Temas del día de EFE Internacional del 19 de enero de 2026 (09.00 horas)

ACCIDENTE TRENES

Redacción Internacional/Roma/Bruselas.- Las muestras de solidaridad por el accidente ferroviario de ayer domingo en la localidad cordobesa de Aramuz, que ha provocado por el momento 39 muertos, se han sucedido por toda Europa, entre ellas las de las instituciones de la UE y de la primera ministra italiana, Georgia Meloni.

EE.UU GROENLANDIA

Bruselas – El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reúne en la sede de la Alianza con el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, y con la ministra de Asuntos Exteriores e Investigación de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, en plena tensión transatlántica por la amenaza de Estados Unidos sobre Groenlandia.

(Se ha enviado el último mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre este asunto, en el que insiste que ha llegado el momento de eliminar la «amaneza rusa» de la isla)

– La Unión Europea (UE) contempla medidas de respuesta a las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a los países que enviaron tropas a Groenlandia y que no apoyan su plan de anexión de la isla, entre ellas la activación del mecanismo anticoerción, también conocido como el «bazuca comercial».

– El que fuese secretario general de la OTAN entre 1999 y 2004, George Robertson, reflexiona en una entrevista con EFE en Londres sobre la situación actual y futura de la Alianza, las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia o la respuesta defensiva de Europa. Por Raúl Bové.

EEUU VENEZUELA

Caracas – La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, comienza su tercera semana al mando de Venezuela, mientras familiares de presos políticos continúan exigiendo la liberación de todos los reclusos y la oposición busca hacer oír sus denuncias en esta nueva etapa del chavismo.

– El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

IRÁN PROTESTAS

Teherán – Irán ha sofocado las protestas que comenzaron hace tres semanas y que pronto pasaron a pedir el fin de la República Islámica, pero las causas de esas movilizaciones continúan vivas con subidas de precio de productos básicos, personas que no llegan a fin de mes y unas políticas económicas que no convencen a la población.

FORO DAVOS

Davos (Suiza) – El Foro de Davos, organizado por el Foro Económico Mundial, reúne desde este lunes a líderes del ámbito público y privado, junto con representantes de la sociedad civil, con la idea de avanzar en soluciones compartidas ante los principales desafíos globales, pero gran parte de la atención la centrará el presidente de EE.UU, Donald Trump, ante la tensión entre Washington y Europa por el empeño de este en anexionarse Groenlandia.

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa.- El exministro y exlíder de los socialistas en Portugal, António José Seguro, que ganó este domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal, y el ultraderechista André Ventura, preparan ya la definitiva vuelta del próximo 8 de febrero, el primero pidiendo el voto de los demócratas y el segundo haciendo un llamamiento al resto de la derecha.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Mientras Estados Unidos acelera la creación de la nueva y polémica Junta de Paz que pretende asumir la gobernanza de Gaza, la población palestina sigue afrontando su día a día en condiciones precarias agudizadas por el frío, y todavía con ataques esporádicos del Ejército israelí que siguen aumentado la cifra de muertos.

FMI PERSPECTIVAS

Bruselas – El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta una actualización de sus perspectivas macroeconómicas mundiales, tras la estimación de crecimiento del 3,1 % para la economía global para 2026 que este organismo publicó el pasado julio, y en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica creciente.

– También se enviarán informaciones sobre las perspectivas del FMI para España y la eurozona, Estados Unidos, Asia y Latinoamérica.

SIRIA KURDOS

Beirut – Las autoridades centrales sirias comienzan a tomar el relevo de las provincias de Al Raqa (noreste) y Deir al Zur (este) de manos de la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática, con la que anoche concluyeron un acuerdo para su total integración en las filas del Ejército del país.

GUATEMALA VIOLENCIA

Ciudad de Guatemala – Guatemala amanece en estado de sitio después de la ola de violencia que sacudió el país este fin de semana con motines en las cárceles y ataques contra las fuerzas de seguridad, que pone en evidencia el pulso de poder entre las pandillas y el Gobierno.

CHILE INCENDIOS

Penco (Chile) – Unidades de bomberos, voluntarios de protección civil y vecinos siguen luchando este lunes, en medio del intenso calor y el fuerte viento, para controlar el fuego en las regiones centrales chilenas de Ñuble y el Biobio, víctimas de incendios forestales que han causado ya la muerte de cerca de una veintena de personas.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Las familias ucranianas con niños pequeños luchan contra el impacto de los continuos cortes de electricidad y calefacción en medio de un frío extremo mientras intentan proteger a los más vulnerables del impacto acumulativo de los ataques rusos

VIETNAM PARTIDO

Bangkok- El Partido Comunista de Vietnam celebra un congreso durante toda la semana, un evento que tiene lugar cada cinco años, con la mirada puesta en la posible designación del presidente de la formación en el poder, To Lam, también como dirigente de la nación, al estilo de China.

