Temas del día de EFE Internacional del 16 de septiembre de 2025 (13.00 horas)

ISRAEL PALESTINA

Ginebra.- Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza», ha declarado este martes una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, dirigida por una de las personalidades más respetadas del mundo en este ámbito y que presidió el Tribunal Penal Internacional creado a raíz del genocidio en Ruanda, Navi Pillay.



– El silencio internacional ante las pruebas de que se está cometiendo un genocidio en Gaza equivalen a complicidad, dijo este martes una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, dirigida por una de las personalidades más respetadas del mundo en este ámbito, la magistrada sudafricana Navi Pillay.



(Respecto al genocidio en Gaza, se ha enviado documentación sobre cómo ha ido escalando este planteamiento en la escena internacional la decisión de la ONU, así como sobre el concepto de genocidio y en que otros lugares se ha producido)

– Documentación: Quien es Navi Pillay, una de las personalidades más respetadas del mundo en este ámbito.



– Israel tacha de «falso» el informe de la Comisión de la ONU.



(Se han enviado distintas reacciones de la comunidad internacional, entre ellas la de la Unión Europea (UE))

– Israel ha lanzado las «fases iniciales» de su ofensiva terrestre contra la ciudad de Gaza, después de una intensísima noche de bombardeos que han llevado al ministro de Defensa israelí, Israel Katz, a afirmar que «Gaza arde» y por los que han sido asesinados al menos 41 palestinos, 37 de ellos en la capital del enclave.



Jan Yunis/Gaza/Jerusalén – Son pocos los residentes que continúan en la ciudad de Gaza, que está bajo orden de desalojo total, que pueden permitirse ir al sur con un medio de transporte y sabiendo que tendrán un lugar donde cobijarse por las altas cifras que hay que desembolsar.





– El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, viaja a Catar una semana después del ataque israelí contra la delegación negociadora del grupo islamista Hamás en Doha: poco antes de abandonar Israel, el secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, advertía que «hay poco tiempo» para alcanzar un acuerdo.



(Se han enviado unas claves: Genocicio y ofensiva terrestre, las claves de lo que sucede en Gaza)

VENEZUELA EEUU

Caracas – La crisis entre Venezuela y EE.UU. escala luego de que el presidente de este país, Donald Trump informara del ataque contra una segunda supuesta narcolancha en el Caribe, mientras el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, acusaba a Washington de querer forzar un «cambio de régimen».



EEUU TIROTEO

Washington – Está previsto la lectura de cargos en contra de Tyler Robinson, el presunto asesino del activista estadounidense Charlie Kirk, destacado representante del movimiento ultra MAGA.



REINO UNIDO EEUU

Londres – El presidente estadounidense, Donald Trump, llega este martes al Reino Unido para una visita de Estado que comenzará el miércoles y que consolida la «relación especial» que Estados Unidos tiene con Londres, pero llega en un momento tenso para el primer ministro británico, Keir Starmer, después de la polémica con su embajador en Washington.



UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Rusia intensifica los ataques contra la infraestructura energética de Ucrania, donde crece la preocupación de que vuelva a ser objetivo de masivos bombardeos con misiles y drones durante la temporada más fría, siendo el sistema de extracción y distribución de gas considerado especialmente vulnerable.



ONU ASAMBLEA

Nueva York – Conferencia de prensa del secretario general de la ONU, António Guterres, para explicar la agenda de la próxima Asamblea General, que inicia su 80 periodo de sesiones el 23 de septiembre en un periodo de incertidumbre no solo por las guerras de Gaza y Ucrania, sino por los repetidos ataques del presidente estadounidense Donald Trump contra la organización.



COLOMBIA JUSTICIA

Bogotá – La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emite las primeras sentencias contra siete ex integrantes del último secretariado de la antigua guerrilla de las FARC por los secuestros cometidos durante el conflicto armado colombiano.



– La decisión del Gobierno de Estados Unidos de retirar a Colombia de la lista de países que luchan contra el narcotráfico abre una nueva grieta en la ya complicada relación bilateral, aún en caso de que se mantenga la cooperación entre ambos países por considerarla vital para los intereses de Washington.



