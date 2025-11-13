Temas del día de EFE Internacional del 13 de noviembre de 2025 (13.00 horas)

LEY AMNISTÍA

Luxemburgo – El abogado general de la Unión Europea (UE) Dean Spielmann consideró este jueves que la ley de amnistía española no es contraria a la directiva europea antiterrorismo y, en contra del criterio de la Comisión Europea (CE), señaló que a su juicio «no constituye una autoamnistía».

– Además, el abogado general consideró que «no existe un vínculo» directo entre los gastos del procés «y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión», aunque sí consideró que algunas disposiciones de la Ley Orgánica de Amnistía relativas a la exención de la responsabilidad contable podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva.

EEUU GOBIERNO

Washington – EE.UU. pone fin este jueves al cierre gubernamental más largo de su historia después del voto del Congreso y la firma del presidente Donald Trump, lo que implica reactivar las ayudas para la compra de alimentos o reanudar el pago de las nóminas de unos 730.000 empleados federales o permitir el retorno a sus puestos de otros 670.000.

EEUU EPSTEIN

Washington – Tras pasar página al cierre del gobierno federal, los legisladores demócratas ponen el foco en las revelaciones sobre la relación del fallecido pederasta Jeffrey Epstein y el ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que considera el tema una distracción, pese a que él mismo hizo campaña prometiendo revelar toda la red de contactos y amigos del financiero condenado.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La violencia de los colonos israelíes en Cisjordania no cesa: un grupo incendió en la madrugada del jueves una mezquita entre las localidades de Deir Istiya y Kafr Haris, en la gobernación de Nablus (Cisjordania ocupada), y escribieron eslóganes racistas en sus paredes, informó la agencia de noticias palestina, Wafa.

– La frágil tregua en la Franja de Gaza se mantiene a pesar de los muertos diarios a la espera de que Hamás entregue a los cuatro cuerpos de rehenes fallecidos aún en el enclave, lo que permitirá pasar a la siguiente fase del alto el fuego.

– Miles de beduinos árabes del desierto del Néguev, en el sur de Israel, viven bajo la amenaza de las demoliciones. Solo 11 de sus 47 aldeas están reconocidas. Las demás son consideradas ilegales por el Gobierno israelí, cuyas excavadoras representan una amenaza: pueden dejarles sin hogar y con una deuda imposible de pagar. Por Magda Gibelli Sánchez

ATENTADOS PARÍS ANIVERSARIO

París – Francia conmemora el décimo aniversario de los atentados del 13 de noviembre de 2015, cuando tres comandos yihadistas asesinaron a 132 personas en Saint-Denis y París, con ceremonias presididas por el presidente Emmanuel Macron en los seis lugares de los ataques y con la inauguración de un jardín dedicado a las víctimas.

– Se enviará una crónica desde la Plaza de la República, donde los parisinos y turistas podrán seguir todas las ceremonias desde unas pantallas gigantes.

UCRANIA GUERRA

Moscú – Rusia juega a dos bandas en Ucrania, ya que se muestra dispuesta a reanudar las negociaciones directas con Kiev en Estambul y al mismo tiempo intensifica su ofensiva en el Donbás para demostrar a EE.UU. que está ganando la guerra.

– Reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE, en la que se debatirá el uso de activos rusos congelados para financiar a Ucrania, entre otros temas.

– La presunta trama de corrupción en el sector energético ucraniano, en la que según las agencias anticorrupción está implicado un antiguo socio de Volodímir Zelenski, se ha convertido en la mayor prueba hasta la fecha para el presidente, hasta ahora muy popular gracias a su papel en la defensa contra Rusia. Por Rostyslav Averchuk.

ESPAÑA CHINA

Pekín – Felipe VI subrayó este jueves en Pekín, en un discurso ante la colonia de españoles en la capital china, que España defiende la democracia y los derechos humanos a la vez que el diálogo fructífero con China, en el último acto del viaje de Estado que han realizado los reyes esta semana a la segunda economía mundial.

IRAK ELECCIONES

Bagdad.- Los resultados de las elecciones generales de Irak dan victoria al Partido de Reconstrucción y Desarrollo, del primer ministro, el chií Mohamed Shia al Sudani, quien ya ha afirmado que su formación está abierta a los demás grupos políticos para formar un nuevo Gobierno.

COP30 CLIMA

Belém (Brasil)- La COP30 de Belém aborda este miércoles los impactos del calentamiento global y la contaminación en la salud, que van desde la proliferación de enfermedades tradicionalmente tropicales, como el dengue, al agravamiento de dolencias respiratorias.

– Las llamadas de la Administración Trump al uso de combustibles fósiles no han frenado el despliegue renovable en las grandes economías mundiales, que, al mismo tiempo, parecen estar confiando su electrificación y las necesidades energéticas de nuevas industrias, como los centros de datos, al resurgir nuclear.

