Temas del día de EFE Internacional del 15 de septiembre de 2025 (19.00 horas)

5 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dio por finalizada este lunes su visita de dos días a Israel mostrando su cerrado apoyo al primer ministro Benjamín Netanyahu y dejando pocas esperanzas de una tregua en Gaza, donde una solución diplomática, indicó, puede no ocurrir.

– Escombros y ferralla ocupan este lunes el lugar en el que se erigía la torre gazatí Al Jundi, destruida el domingo por las fuerzas israelíes. Sus residentes fueron avisados con minutos de antelación y se enfrentan ahora al vacío: «¿Dónde vamos a ir?», afirman a EFE algunos de ellos.

– La cumbre árabe-islámica pide sanciones para Israel, apoyar órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional y excluir a Israel de la ONU.

– Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) ordenaron este lunes al mando militar que tome las medidas necesarias para «activar los mecanismos de defensa conjuntos» para evaluar la «amenaza» ante el ataque israelí de la semana pasada con(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La relatora de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, aseguró este lunes que los palestinos muertos en la guerra de Gaza son muchos más de los 65.000 estimados y que el número real puede ser más de diez veces mayor, de acuerdo a varias fuentes que hacen un seguimiento de esta cuestión.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Aunque el epicentro de los combates en Ucrania sigue estando en la región de Donetsk, las fuerzas rusas han intensificado su asalto a Kúpiansk, un importante nudo ferroviario en la región nororiental de Járkov, incluso moviéndose dentro de tuberías de gasoductos y mediante tácticas encubiertas. Por Rostyslav Averchuk

GUERRA COMERCIAL

Madrid – El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, confirmó este lunes el cierre de un acuerdo con China sobre TikTok para que su propiedad quede en manos estadounidenses, aunque rehusó dar detalles de la operación.

ONU MUJERES

Naciones Unidas – Publicación del informe «Instantánea de Género 2025», elaborado por ONU Mujeres con un repaso a todas las cuestiones de género en vísperas de la semana de alto nivel de la ONU.

ARGENTINA PRESUPUESTO

Buenos Aires – El Gobierno de Javier Milei tiene plazo hasta este lunes para remitir al Congreso el proyecto de ley del Presupuesto 2026, con las previsiones de gastos e ingresos de la Administración pública de Argentina, cuyo último Presupuesto fue el aprobado para el año 2023.

TURQUÍA OPOSICIÓN

Ankara – El socialdemócrata CHP, el principal partido de la oposición turca, ha convocado a sus afiliados y simpatizantes a una protestas contra el arrestos y destitución de varios de sus alcaldes, en lo que la formación denuncia es un ataque político del Gobierno islamista de Recep Tayyip Erdogan.

NEPAL PROTESTAS

Katmandú.- Nepal inicia este lunes la formación de un gabinete interino con el nombramiento de tres ministros, tras la elección el viernes de Sushila Karki como primera ministra, mientras el país intenta volver a la normalidad y reanuda servicios esenciales en instalaciones improvisadas después de las protestas anticorrupción que dejaron 72 muertos.

TRIBUNAL KOSOVO

La Haya – La defensa del expresidente kosovar Hashim Thaci inició hoy sus alegatos ante el Tribunal Especial para Kosovo (TEK) con el testimonio de James Rubin, exsubsecretario de Estado de EE. UU., quien dibujó a un líder sin «plena autoridad» de decisión, tampoco sobre los mandos militares, en el Ejército de Liberación de Kosovo (UCK) en la guerra.

CUBA PRESOS

La Habana – Unos 60.000 presos en Cuba, casi la mitad de su población penitenciaria estimada, están sometidos a trabajos forzados, en su mayoría sin salario y en unas condiciones «inhumanas y explotadoras» por motivos «económicos y punitivos», denunció este lunes la ONG Prisoners Defenders.

IRÁN PROTESTAS

Teherán- Cineastas iraníes reivindicaron el legado de Mahsa Amini cuya muerte bajo custodia policial tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico en 2022 inició “una nueva época” en la República Islámica en la que se clama por la libertad, en un gesto de un mundo artístico que ha pagado un alto precio por respaldar las protestas de ‘mujer, vida, libertad’.

BPI INFORME

Basilea -El Banco de Pagos Internacionales (BPI) prevé «una caída significativa de la producción» y un aumento de los precios en EEUU debido a los aranceles del presidente Donald Trump, que se sitúan en niveles no vistos desde la década de los años 30 del siglo pasado.

