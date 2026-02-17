Temas del día de EFE Internacional del 17 de febrero de 2026 (13.00 horas)



UCRANIA GUERRA

Ginebra/Kiev – Pocas horas antes de que Rusia, Ucrania y Estados Unidos inicien en Ginebra una nueva ronda de negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo de paz, Rusia ha lanzado un bombardeo masivo centrado en la infraestructura energética ucraniana.



– En Moscú, el Kremlin aseguró hoy que no espera noticias de la primera jornada de negociaciones sobre Ucrania con mediación de Estados Unidos que se celebrará el martes en Ginebra.



– Desde Kiev, Zelenski dice que la diplomacia no funcionará a menos que se presione más a Moscú

IRÁN EEUU

Ginebra – Irán y EE.UU celebran una segunda ronda de negociaciones nucleares en Ginebra para alcanzar un acuerdo, mientras Washington eleva la presión militar sobre la República Islámica.



– En Teherán, el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, criticó este martes la aptitud de Estados Unidos en las negociaciones que mantienen los dos países sobre el programa nuclear iraní y aseguró que el presidente estadounidense, Donald Trump, no logrará destruir a la República Islámica.



– El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí interviene en Ginebra la Conferencia de Desarme de la ONU, el único foro multilateral de la ONU para el control de armas.



– Irán llega al fin de los tradicionales 40 días de luto de los miles de muertos en la represión de las protestas dividido entre actos gubernamentales y restricciones a las ceremonias familiares, con un incremento de la presencia policial en las calles.



JESSE JACKSON

Washington/Redacción Internacional.- El reverendo Jesse Jackson, veterano activista por los derechos civiles, ministro bautista y dos veces aspirante a la candidatura presidencial en Estados Unidos, falleció este martes a los 84 años.



(Se ha enviado una biografía: Jesse Jackson, más de 50 años de lucha por igualdad y los derechos civiles)

– El reverendo Jesse Jackson, fallecido este martes, no logró convertirse en el nuevo Martin Luther King Jr. tras el asesinato de ese líder en 1968, pero sí allanó el camino para que otro político, Barack Obama, cumpliera décadas después su otro gran sueño: ser el primer presidente negro de Estados Unidos. (Perfil) Por Lucía Leal



CUBA EEUU

La Habana – La posibilidad de un diálogo entre Washington y La Habana que permita una desescalada ha vuelto a abrirse paso con las últimas declaraciones de la administración Trump, que apuntan a conversaciones principalmente económicas, mientras la situación se agrava en la isla.



ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Ante el inminente inicio del Ramadán, Israel ya tiene preparado el dispositivo policial con el que controlará los rezos de los musulmanes en Jerusalén, mientras que en Gaza los palestinos se preparan para vivir su tercer mes sagrado aún en conflicto, en un enclave devastado y controlado por el Ejército israelí.



– En la ciudad gazatí de Nuseirat, la alegría se siente de nuevo en medio de los escombros. Un torneo de fútbol, el primero que se celebra en la devastada Franja desde que hace más de dos años comenzara la ofensiva israelí, devuelve un «rayo de esperanza» a los gazatíes.



CUMBRE IA

Nueva Delhi – La mayor cumbre de inteligencia artificial celebrada hasta ahora, a la que asistirán líderes como el francés Emmanuel Macron, el español Pedro Sánchez y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, busca este martes una hoja de ruta para transformar la sanidad y la agricultura en más de cien naciones.



FRANCIA VIOLENCIA

Lyon (Francia) – Los encargados de la investigación por «homicidio involuntario» de Quentin Deranque, un joven ultraderecha, tratan de identificar a los autores materiales de la paliza que le costó la vida al margen de una conferencia en la Universidad de Lyon de la eurodiputada radical de izquierdas Rima Hassan.

(Texto)

PERÚ JERÍ

Lima – El Congreso de Perú celebra un pleno extraordinario para votar una serie de mociones de censura contra el presidente interino, José Jerí, cuando faltan menos de dos meses para la celebración de las elecciones generales.



AÑO NUEVO CHINO

Pekín – China celebra este martes la entrada del Año Nuevo Lunar, esta vez representado por el Caballo, festividad que el mayor movimiento poblacional del planeta, con el regreso de millones de personas a sus localidades natales, y que es celebrada por la diáspora china en distintas partes del mundo.



