Temas del día de EFE Internacional del 17 de octubre de 2025 (09.00 horas)

17 minutos

UCRANIA GUERRA

Washington – El presidente estadounidense, Donald Trump, se reúne en Washington con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para tratar de impulsar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania pero con el telón de fondo de la posible entrega de misiles Tomahawk, reunión que se produce tras la conversación telefónica entre Trump y Vladimir Putin del jueves.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(La reunión está prevista para las 19 horas)

– Los grandes ataques mecanizados, en los que participan decenas de vehículos blindados de combate y tanques, han regresado al campo de batalla en Ucrania, tras una larga pausa causada por el dominio de los drones, ya que Rusia vuelve a apostar por el equipamiento militar convencional en un intento de acelerar sus avances cerca de Pokrovsk y otros epicentros de combate en Donetsk. Por Rostyslav Averchuk. (Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Una semana después de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, Israel todavía no ha permitido la reapertura del paso de Rafah para la entrada de ayuda excusándose en el retraso de la entrega de los cuerpos de 19 rehenes en manos de Hamás, que asegura no puede localizar por los escombros.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

EEUU LATINOAMÉRICA

Washington – Las amenazas militares contra la Venezuela de Nicolás Maduro y el auxilio financiero a la Argentina de Javier Milei evidencian el objetivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar su influencia en América Latina, que se ha convertido en una región prioritaria para Washington.

(Texto)

– El Ejército estadounidense atacó este jueves otro barco en el mar Caribe cerca de las costas de Venezuela, de acuerdo con funcionarios citados por medios estadounidenses. Es el sexto ataque y, según los medios, puede haber supervivientes.

(Texto)

UE SOCIALDEMOCRACIA

Ámsterdam – El Partido de los Socialistas Europeos celebra un congreso en Amsterdam con la participación del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y otros líderes de la socialdemocracia europea.

(Texto) (Foto)

MADAGASCAR GOLPE

Antananarivo – El líder del golpe de Estado en Madagascar, coronel Michael Randrianirina, jura el cargo de «presidente para la refundación de la República de Madagascar» entre la aprobación popular y la condena internacional.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PERÚ CRISIS

Lima.- El gobierno de Perú prepara la declaración del estado de emergencia en Lima, tal y como ha anunciado el primer ministro, Ernesto Álvarez, después de que en la noche del miércoles se vivieran las manifestaciones más importantes de los últimos años contra la creciente corrupción y la inseguridad ciudadana.

(Texto)

JAPÓN GOBIERNO

Tokio – Japón El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), liderado por primera vez por una mujer, Sanae Takaichi, y su principal opositor, el Partido Democrático Constitucional (PDC), acordaron este viernes que la votación parlamentaria para elegir al nuevo primer ministro de Japón será el próximo martes, con negociaciones contrarreloj para asegurar apoyos de última hora.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

. Se enviará una nota analítica sobre las previsiones y escollos de las negociaciones políticas

CHILE ELECCIONES

Santiago – Comienza la campaña electoral para las presidenciales en Chile del próximo 16 de noviembre, que definirán al sucesor del progresista Gabriel Boric y que, según las encuestas, encabeza la líder de la izquierda, Janette Jara, seguida de cerca por el ultraderechista José Antonio Kast.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CONGRESO LENGUA

Arequipa (Perú) – Concluye el décimo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), tras cuatro días completos de sesiones marcadas por el lenguaje claro y los desafíos de la inteligencia artificial (IA).

(Texto) (Foto)

– La Real Academia Española (RAE) presenta la poesía completa de César Vallejo, que se convierte en el tercer peruano en tener una edición conmemorativa de la RAE después de Mario Vargas Llosa, con ‘La ciudad y los perros’; y José María Arguedas, con ‘Los ríos profundos’. (Texto) (Foto)

VATICANO SANTO

Caracas – En esta sala no hay batas blancas ni estetoscopios, pero abundan los «pacientes». Quienes se preparan para atenderlos no son médicos, sino espiritistas. Aquí todos llegan buscando sanación, y para ello los médiums invocan el espíritu del médico José Gregorio Hernández, figura de culto en el sincretismo en Venezuela y quien será santo, por decreto del Vaticano, desde este domingo.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

