Temas del día de EFE Internacional del 16 de marzo de 2026 (13.00 horas)

12 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington- La tensión diplomática por la guerra contra Irán aumenta, tras las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los países occidentales para que colaboren en la seguridad del estrecho de Ormuz.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

(Varios países se han negado a la propuestas de Trump, entre ellos Australia y Japón, China no lo aclara, la Alta Representante Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha dicho que Ormuz está fuera del ámbito de la OTAN y el primero ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dice que trabaja con los aliados para una solución viable)

– El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, rechazó este lunes la posibilidad de ampliar el mandato de la misión naval ‘Aspides’ de la Unión Europea ante el bloqueo del estrecho de Ormuz y llamó a la desescalada del conflicto.

(Texto)

– En la tercera semana de la ofensiva de Israel y EEUU contra Irán, Israel anunció este lunes que sus cazas han comenzado una nueva oleada de ataques «a gran escala» en las ciudades iraníes de Teherán, Shiraz y Tabriz, mientras que Irán ha seguido respondiendo con misiles contra Israel y países del Golfo.

(Texto) (Foto)

– El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció este lunes el inicio de una operación terrestre del Ejército israelí en el sur de Líbano, según un comunicado publicado en los canales oficiales de su Ministerio.

(Texto)

(Se ha enviado un resumen a las 07.50 horas)

– La ofensiva de Israel contra Irán está teniendo un impacto creciente en la economía israelí, con un coste de decenas de miles de millones de séqueles, que supone cerca del 2 % del producto interior bruto (PIB) y está contribuyendo a elevar la deuda pública del país, una factura que se incrementa con cada día del conflicto.

(Enviado a las 09.11)

– Desde Teherán, la guerra que cumple este lunes 17 días está asfixiando la economía de los iraníes y poniendo contra las cuerdas a numerosos negocios, con los bazares prácticamente vacíos y las ventas al mínimo, algo que sucede días antes del año nuevo persa «época dorada» para los comerciantes.

(Texto)

(Enviado a las 12.01 horas)

– La relatora de la ONU para Irán, Mai Sato, da una rueda de prensa en Ginebra tras participar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el marco del actual conflicto. (Texto) (Vídeo)

– El Banco de Pagos Internacionales (BPI) publica su Informe trimestral de marzo de 2026, en el que analiza la reacción de los mercados al cierre del estrecho de Ormuz tras el ataque de EEUU e Israel a Irán y la escalada de la violencia en Oriente Medio.

– En Bruselas, los ministros de Energía de los países de la Unión Europea se reúnen este lunes en un consejo en Bruselas marcado por la guerra en el golfo Pérsico y la escaldada de precios del petróleo y del gas.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CUBA EEUU

La Habana – El Gobierno cubano está preparando una serie de reformas para tratar de reactivar su economía, sumida en una grave crisis estructural, anuncios que podrían ayudar a lubricar las conversaciones que La Habana ha iniciado con Washington.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Los estudiantes críticos convocan un «debate público» en la escalinata de la Universidad de La Habana que la semana previa acogió la primera sentada de protesta en décadas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UE EXTERIORES

Bruselas – Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea abordan en un Consejo en Bruselas cómo sacar adelante el préstamo de 90.000 millones a Ucrania que veta Hungría, así como la guerra en Irán y su impacto para la seguridad comunitaria.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Mientras los ucranianos conmemoran a las víctimas de los ataques rusos más mortíferos contra Mariúpol, en el cuarto aniversario de la destrucción de su Teatro Dramático, en el que se encontraban cientos de civiles, el número de víctimas del brutal asedio de Rusia sigue sin conocerse debido a la ocupación en curso y a la destrucción de pruebas. Por Rostyslav Averchuk

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

FRANCIA ELECCIONES

París.- Comienza la negociación entre los partidos para perfilar acuerdos de cara a la segunda vuelta de las elecciones municipales en Francia, que se celebrarán el próximo domingo, y que pueden ser clave en el resultado final de importantes ciudades, como París y Marsella.

(Texto) (Audio)

GUERRA COMERCIAL

París – El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, se reúne este lunes con el primer ministro chino, He Lifeng, en el marco de una nueva ronda de negociaciones comerciales entre las dos potencias para atenuar las tensiones de la guerra arancelaria desatada por Donald Trump, que tiene programada una visita a Pekín a finales de mes.

(Texto)

MÉXICO EEUU

Ciudad de México – El secretario de Economía de México viaja a Estados Unidos para el arranque de la primera ronda de negociación bilateral que inicia esta semana en Washington y donde la parte mexicana buscará terminar con los aranceles impuestos al acero, aluminio y los vehículos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ROSALÍA GIRA

Lyon (Francia) – Convertida en un fenómeno mundial y alabada tanto por la crítica como por el público, Rosalía arranca su gira mundial para presentar ‘Lux’, su trabajo más espiritual, con un concierto en Lyon (Francia).

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU ARTE

Nueva York – El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) presenta a la prensa una exposición de obras clave de los artistas Frida Kahlo y Diego Rivera, que acompaña al estreno de la obra ‘El último sueño de Frida y Diego’ en la Metropolitan Opera.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

OSCAR

Los Ángeles (EE.UU.).- La comedia dramática ‘Una batalla tras otra’ fue la gran triunfadora de la 98 edición de los Óscar, que finalmente reconocieron el talento de su director, Paul Thomas Anderson, uno de los directores más prestigiosos de Hollywood pero menos premiados por la academia. Por Ana Millena Varón

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

(Enviado a las 06.21 horas)

– La película ‘Sirat’ del director gallego Oliver Laxe, no ha podido cumplir el sueño de lograr un Óscar, en la gala celebrada este domingo en Los Ángeles (EE.UU.) a la que había llegado con dos nominaciones en las categorías de mejor película internacional y mejor sonido.