– El despliegue de energías renovables continúa en las economía mundiales y protagoniza parte de los debates de la COP30 pero todavía parece quedar un largo camino para que puedan arrinconar definitivamente a las fósiles a juzgar por los datos de un informe de Global Carbon Project.

CHILE ELECCIONES

Santiago de Chile – La campaña para las elecciones presidenciales del próximo 16 de noviembre en Chile llega a su fin y los candidatos juegan sus últimas cartas para tratar de convencer al gran número de indecisos que señalan las encuestas.

COLOMBIA ARMERO

Armero (Colombia) – Colombia recuerda los 40 años de su mayor tragedia natural, ocurrida la noche del 13 de noviembre de 1985, cuando la erupción del volcán nevado del Ruiz provocó una avalancha de piedras, agua y lodo que sepultó a la próspera localidad de Armero, en el centro del país.

LATIN GRAMMY

Las Vegas (EE.UU.) – La Academia Latina de la Grabación desvela a los ganadores de los premios más prestigiosos de la música latina con el astro puertorriqueño Bad Bunny liderando con 12 las candidaturas, seguidos de Ca7riel y Paco Amoroso, con diez menciones.

MÉXICO CINE

Ciudad de México – La actriz y directora argentina Dolores Fonzi habla con EFE sobre ‘Belén’, película que busca convertirse en la candidata al Oscar a Mejor Película Internacional y Mejor Film Iberoamericano en los premios Goya.

ESPECIALES

– Con motivo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, que se celebrará este domingo y en la que ocho candidatos aspiran a suceder a Gabriel Boric, la Agencia EFE enviará desde este jueves una serie previa con la guía CHILE ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

14:00h.- Berlín.- ALEMANIA COYUNTURA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso sobre política económica en el congreso de la Asociación de Comercio en Berlín.

14:00h.- Berlín.- ALEMANIA COMERCIO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso en el Congreso de Comercio de la Asociación Alemana del Comercio (HDE). (Foto)

15:00h.- Ginebra.- TABACO CONVENCIÓN.- Rueda de prensa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para adelantar los objetivos de la 11ª Conferencia de las Partes (COP) del Convenio Marco para el Control del Tabaco, que se celebra del 17 al 22 de noviembre en Ginebra. (Texto)

17:00h.- París.- FRANCIA LIBREROS.- Los emblemáticos ‘bouquinistes’ de París, es decir, los libreros de viejo que pueblan con sus puestos verdes las orillas del Sena, realizan una conferencia de prensa con motivo de su 475 aniversario.

18:00h.- Madrid.- CONGRESO CATÓLICOS.- El presidente de la Fundación conservadora estadounidense Heritage, Kevin Roberts, que dirige uno de los principales laboratorios de ideas más influyentes en la políticas de Donald Trump, mantiene un encuentro con periodistas antes de inaugurar el 27 Congreso Católicos y Vida Pública. (Texto)

19.30H.- Cascais (Portugal) – ESPAÑA PORTUGAL.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reúne con la ministra de Administración interna de la República portuguesa, María Lúcia da Conseiçao Abrantes Amaral.

Bucarest.- RUMANÍA MOLDAVIA.- El primer ministro de la República de Moldavia, Alexandru Munteanu, visita Rumanía y se reúne con su homólogo rumano, Ilie Bolojan.

París.- OCDE CAMBIO CLIMÁTICO.- La OCDE publica un informe sobre las tendencias sobre los impuestos sobre la energía en sus países miembros y el precio de las emisiones de carbono.

Ginebra.- PERSONAS DESAPARECIDAS.- La jefa de la Agencia Central de Búsqueda de desaparecidos, un servicio del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), habla en el cierre de la cuarta conferencia internacional para familiares personas desaparecidas, que a la vez emitirán una declaración conjunta. (Texto)

Madrid.- LATINOAMÉRICA MODA.- Fashion Week Latam celebra su séptima edición del 12 al 14 de noviembre con ocho diseñadores latinoamericanos y firmas consolidadas en la industria de la moda internacional. Espacio Monbull (Texto) (Foto)

América

11:00h.- Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- El cantante italiano Damiano David, vocalista del grupo de rock que ganó Eurovisión en 2021 Maneskin, se presenta por primera vez en solitario en el recinto Royal Center de Bogotá.

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- El Gobierno de Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo, divulga su nueva proyección para la cosecha agrícola de 2025. (Texto)

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas del comercio minorista de Brasil en septiembre. (Texto)

14:30h.- Washington.- EEUU INFLACIÓN.- La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publica los datos de inflación de Estados Unidos. (Texto)

14:30h.- Nueva York.- DISNEY RESULTADOS.- El gigante del entretenimiento The Walt Disney Company publica sus resultados del cuarto trimestre y acumulados.