COREA CONFLICTO

Seúl – Ahn Hak-sop, un exsoldado de Corea del Norte de 95 años que recientemente trató de cruzar la frontera hacia el Norte, pero fue bloqueado por las autoridades surcoreanas, habla con EFE de cómo pasó más de 40 años en la cárcel como prisionero de guerra, al mantenerse leal a los ideales del régimen norcoreano.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

BRASIL REDES SOCIALES

São Paulo – Brasil acaba de abrir su primer campus para formar a ‘influencers’ con mentalidad empresarial. Es la escuela más grande del mundo de este tipo, según sus creadores. Tiene 14.000 metros cuadrados, unos 200 estudios y hasta una playa artificial.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:50 h. Luxemburgo.- ESPAÑA UE.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, mantiene una reunión bilateral con la comisaria de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis de la Unión Europea, Hadja Lahbib. (Foto) (Vídeo).

10:00 h.Luxemburgo.- UE SOCIAL.-,. Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO), en Luxemburgo. (Foto)

10:15h.- Ciudad del Vaticano.- URUGUAY VATICANO.- El papa León XIV recibe en audiencia al presidente de la República de Uruguay, Yamandú Orsi. (Texto) (Foto)

11:00h.- Berlín.- ALEMANIA TALGO.- El presidente de Talgo, Carlos Palacio, el consejero delegado de Deutsche Bahn responsable para los trenes de larga distancia, Michael Peterson, y el ministro alemán de Transportes, Patrick Schnieder, presentan en una estación de tren de Berlín el tren Talgo 230 para la compañía ferroviaria de Alemania, un contrato estratégico para Talgo y un modelo que formará parte de la flota ICE L. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Londres.- R.UNIDO TRIBUNALES.- Varias personas comparecen ante el tribunal penal de Londres acusadas por daños atribuidos al grupo propalestino proscrito Palestine Action.

11:00h.- Bruselas.- UE INFLACIÓN.- La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica el índice armonizado de precios de consumo para la UE y la eurozona de septiembre

11:00h.- Varsovia.- UCRANIA GUERRA.- El Tribunal de Distrito de Varsovia decide sobre la extradición a Alemania del ucraniano Volodímir Z., sospechoso de haber participado en 2022 en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que unían territorio ruso con el alemán.

12:00h.- Fráncfort.- FERIA LIBRO.- Conferencia de prensa del historiador Karl Schlogel, Premio de la Paz de los Libreros Alemanes, en la Feria del Libro de Fráncfort. Pabellón de Ferias. Congress Center. Espacios Ilusion 2 y 3.

16:00h.- Roma.- VATICANO SANTOS.- El arzobispo de Caracas, el cardenal Raúl Biord, y la postuladora de la causa de canonización del beato José Gregorio Hernández, Silvia Correale, entre otros, participan en la jornada «Testigos de la paz para un proceso de paz, el nuevo reto de los santos en Venezuela», donde abordan el papel de los primeros santos venezolanos que serán proclamados por el papa León XIV este domingo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:45h.- Madrid.- ESPAÑA COLOMBIA.- Acto de reconocimiento a las víctimas del conflicto armado colombiano en el Congreso de los Diputados de España. (Texto)

Moscú.- RUSIA MARRUECOS.- Rusia y Marruecos celebran Comisión Intergubenamental en Moscú

Ankara.- TURQUÍA ALEMANIA.- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, realiza hoy una visita de trabajo a Ankara, donde tiene previsto reunirse con su homólogo turco, Hakan Fidan, para tratar temas bilaterales entre Alemania y Turquía, así como la situación en Gaza, Siria y Ucrania. (Texto)

Londres.- LONDRES GALA.- Con una temática de color rosa, un coste de 2.000 libras por entrada (2.300 euros) y una lista de invitados de alto nivel, el Museo Británico celebrará este sábado su primer baile benéfico, que ya se perfila como la respuesta londinense a la ‘MET Gala’ neoyorquina. Museo Británico (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ámsterdam.- UE SOCIALDEMOCRACIA.- El Partido de los Socialistas Europeos celebra un congreso en Amsterdam con la participación del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y otros líderes de la socialdemocracia europea. (Texto) (Foto)

Estocolmo.- VOLVO RESULTADOS.- El grupo sueco Volvo -fabricante de camiones, autobuses y maquinaria pesada- presenta resultados de los nueve primeros meses del año.

