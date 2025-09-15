Temas del día de EFE Internacional del 15 de septiembre de 2025 (13.00 horas)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, prosigue su visita en Israel mientras continúa la matanza diaria de palestinos en la franja de Gaza, donde el Ejército israelí no descansa en sus bombardeos para tomar la capital del enclave, cuyos habitantes huyen hacia el sur en busca de refugio.

– Catar acoge una cumbre de emergencia de la Liga Árabe y de la Organización de la Cooperación islámica (OCI) para coordinar una respuesta al reciente ataque israelí contra el grupo islamista palestino Hamás en Doha.

– La relatora de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, ofrece en Ginebra una rueda de prensa sobre la situación en la franja de Gaza.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Con el epicentro de los combates en Donetsk, Rusia continúa tratando de avanzar en otras regiones, mientras sus tropas intensifican los ataques contra el importante centro logístico de Kúpiansk, en la región de Járkov, pero siguen perdiendo terreno en la cercana Sumi.

GUERRA COMERCIAL

Madrid – El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, continúan las negociaciones en Madrid para lograr un acuerdo sobre aranceles, controles de exportación y el futuro de TikTok.

ONU MUJERES

Naciones Unidas – Publicación del informe «Instantánea de Género 2025», elaborado por ONU Mujeres con un repaso a todas las cuestiones de género en vísperas de la semana de alto nivel de la ONU.

ARGENTINA PRESUPUESTO

Buenos Aires – El Gobierno de Javier Milei tiene plazo hasta este lunes para remitir al Congreso el proyecto de ley del Presupuesto 2026, con las previsiones de gastos e ingresos de la Administración pública de Argentina, cuyo último Presupuesto fue el aprobado para el año 2023.

TURQUÍA OPOSICIÓN

Ankara – El socialdemócrata CHP, el principal partido de la oposición turca, ha convocado a sus afiliados y simpatizantes a una protestas contra el arrestos y destitución de varios de sus alcaldes, en lo que la formación denuncia es un ataque político del Gobierno islamista de Recep Tayyip Erdogan.

NEPAL PROTESTAS

Katmandú.- Nepal inicia este lunes la formación de un gabinete interino con el nombramiento de tres ministros, tras la elección el viernes de Sushila Karki como primera ministra, mientras el país intenta volver a la normalidad y reanuda servicios esenciales en instalaciones improvisadas después de las protestas anticorrupción que dejaron 72 muertos.

TRIBUNAL KOSOVO

La Haya – La defensa del expresidente kosovar Hashim Thaçi comienza a presentar su caso ante el Tribunal Especial para Kosovo, que le acusa de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por la guerrilla albanokosovar que se enfrentó a Serbia en 1998-99.

CUBA PRESOS

La Habana – La ONG Prisoners Defenders, referente del registro de presos por motivos políticos en Cuba, presenta de forma virtual un informe sobre «el negocio penitenciario» en la isla.

IRÁN PROTESTAS

Teherán- A tres años de la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial por no llevar bien puesto el velo islámico, destacadas figuras del cine iraní han recordado su memoria con mensajes de denuncia y esperanza, en un gesto que reaviva el vínculo entre el movimiento ‘Mujer, Vida, Libertad’ y un mundo artístico que ha pagado un alto precio por respaldar las protestas de 2022.

(Texto) (Foto)

BPI INFORME

Basilea – El Banco de Pagos Internacionales (BPI) publica su informe trimestral de septiembre en el que analiza la respuesta de los mercados a las políticas de aranceles y a las expectativas de bajadas de los tipos de interés en EEUU.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

14:00h.- Ankara.- TURQUÍA OPOSICIÓN.- El socialdemócrata CHP, el principal partido de la oposición en Turquía, celebra una marcha de protesta contra el encarcelamiento de varios de sus alcaldes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Ginebra.- PALESTINA ISRAEL.- La relatora de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, la relatora sobre la libertad de expresión, Irene Khan, y el relator sobre la promoción de la democracía, George Katrougalos, ofrecen una rueda de prensa sobre la situación en Gaza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga la variación en julio del Índice de Actividad Económica (IBC-Br), el indicador que usa para proyectar el resultado del PIB. (Texto)

Copenhague.- UE SANIDAD.- Consejo informal de ministros de Sanidad de la Unión Europea (UE).

Toulouse.- SERIES ANIMACIÓN.- Comienza en Toulouse (Francia) una nueva edición de Cartoon Forum, el mayor foro europeo de coproducción de series de animación. (Texto)

Londres.- R.UNIDO MONARQUÍA.- El féretro de la duquesa de Kent es trasladado en coche fúnebre a la Catedral de Westminster en Londres, donde se celebrará el Rito de Recepción y las Vísperas, antes de la Misa de Réquiem el martes. (Texto)

Ankara.- TURQUÍA OPOSICIÓN.- Se abre el juicio contra el partido socialdemócrata CHP, principal formación de la oposición de Turquía, por supuestos amaños en las elecciones del partido de 2023. (Texto) (Foto)

La Haya.- TRIBUNAL KOSOVO.- La defensa del expresidente kosovar Hashim Thaçi comienza a presentar su caso ante el Tribunal Especial para Kosovo (TEK), que le acusa de cuatro crímenes de guerra y seis de lesa humanidad cometidos por el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), guerrilla albanokosovar que se enfrentó a Serbia en 1998-99.