AMÉRICA POLÍTICA

Asunción – La Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) se reúne por primera vez en Paraguay con la participación como oradores de los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Paraguay, Santiago Peña; el enviado especial de la Presidencia de Estados Unidos para Venezuela, Richard Grenell, y el actor mexicano Eduardo Verástegui.



CUBA CRISIS

La Habana – «¿Hasta cuándo es esto? No podemos más”, dice a EFE indignada Zoila. Esta madre cubana lleva más de 20 días sin agua potable en su barrio del centro de La Habana, entre derrumbes, apagones, faltan medicinas y alimentos. Ella le pone voz a la desesperación social ante la profunda crisis económica que devora la isla.



EEUU PATRIMONIO

Miami (EE.UU.) – La Torre de la Libertad (Freedom Tower), el edificio histórico más emblemático de Miami que cumple 100 años, reabre sus puertas tras dos años de renovación con nuevas exhibiciones que rinden homenaje a los migrantes que hallaron refugio en la ciudad y con la primera muestra en EE.UU. realizada en alianza con el Museo de la FIFA.



AGENDA INFORMATIVA

Europa

15:00h.- Londres.- R.UNIDO MONARQUÍA.- Los reyes Carlos III y Camila y otros miembros de la familia real británica asisten al funeral de la duquesa de Kent en la Catedral de Westminster en Londres. (Texto)

Bruselas.- UE ALBANIA.- Sexta conferencia de adhesión a la UE con Albania, en la que se prevé la apertura de las negociaciones del grupo temático 4 sobre agenda verde y conectividad (incluye los capítulos 14 de política de transporte, 15 de energía, 21 de redes transeuropeas y 27 de medio ambiente y cambio climático.

Londres.- R.UNIDO PARLAMENTO.- La Cámara de los Comunes (baja) británica suspende su actividad al término de la jornada de hoy hasta el 13 de octubre, mientras tienen lugar los congresos anuales de los principales partidos políticos.

París.- FRANCIA UE.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se entrevista con el presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa.

Moscú.- RUSIA PARLAMENTO.- Arranca la sesión de otoño de la Duma o cámara baja del Parlamento ruso.

Londres.- R.UNIDO EEUU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania, llegan al Reino Unido para realizar una visita de Estado del 17 al 18 de septiembre, invitados por el rey Carlos III. (Texto)

Londres.- R.UNIDO DESEMPLEO.- La Oficina nacional de estadísticas divulga la tasa del desempleo correspondiente al mes de agosto. (Texto)

Ginebra.- MEDIO AMBIENTE.- La Organización Meteorológica Mundial (OMM) publica un informe sobre la evolución de la capa de ozono durante el año 2024. (Texto)

América

13:00h.- Nueva York.- TECNOLOGÍA YOUTUBE.- YouTube celebra en Nueva York su evento anual «Made on YouTube», donde el director ejecutivo de la compañía, Neal Mohan, anunciará las últimas actualizaciones y funciones de la plataforma. Muelle 57 de Nueva York. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL DESEMPLEO.- El Gobierno de Brasil, la mayor economía latinoamericana, divulga la tasa de desempleo en el trimestre concluido en julio. (Texto)

15:00h.- Nueva York.- LUIGI MANGIONE.- Luigi Mangione, acusado del asesinato del CEO de la aseguradora médica UnitedHealthcare, está llamado al tribunal en el caso de los fiscales del estado de Nueva York. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- La Habana.- CUBA CRISIS.- Derrumbes, falta de comida y medicinas, problemas persistentes con el abasto de agua, apagones diarios… la crisis económica devora Cuba y ni siquiera los barrios del corazón de La Habana se salvan. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:15h.- Washington.- PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- La Reserva Federal (Fed) estadounidense publica sus últimas cifras sobre la producción industrial.

