Temas del día de EFE Internacional del 14 de enero de 2026 (09.00 horas)

16 minutos

IRÁN PROTESTAS

Teherán – La tensión continúa en Irán pese a un aparente descenso de las protestas, que se ha traducido en una disminución de las fuerzas de seguridad en las calles, mientras Estados Unidos anima a los manifestantes a tomar las instituciones afirmando que la ayuda está en camino.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nafizardeh, advirtió este miércoles que su país atacará bases estadounidenses en la región si Estados Unidos lanza una ofensiva contra la nación persa.

(Texto)

(Se ha enviado información de que Trump amenaza con «medidas muy severas» si Irán ejecuta a manifestantes)

– China, el mayor socio comercial y el principal comprador de petróleo de Irán, país con el que ha fortalecido su relación en los últimos años, mantiene un perfil bajo ante la ola de protestas que vive el país, limitándose por el momento a pedir a Washington que no interfiera y sin revelar si está en contacto con Teherán.

(Texto)

(Enviado a las 08.36 horas)

GROENLANDIA EEUU

Nuuk (Groenlandia) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido a Groenlandia en el primer eslabón del conflicto a tres bandas que EEUU, Rusia y China están disputando para controlar el Ártico, lo que puede colocar a la región en una crisis de consecuencias imprevisibles. Por Julio César Rivas

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reúne en Washington con los cancilleres de Dinamarca y Groenlandia, Lars Lokke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, para tratar los deseos de Washington de anexionarse la isla y explorar posibles alternativas conjuntas.

(Texto) (Foto) (Video)

– La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, celebra la reunión semestral con los presidentes de los dos territorios autónomos de Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe, en medio de las amenazas de Estados Unidos para hacerse con esa isla ártica.

(Texto)

– Los seis años de sequía que padece Irán, los recursos minerales que atesora Groenlandia, los acuerdos energéticos transfronterizos firmados por Venezuela o los intereses rusos en el Ártico sitúan los principales conflictos internacionales sobre un telón de fondo medioambiental.

(Texto)

EEUU VENEZUELA

Caracas – La espera de los familiares de presos políticos en Venezuela continúa entre la incertidumbre y las denuncias de retrasos en las liberaciones anunciadas por el Gobierno del país, que mantiene que se trata de un gesto unilateral de reconciliación y que asegura que existe una lista de los liberados, aunque dicho registro no ha llegado a las ONG para poder verificar el proceso.

(Texto)(Foto)(Video)

Caracas – El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

(Texto) (Foto) (Video)

(Se ha enviado un resumen actualizado a las 06.13 titulado «El Gobierno eleva a 400 las excarcelaciones en Venezuela y ONG denuncian «dilaciones»)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Gaza sufre las consecuencias del temporal, con la mayoría de su población desplazada y residiendo en tiendas de campaña y espacios no preparados para soportar el invierno, mientras Israel sigue el desarrollo de las protestas en Irán y la posible intervención estadounidense en el país, que puede conllevar un ataque en territorio israelí.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MÉXICO CUBA

Ciudad de México – México enfrenta el desafío de convertirse en el principal proveedor de combustible a Cuba, en medio de las tensiones geopolíticas generadas por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por EEUU y el fin de los envíos desde Caracas anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, este fin de semana.

(Texto) (Foto)

UCRANIA GUERRA

Kiev – Ucrania trabaja a contrarreloj para hacer frente a las graves consecuencias para su sistema energético de una escalada de ataques aéreos rusos que coincide con la caída extrema de las temperaturas y que el Kremlin justifica como una respuesta a bombardeos ucranianos supuestamente contra civiles en territorio ruso.

(Texto) (Audio)

FRANCIA GOBIERNO

París – La Asamblea Nacional debate las mociones de censura presentadas contra el Gobierno de Sébastien Lecornu por la izquierdista La Francia Insumisa y la ultraderechista Agrupación Nacional por su incapacidad a bloquear el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y que cuentan con escasas posibilidades de prosperar.

(Texto) (Vídeo)

TAILANDIA ACCIDENTE

Bangkok .- Al menos 22 personas han muerto y 30 resultaron heridas este miércoles en Tailandia tras la caída de una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros que cubría la ruta de Bangkok a Ubon Ratchatani (noreste), con decenas de personas a bordo.

(Texto) (foto) (vídeo)

CHINA CANADÁ

Pekín – El primer ministro canadiense, Mark Carney, inicia este miércoles la primera visita de un líder de su país a China en casi una década marcada por tensiones con el gigante asiático y por el deterioro de los lazos entre Ottawa y Washington tras el regreso de Donald Trump al poder. (foto)(vídeo)

(Texto) (Foto) (Vídeo)

RIESGOS GLOBALES

Londres – El Foro Económico Mundial (FEM) presenta en Londres su informe anual Riesgos Globales 2026, en el que los expertos hacen sus predicciones en relación con las principales amenazas globales a corto y medio plazo.

