaridad para paliar las consecuencias de la dana de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana y la provincia de Albacete. (Foto)(Vídeo)

11:00h.- Londres.- R.UNIDO LITERATURA.- El escritor británico-húngaro David Szalay, ganador del premio Booker por ‘Flesh’ (Carne), cuenta que creó a István, protagonista de la novela, para reflejar una vida que transcurre a caballo entre dos lugares distintos en los que él «no se siente completamente en casa en ninguno de los dos». (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30H.- París.- ATENTADOS PARÍS ANIVERSARIO.- Francia conmemora el décimo aniversario de los atentados del 13 de noviembre de 2015, cuando tres comandos yihadistas asesinaron a 132 personas en Saint-Denis y París, y lo hará con ceremonias presididas por el presidente Emmanuel Macron en los seis lugares de los ataques y con la inauguración de un jardín dedicado a las víctimas.Las ceremonias en los lugares de los atentados comienzan a las 11.30 horas y se desarrollan a lo largo del día, mientras que la inauguración del jardín del 13 de noviembre empieza a las 18.00 horas. y termina a las 20.00h. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Madrid.- UE CELAC.- Seminario de balance sobre la reciente cumbre UE-CELAC, organizado por la Fundación Alternativas Fundación Alternativas. (Texto)

12:00h.- París.- OCDE DESEMPLEO.- La OCDE publica las cifras comparadas del desempleo en sus países miembros.

14:00h.- Berlín.- ALEMANIA COYUNTURA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso sobre política económica en el congreso de la Asociación de Comercio en Berlín.

14:00h.- Berlín.- ALEMANIA COMERCIO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso en el Congreso de Comercio de la Asociación Alemana del Comercio (HDE). (Foto)

15:00h.- Ginebra.- TABACO CONVENCIÓN.- Rueda de prensa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para adelantar los objetivos de la 11ª Conferencia de las Partes (COP) del Convenio Marco para el Control del Tabaco, que se celebra del 17 al 22 de noviembre en Ginebra. (Texto)

17:00h.- París.- FRANCIA LIBREROS.- Los emblemáticos ‘bouquinistes’ de París, es decir, los libreros de viejo que pueblan con sus puestos verdes las orillas del Sena, realizan una conferencia de prensa con motivo de su 475 aniversario.

18:00h.- Madrid.- CONGRESO CATÓLICOS.- El presidente de la Fundación conservadora estadounidense Heritage, Kevin Roberts, que dirige uno de los principales laboratorios de ideas más influyentes en la políticas de Donald Trump, mantiene un encuentro con periodistas antes de inaugurar el 27 Congreso Católicos y Vida Pública. (Texto)

19.30H.- Cascais (Portugal) – ESPAÑA PORTUGAL.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reúne con la ministra de Administración interna de la República portuguesa, María Lúcia da Conseiçao Abrantes Amaral.

Bucarest.- RUMANÍA MOLDAVIA.- El primer ministro de la República de Moldavia, Alexandru Munteanu, visita Rumanía y se reúne con su homólogo rumano, Ilie Bolojan.

París.- OCDE CAMBIO CLIMÁTICO.- La OCDE publica un informe sobre las tendencias sobre los impuestos sobre la energía en sus países miembros y el precio de las emisiones de carbono.

Bruselas.- UE CLIMA.- El pleno del Parlamento Europeo vota la meta climática de la Unión Europea de recortar sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2040 en un 90 % respecto a 1990, incluyendo que los países puedan cubrir un 5 % del objetivo de reducción de CO2 comprando créditos de emisión en terceros países fuera de la UE. (Texto) (Foto)

Ginebra.- PERSONAS DESAPARECIDAS.- La jefa de la Agencia Central de Búsqueda de desaparecidos, un servicio del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), habla en el cierre de la cuarta conferencia internacional para familiares personas desaparecidas, que a la vez emitirán una declaración conjunta. (Texto)

París.- OCDE SANIDAD.- La OCDE publica su informe anual en el que compara indicadores clave sobre la salud y el sistema sanitario de sus países miembros.