16:00h.- Lima.- PERÚ PENSIONES.- El mayor sindicato de profesores de la educación pública de Perú vuelve a las calles para exigir al Congreso que promulgue la ley que les otorgaría una pensión mínima de 3.800 soles (1.128 dólares) (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:30h.- Sao Paulo.- BRASIL AUTOMÓVILES.- La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) de Brasil divulga los datos de producción, ventas y exportación de automóviles en octubre (Texto)

21:00h.- Lima.- PERÚ BRYCE.- La Caja de las Letras del Instituto Cervantes recibe el legado del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, en un acto que tendrá lugar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:30h.- Washington.- EEUU ARGENTINA.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el ministro argentino de Exteriores, Pablo Quirno, se reúnen en el Departamento de Estado.

Ciudad de México.- MÉXICO LIBROS.- La directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Marisol Schulz, comenta el programa de la edición 2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ESPAÑA ARGENTINA.- El presidente del Senado español, Pedro Rollán, comienza este jueves una visita institucional a Argentina junto a una delegación de la Cámara Alta y se reúne con la vicepresidenta del Gobierno y presidenta del Senado argentino, Victoria Villarruel (Texto)

Chiclayo.- PERÚ PAPA.- La ciudad peruana de Chiclayo, donde el papa León XIV fue obispo antes de llegar a El Vaticano, inaugura una estatua de cinco metros de altura y media tonelada de peso del sumo pontífice. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- CRISTINA FERNÁNDEZ.- Se celebra la segunda audiencia del juicio contra la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), acusada de encabezar una red de cobro de sobornos entre 2003 y 2015 (Texto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA FENTANILO.- La comisión del Congreso argentino que investiga el caso del fentanilo contaminado, que ha provocado la muerte de al menos 87 personas en el país, celebra una nueva sesión, a la que está citado el ministro de Salud, Mario Lugones (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO CINE.- La actriz y directora argentina Dolores Fonzi habla con EFE sobre ‘Belén’ película que busca convertirse en la candidata al Oscar a Mejor Película Internacional (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR REFERÉNDUM.- Los presos son los primeros en votar de manera anticipada en el referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa para este domingo 16 de noviembres. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR REFERÉNDUM.- Concluye la campaña electoral del referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa para este domingo 16 de noviembre, donde los ecuatorianos votarán propuestas como establecer una Asamblea Constituyente o permitir de nuevo la instalación de bases militares extranjeras en el país. (Texto)

Santiago.- CHILE ELECCIONES.- La campaña para las elecciones presidenciales del próximo 16 de noviembre en Chile llega a su fin y los candidatos juegan sus últimas cartas para tratar de convencer al gran número de indecisos que señalan las encuestas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Fernando (Trinidad y Tobago) – TRINIDAD Y TOBAGO VENEZUELA – Cuando la venezolana Julie Ramírez huyó de su país por la persecución política en 2016, creyó haber encontrado un refugio en Trinidad y Tobago. Casi una década después, vive nuevamente con miedo, esta vez a ser deportada. Por Elena Varisca (Texto) (Foto)

Lima.- PERÚ TIPOS.- El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publica el informe mensual sobre la tasa de interés de referencia, que se mantuvo en 4,25 % hasta octubre pasado. (Texto)

Miami.- EEUU PENA DE MUERTE.- Florida lleva a cabo la ejecución de Bryan Fredrick Jennings, un hombre de 66 años condenado por la violación y el asesinato de una niña de seis años en 1979, y que supondrá la 16ª víctima de la pena capital este año en el estado (Texto)

Sao Paulo.- MBRF RESULTADOS.- El gigante cárnico brasileño MBRF, resultado de la reciente fusión entre Marfrig y BRF, divulga sus resultados financieros del tercer trimestre del año. (Texto)

Sao Paulo.- NUBANK RESULTADOS.- El banco digital Nubank, con operaciones en Brasil, Colombia y México, divulga sus resultados financieros del tercer trimestre del año. (Texto)

Sao Paulo.- JBS RESULTADOS.- La multinacional brasileña JBS, la mayor procesadora de carne animal del mundo, divulga sus resultados financieros del tercer trimestre del año. (Texto)

Armero.- COLOMBIA ARMERO.- Cuarenta años de la tragedia de Armero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Belém.- COP30 CLIMA.- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA EMPRESAS.- El grupo Aval, el mayor conglomerado financiero de Colombia, publica sus resultados del tercer trimestre del año. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA EMPRESAS.- El Grupo Sura, uno de los mayores conglomerados empresariales de Colombia, publica sus resultados del tercer trimestre. (Texto)

Miami.- EEUU TELEVISIÓN.- Entrevista con la actriz francesa Marion Cotillard, quien debuta en la televisión estadounidense en la cuarta temporada de ‘The Morning Show’. (Texto)(Vídeo)

Los Ángeles.- EEUU ESPAÑA.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mantiene un encuentro con la alcaldesa de Los Ángeles y excongresista, Karen Bass,