– Robots humanoides y flamenco español: la gala del Año Nuevo en China





– Jóvenes españoles de ascendencia china regresan a Qingtian, el condado oriental chino del que partieron muchos emigrantes chinos a España





– El mayor barrio chino de Japón, en Yokohama, se engalanó este martes para celebrar un Año Nuevo lunar marcado por las tensiones entre Tokio y Pekín a causa de Taiwán (Texto) (Foto) (Vídeo)



En Panamá, la histórica comunidad china en Panamá celebra la llegada del Año Nuevo Chino, en momentos en que EE.UU. intenta reducir la influencia política de Pekín en la región. (Foto) (Vídeo)

– El icónico barrio neoyorquino de Chinatown celebra este martes su tradicional ceremonia de petardos que marca el inicio oficial de las celebraciones del Año Nuevo Lunar en la Gran Manzana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CINE BERLINALE

Berlín – Ethan Hawke presenta este martes en la Berlinale, fuera de competición, ‘The Weight’, un filme que protagoniza junto a Russel Crowe, mientras que Juliette Binoche llega a la competición con ‘Queen at Sea’.



– El realizador Pol Rodríguez y los actores Enric Auquer y María Rodríguez Soto hablan con EFE de ‘Ravalear’, serie que se presenta en Berlinale Special.(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El paraguayo Marcelo Martinessi presenta en la sección Panorama de la Berlinale su filme ‘Narciso’, protagonizada por Nahuel Pérez Biscayart, de la que hablan con EFE.(Texto) (Foto) (Vídeo)

BRASIL CARNAVAL

Río de Janeiro – Las ‘escolas de samba’ de Río de Janeiro celebran la tercera noche de desfiles en el sambódromo, el momento cumbre del Carnaval de Brasil y considerado el mayor espectáculo del mundo a cielo abierto.



– Celebración del gran desfile del carnaval de Trinidad y Tobago, en el que las bandas muestran sus mejores disfraces, junto con sus reyes y reinas, y los tradicionales ‘blue devils’ escupen fuego por la boca. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:30h.- Londres.- R.UNIDO CURIOSIDADES.- Celebración de la «carrera de los panqueques», en la que los participantes deben recorrer una distancia con una sartén mientras que voltean una crepe en su sartén sin dejar de correr. (Texto) (Vídeo)

15:15h.- Ginebra.- IRAN NUCLEAR.- El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, hace una intervención en la Conferencia de Desarme de la ONU, el único foro multilateral de la ONU para el control de armas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Madrid.- ESPAÑA EL SALVADOR.- Conferencia del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, sobre «Estado de derecho, seguridad y derechos humanos: respuestas jurídicas a la violencia en sociedades democráticas». (Texto)

17:15h.- París.- AIE EEUU.- El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, interviene ante el Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI) en París la víspera del inicio de la reunión ministerial de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Lisboa.- PORTUGAL CARNAVAL.- La comunidad brasileña afincada en Lisboa reivindica el orgullo migrante en el Carnaval da Rua en la capital portuguesa, donde reivindica su cultura e identidad en una celebración que sirve de altavoz contra el racismo y a favor de la diversidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- IRÁN EEUU.- Delegaciones de Irán y Estados Unidos se reúnen en Ginebra para continuar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní y ante la amenaza de Washington de usar la vía militar. (Texto)

Adís Abeba.- ETIOPÍA TURQUÍA.- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, viaja a Etiopía para entrevistarse con el primer ministro, Abiy Abu Ali, en una gira en la que procede desde Emiratos.

París.- GISÈLE PELICOT.- Lanzamiento mundial en una veintena de lenguas del libro ‘La alegría de vivir ‘ (Flammarion), escrito por Gisèle Pelicot en colaboración con la periodista Judith Perrignon. (Texto)

Ginebra.- UCRANIA GUERRA.- Rusia, Ucrania y Estados Unidos vuelven a reunirse en el marco de los contactos trilaterales para alcanzar un acuerdo de paz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid.- UE ESPAÑA.- Grupo de eurodiputados de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo visitan España para evaluar el Estado de derecho, y mantienen reuniones con la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Isabel Perelló, y la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, entre otras personalidades.