Madrid.- LATINOAMÉRICA MODA.- Fashion Week Latam celebra su séptima edición del 12 al 14 de noviembre con ocho diseñadores latinoamericanos y firmas consolidadas en la industria de la moda internacional. Espacio Monbull (Texto) (Foto)

América

11:00h.- Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- El cantante italiano Damiano David, vocalista del grupo de rock que ganó Eurovisión en 2021 Maneskin, se presenta por primera vez en solitario en el recinto Royal Center de Bogotá. Royal Center

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- El Gobierno de Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo, divulga su nueva proyección para la cosecha agrícola de 2025. (Texto)

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas del comercio minorista de Brasil en septiembre. (Texto)

14:30h.- Washington.- EEUU INFLACIÓN.- La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publica los datos de inflación de Estados Unidos. (Texto)

14:30h.- Nueva York.- DISNEY RESULTADOS.- El gigante del entretenimiento The Walt Disney Company publica sus resultados del cuarto trimestre y acumulados, tras ganar en los primeros meses de su ejercicio fiscal 1.091 millones de dólares, un 145 % más interanual, gracias en gran parte a su negocio de parques temáticos y su plataforma de ‘streaming’.

16:00h.- Lima.- PERÚ PENSIONES.- El mayor sindicato de profesores de la educación pública de Perú vuelve a las calles para exigir al Congreso que promulgue la ley que les otorgaría una pensión mínima de 3.800 soles (1.128 dólares), ante la negativa del Gobierno a firmar por el alto desbalance fiscal que generaría. Jirón Camaná 550 (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:30h.- Sao Paulo.- BRASIL AUTOMÓVILES.- La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) de Brasil divulga los datos de producción, ventas y exportación de automóviles en octubre (Texto)

21:00h.- Lima.- PERÚ BRYCE.- La Caja de las Letras del Instituto Cervantes recibe el legado del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, en un acto que tendrá lugar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, en el marco de las jornadas internacionales que homenajean al autor peruano. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:30h.- Washington.- EEUU ARGENTINA.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el ministro argentino de Exteriores, Pablo Quirno, se reúnen en el Departamento de Estado.

Ciudad de México.- MÉXICO LIBROS.- La directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Marisol Schulz, comenta el programa de la edición 2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ESPAÑA ARGENTINA.- El presidente del Senado español, Pedro Rollán, comienza este jueves una visita institucional a Argentina junto a una delegación de la Cámara Alta y se reúne con la vicepresidenta del Gobierno y presidenta del Senado argentino, Victoria Villarruel (Texto)

Chiclayo.- PERÚ PAPA.- La ciudad peruana de Chiclayo, donde el papa León XIV fue obispo antes de llegar a El Vaticano, inaugura una estatua de cinco metros de altura y media tonelada de peso del sumo pontífice. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- CRISTINA FERNÁNDEZ.- Se celebra la segunda audiencia del juicio contra la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), acusada de encabezar una red de cobro de sobornos entre 2003 y 2015 (Texto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA FENTANILO.- La comisión del Congreso argentino que investiga el caso del fentanilo contaminado, que ha provocado la muerte de al menos 87 personas en el país, celebra una nueva sesión, a la que está citado el ministro de Salud, Mario Lugones (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO CINE.- La actriz y directora argentina Dolores Fonzi habla con EFE sobre ‘Belén’ película que busca convertirse en la candidata al Oscar a Mejor Película Internacional (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR REFERÉNDUM.- Los presos son los primeros en votar de manera anticipada en el referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa para este domingo 16 de noviembre, donde los ecuatorianos votarán propuestas como establecer una Asamblea Constituyente o permitir de nuevo la instalación de bases militares extranjeras en el país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR REFERÉNDUM.- Concluye la campaña electoral del referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa para este domingo 16 de noviembre, donde los ecuatorianos votarán propuestas como establecer una Asamblea Constituyente o permitir de nuevo la instalación de bases militares extranjeras en el país. (Texto)

