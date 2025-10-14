Temas del día de EFE Internacional del 14 de octubre de 2025 (07.30 horas)

18 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La población gazatí regresa a sus poblaciones arrasadas tras la firma del acuerdo entre Hamás y el Gobierno de Israel, que ha comenzado el proceso de identificación de los cadáveres de rehenes devueltos el lunes, mientras espera la entrega del resto de cuerpos que todavía siguen en Gaza.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Seguimiento de la situación del ingreso de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

– Milicias palestinas acusadas de colaborar con Israel mantienen una pugna interna con Hamás por controlar la Franja.

– La ministra de Asuntos Exteriores y Expatriados de la Autoridad Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, se reúne en Atenas con su homólogo griego, Yorgos Yerapetritis, en el marco de una visita oficial a Grecia. (Texto) (Foto)

FRANCIA GOBIERNO

París – El nuevo gobierno del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presenta este martes en consejo de ministros las grandes líneas de su proyecto de presupuestos para 2026 y se espera que clarifique si suspende la reforma de las pensiones como le exigen los socialistas durante su discurso programático ante la Asamblea Nacional.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Kiev – Ucrania prepara ya la visita del viernes del presidente, Volodimir Zelenski, a Washington, en la que espa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el acuerdo alcanzado por Israel y Hamás, se centre en presionar al Kremlin para que declare un alto el fuego y acceda a firmar una paz asumible también para los ucranianos. Por Marcel Gascón

(Texto)

– El ministro polaco de Exteriores, Radek Sikorski, participa en un acto organizado en el Parlamento británico por Unidos contra Irán Nuclear (UANI) para presentar por primera vez en Europa un dron de ataque iraní Shahed-136, el mismo modelo que Rusia ha utilizado en Ucrania y en una reciente incursión en Polonia. (Texto)

GUERRA COMERCIAL

Pekín/Washington – Las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos se enturbian aún más con la entrada en vigor este martes de una «tarifa portuaria especial» china a los buques de Estados Unidos, en respuesta a una medida similar impulsada por Washington contra los barcos chinos y cuya entrada en vigor también se prevé para el 14 de octubre.

(Texto)

-China amenaza con «pelear hasta el final» si Estados Unidos mantiene los nuevos aranceles

(Texto)

– Han entrado en vigor en Estados Unidos aranceles a la madera blanda del 10 % y del 25 % a algunos muebles tapizados, gabinetes de cocina, tocadores de baño y otros productos relacionados. (Texto)

CHINA ESPAÑA

Hangzhou (China) – El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, viajará este martes a Hangzhou (China) donde se reunirá con su homólogo chino, Wang Yi, en el contexto del 20 aniversario de la Asociación Estratégica Integral entre España y China, cuya celebración se escenificó con la visita a ese país del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de abril.

(Texto)

EEUU ARGENTINA

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe por primera vez en la Casa Blanca a su homólogo argentina, Javier Milei, a quien brindará su apoyo electoral días después de que el Tesoro estadounidense comprara pesos argentinos para inyectar liquidez de dólares a la economía argentina.

(Textos)

(Milei será recibido por Trump a las 17 horas)

FMI PERSPECTIVAS

Washington – Se presenta la última actualización del Informe de Perspectiva Económica del Fondo Monetario Internacional (FMI).

MADAGASCAR PROTESTAS

Antananarivo – Madagascar se debate entre la incertidumbre y la confusión tras anunciar el presidente del país, Andry Rajoelina, que huyó a un «lugar seguro» para proteger su vida tras las protestas contra los recurrentes cortes de agua y luz, que sacuden el país desde hace casi tres semanas y han recibido el apoyo de una unidad militar de élite insurrecta.

(Texto)

CONGRESO LENGUA ESPAÑOLA

Arequipa (Perú) – El Instituto Cervantes presenta el ‘Diccionario Vargas Llosa’, un recopilatorio de términos y vocablos de la obra del premio Nobel recopilados por un amplio grupo de autores, en el marco del décimo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) que se celebra en la ciudad peruana de Arequipa.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La Casa Museo de Mario Vargas Llosa hace un relanzamiento del recorrido e instalaciones para conocer las instalaciones donde el premio Nobel de Literatura vivió durante su primer año de vida en Arequipa, en el marco de la celebración del décimo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE).

