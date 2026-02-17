Temas del día de EFE Internacional del 17 de febrero de 2026 (13.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Ginebra/Kiev – Las delegaciones de Rusia, Ucrania y EE. UU. comenzaron este martes en la ciudad suiza de Ginebra una tercera ronda de sus contactos trilaterales para buscar un acuerdo de paz, según informó en su cuenta de Telegram el negociador ucraniano Rustem Umérov.

– Horas antes del inicio de las negociaciones, Rusia atacó la infraestructura energética ucraniana y posteriormente se produjo un ataque de drones ucranianos de largo alcance que provocó un incendio en una refinería de la sureña región rusa de Krasnodar.

IRÁN EEUU

Ginebra/El Cairo – El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, afirmó este martes que las negociaciones sobre un acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos celebradas este martes en Ginebra y en las que su país actúa como mediador, concluyeron con «buenos avances» en la definición de «objetivos comunes».

– El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, advirtió de que la respuesta de su país a «cualquier ataque» no se limitarán a las fronteras de su país. Araqchí intervino en Ginebra la Conferencia de Desarme de la ONU, el único foro multilateral de la ONU para el control de armas.

– Irán llega al fin de los tradicionales 40 días de luto por los miles de muertos en la represión de las protestas dividido entre actos gubernamentales en mezquitas en honor a policías fallecidos y las ceremonias de familiares de manifestantes con canciones que apelan a la libertad, en un nuevo gesto de desafío contra las autoridades.

JESSE JACKSON

Washington/Redacción Internacional.- El reverendo Jesse Jackson, veterano activista por los derechos civiles, ministro bautista y dos veces aspirante a la candidatura presidencial en Estados Unidos, falleció este martes a los 84 años.

– El reverendo Jesse Jackson, fallecido este martes, no logró convertirse en el nuevo Martin Luther King Jr. tras el asesinato de ese líder en 1968, pero sí allanó el camino para que otro político, Barack Obama, cumpliera décadas después su otro gran sueño: ser el primer presidente negro de Estados Unidos. (Perfil) Por Lucía Leal

CUBA EEUU

La Habana – El asedio petrolero de EE.UU. a Cuba pone en riesgo a 32.880 embarazadas y afecta especialmente a personas con cáncer, diabéticos y recién nacidos, alertó este martes el Ministerio de Salud Pública de la isla (Minsap).

– La minera canadiense Sherritt, una de las mayores inversiones extranjeras en Cuba, anunció este martes la suspensión de sus operaciones en la isla por la falta de combustible derivada del bloqueo petrolero de EE.UU.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Miles de agentes de la policía israelí se desplegarán a lo largo de la Ciudad Vieja de Jerusalén para «preservar la seguridad» durante el Ramadán, el mes sagrado del Islam, que arranca esta semana, informó en una videoconferencia el Comandante de la policía del Distrito de Jerusalén, Avshalom Peled.

– En la ciudad gazatí de Nuseirat, la alegría se siente de nuevo en medio de los escombros. Un torneo de fútbol, el primero que se celebra en la devastada Franja desde que hace más de dos años comenzara la ofensiva israelí, devuelve un «rayo de esperanza» a los gazatíes.

CUMBRE IA

Nueva Delhi – La Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial (IA) 2026, que se celebra en Nueva Delhi esta semana, ha tomado este martes en su segunda jornada una dimensión práctica con el lanzamiento de una serie de guías maestras para aplicar la tecnología en sectores críticos como la salud y la agricultura.

FRANCIA VIOLENCIA

Lyon (Francia) – Seis sospechosos de haber participado en los altercados entre grupos ultras de izquierdas y derechas que causaron la muerte de un joven nacionalista de 23 años en Lyon (sureste) la semana pasada han sido identificados por los investigadores, informó la prensa local.

– El Gobierno francés pidió este martes a la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) que haga una limpieza en sus «ideas» y en sus «filas» tras la muerte de un joven de extrema derecha la semana pasada en Lyon (sureste) por los golpes recibidos aparentemente por activistas de ultraizquierda.

PERÚ JERÍ

Lima – El pleno del Congreso de Perú inició este martes la sesión extraordinaria convocada para debatir las siete mociones de censura presentadas contra el presidente interino, José Jerí, que puede derivar en el octavo cambio presidencial en el país andino en cerca de una década de inestabilidad política.

AÑO NUEVO CHINO

Pekín – China celebra este martes la entrada del Año Nuevo Lunar, esta vez representado por el Caballo, festividad que el mayor movimiento poblacional del planeta, con el regreso de millones de personas a sus localidades natales, y que es celebrada por la diáspora china en distintas partes del mundo.

– El icónico barrio neoyorquino de Chinatown celebra este martes su tradicional ceremonia de petardos que marca el inicio oficial de las celebraciones del Año Nuevo Lunar en la Gran Manzana.

CINE BERLINALE

Berlín – Ethan Hawke presenta este martes en la Berlinale, fuera de competición, ‘The Weight’, un filme que protagoniza junto a Russel Crowe, mientras que Juliette Binoche llega a la competición con ‘Queen at Sea’.

– El realizador paraguayo Marcelo Martinessi presenta este martes en la sección Panorama de la Berlinale su segundo largometraje, ‘Narciso’, un retrato de la sociedad paraguaya al inicio de un régimen autoritario en el que el rock & roll y la radio se convierten en elementos disruptivos.

BRASIL CARNAVAL

Río de Janeiro – Las ‘escolas de samba’ de Río de Janeiro celebran la tercera noche de desfiles en el sambódromo, el momento cumbre del Carnaval de Brasil y considerado el mayor espectáculo del mundo a cielo abierto.

– Celebración del gran desfile del carnaval de Trinidad y Tobago, en el que las bandas muestran sus mejores disfraces, junto con sus reyes y reinas, y los tradicionales ‘blue devils’ escupen fuego por la boca. (Texto) (Foto) (Vídeo)

