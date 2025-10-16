Temas del día de EFE Internacional del 16 de octubre de 2025 (19.00 horas)

FRANCIA GOBIERNO

París – El segundo gobierno del macronista Sébastien Lecornu superó por poco este jueves dos mociones de censura, gracias al desmarque de la mayoría de los socialistas tras su promesa de suspender la reforma de las pensiones, y podrá comenzar al fin una complicada negociación parlamentaria para intentar sacar adelante antes de finales de este año los presupuestos para 2026.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, subrayó este jueves su compromiso con las familias de los rehenes cuyos cuerpos permanecen en la Franja de Gaza, a los que prometió que repatriará «hasta el último de ellos».

-Al menos 23 gazatíes murieron desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre en la Franja de Gaza, en medio de la confusión sobre los límites de las posiciones de las fuerzas israelíes y ante la ausencia de instrucciones claras ni mapas de por dónde pasan sus líneas de retirada.

– Disparos directos a corta distancia, fracturas, quemaduras, heridas profundas, ojos vendados, sogas al cuello, marcas de ahogamiento y manos atadas son algunas de señales de «torturas brutales» que muestran los cuerpos de palestinos entregados por Israel, según señaló este jueves el grupo islamista Hamás.

YEMEN ISRAEL

Saná – Tras ser objetivo en varios bombardeos israelíes contra el Yemen, los rebeldes hutíes de este país anunciaron este jueves la muerte de su máximo líder militar, Mohamed al Ghamari, sin especificar cómo o cuándo murió y entre celebraciones del Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

UCRANIA GUERRA

Moscú/Washington – Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y EE.UU., Donald Trump, mantienen este jueves una conversación telefónica, dos meses después de la cumbre que celebraron en Alaska, informó hoy el Kremlin.

– Rusia y Ucrania continuaron durante la madrugada de este jueves sus ataques cruzados contra infraestructuras energéticas en sus respectivas retaguardias, en un nuevo episodio de esta faceta de la guerra para la que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, buscará más apoyo de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la reunión que ambos tienen prevista este viernes. Por Marcel Gascón

– La Comisión Europea (CE) presentó este jueves un nuevo Pacto por el Mediterráneo con más de cien iniciativas de cooperación con los países de la vecindad sur que van desde apoyar la tecnología hasta abordar las amenazas de seguridad o el fenómeno de la migración.

– El presidente de Rusia, Vladímir Putin, abogó este jueves por la soberanía tecnológica de los países productores de recursos energéticos, en su intervención en la Semana Energética de Rusia.

– Los ministros de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y Marruecos, Naser Burita, celebraron este jueves el acuerdo alcanzado en Gaza y apostaron por un cese el fuego estable que permita reconstruir ese territorio devastado por la guerra y retomar el proceso la creación del Estado palestino.

ALEMANIA DEFENSA

Berlín – El proyecto de ley para modernizar el servicio en las Fuerzas Armadas de Alemania, que incluye la reintroducción de elementos obligatorios con la posibilidad de un reclutamiento forzoso si faltan voluntarios, comenzó a debatirse este jueves en la Cámara Baja del Parlamento (‘Bundestag’) en medio de una gran controversia política.

UE SÁJAROV

Bruselas – El Parlamento Europeo seleccionó este jueves a trabajadores humanitarios y periodistas presentes en Palestina, a un periodista bielorruso y otra georgiana encarcelados por su criticismo hacia los Gobiernos de esos Estados, así como a los estudiantes que iniciaron las protestas contra la corrupción en Serbia como finalistas del premio Sájarov a la libertad de conciencia.

EEUU VENEZUELA

Caracas/Washington/Redacción Internacional.- La tensión entre Venezuela y Estados Unidos escala un paso más una vez que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido haber autorizado operaciones encubiertas de la CIA en ese país.

– La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ofreció a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición en Venezuela sin el presidente Nicolás Maduro para preservar la estabilidad política del país, según informó este jueves el periódico Miami Herald al citar fuentes cercanas a las conversaciones.

VIOLENCIA MACHISTA

Bruselas – César Arribas, acusado del apuñalamiento mortal de Teresa Rodríguez el 27 de octubre de 2022, fue declarado este jueves culpable del asesinato de la enfermera vallisoletana de 23 años, su expareja, en un juicio celebrado en el Palacio de Justicia de Bruselas.

FMI BANCO MUNDIAL

Washington – La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró este jueves que las economías están ahora más preparadas para hacer frente a crisis que en el ‘crac’ de 2008, tanto las avanzadas como las emergentes, pero alertó del alto nivel de la deuda pública.

– El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, participa en un foro de la reunión anual del Institute of International Finance, en el que también interviene la presidenta ejecutiva del Banco Santander, Ana Botín. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Conferencia de prensa del G20 en el marco de las reuniones anuales del FMI.

MADAGASCAR GOLPE

Antananarivo – El líder del golpe de Estado en Madagascar, coronel Michael Randrianirina, jurará este viernes el cargo de «presidente para la refundación de la República de Madagascar», según un comunicado firmado por el nuevo hombre fuerte del país.

SIP ASAMBLEA

Punta Cana (República Dominicana) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) organiza su 81ª Asamblea General en República Dominicana del 16 al 19 de octubre, un encuentro que presta especial atención a la situación de la libertad de prensa en América, y tendrá una mirada sobre la inteligencia artificial.

DÍA ALIMENTACIÓN

Roma – La reina Letizia de España y el papa León XIV protagonizaron este jueves los actos por el Día Mundial de la Alimentación celebrados en la sede romana de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), coincidiendo en denunciar el uso aún frecuente del hambre como «arma de guerra» en el mundo.

ESPECIALES

Con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia, prevista para el próximo 19 de octubre y a la que concurren los opositores Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga, la Agencia EFE enviará este jueves la última entrega de una serie previa con la guía BOLIVIA ELECCIONES.