París.- FRANCIA ECONOMÍA.- El Banco de Francia presenta sus proyecciones macroeconómicas trimestrales en un contexto marcado por el incierto futuro que encara el nuevo Gobierno que prepara el primer ministro, Sébastien Lecornu. (Texto)

Nicosia.- CHIPRE ONU.- La enviada personal del Secretario General de las Naciones Unidas, María Ángela Holguín, visita Chipre y se reúne con el líder turcochipriota, Ersin Tatar.

América

16:00h.- Latacunga.- ECUADOR GOBIERNO.- La portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, realiza su comparecencia semanal ante la prensa después de que el presidente, Daniel Noboa, anunciase el pasado viernes de manera sorpresiva la eliminación del subsidio al diésel. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Brasilia.- ONU ASAMBLEA.- El Ministerio de Exteriores de Brasil ofrece detalles sobre la participación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la Asamblea General de la ONU. (Texto)

16:00h.- Cali.- COLOMBIA INTERVISIÓN.- La cantante colombiana Nidia Góngora, que representará al país en el Festival Intervisión, que se celebrará en Rusia, habla en una entrevista con EFE del significado que tiene el llevar con su canto un mensaje de cuidado de la naturaleza, la memoria de quienes ya no están y de una sociedad en paz. (Texto) (Foto)

17:00h.- Bogotá.- COLOMBIA JUSTICIA.- Previa de las primeras sentencias que emitirá la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), contra siete ex integrantes del último secretariado de la antigua guerrilla de las FARC por los secuestros cometidos durante el conflicto armado colombiano y contra miembros de una unidad militar implicados en el asesinato de civiles para ser presentados como guerrilleros muertos en combate, conocidos como ‘falsos positivos’. (Texto)

17:00h.- La Habana.- CUBA PRESOS.- La ONG Prisoners Defenders presenta de forma virtual un informe sobre «el negocio penitenciario en Cuba». La organización, con base en España, es una de las ONG de referencia en el registro de presos por motivos políticos en la isla. (Texto) (Vídeo)

19:30h.- Nueva York.- EEUU MODA.- Protesta del grupo animalista PETA contra el uso de cuero en la industria textil,con ocasión de la Fashion Week que se celebra en Nueva York.(Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Nueva York.- ONU MUJERES.- Publicación del informe «Instantánea de Género 2025», elaborado por ONU Mujeres con un repaso a todas las cuestiones de género en vísperas de la semana de alto nivel de la ONU. (Texto) (Foto)

22:00h.- Nueva York.- MÉXICO INDEPENDENCIA.- Los mexicanos afincados en Nueva York celebran la festividad de «El Grito de la Independencia» con un evento cultural y gastronómico en Brooklyn (ICE). (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- Miami busca atraer inversionistas extranjeros con el programa EB-5 pese a la política migratoria nacional (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asunción.- MÉXICO NARCOTRÁFICO.- La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay invita a una conferencia de prensa sobre la captura del mexicano Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Base de Operaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) (Texto) (Foto)

Río de Janeiro.- BRASIL CINE.- La Academia Brasileña de Cine anuncia la película que el país postulará al Premio Óscar a Mejor Filme Internacional de 2026, galardón que Brasil obtuvo este año con ‘Ainda estou aqui’. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA PRESUPUESTO.- El Gobierno de Javier Milei tiene plazo hasta este lunes para remitir al Congreso el proyecto de ley del Presupuesto 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- EEUU HISPANOS.- Estados Unidos inicia este lunes las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana, marcadas este 2025 por las redadas migratorias. (Texto)

Lima.- PERÚ MIGRACIÓN.- La Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú inicia un nuevo proceso de formalización migratoria dirigido a las personas extranjeras que excedieron su tiempo de permanencia o residencia. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO INDEPENDENCIA.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebra en el Zócalo de la Ciudad de México su primer Grito de Independencia (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Salvador.- EL SALVADOR DERECHOS HUMANOS.- Miembros de algunas organizaciones de sociedad civil se movilizan este lunes por las principales calles de San Salvador para protestar contra medidas del Gobierno del presidente Nayib Bukele y para solicitar la liberación de defensores de derechos humanos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS INDEPENDENCIA.- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, encabezará los actos conmemorativos a los 204 años de la independencia de la Corona española. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- RESERVA FEDERAL.- El Senado de EE.UU. celebra una audiencia para confirmar a Stephen Miran como miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed . (Texto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos inicia su segunda ‘Ruta global por la justicia’ con una concentración en la Embajada de España en Caracas para solicitar «acciones diplomáticas concretas» por la libertad de todos los presos políticos y los excarcelados con medidas restrictivas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA EEUU.- Venezuela entra en la segunda semana de su más reciente plan de defensa, tras advertir a los Gobiernos vecinos de Trinidad y Tobago y Guyana con una «respuesta» en «legítima defensa» si Estados Unidos usara a estos aliados para atacar el territorio venezolano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

Doha.- ISRAEL PALESTINA.- Catar acoge una cumbre de emergencia de la Liga Árabe y de la Organización de la Cooperación islámica (OCI), compuestos por más de 50 países, para coordinar una respuesta al reciente ataque israelí contra el grupo islamista palestino Hamás en Doha. (Texto)