Bruselas.- UE ECONOMÍA.- Reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE). (Texto)

Beirut.- LÍBANO ALEMANIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, continúa su visita al Líbano, con una reunión con representantes de la ONG ‘Luchadores por la Paz’ , una visita al lugar de la explosión en 2020 en la capital, Beirut, y una visita a la escuela de la Armada.

Berlín.- CINE BERLINALE.- Se celebra la 76a edición del Festival de Cine Internacional de Berlin, Berlinale. (hasta el día 22) (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- NICARAGUA PESTICIDAS.- El Tribunal de Apelación de París dicta sentencia sobre si reconoce en Francia de la condena a tres firmas estadounidenses, a las que la Justicia de Nicaragua pidió en 2013 indemnizaciones de 800 millones de dólares por haber contaminado con pesticidas a 1.246 recolectores de bananas de este país. (Texto)

Madrid – JAIME BAYLY -Tras novelar el enfrentamiento entre Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa en ‘Los genios’, el escritor peruano Jaime Bayly presenta en rueda de prensa ‘Los golpistas’, que recrea los tres turbulentos días de 2002 en que Hugo Chávez perdió el poder en Venezuela y el papel jugado por la Cuba de Fidel Castro. (Texto) (Foto)

América

12:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL CARNAVAL.- El caraval de Río llega a su último día con los desfiles callejeros de las comparsas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Nueva York.- EEUU JUGUETES.- La Feria del Juguete 2026 presenta en el Jacob Javits Center de Nueva York una propuesta renovada que promete redefinir el sector. (Texto) (Foto)

16:00h.- Lima.- PERÚ JERÍ.- El Congreso de Perú celebra un pleno extraordinario para votar una serie de mociones de censura contra el presidente interino José Jerí. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Nueva York.- EEUU JUGUETES.- La Feria del Juguete 2026 presenta en el Jacob Javits Center de Nueva York una propuesta renovada que promete redefinir el sector. (Texto) (Foto)

18:00h.- Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- Cientos de jóvenes protestan en Florida contra máscaras de agentes del ICE y contra identificaciones que exhiban estatus migratorio (Texto) (Foto)

21:00h.- Puerto España.- TRINIDAD Y TOBAGO CARNAVAL.- Gran desfile del carnaval de Trinidad y Tobago, en el que las bandas muestran sus mejores disfraces, junto con sus reyes y reinas, y los tradicionales ‘blue devils’ escupen fuego por la boca. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- AÑO NUEVO LUNAR.- El icónico barrio neoyorquino de Chinatown celebra este martes su tradicional ceremonia de petardos que marca el inicio oficial de las celebraciones del Año Nuevo Lunar en la Gran Manzana (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU MÚSICA.- El cantautor Carín León, una de las principales figuras de la música regional mexicana contemporánea, presenta este martes en Miami su gira ‘De Sonora para el mundo’, con la que recorrerá este año diversas ciudades de Norteamérica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

El Cairo.- EGIPTO ECONOMÍA.- El oro es el corazón de la «shabka», el compromiso matrimonial tradicional en Egipcio, pero el encarecimiento sin freno de este metal ha obligado a reformular una práctica que parecía intocable: ahora hay que rebajar el peso de las alhajas para poder cumplir con la exigencia social por un precio razonable en un país marcado por la crisis y elevada inflación. (Foto) (Vídeo)

Trípoli.- LIBIA REVOLUCIÓN.- El asesinato hace dos semanas de Saif al Islam Gadafi, hijo del dictador libio Muamar Gadafi y considerado el heredero político, sobrevuela en la conmemoración del aniversario de la revolución que terminó con el derrocamiento y la muerte de su padre sin que Libia haya completado una transición quince años después. (Texto)

Argel.- ARGELIA FRANCIA.- El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, visita Argelia para relanzar las relaciones bilaterales en medio de la peor crisis diplomática vivida entre ambos países.

África

Johannesburgo.- SUDÁFRICA DESEMPLEO.- Sudáfrica publica los datos de desempleo correspondientes al último trimestre de 2025. (Texto)

