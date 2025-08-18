Temas del día de EFE Internacional del 18 de agosto de 2025 (19.00 horas)

5 minutos

UCRANIA GUERRA

Washington – Líderes de la UE, la OTAN y los países europeos de la llamada «coalición de voluntarios» acompañan al presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, en su encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, una cita crucial para establecer las condiciones de un eventual proceso de paz en Ucrania.

– Los líderes europeos y de la OTAN comenzaron a llegar este lunes a la Casa Blanca para un encuentro sin precedentes recientes con el presidente de EE.UU., Donald Trump, y mostrar su apoyo al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

Este es la agenda del día, facilitada por la Casa Blanca:

19.15 horas: cumbre bilateral entre Trump y Zelenski.

21.00 horas: Reunión entre el presidente Trump y los líderes europeos.

– El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha convocado a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea a una reunión por videoconferencia mañana para informar del encuentro en Washington de los presidente ucraniano y estadounidense junto a varios líderes europeos.

– Se ha enviado una pieza de documentación sobre Ucrania y la OTAN, que nunca pasó de las «buenas intenciones» en el proceso de negociación, y otra sobre la península de Crimea.

– Mientras tanto han continuado los bombardeos rusos, que han provocado al menos diez muertos en Jarkov y Zaporiyia, según ha denunciado el presidente Zelenski ya en Washington.

– Desde Leópolis, Ucrania intensifica sus ataques de largo alcance, cada vez más efectivos, en el interior del territorio ruso mientras busca aumentar la presión sobre Moscú para que frene su invasión. Por Rostyslav Averchuk

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz.- El expresidente opositor Jorge ‘Tuto’ Quiroga y el senador opositor Rodrigo Paz competirán el próximo octubre por la Presidencia de Bolivia en una inédita segunda vuelta tras una jornada de elecciones generales que marcaron el final de casi 20 años del Movimiento al Socialismo (MAS), que no superó el 4 % de votos válidos.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel amenaza de nuevo con iniciar «pronto» la extensión de su campaña militar en Gaza, donde continúa matando a diario a decenas de palestinos, hasta superar los 62.000 desde el inicio de la guerra, tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

– El grupo islamista palestino Hamás ha aprobado la propuesta de acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza y el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos, informó este lunes a EFE una fuente de seguridad egipcia.

– El ministro egipcio de Exteriores, Badr Abdelaty, aseguró este lunes que su país y los otros dos mediadores -Catar y Washington- se están esforzando para llegar a un acuerdo de tregua en una rueda de prensa conjunta con el jefe del Gobierno palestino, Mohamed Mustafa, desde el cruce de Rafah, que conecta Egipto con la Franja de Gaza.

– Como muchos de sus compañeros, Medhat vive desde hace un mes dentro de su camión a las puertas del paso fronterizo de Rafah, que conecta Egipto con Gaza, con la esperanza de poder llevar ayuda humanitaria a sus «hermanos» palestinos, aunque en muchas ocasiones el Ejército israelí no se lo permita. Por Carlos Grau Sivera

HONG KONG JUICIO

Hong Kong.- La Fiscalía comenzó este lunes a presentar sus conclusiones en el juicio contra el magnate de los medios hongkonés Jimmy Lai, acusado de connivencia con fuerzas extranjeras y sedición, en un proceso que podría acarrearle cadena perpetua y que ha sido criticado por oenegés de derechos humanos y gobiernos extranjeros.

BRASIL ECUADOR

Brasilia – El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió este lunes a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, con quien discutirá asuntos de cooperación y alternativas para potenciar la relación en medio de la guerra comercial desatada por Estados Unidos.

INDIA LUVIAS

Nueva Delhi – Las lluvias torrenciales del monzón paralizaron este lunes las dos mayores ciudades de la India, mientras las inundaciones obligaban al cierre de escuelas en la capital financiera, Bombay, las autoridades de Nueva Delhi se preparaban para la inminente crecida del río Yamuna por encima del nivel de peligro, en una crisis que ya ha dejado decenas de muertos en el norte del país.

– En Pakistán se busca a 150 desaparecidos tras inundaciones que ejan 660 muertos.

