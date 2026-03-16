Temas del día de EFE Internacional del 16 de marzo de 2026 (19.00 horas)

7 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington- El presidente estadounidense, Donald Trump, sigue buscando países dispuestos a sumarse a una misión para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, petición para la que está recibiendo negativas de sus principales aliados en la OTAN, a los que ha criticado por su «falta de entusiasmo».

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– En la tercera semana de la ofensiva de Israel y EEUU contra Irán, Israel anunció este lunes que sus cazas han comenzado una nueva oleada de ataques «a gran escala» en las ciudades iraníes de Teherán, Shiraz y Tabriz, mientras que Irán ha seguido respondiendo con misiles contra Israel y países del Golfo.

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– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, podría estar muerto, y declaró que no sabe quién lidera el país.

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– El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció este lunes el inicio de una operación terrestre del Ejército israelí en el sur de Líbano, según un comunicado publicado en los canales oficiales de su Ministerio.

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(Se ha enviado el último resumen a las 19.02 horas)

– La ofensiva de Israel contra Irán está teniendo un impacto creciente en la economía israelí, con un coste de decenas de miles de millones de séqueles, que supone cerca del 2 % del producto interior bruto (PIB) y está contribuyendo a elevar la deuda pública del país, una factura que se incrementa con cada día del conflicto.

(Texto enviado a las 09.11)

– Desde Teherán, la guerra que cumple este lunes 17 días está asfixiando la economía de los iraníes y poniendo contra las cuerdas a numerosos negocios, con los bazares prácticamente vacíos y las ventas al mínimo, algo que sucede días antes del año nuevo persa «época dorada» para los comerciantes.

(Texto enviado a las 12.01 horas)

– La relatora de la ONU para Irán, Mai Sato, señaló este lunes que al menos 7.000 personas murieron en la represión de las protestas de finales de diciembre y enero en Irán, aunque indicó que la cifra «podría llegar a las 17.000», ya que hay otras 10.000 posibles, aún no identificadas.

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– En Bruselas, los ministros de Energía de los países de la Unión Europea se reúnen este lunes en un consejo en Bruselas marcado por la guerra en el golfo Pérsico y la escaldada de precios del petróleo y del gas.

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CUBA EEUU

La Habana – El Gobierno cubano va a permitir a sus ciudadanos en el exterior invertir en empresas privadas en la isla, una reforma económica con guiño político en medio de las conversaciones de La Habana con Washington.

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– Los estudiantes críticos convocan un «debate público» en la escalinata de la Universidad de La Habana que la semana previa acogió la primera sentada de protesta en décadas.

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UE EXTERIORES

Bruselas – Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) rechazaron este lunes la posibilidad de ampliar el mandato de su misión naval ‘Aspides’ en el estrecho de Ormuz, e instaron a rebajar la tensión en esa área.

– La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, aseguró este lunes, en referencia a la guerra de Irán, que «esta no es la guerra de Europa».

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ESPAÑA MÉXICO

Madrid – El rey Felipe VI aseguró este lunes en Madrid que hubo «mucho abuso» en la conquista de América y aseguró que cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy en día, «obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos», aunque indicó que deben ponerse en su justo contexto.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Mientras los ucranianos conmemoran a las víctimas de los ataques rusos más mortíferos contra Mariúpol, en el cuarto aniversario de la destrucción de su Teatro Dramático, en el que se encontraban cientos de civiles, el número de víctimas del brutal asedio de Rusia sigue sin conocerse debido a la ocupación en curso y a la destrucción de pruebas. Por Rostyslav Averchuk

(Texto enviado a las 16.03 horas) (Foto) (Vídeo) (Audio)

FRANCIA ELECCIONES

París – La negociación entre los partidos está en marcha este lunes en busca de acuerdos de cara a la segunda vuelta de las elecciones municipales en Francia, que se celebrarán el próximo domingo, y que pueden ser clave en el resultado final de importantes ciudades, como París y Marsella, tras el avance de los extremos.

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GUERRA COMERCIAL

París – Las discusiones de dos días en París entre Estados Unidos y China sobre sus diferencias comerciales dieron lugar a «un plan de trabajo» para que de aquí a poco más de dos semanas los presidentes, Donald Trump y Xi Jinping puedan formalizar resultados concretos.

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– En Washington, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este lunes que la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín para reunirse con su homóligo chino, Xi Jinping, podría retrasarse, pero no está en riesgo de no celebrarse.

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MÉXICO EEUU

Ciudad de México – El secretario de Economía de México viaja a Estados Unidos para el arranque de la primera ronda de negociación bilateral que inicia esta semana en Washington y donde la parte mexicana buscará terminar con los aranceles impuestos al acero, aluminio y los vehículos.

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ROSALÍA GIRA

Lyon (Francia) – Convertida en un fenómeno mundial y alabada tanto por la crítica como por el público, Rosalía arranca su gira mundial para presentar ‘Lux’, su trabajo más espiritual, con un concierto en Lyon (Francia).

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EEUU ARTE

Nueva York – El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) presenta a la prensa una exposición de obras clave de los artistas Frida Kahlo y Diego Rivera, que acompaña al estreno de la obra ‘El último sueño de Frida y Diego’ en la Metropolitan Opera.

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OSCAR

Los Ángeles (EE.UU.).- La comedia dramática ‘Una batalla tras otra’ fue la gran triunfadora de la 98 edición de los Óscar, que finalmente reconocieron el talento de su director, Paul Thomas Anderson, uno de los directores más prestigiosos de Hollywood pero menos premiados por la academia. Por Ana Millena Varón

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AGENDA INFORMATIVA

Europa

20:30h.- Lyon.- ROSALÍA.- Rosalía da comienzo a su gira para presentar ‘Lux’ con un concierto en Lyon (Francia). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO CANADÁ.- El primer ministro británico, Keir Starmer, se reúne con su colega de Canadá, Mark Carney. (Texto)

América

20:30h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) presenta a la prensa una exposición de obras clave de los artistas Frida Kahlo y Diego Rivera, que acompaña al estreno de la obra ‘El último sueño de Frida y Diego’ en la Metropolitan Opera. MoMa (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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