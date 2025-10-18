Temas del día de EFE Internacional del 18 de octubre de 2025 (19.00 horas)

5 minutos

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – A pesar de la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de no proporcionar misiles Tomahawk a Ucrania de momento y de su plan de reunirse en Budapest con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, Kiev confía en las mejoradas relaciones con Washington para intensificar la presión sobre Moscú y lograr un alto el fuego. Por Rostyslav Averchuk

(Texto) (Foto)

EEUU TRUMP

Washington/Nueva York/Miami – Miles de personas salen este sábado a las calles en ciudades de todo Estados Unidos, entre ellas Nueva York, Washington y Miami, bajo el lema «No Kings» («No queremos reyes»), para protestar contra lo que consideran un autoritarismo creciente del presidente Donald Trump.

(foto)(vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La Defensa Civil de Gaza concluyó este sábado que el bombardeo del Ejército de Israel contra el minibús de una familia desplazada que se dirigía a la ciudad de Gaza el viernes mató a 11 personas: los nueve cadáveres hallados en el lugar del ataque y otros dos, desaparecidos, que pertenecen a niños.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

– La Defensa Civil en Gaza recuperó este sábado nueve cadáveres en Zeitún (ciudad de Gaza), después de que el Ejército israelí bombardeara con artillería un minibús en el que viajaba una familia.

(Texto)

– Se han enviado unas claves: «Estas son las bandas a las que Hamás persigue en Gaza tras el inicio del alto el fuego»

(Texto)

MARRUECOS PROTESTAS

Rabat – El movimiento juvenil GENZ212 convoca nuevas manifestaciones para reclamar mejoras en sanidad y educación y la lucha contra la corrupción.

(Texto)(Foto)

UE SOCIALDEMOCRACIA

Ámsterdam.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acusó este sábado a la derecha tradicional europea de ingenuidad al estar convirtiéndose en un «satélite» de la ultraderecha, durante su intervención en la clausura del congreso del Partido Socialista Europeo celebrado en Amsterdam.

(Texto) (Foto)

IRÁN NUCLEAR

Teherán.- El acuerdo nuclear de 2015, firmado entre Irán y las potencias mundiales, llegó a su fin este sábado, pero la contienda respecto al programa atómico de Teherán vuelve al punto cero, con las sanciones previas al pacto restablecidas en su contra.

(Texto)

PAKISTÁN AFGANISTÁN

Islamabad/Kabul – Pakistán y Afganistán concluyeron este sábado la primera ronda de conversaciones celebradas en Doha, mediadas por Catar, en un intento por reducir la tensión tras los recientes bombardeos y ataques fronterizos.

(Texto)

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – Los bolivianos volverán a las urnas este domingo para elegir por primera vez en su historia a su presidente y vicepresidente en una segunda vuelta que disputarán el senador centrista Rodrigo Paz y el exmandatario conservador Jorge Quiroga y que también supondrá un nuevo ciclo político y económico tras 20 años de la izquierda en el poder.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CUBA CRISIS

La Habana – Las sanciones estadounidenses lastran la economía cubana, pero La Habana podría hacer mucho para sacar al país de la profunda crisis en que se encuentra sumido, coinciden en destacar a EFE ocho de los más reconocidos economistas independientes de Cuba.

(Texto) (Foto)

VENEZUELA CRISIS

Caracas – En el marco de la canonización del médico laico José Gregorio Hernández y de la religiosa Carmen Rendiles, la ONG Comité por la Liberación de los Presos Políticos de Venezuela convoca a una vigilia por la liberación de estas personas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Los venezolanos, enfrascados en una diatriba política, económica y social desde hace 26 años, cuentan las horas para celebrar la próxima canonización de sus primeros dos santos. (Texto)

EEUU PRENSA

Washington – Por primera vez en décadas, la gran mayoría de las oficinas de la prensa en el Pentágono permanecen vacías, después de que decenas de reporteros abandonaran la emblemática sede del Departamento de Defensa en rechazo a nuevas restricciones que los convertirían, afirman, en «simples estenógrafos». Por Yeny García

(foto)

ARGENTINA DIVISAS

Buenos Aires – Pese a las promesas de ayuda del Gobierno de Estados Unidos al Ejecutivo de Javier Milei y a la decisión de comprar pesos para rebajar las tensiones cambiarias en Argentina, la moneda del país suramericano no logra generar confianza y su futuro es impredecible a una semana de unos comicios legislativos clave. (Texto)

MÉXICO ARTE

Ciudad de México – El 150 aniversario del natalicio del pintor Gerardo Murillo, conocido como Dr. Atl, será celebrado con la exposición “Permanencia de la memoria. El Dr. Atl y el paisaje contemporáneo”, en Guadalajara. La muestra incluye dibujos, fotografías de la colección particular, pinturas, máscaras y libros que pertenecieron al artista, considerado uno de los más destacados paisajistas mexicanos de principios del siglo XX.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

LONDRES GALA

Londres – El Museo Británico celebra su primera gala de recaudación benéfica, al estilo de la ‘Met Gala’ de Nueva York, con el objetivo de impulsar la imagen de Londres como capital cultural a nivel mundial y recaudar fondos para los proyectos internacionales de la institución artística.

(Texto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245