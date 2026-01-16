Temas del día de EFE Internacional del 16 de enero de 2026 (19.00 horas)

8 minutos

EEUU VENEZUELA

Washington – La líder opositora venezolana, María Corina Machado, afirmó este viernes que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no representa al pueblo de su país y se mostró confiada en que habrá una «transición ordenada», un día después de visitar la Casa Blanca y de entregar a Donald Trump la medalla del Nobel de la Paz con la que fue galardonada.

– La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presenta en Caracas sus cartas para gobernar el país sin «miedo a las contradicciones» con una reforma a la Ley de Hidrocarburos, después de que EE.UU. anunciara que controlará la venta de crudo por tiempo «indefinido» y que depositará los ingresos de estas transacciones en cuentas administradas por Washington.

– El Gobierno cubano redobló este viernes su discurso más duro frente a Estados Unidos al cumplirse casi dos semanas de los ataques de Washington a Venezuela que culminaron con la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, con motivo del homenaje a los 32 militares y miembros del Ministerio del Interior que murieron en la operación estadounidense en Caracas.

– El bloqueo del petróleo venezolano para Cuba aún no tiene un efecto perceptible en la isla, donde por el momento los apagones por esta causa no han aumentado y los servicentros (gasolineras) siguen operando con las dificultades habituales.

GROENLANDIA EEUU

Nuuk (Groenlandia) -Gran parte del empeño de Donald Trump por hacerse con el control de Groenlandia es fruto de la enorme riqueza de recursos naturales de su subsuelo, desde petróleo hasta tierras raras, un término que designa a un conjunto de 17 elementos básicos para aplicaciones de alta tecnología. Además de, por supuesto, el oro, metal favorito del presidente estadounidense. Por Julio César Rívas

– Una delegación bicameral de parlamentarios estadounidenses resaltó este viernes tras una reunión en el Parlamento danés el respeto a la soberanía de Dinamarca y el derecho de Groenlandia a decidir por sí misma en medio de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hacerse con la isla.

IRÁN PROTESTAS

Teherán – Con las protestas aplastadas, Irán busca desactivar una posible intervención de Estados Unidos con una mezcla de amenazas -provocará el caos en la región- y diplomacia -estamos dispuestos a negociar- tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

– Tristeza, desesperanza e ira. Así se siente Marjan tras la represión estatal de las protestas que han sacudido la República Islámica en las últimas semanas y en las que atisbó la posibilidad de que llegara el Irán con él que lleva años soñando. Por Jaime León

UE MERCOSUR

Sao Paulo – El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne en Río de Janeiro con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en vísperas de la firma del acuerdo UE-Mercosur, que tendrá lugar el sábado en Asunción.

– Los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y la Unión Europea firman este sábado, en Asunción, su esperado acuerdo de libre comercio, en un momento de creciente proteccionismo global y tensiones geopolíticas.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/El Cairo – Cientos de miles de gazatíes hacen frente al invierno en precarias tiendas de campaña y sufren ataques esporádicos de Israel en el arranque de la fase dos de la tregua, mientras los miembros del nuevo comité de tecnócratas que gobernará Gaza según el plan de alto el fuego de Donald Trump se reúnen en El Cairo para abordar siguientes pasos.

– El secretario general de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, en inglés), Jorge Moreira da Silva, señaló este viernes que retirar los escombros de la Franja de Gaza, devastada por los bombardeos del Ejército de Israel, llevará más de siete años.

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – Continúa la ola de frío en Ucrania, donde las autoridades trabajan a contrarreloj por mitigar los efectos de los ataques rusos al sistema energético y el país se prepara ante posibles nuevos bombardeos masivos.

– El Tribunal de Arbitraje de Moscú aplazó hasta marzo la emisión de un fallo sobre la demanda del Banco Central de Rusia (BCR) contra el depositario belga Euroclear por el uso de sus activos sin el consentimiento de la parte rusa, que asciende a 195.806 millones de euros.

– Los centros educativos de Kiev cerrarán a partir del próximo lunes durante dos semanas, en medio de las dificultades ocasionadas por los ataques rusos contra las infraestructuras energéticas de Ucrania.

JULIO IGLESIAS

Redacción Internacional.- El cantante Julio Iglesias ha negado este viernes, en su primera manifestación pública desde que saltó el caso, las acusaciones realizadas por dos exempleadas, quienes han asegurado que el artista abusó sexualmente de ellas, y negó haberlo hecho o «coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer».

CHINA CANADÁ

Pekín – El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció este viernes que Canadá y China han alcanzado un acuerdo comercial preliminar para reducir aranceles y retirar gravámenes sobre varios productos agrícolas canadienses, una medida que Ottawa espera que entre en vigor a partir del 1 de marzo, tras dos días de reuniones en Pekín.

(El acuerdo se produce en el contexto de una visita de alto calado geopolítico, en la que se ha abordado entre otras la situación en Groenlandia, y que ha tenido su punto culminante en una entrevista entre Carney y el presidente chino, Xi Jinping)

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa – Los candidatos a las elecciones presidenciales en Portugal cierran sus campañas con las encuestas dando un empate técnico de los favoritos, entre los que están el exministro y comentarista conservador Luís Marques Mendes, el ultraderechista André Ventura, el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo.

BIRMANIA GENOCIDIO

La Haya – Birmania (Myanmar) defendió este viernes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que sus “operaciones de limpieza” de 2016 y 2017 en el Estado de Rakáin, en el oeste del país, tenían objetivos “antiterroristas” y no genocidas contra la población rohinyá, y sostuvo que las pruebas presentadas ante el tribunal en su contra son «rudimentarias».

COREA DEL SUR JUSTICIA

Seúl- El expresidente de Corea del Sur Yoon Suk-yeol fue condenado este viernes a cinco años de prisión por obstrucción a la justicia, en el primer veredicto de los múltiples juicios en curso por su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, incluido uno por cargos de insurrección en el que podría ser sentenciado a pena de muerte.

JAPÓN ITALIA

Tokio – Son las únicas mandatarias del G7 y de ideología conservadora: las líderes de Japón e Italia, lsanae Takaichi y Georgia Meloni, dieron muestra este viernes de afinidad personal e ideológica durante un encuentro en Tokio, en el que discutieron políticas migratorias, abogaron por fortalecer la cooperación y se hicieron un selfie ‘anime’. Por David Asta

FILIPINAS ESPAÑA

Bangkok – La madre de Diego Bello, Pilar Lafuente, aseguró que están «satisfechos» con el desarrollo de la vista este viernes en el tribunal en Manila que juzga a tres policías de matar a tiros al joven español en Filipinas en 2020, en la que hoy tuvo que prestar declaración.

JAPÓN IA

Tokio – Casarte con ChatGPT o con tu personaje manga favorito es ya una realidad en Japón, un país que abraza una nueva forma de decir ‘sí quiero’ y redefine los límites del amor en plena era digital y de la inteligencia artificial (IA).