Londres.- R.UNIDO TRIBUNALES.- Tres hombres acusados de incendiar dos propiedades y un automóvil vinculados al primer ministro británico, Keir Starmer, comparecen ante un tribunal de Londres para una vista preparatoria del juicio que tendrá lugar en 2026. Se trata de los ucranianos Roman Lavrynovych y Petro Pochynok y el rumano Stanislav Carpiuc. (Texto)

América

15:00h.- Miami.- EEUU MÚSICA.- El cantautor venezolano Marcelo Rubio habla sobre el reto de ser un artista emergente latino en EEUU (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Bogotá.- CUMBRE CELAC UE.- La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, explica a la prensa los preparativos para la IV CELAC-UE que se realizará en la ciudad caribeña de Santa Marta el 9 y 10 de noviembre. Palacio de San Carlos (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:15h.- Washington.- PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- La Reserva Federal (Fed) estadounidense publica sus últimas cifras sobre la producción industrial.

15.30h.- Washington.- FMI ESPAÑA.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, explica este viernes, en conferencia de prensa, su participación en la asamblea anual del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que está semana ha elevado hasta el 2,9 % el crecimiento de España para 2025, además, se espera una valoración sobre la opa fallida de BBVA a Sabadell. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

16:00h.- Washington.- FMI EUROPA.- Rueda de prensa del Departamento de Europa del FMI. Fondo Monetario Internacional

17:00h.- Arequipa.- CONGRESO LENGUA.- La Real Academia Española (RAE) presenta la poesía completa de César Vallejo, que se convierte en el tercer peruano en tener una edición conmemorativa de la RAE después de Mario Vargas Llosa, con ‘La ciudad y los perros’; y José María Arguedas, con ‘Los ríos profundos’. (Texto) (Foto)

18:00h.- Miami.- EEUU BALLET.- El Miami City Ballet (MCB) inaugura este viernes la nueva temporada 2025/2026, una edición en la que celebra 40 años de trayectoria con un número récord de obras, y ahora de la mano del nuevo director artístico, el bailarín español Gonzalo García. (Texto) (Foto)

18:45h.- Washington.- FMI LATINOAMÉRICA.- Conferencia de prensa del responsable del FMI para el Hemisferio Occidental. Fondo Monetario Internacional

19:00h.- Arequipa.- CONGRESO LENGUA.- Concluye el décimo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), tras cuatro días completos de sesiones marcadas por el lenguaje claro y los desafíos de la inteligencia artificial (IA). (Texto) (Foto)

23:00h.- Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra una semana volátil marcada por el renovado pulso comercial entre China y Estados Unidos y unos resultados de la banca que superaron lo previsto por los analistas

Washington – FMI LATINOAMÉRICA – Conferencia de prensa del responsable del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el Hemisferio Occidental.

Ciudad de México – MÉXICO UNIÓN EUROPEA – Clausura del VI Foro México-Unión Europea, en el marco de la actualización del tratado comercial con la Unión Europea (UE). (Texto) (Foto) (Video)

Lima – PERÚ CRISIS – Seguimiento a la situación política a raíz de las protestas ciudadanas en contra de la corrupción e inseguridad en el país. (Texto)

Quito – ECUADOR PROTESTAS – Seguimiento a las protestas promovidas por el principal movimiento indígena de Ecuador, después de que el Gobierno acordara una tregua con otro grupo indígena en una de las zonas más afectadas por las manifestaciones, que se prolongan desde hace más de tres semanas. (Texto)