15:30h.- Quito.- ECUADOR SEGUROS.- Desayuno de Prensa para presentar la Conferencia Internacional de Seguros Inclusivos ICII 2025, el foro global más importante sobre inclusión financiera y aseguradora, que este año se realizará por primera vez en Ecuador. Hotel Dann Carlton, Salón Oxford (Texto)

15:30h.- Quito.- LATINOAMÉRICA DESARROLLO.- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presenta el Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2025 para América Latina y el Caribe, titulado “Bajo presión: recalibrando el futuro del desarrollo en América Latina y el Caribe”(Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Cuenca.- ECUADOR MINERÍA.- Una marcha liderada por el excandidato presidencial y líder ambiental indígena Yaku Pérez recorre las calles de la ciudad de Cuenca en contra del proyecto minero Loma Larga, a cargo de la empresa canadiense Dundee Precious Metals (Texto) (Foto)

17:00h.- Bogotá.- COLOMBIA INDUSTRIA.- El Gobierno colombiano divulga el Índice de Producción Industrial (IPI) de julio de 2025. (Texto)

17:00h.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CANAL.- PANAMÁ CANAL -Ciudad de Panamá- El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, presenta este martes ‘Canal de Panamá: Visión del futuro’, en medio de las tensiones con Estados Unidos por las amenazas de Donald Trump por «recuperar» la vía. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

18:00h.- Miami.- EEUU PATRIMONIO.- La Torre de la Libertad (Freedom Tower), el edificio histórico más emblemático de Miami que cumple 100 años, reabre sus puertas tras dos años de renovación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Nueva York.- ONU ASAMBLEA.- Conferencia de prensa de António Guterres ante el inicio de la próxima Asamblea General de la ONU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Río de Janeiro.- MERCOSUR EFTA.- Reunión informal de cancilleres del Mercosur, en la que se firmará el acuerdo de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asunción.- PARAGUAY POLÍTICO.- La Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) se reúne por primera vez en Paraguay con la participación como oradores de los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Paraguay, Santiago Peña; el enviado especial de la Presidencia de Estados Unidos para Venezuela, Richard Grenell, y el actor mexicano Eduardo Verástegui. Hotel Sheraton (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- RESERVA FEDERAL.- El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal estadounidense inicia su reunión de dos días para decidir sobre política monetaria. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA PERÓN.- Se cumplen 70 años del golpe de Estado contra el presidente Juan Domingo Perón y de su partida al exilio. (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA JUSTICIA.- Primeras sanciones de la JEP (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO INDEPENDENCIA.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza su primer desfile del Día de la Independencia (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA PRENSA.- Sexta edición de Latam Leaders Summit. Club El Nogal (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

El Cairo.- ISRAEL PALESTINA.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visita hoy Doha y se reunirá con responsables del país árabe para abordar el ataque efectuado la semana pasada por Israel en suelo catarí.

El Cairo.- ESPAÑA EGIPTO.- Los reyes de España inician su primer viaje de Estado a Egipto, dónde permanecerán hasta el próximo viernes 19 acompañados por el ministro de Exteriores José Manuel Albares, para impulsar las ya excelentes relaciones entre ambos países en los ámbitos político, económico y cultural. (Texto)

Teherán.- IRÁN VELO.- Se cumple el tercer aniversario de la muerte de la joven de 22 años Mahsa Amini bajo custodia policial, después de ser arrestada por no llevar bien puesto el velo islámico, lo que provocó unas protestas de marcado tono feminista al grito de “Mujer, vida, libertad”.

África

12:00h.- Argel.- SÁHARA UE.- La misión de la Unión Europea (UE) en Argelia y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) analizan la prestación de asistencia alimentaria vital en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lilongüe.- MALAUI ELECCIONES.- Elecciones presidenciales y legislativas en Malaui. (Texto) (Foto)

Nairobi.- SUDÁN DEL SUR CRISIS.- La Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Sudán del Sur presenta en Nairobi un informe sobre las consecuencias de la corrupción, entre ellas la financiación del conflicto, el hambre y el colapso de servicios básicos. (Texto) (Foto)