Santiago.- CHILE ELECCIONES.- La campaña para las elecciones presidenciales del próximo 16 de noviembre en Chile llega a su fin y los candidatos juegan sus últimas cartas para tratar de convencer al gran número de indecisos que señalan las encuestas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Fernando (Trinidad y Tobago) – TRINIDAD Y TOBAGO VENEZUELA – Cuando la venezolana Julie Ramírez huyó de su país por la persecución política en 2016, creyó haber encontrado un refugio en Trinidad y Tobago. Casi una década después, vive nuevamente con miedo, esta vez a ser deportada. Por Elena Varisca (Texto) (Foto)

Lima.- PERÚ TIPOS.- El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publica el informe mensual sobre la tasa de interés de referencia, que se mantuvo en 4,25 % hasta octubre pasado. (Texto)

Miami.- EEUU PENA DE MUERTE.- Florida lleva a cabo la ejecución de Bryan Fredrick Jennings, un hombre de 66 años condenado por la violación y el asesinato de una niña de seis años en 1979, y que supondrá la 16ª víctima de la pena capital este año en el estado (Texto)

Sao Paulo.- MBRF RESULTADOS.- El gigante cárnico brasileño MBRF, resultado de la reciente fusión entre Marfrig y BRF, divulga sus resultados financieros del tercer trimestre del año. (Texto)

Sao Paulo.- NUBANK RESULTADOS.- El banco digital Nubank, con operaciones en Brasil, Colombia y México, divulga sus resultados financieros del tercer trimestre del año. (Texto)

Sao Paulo.- JBS RESULTADOS.- La multinacional brasileña JBS, la mayor procesadora de carne animal del mundo, divulga sus resultados financieros del tercer trimestre del año. (Texto)

Armero.- COLOMBIA ARMERO.- Cuarenta años de la tragedia de Armero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Belém.- COP30 CLIMA.- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA EMPRESAS.- El grupo Aval, el mayor conglomerado financiero de Colombia, publica sus resultados del tercer trimestre del año. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA EMPRESAS.- El Grupo Sura, uno de los mayores conglomerados empresariales de Colombia, publica sus resultados del tercer trimestre. (Texto)

Miami.- EEUU TELEVISIÓN.- Entrevista con la actriz francesa Marion Cotillard, quien debuta en la televisión estadounidense en la cuarta temporada de ‘The Morning Show’. (Texto)(Vídeo)

Los Ángeles.- EEUU ESPAÑA.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mantiene un encuentro con la alcaldesa de Los Ángeles y excongresista, Karen Bass,

Oriente Medio

Néguev.- ISRAEL PALESTINA.- Miles de beduinos árabes del desierto del Néguev, en el sur de Israel, viven bajo la amenaza de las demoliciones. Solo 11 de sus 47 aldeas están reconocidas. Las demás son consideradas ilegales por el Gobierno israelí, cuyas excavadoras representan una amenaza: pueden dejarles sin hogar y con una deuda imposible de pagar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Pekín – ESPAÑA CHINA – Los reyes de España culminan su visita a China en una jornada con varios eventos, que incluyen la presidencia de Felipe VI de la reunión del Consejo Asesor Empresarial España-China, tras lo cual emprenderá una visita a las instalaciones de la empresa GESTAMP en Pekín. (foto)(vídeo)

Pekín – CHINA TAILANDIA – El rey Vajiralongkorn de Tailandia comienza una visita oficial a China.

Daka- BANGLADÉS JUSTICIA – El Tribunal de Crímenes Internacionales de Daca, una corte doméstica de Bangladés, fija la fecha en la que emitirá su veredicto sobre el caso por crímenes de lesa humanidad en el que está imputada la ex primera ministra de este país, Sheikh Hasina.

Akita (Japón) JAPÓN OSOS – La prefectura de Akita, en el norte de Japón, se ha convertido en el epicentro de una escalada sin precedentes de los ataques de osos a humanos, lo que ha obligado a las autoridades a armar con rifles a una unidad especial de la Policía que este jueves comenzará a patrullar la zona junto a los cazadores locales para proteger a la población. (Texto)(foto)(vídeo)

Seúl – COREA DEL SUR UNIVERSIDAD – Los estudiantes surcoreanos presentan el exigente examen de acceso a la universidad, conocido como ‘Suneung’, un acontecimiento nacional que tiene impacto en la frecuencia del transporte público, la Bolsa de Seúl y los vuelos.