La Habana – VENEZUELA EEUU – El Gobierno cubano celebra un acto público de apoyo a Venezuela frente a las acciones militares de EE.UU. en el mar Caribe. Cuba suscribe sin fisuras el discurso chavista en su actual confrontación con Washington. Caracas es un estrecho aliado político de La Habana y uno de sus principales suministradores de crudo. (Texto) (Foto) (Video)

Sao Paulo.- BRASIL REDES SOCIALES.- Brasil acaba de abrir su primer campus para formar a ‘influencers’ con mentalidad empresarial. Es la escuela más grande del mundo de este tipo, según sus creadores. Tiene 14.000 metros cuadrados, 200 estudios y hasta una playa artificial para crear contenido. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA PERONISMO.- En el 80 aniversario del nacimiento del movimiento peronista, seguidores, militantes y dirigentes se congregan ante la vivienda de la expresidenta Cristina Fernández, líder del Partido Justicialista (PJ) y quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenada por irregularidades en la concesión de obras viales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA PERONISMO.- En plena campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre, representantes del peronismo se reúne en la Quinta 17 de Octubre, en las afueras de Buenos Aires, para conmemorar 80 años de la gran manifestación obrera que pidió la libertad de Juan Domingo Perón y que dio lugar al nacimiento del movimiento peronista. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA ECONOMÍA.- El Gobierno de Luis Arce termina tras cinco años en los que el litio y la industrialización fueron sus ejes económicos, sin embargo expertos creen que la inversión en litio, con una planta que costó 96 millones de dólares que apenas llega al 20 % de producción, y el poco crecimiento industrial son los grandes pendientes de su gestión. (Texto)

Punta Cana.- SIP ASAMBLEA.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) organiza su 81ª Asamblea General en República Dominicana del 16 al 19 de octubre, un encuentro que presta especial atención a la situación de la libertad de prensa en América, y tendrá una mirada sobre la inteligencia artificial. (Texto)

Santiago.- CHILE ELECCIONES.- Comienza la campaña electoral para las presidenciales en Chile, que definirán al sucesor del progresista Gabriel Boric y que tienen al ultraderechista José Antonio Kast y a la izquierdista Jeannette Jara como los grandes favoritos para ganar la primera vuelta del 16 de noviembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Austin (EE.UU).- EEUU ESPAÑA.- La presidenta de la Comunidad de Madrid comienza una visita de varios días a Texas (EEUU).

San Salvador- EEUU INMIGRACIÓN (Entrevista) – El periodista salvadoreño Mario Guevara, deportado de Estados Unidos tras su arresto mientras cubría una protesta contra el presidente Donald Trump y que pasó más de 100 días en prisión, dijo en una entrevista con EFE que la libertad de prensa en el país norteamericano ha experimentado un «retroceso horrible». Por Hugo Sánchez. (Texto) (Foto) (Video)

África

Antananarivo.- MADAGASCAR GOLPE.- El líder del golpe de Estado en Madagascar, coronel Michael Randrianirina, jura el cargo de «presidente para la refundación de la República de Madagascar». (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nairobi.- KENIA ODINGA.- Kenia honra con un funeral de Estado al fallecido ex primer ministro y líder de la oposición, Raila Odinga. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Sídney – AUSTRALIA CALOR – – El impacto en la salud del calor extremo, responsable de más muertes en Australia que todos los demás desastres naturales juntos, se ha convertido en el foco de estudio de un laboratorio de la Universidad de Sídney, donde una cámara climática permite estudiar cómo las altas temperaturas afectan al organismo.(Texto)(Foto)(Vídeo)

Nueva Delhi – INDIA BRASIL – El vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Geraldo Alckmin, realiza una visita oficial de dos días a la India destinada a impulsar la cooperación económica y política entre ambos países, socios clave del grupo BRICS, con reuniones previstas con los ministros indios de Comercio, Defensa y Asuntos Exteriores.

Pekín – CHINA CANADÁ – La ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Anita Anand, concluye su visita oficial a China, tras años de desavenencias entre Pekín y Ottawa a cuenta de cuestiones comerciales, tecnológicas y de derechos humanos.

Pekín – CHINA SUECIA – La ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, concluye su visita oficial a China.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245