(Texto)(Audio)

CAMBIO CLIMÁTICO

Berlín – Copernicus, el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea (UE), da a conocer la temperatura media mundial en 2025, que puede confirmar si el año pasado fue el segundo o tercero más cálido jamás registrado.

(Texto) (Audio)

POLICE JUICIO

Londres – Audiencia judicial para tratar la denuncia interpuesta contra Sting por parte de sus dos excompañeros de Police, Andy Summers y Stewart Copeland, por los derechos de autor generados por sus canciones, último capítulo de una agria guerra entre los tres miembros de la popular banda.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Sofía.- BULGARIA GOBIERNO.- El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, entrega el mandato para formar Gobierno al candidato a primer ministro, nominado por el segundo grupo parlamentario más grande de la actual legislatura – «Continuamos el Cambio – Bulgaria Democrática» (PP-DB). (Texto)

10:00h.- Londres.- RIESGOS INFORME.- El Foro Económico Mundial (FEM) presenta en Londres su informe anual Riesgos Globales 2026, en el que expertos predicen las principales amenazas globales a corto y medio plazo. (texto)

10:00h.- Moscú.- RUSIA NAMIBIA.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reúne en Moscú con su homóloga de Namibia, Selma Ashipala-Musavyi. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA COSTA RICA.- La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla (2010-2014) recibe a la prensa en el marco de su visita a España. (Texto)

10:00h.- Madrid.- PERSECUCIÓN RELIGIOSA.- La ONG Open Doors presenta la Lista Mundial de la Persecución 2026, elaborada para identificar los países del mundo más peligrosos para los cristianos. (Texto)

10:30h.- Madrid.- MUSEO DEL PRADO.- El director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir, presenta en rueda de prensa las líneas de actuación y actividades que integran su programación en el año 2026. Puerta de Alfonso XII. Casón del Buen Retiro.

11:00h.- Madrid.- EEUU VENEZUELA.- Familiares de jóvenes asesinados en las manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro ofrecen una rueda de prensa para instar a la Corte Penal Internacional (CPI) a emitir órdenes de captura contra Maduro y su cadena de mando por crímenes de lesa humanidad. (Texto) (Foto) (Víeo)

11:30h.- Madrid.- YASMINA REZA.- La novelista y dramaturga francesa Yasmina Reza, autora de obras aclamadas como ‘Arte’ y ‘Un dios salvaje’, habla con EFE de su nuevo libro, ‘Casos reales’, donde recopila historias que ha presenciado acudiendo como espectadora durante más de quince años a procesos judiciales en Francia. Hotel Urban

12:00h.- Londres.- R.UNIDO ARTE.- La National Gallery de Londres presenta a su artista residente para el año 2025, Ming Wong, originario de Singapur. National Gallery. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- El vicecanciller y ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, pronuncia un discurso en el Instituto de Estudios Económicos (DIW) de Berlín.

17:00h.- Halle.- ALEMANIA COMERCIO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso en la recepción de Año Nuevo de la Cámara de Industria y Comercio de Halle-Dessau y de la Cámara de Artesanos de Halle.

Copenhague.- GROENLANDIA EEUU.- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, celebra la reunión semestral con los presidentes de los dos territorios autónomos de Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe, en medio de las amenazas de Estados Unidos para hacerse con esa isla ártica y el mismo día en que en Washington se produce una reunión para tratar las ambiciones anexionistas del presidente Donald Trump. (Texto)

Crotone (Italia).- MEDITERRÁNEO MIGRACIÓN.- Se prevé que se celebre la primera audiencia del juicio penal en la localidad de Crotone contra seis agentes de las fuerzas del orden italianas acusados de naufragio negligente y homicidio múltiple por el hundimiento de un barco de migrantes en Cutro con 94 muertos. (Texto)

Ginebra.- EMPLEO TENDENCIAS.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publica su informe sobre las tendencias sociales y del empleo en 2026. (Texto)

América

13:00h.- Asunción.- PARAGUAY EAU.- La ministra de Estado para la Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos, Reem Al Hashimy, encabeza una delegación que visita Paraguay y será recibida por el presidente del país, Santiago Peña. Casa presidencial Mburuvicha Róga (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Nueva York.- WELLS FARGO RESULTADOS.- Wells Fargo anuncia sus resultados del cuarto trimestre después de que su beneficio neto creciera un 9,29 % interanual en el tercer trimestre de 2025

14:00h.- Nueva York.- BANK OF AMERICA RESULTADOS.- Bank of America anuncia sus resultados del cuarto trimestre de 2025 después de que su beneficio neto creciese un 12 % interanual hasta septiembre

14:00h.- Nueva York.- CITIGROUP RESULTADOS.- Citigroup, la mayor empresa de servicios financieros del mundo, anuncia sus resultados del cuarto trimestre después de que su beneficio neto subiera un 16 % interanual en el tercero