(Enviado a las 03.41 horas)

– Oliver Laxe: “Me han gustado los premios, me parecen muy justos”

(Enviado a las 07.27 horas)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

115:30h.- Ginebra.- IRÁN GUERRA.- La relatora de la ONU para Irán, Mai Sato, da una rueda de prensa tras participar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el marco del actual conflicto. (Texto) (Vídeo)

17:00h.- Berlín.- ALEMANIA PAÍSES BAJOS.- El canciler alemán, Friedrich Merz, recibe al primer ministro neerlandés Rob Jetten y ambos comparecen en una rueda de prensa conjunta. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:30h.- Lyon.- ROSALÍA.- Rosalía da comienzo a su gira para presentar ‘Lux’ con un concierto en Lyon (Francia). (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- GUERRA COMERCIAL.- El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, se reúne con el primer ministro chino, He Lifeng, en el marco de una nueva ronda de negociaciones comerciales.

París.- FRANCIA YAZIDÍES.- El Tribunal de Apelación de París celebra desde hoy al 20 de marzo el primer juicio en Francia contra un francés acusado de crímenes de lesa humanidad y genocidio contra el pueblo yazidí. (Texto)

Bruselas.- UE EXTERIORES.- Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea abordan en un Consejo en Bruselas cómo sacar adelante el préstamo de 90.000 millones a Ucrania que veta Hungría, así como la guerra en Irán y su impacto para la seguridad comunitaria. (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- VENEZUELA D.HUMANOS.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos hace una presentación oral sobre la situación en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos. (Texto)

Londres.- R.UNIDO CANADÁ.- El primer ministro británico, Keir Starmer, se reúne con su colega de Canadá, Mark Carney. (Texto)

Moscú.- RUSIA KENIA.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, recibe a su colega keniano, Musalia Mudavadi. (Texto)

Belgrado.- SERBIA UE.- Delegados de la Comisión de Venecia visitan Serbia con el objetivo de preparar dictamen urgente sobre las recientes reformas judiciales promulgadas por el presidente serbio Aleksandar Vucic que impactan de manera significativa en la independencia del poder judicial.

París.- FRANCIA SARKOZY.- El Tribunal de Apelación de París inicia el juicio al expresidente francés, Nicolas Sarkozy, y otros nueve condenados en primera instancia por la financiación libia de su campaña presidencial de 2007. Está previsto que termine el 3 de junio de 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- IRÁN D.HUMANOS.- Los países miembros del Consejo de Derechos Humanos mantienen un diálogo con el relator y la comisión que investiga la situación de derechos humanos en Irán. (Texto)

América

14:00h.- Washington.- EEUU SXSW.- South by Southwest (SXSW), el festival anual que combina nuevas promesas de la música, cine independiente y tecnología, arranca este jueves en Austin. (Texto) (Foto)

14:15h.- Washington.- EEUU PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- La Reserva Federal publica los índices de producción industrial en EE.UU. de febrero. (Texto)

14:30h.- Lima.- PERÚ ELECCIONES.- La misión de observación electoral en Perú realiza su primera rueda de prensa, a menos de un mes de la celebración de los comicios general, donde se hay 36 candidatos presidenciales en contienda. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Bogotá.- COLOMBIA INDUSTRIA.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el dato de la producción industrial de Colombia en enero.

18:00h.- Nueva York.- TECNOLOGÍAS NVIDIA.- El fundador y consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, present en una conferencia su visión sobre el futuro de la computación acelerada y la inteligencia artificial

20:30h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) presenta a la prensa una exposición de obras clave de los artistas Frida Kahlo y Diego Rivera, que acompaña al estreno de la obra ‘El último sueño de Frida y Diego’ en la Metropolitan Opera. MoMa (Texto) (Foto) (Vídeo)

Naciones Unidas – AFGANISTÁN ONU – El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para renovar la misión UNAMA en Afganistán y evalúa la resolución 1540, que establece que la proliferación de las armas nucleares, químicas y biológicas constituyen una amenaza a la paz y la seguridad internacionales.

Guayaquil (Ecuador) – ECUADOR CRIMINALIDAD – El Gobierno de Ecuador presenta los resultados de los operativos realizados durante la primera noche del toque de queda nocturno impuesto por próximos 15 días en cuatro provincias del país.

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ ALEMANIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, mantendrá este lunes una jornada oficial en Panamá, en la que se reunirá con el mandatario panameño, José Raúl Mulino, y visitará el icónico Canal de Panamá. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- El Ministerio de Economía de Argentina difunde los datos del resultado fiscal de las cuentas públicas en febrero, después de que en el primer mes del año el país suramericano registrara un superávit primario equivalente al 0,3 % del PIB. (Texto)

Brasilia.- BRASIL BOLIVIA.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe a su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, en Brasilia, donde firmarán al menos cinco acuerdos bilaterales en distintas áreas (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- NATURA RESULTADOS.- El fabricante brasileño de cosméticos Natura divulga sus resultados referentes al ejercicio de 2025.

Brasilia.- AMÉRICA DERECHOS HUMANOS.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebra su 187º período de sesiones, que se llevará a cabo hasta el 20 de marzo, en Brasilia. (Texto) (Foto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA ACCIDENTES.- Un tribunal de la capital dominicana retoma la audiencia preliminar contra los propietarios de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, cuyo techo se desplomó el pasado 8 de abril pasado causando la muerte de 236 personas y heridas a más de 180. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asunción – PARAGUAY ESPAÑA – Un primer grupo de trabajadores agrícolas paraguayos viaja a España como parte del programa de Migración Circular entre ambos países. (foto)(video)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245