(Texto) (Foto) (Video)

GUSTAVO DUDAMEL

Los Ángeles – Gustavo Dudamel celebra este martes su legado en la Filarmónica de Los Ángeles con una gala especialmente seleccionada tras 17 años como director musical y artístico de una de las orquestas más prestigiosas de EE.UU. y de la que se despide en esta temporada.

(Texto) (Foto)

FRANCIA LOUVRE

París – El Louvre dedica una exposición al pintor Jacques-Louis David (1748-1825), padre de la escuela francesa, con motivo del bicentenario de su muerte.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

TAILANDIA ESPAÑA

Bangkok – La empresa española Tuk Me ofrece en Bangkok el primer servicio de tuk-tuk premium, con rutas que recorren desde los principales templos de la ciudad hasta bares y rincones escondidos.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Londres.- R.UNIDO DESEMPLEO.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga el índice del desempleo británico correspondiente al mes de septiembre. (Texto)

08:00h.- Luxemburgo.- UE INTERIOR.- Los ministros de Interior de la Unión Europea debatirán las últimas propuestas comunitarias para la expulsión de los migrantes irregulares y tratarán de alcanzar un acuerdo general parcial sobre una normativa para combatir los abusos sexuales a menores en internet. (Texto) (Vídeo)

08:00h.- Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica el dato definitivo de la tasa de inflación germana en septiembre. (Texto) (Vídeo)

09:00h.- Atenas.- GRECIA PALESTINA.- La ministra de Asuntos Exteriores y Expatriados de la Autoridad Palestina, Varsen Aghabekian Shanin, se reune en Atenas con su homólogo griego, Yorgos Yerapetritis, en el marco de una visita oficial a Grecia. (Texto) (Foto)

09:30h.- Berlín.- ALEMANIA REGIONES.- El canciller alemán, Friedrich Merz, visita el estado federado de Brandenburgo en el marco de sus viajes a los diferentes estados federados. (Foto) (Vídeo)

10:00h.- París.- AIE PETRÓLEO.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo.

10:00h.- París.- FRANCIA GOBIERNO.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reúne al nuevo Gobierno de Sébastien Lecornu con la meta de trabajar en un proyecto de Presupuestos de 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Fráncfort.- ALEMANIA ECONOMÍA.- El Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) publica su índice de confianza inversora en octubre.

11:00h.- Fráncfort.- FERIA LIBRO.- La escritora alemana Nora Haddada, autora de «Blaue Romanze» participa en la rueda de prensa inaugural de la Feria del Libro de Fráncfort, junto al director de la institución, Jürgen Boos, y la presidenta de la Asociación de Libreros Alemanes, Karin Schmidt-Friedrichs. (Texto) (Foto)

13:00h.- Londres.- UCRANIA GUERRA.- Acto en el Parlamento británico con el ministro de Exteriores de Polonia, Radek Sikorski, organizado por Unidos contra Irán Nuclear (UANI, en inglés), donde se presentará por primera vez en Europa un dron de ataque iraní Shahed-136, adquirido en Ucrania por UANI, el mismo modelo que Rusia ha utilizado en ese país y en una reciente incursión en Polonia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30h.- Horsens.- UE COMERCIO.- Consejo informal de Comercio de la Unión Europea (UE) que trata una serie de temas comerciales a la luz de la situación geopolítica actual y de los tiempos cambiantes en la región. (Texto) (Foto)

19:35h.- Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en el acto conmemorativo de la Academia Alemana de Ciencias Técnicas.

Tirana.- BALCANES ALBANIA UE.- Tirana acoge el primer Foro de Inversiones UE-Balcanes Occidentales, apoyado por la Comisión Europea, al que acudirá la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Tivat (Montenegro).- MONTENEGRO UE.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, visita Montenegro para reiterar el apoyo de la UE al proceso de adhesión de la región de los Balcanes Occidentales y su acceso gradual al Mercado Único. (Foto)(Vïdeo)

Sarajevo.- BOSNIA UE.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, realiza una visita a Bosnia y Herzegovina. (Texto) (Foto)

Atenas.- GRECIA HUELGA.- Grecia vive este martes su segunda huelga general en dos semanas, que ha sido convocada por los principales sindicatos del país para exigir al Gobierno conservador que retire un proyecto de ley que amplía la jornada laboral a un máximo de 13 horas diarias. (Texto) (Foto)

Bruselas.- UE REGIONES.- El Comité de Regiones de la Unión Europea celebra una sesión plenaria, en la que participarán el presidente de Aragón, Jorge Azcón, la presidenta de Baleares, Marga Prohens, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Mira, entre otros representantes de autoridades autonómicas y locales españolas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Praga.- DEMOCRACIA CONFERENCIA.- 29ª edición de la conferencia internacional anual de Forum 2000, bajo el lema «Enfrentando las adversidades: Resiliencia democrática en acción».