15:00h.- Guayaquil.- ECUADOR CRIMINALIDAD.- Especialistas analizan la situación actual de reclutamiento de menores por parte de las bandas del crimen organizado y ofrecen propuestas para contrarrestarlo. (Texto)

16:00h.- Lima.- PERÚ DERRAME.- Expertos y pescadores peruanos afectados por el derrame de petróleo ocurrido hace cuatro años en la costa norte de Lima en una refinería operada por Repsol denuncian en una conferencia de prensa que aún sufren las consecuencias de este accidente ambiental. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Miami.- EEUU CONSERVACIÓN.- Dos decenas de esculturas de vehículos elaboradas con hormigón ecológico sumergidas cerca de Miami Beach denuncian la contaminación humana del medio marítimo, al tiempo que constituyen un refugio de biodiversidad para recuperar corales y otras especies marinas que desaparecieron en las últimas décadas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- San José.- COSTA RICA EL SALVADOR.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, realiza una visita a Costa Rica en la que inspeccionará los avances en la construcción de una cárcel inspirada en el modelo que él ha implementado en su país para combatir las pandillas. Centro Penitenciario ‘La Reforma’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Guatemala.- GUATEMALA GOBIERNO.- Ciudad de Guatemala – El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, cumple dos años al frente del Gobierno del país centroamericano, con una aprobación muy por debajo de los índices con los que fue electo en los comicios de 2023 y a la espera de finalmente remover en mayo próximo, como le avala la ley, a la fiscal general, Consuelo Porras, su principal antagonista en el cargo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Texto) (Vídeo)

20:00h.- Guatemala.- GUATEMALA JUSTICIA.- Ciudad de Guatemala – Las claves para entender el proceso para la designación de un nuevo fiscal general en Guatemala, en reemplazo de la actual jefa del Ministerio Público (Fiscalía), Consuelo Porras, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea, después del inicio del proceso oficial esta semana por el Congreso. (Texto)

20:30h.- Miami.- EEUU CUBA.- Estados Unidos prepara los primeros suministros de ayuda humanitaria que enviará a Cuba para ayudar a las comunidades afectadas por el huracán Melissa, que provocó el pasado octubre graves daños a infraestructuras y cosechas en la isla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Guatemala.- GUATEMALA ECONOMÍA.- Ciudad de Guatemala – La organización no gubernamental Fundesa, vinculada a las cámaras empresariales de Guatemala, lleva a cabo un foro sobre las perspectivas económicas de la nación que preside Bernardo Arévalo de León para el año en curso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:00h.- Miami.- EEUU ESPACIO.- Regreso anticipado a la Tierra de la Crew-11 de la Estación Espacial Internacional (EEI) debido a la emergencia medica de uno de sus cuatro tripulantes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO CUBA.- México enfrenta el desafío de convertirse en el principal proveedor de combustible a Cuba tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por EEUU. (Texto) (Foto)

Bogotá.- COLOMBIA ACCIDENTE.- Homenaje público al cantante colombiano de música popular Yeison Jiménez, fallecido el sábado en un accidente de avioneta en Boyacá (centro), que tendrá lugar en el Movistar Arena de Bogotá. Movistar Arena de Bogotá (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ CRIMINALIDAD.- Diversos gremios de transporte urbano de Lima secundan un nuevo paro general para este miércoles 14 de enero para protestar contra el Gobierno por el incremento de las extorsiones y asesinatos del crimen organizado a sus trabajadores, pese al estado de emergencia decretado por el Ejecutivo desde octubre.

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza este miércoles una licitación en el mercado doméstico de letras y bonos con la que busca obtener fondos para hacer frente a inminentes vencimientos de títulos de deuda por unos 9,5 billones de pesos (unos 6.375 millones de dólares) (Texto)

Caracas.- EEUU VENEZUELA.- Familiares de presos políticos en Venezuela continúan a la expectativa de la liberación de sus parientes, mientras ONG exigen que se haga pública una lista oficial con los nombres de los excarcelados, luego de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, afirmara que dicho registro ya existe. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- NICARAGUA CONSTITUCIÓN.- La Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento) tiene previsto aprobar este miércoles, tras una segunda votación en nueva legislatura, una reforma parcial a la Constitución Política que establece que los nicaragüenses de nacimiento «perderán su nacionalidad al adquirir otra nacionalidad», afectando entre otros a muchos exiliados. (Texto)

Asia

10:00h.- Pekín.- CHINA COMERCIO.- La Administración General de Aduanas de China divulga los datos de diciembre sobre las exportaciones, que aumentaron un 5,7 % interanual el mes anterior según las cifras denominadas en yuanes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA CANADÁ.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, inicia una visita oficial a China con el objetivo de relanzar las relaciones bilaterales, que desde 2018 han atravesado por graves dificultades, en el contexto del conflicto comercial de Ottawa con Washington y la nueva realidad geopolítica del continente americano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245