Temas del día de EFE Internacional del 15 de enero de 2026 (13.00 horas)

EEUU VENEZUELA

Washington – El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a la Premio Nobel de la Paz y principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, a la que descartó inicialmente para pilotar la primera fase de transición en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

(Según la agenda oficial de Trump, el almuerzo entre ambos se celebrará a las 18.30 horas, en un comedor privado de la Casa Blanca y se desarrollará a puerta cerrada, sin acceso para la prensa).

(La reunión se celebrará un día después de que Trump y Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, mantuvieran una conversación telefónica y de quien dijo que es una «persona fantástica» y que se está logrando un «progreso tremendo» para estabilizar Venezuela).

– Cuba recibe y honra los restos mortales de los 32 militares y miembros del Ministerio del Interior que murieron en la operación estadounidense en Caracas en la que se capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

GROENLANDIA EEUU

Nuuk (Groenlandia).- Las autoridades groenlandesas, y la inmensa mayoría de la población del territorio ártico, rechazan de forma frontal los intentos de Donald Trump de comprar o anexionarse por la fuerza la isla. Por Julio César Rivas

– El presidente francés, Emmanuel Macron, celebra una reunión de emergencia del Consejo de Defensa para discutir la situación en Groenlandia, tras anunciar que el Ejército empezará ejercicios militares conjuntos con Dinamarca en Groenlandia y asegurar que las primeras tropas ya están en camino.

– Dinamarca y Groenlandia analizan el resultado de la reunión que mantuvieron la víspera sus ministros de Exteriores con la Administración de Donald Trump, mientras continúan con sus planes para reforzar la seguridad de la isla en un intento de aplacar las ansias anexionistas del presidente estadounidense. (Texto)

IRÁN PROTESTAS

Teherán – Muchos iraníes se preguntan por las intenciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que haya amenazado con atacar a la República Islámica por las protestas que sacuden el país desde hace 19 días: ¿Vienen los americanos?”, pregunta un vecino de Teherán a los corresponsales de EFE.

– La agencia Mizan del Poder Judicial iraní desmintió el jueves que el activista Erfan Soltaní, detenido durante las protestas que han sacudido el país en los últimos días y de cuyo posible ahorcamiento habían alertado organizaciones de derechos humanos fuera del país, haya sido condenado a muerte.

– La atención del Gobierno israelí sigue centrada en las protestas en Irán contra el régimen de los ayatolás.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Facciones palestinas, incluida Hamás, estudian los componentes del comité de tecnocrátas que debe asumir la administración de Gaza en la segunda fase del acuerdo mientras la población gazatí sigue sumida en una profunda crisis humanitaria.

– Se ha enviado una crónica de la yeshivá Mishmar HaTorah (Jerusalén) y su reivindicación de que el estudio de la Torá y el alistamiento de los ultraortodoxos al Ejército son compatibles.

(Enviado a las 11.59 horas)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – Ucrania pide a sus socios más defensas aéreas para proteger su sistema energético de nuevos ataques rusos mientras el Kremlin espera la pronta llegada de los emisarios de la Casa Blanca para reanudar las negociaciones impulsadas por EE.UU. para lograr la paz.

– Más de cuatrocientos edificios de apartamentos de la capital ucraniana siguen sin tener calefacción por los ataques masivos rusos al sistema energético del viernes y el lunes, en un momento en que las temperaturas alcanzan los 17 grados bajo cero, según el último balance hecho público por las autoridades locales.

– Los ministros de Exteriores de Letonia, Estonia, Lituania y Francia se reúnen en Riga para analizar la situación geopolítica actual que afecta a Europa, como la guerra en Ucrania y las tensiones con EE. UU. por su deseo de anexionarse el territorio autónomo danés de Groenlandia. (Texto)

– El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibe las cartas credenciales de 34 nuevos embajadores, incluidos varios europeos y latinoamericanos.

– El nombramiento de Mijailo Fedórov como nuevo ministro de Defensa ucraniano crea expectativas sobre los largamente esperados cambios en la organización del sector de la defensa, visto a menudo como falto de transparencia y demasiado lento. Por Rostyslav Averchuk

EEUU ESPACIO

Miami (EEUU)/Redacción Ciencia.- La misión Crew-11 de la NASA amerizó con éxito este jueves en el océano frente a la costa de San Diego (California, EE.UU.), tras un regreso anticipado desde la Estación Espacial Internacional (EEI) debido a una emergencia médica que afectó a uno de sus cuatro tripulantes.

CHINA CANADÁ

Pekín – Canadá busca construir una «nueva relación con China» que responda a los «desafíos de hoy», en plenas tensiones con Washington, según ha dicho el primer ministro canadiense, Mark Carney, que este jueves se reunirá con el primer ministro chino, Li Qiang.

– La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, inicia una visita de tres días a Japón, en la que se reunirá con su par japonesa, la también conservadora Sanae Takaichi.

– Las visitas a Asia esta semana del canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro canadiense, Mark Carney, y la italiana Georgia Meloni inauguran una temporada de viajes al continente, en plena búsqueda de socios ante el nuevo orden mundial derivado de las políticas de Donald Trump.

UGANDA ELECCIONES

Kampala – Uganda celebra elecciones presidenciales y parlamentarias, en las que el presidente Yoweri Museveni, de 81 años, busca un séptimo mandato tras casi cuarenta años en el poder, en un contexto marcado por un fuerte despliegue policial y un bloqueo temporal de internet tras meses de represión contra la oposición.

JUEGO DE TRONOS

Berlín – El equipo de ‘El caballero de los Siete Reinos’, la precuela de ‘Juego de Tronos’, presenta en una rueda de prensa virtual esta nueva serie de HBO, que se estrena el 19 de enero y que está protagonizada por el caballero Ser Duncan el Alto (Peter Clafey) y su escudero, Egg (Dexter Sol Ansell).