Vativano.- VATICANO ITALIA.- EL papa León XIV se reúne con el Jefe de Estado italiano, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal, sede de la República. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Ginebra.- OMS NEUROLOGÌA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) presenta una evaluación sobre el estado global de los servicios sanitarios dedicados a la neurología. (Texto)

Bucarest.- RUMANÍA ALEMANIA.- El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, visita Rumanía y se reúne con su homóloga rumana, Oana Toiu.

Londres.- OMI MEDIOAMBIENTE.- El Comité de protección del medio marino celebra su 2º periodo de sesiones extraordinario en la sede de la Organización Marítima Internacional (OMI) del 14 al 17 de octubre para debatir la adopción del Marco de emisiones netas nulas en este organismo multilateral.

París.- FRANCIA LOUVRE.- El Louvre dedica una exposición al pintor Jacques-Louis David (1748-1825), padre de la escuela francesa, con motivo del bicentenario de su muerte. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- TEDH GEORGIA RUSIA.- El Tribunal de Estrasburgo se pronuncia sobre los incumplimientos por Rusia de una sentencia previa de 2024 sobre las líneas de demarcación entre el territorio georgiano y el de las provincias separatistas de Abjasia y Osetia del Sur, apoyadas por Moscú.

América

Ciudad de México.- MÉXICO LLUVIAS.- El Gobierno de México informa sobre las labores de rescate y ayuda tras las catastróficas lluvias torrenciales que golpearon el centro del país y han dejado, por el momento, más de 60 muertos, decenas de desaparecidos y decenas de miles de afectados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Morelia.- MÉXICO CINE.- Entrevista con los hermanos Arturo y Roy Ambriz, creadores de ‘Soy Frankelda’, en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) y considerado el primer largometraje mexicano animado en ‘stop motion’ (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- EEUU MÚSICA.- Gustavo Dudamel celebra este martes su legado en la Filarmónica de Los Ángeles con una gala especialmente seleccionada tras 17 años como director musical y artístico de una de las orquestas más prestigiosas de EE.UU. y de la que se despide en esta temporada. (Texto) (Foto)

17:30h.- Guayaquil.- ECUADOR ECONOMÍA.- El Banco Central de Ecuador (BCE) presenta los datos de la economía ecuatoriana referentes al segundo semestre de 2025. Universidad Espíritu Santo (Texto)

13:00h.- Nueva York.- JP MORGAN RESULTADOS.- El banco más grande de Estados Unidos, JP Morgan Chase, presenta sus resultados del tercer trimestre.

13:30h.- Nueva York.- GOLDMAN SACHS RESULTADOS.- Goldman Sachs publica sus resultados del tercer trimestre.

14:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- El Gobierno de Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo, divulga su nueva proyección para la cosecha agrícola de 2025. (Texto)

14:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL SERVICIOS.- El Gobierno de Brasil divulga el crecimiento en agosto del sector servicios, que representa casi el 70 % de la economía del gigante latinoamericano. (Texto)

15:00h.- Brasilia.- BRASIL BOLSONARO.- La Primera Sala del Supremo brasileño empieza a juzgar a otros siete acusados de participar en la trama golpista «liderada» por el expresidente Jair Bolsonaro, entre ellos militares de bajo rango del Ejército.

15:00h.- Bogotá.- COLOMBIA CINE.- Entrevista con el director de cine colombiano César Acevedo, ganador del premio Caméra d’Or del Festival de Cannes en 2015, sobre su más reciente película, ‘Horizonte’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Nueva York.- EEUU FLAMENCO.- La bailaora de flamenco Siudy Garrido iniciará este 17 de octubre una gira en el Lincoln Center de Nueva York para celebrar sus 25 años de carrera, «de retos, de autosuperación» y sobre todo de amor al género que le inspira a seguir adelante, derrumbando barreras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Miami.- EEUU PENA DE MUERTE.- El estado de Florida tiene previsto ejecutar récord de penas de muerte con la polémica ejecución de un adulto mayor (Texto)

18:00h.- Miami.- EEUU ANIMALES.- El Miami Seaquarium, inaugurado en 1955, llegó esta semana a su fin tras pasar de icono de la ciudad a centro de protestas contra el maltrato de la famosa orca Lolita. (Texto) (Foto)

19:30h.- Arequipa.- CONGRESO LENGUA ESPAÑOLA.- El Instituto Cervantes presenta el ‘Diccionario Vargas Llosa’, un recopilatorio de términos y vocablos de la obra del premio Nobel recopilados por un amplio grupo de autores, en el marco del décimo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) que se celebra en la ciudad peruana de Arequipa. Biblioteca Mario Vargas Llosa (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Arequipa.- CONGRESO LENGUA ESPAÑOLA.- La Casa Museo de Mario Vargas Llosa hace un relanzamiento del recorrido e instalaciones para conocer el lugar donde el premio Nobel de Literatura vivió durante su primer año de vida en Arequipa, en el marco la celebración del décimo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE). Casa Museo Mario Vargas Llosa (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU ARGENTINA.- El presidente estadounidense, Donald Trump, recibe por primera vez en la Casa Blanca a su homólogo argentino, Javier Milei. Casa Blanca

Asunción.- PARAGUAY ESPAÑA.- Inicia en Paraguay la exposición digital ‘Un tiempo para mirar’, de la fotoperiodista española Marisa Flórez, en homenaje a los 50 años de la transición democrática en España(Texto) (Foto),

Santo Domingo.- R.DOMINICANA MÚSICA.- El músico británico Rod Stewart se presenta en la Arena de Santo Domingo en el marco de su gira «One Last Time». Arena de Santo Domingo (Texto) (Foto)

Brasilia.- COP30 CLIMA.- Reuniones de ministros y negociadores climáticos para acordar temas clave antes de la COP30, la conferencia de la ONU sobre cambio climático, que tendrá lugar en Belém, (Brasil), en noviembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS NIÑEZ.- Honduras acogerá la 99 reunión del Consejo del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, un organismo especializado de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que se analizarán los sistemas de protección infantil, primera infancia y salud mental infantil en la región. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- CITIGROUP RESULTADOS.- Citigroup divulga sus resultados del tercer trimestre tras obtener un beneficio neto de 4.019 millones de dólares en los tres meses anteriores, un 25 % más interanual.

Nueva York.- BLACKROCK RESULTADOS.- Blackrock, la mayor gestora de activos del mundo, publica sus resultados del tercer trimestre tras aumentar su beneficio neto en los primeros seis meses del año en un 1,14 %, hasta los 3.103 millones de dólares.

Nueva York.- WELLS FARGO RESULTADOS.- El banco Wells Fargo, la tercera mayor entidad bancaria de EEUU, divulga sus resultados del tercer trimestre después de obtener el trimestre anterior un beneficio neto de 5.494 millones de dólares, un 11,89 % más interanual.

Río de Janeiro.- IBEROAMÉRICA LECTURA.- IX Encuentro Iberoamericano de Redplanes, evento que reunirá a delegaciones de los ministerios de Cultura y Educación de 21 países iberoamericanos para abordar los retos de las políticas de lectura, escritura y oralidad en la región.

Buenos Aires.- ARGENTINA INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica el índice de precios al consumidor correspondientes a septiembre de 2025, después de que en agosto se registrase una inflación interanual del 33,6 %. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

Abu Dabi.- UICN CUMBRE.- Sexta jornada del Congreso Mundial de Naturaleza de la UICN en Abu Dabi, centrada en sesiones de la Asamblea.

Asia

Tokio – BOLSA TOKIO – El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, abre este martes por primera vez tras la disolución de la coalición gobernante el pasado viernes, al haber sido festivo el lunes.

Nueva Delhi – INDIA ONU – El Ejército de la India acoge en Nueva Delhi el cónclave de jefes de los países que aportan tropas a las Naciones Unidas (UNTCC), un encuentro que reúne a altos líderes militares de 32 naciones con un papel clave en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU.

Pekín – GUERRA COMERCIAL – China tiene previsto poner en marcha la imposición de una «tarifa portuaria especial» a los buques de Estados Unidos, en respuesta a una medida similar impulsada por Washington contra los barcos chinos.

Hangzhou – CHINA ESPAÑA – El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, realiza una visita oficial a China.

Pekín – CHINA MUJERES – Concluye en Pekín la Reunión Mundial de Líderes sobre la Mujer auspiciada por el Gobierno chino y Naciones Unidas.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245