CHINA DEMOGRAFÍA

Shanghái (China) – El número de habitantes de China, el segundo país más poblado del mundo tras India, se redujo en unos 3,39 millones en 2025 ante un récord negativo de natalidad y el envejecimiento de la población pese a las medidas para incentivar nacimientos tras la erradicación de la política del hijo único, según datos publicados este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

IRENE DE GRECIA

Atenas – La princesa Irene de Grecia será enterrada este lunes en el cementerio de Tatoi de Atenas tras el funeral que se celebrará en la Catedral Metropolitana al que asistirán la familia real española y otros representantes de monarquías europeas.

RUSIA EISENSTEIN

Moscú – Rusia reestrena cien años después la película ‘El acorazado Potemkin’ de Serguéi Eisenstein, una de las cumbres del arte cinematográfico y de la propaganda soviética, que sigue cautivando a los espectadores pese a ser una película muda y en blanco y negro.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- Berlín.- ALEMANIA FRANCIA.- El vicecanciller y ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, se reúne con el ministro galo de Economía, Roland Lescure.

10:00h.- Bruselas.- UE EUROGRUPO.- Los ministros de Economía y Finanzas de la UE se reúnen en Bruselas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Berlín.- ALEMANIA MOTOR.- El ministro alemán de Medio Ambiente, Carsten Schneider, presenta los principales ejes del nuevo programa adoptado por la coalición de gobierno en octubre para fomentar los automóviles eléctricos

10:30h.- Bruselas.- FMI PERSPECTIVAS.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta una actualización de sus perspectivas macroeconómicas mundiales.(Texto)

11:00h.- Bruselas.- UE INFLACIÓN.- Eurostat publica el índice armonizado de precios de consumo para la UE y la eurozona, segunda lectura del dato de diciembre. (Texto)

11:00h.- Londres.- R.UNIDO JUSTICIA.- Comienza el juicio del príncipe Enrique de Inglaterra, Elton John, Elizabeth Hurley y otras personalidades contra el diario Daily Mail por delitos de violación de su intimidad. (Texto)

11:00h.- Ginebra.- YEMEN CONFLICTO.- Rueda de prensa para analizar la situación humanitaria en Yemen y las labores de Naciones Unidas sobre el terreno. (Texto)

12:00h.- Atenas.- IRENE DE GRECIA.- Funeral y entierro de la princesa Irene de Grecia.

13:30h.- Berlín.- ALEMANIA PARTIDOS.- El canciller alemán y presidente de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Friedrich Merz, ofrece una rueda de prensa tras las reuniones de los comités y órganos de la fuerza conservadora.

14:00h.- Berlín.- ALEMANIA ITALIA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se reúne con su homólogo italiano, Guido Crosetto.

15:00h.- Bruselas.- UE EUROGRUPO.- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo) celebran una reunión en Bruselas en la que elegirán al sustituto del español Luis de Guindos en la vicepresidencia del Banco Central Europeo.

15:30h.- Múnich.- ALEMANIA HUNGRÍA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se reúne con su homólogo húngaro, Tamás Sulyok, en la ciudad germana de Múnich. (Foto)

16:30h.- Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con Mario Draghi.

17:00h.- París.- EEUU VENEZUELA.- La Asamblea Nacional y el Senado franceses celebran sendos debates sobre la situación en Venezuela. (Texto) (Vídeo)

París.- UE MERCOSUR.- La oposición de Francia al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, bajo una aparente unanimidad política y sectorial, en realidad encierra una diversidad de posiciones y matices . Texto)

Bruselas.- EEUU GROENLANDIA.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reúne en la sede de la Alianza con el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, y con la ministra de Asuntos Exteriores e Investigación de Groenlandia, Vivian Motzfeldt. (Texto)

Londres.- GROENLANDIA EEUU.- Los ministros de Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, y de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, se reúnen en Londres en medio de las amenazas de Estados Unidos por hacerse con el territorio autónomo danés de Groenlandia y el anuncio de la imposición de aranceles a varios países europeos miembros de la OTAN.

París.- OCDE EDUCACIÓN.- La OCDE publica un informe sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa en la educación.

Moscú.- RUSIA EISENSTEIN.- Rusia reestrena cien años después la película ‘El acorazado Potemkin’ de Serguéi Eisenstein, una de las cumbres del arte cinematográfico y de la propaganda soviética. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

19:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL CAFÉ.- El Consejo de Exportadores de Café (Cecafé) de Brasil, mayor productor y exportador mundial del grano, divulga los datos finales de los embarques en el acumulado de 2025. (Texto)

Ciudad de México – MÉXICO CUBA -El historiador cubano Rafael Rojas habla con EFE sobre la situación de Cuba y sobre la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de año y cómo esto modifica el papel de México como proveedor de petróleo a la isla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas – VENEZUELA EE.UU – El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Caracas.- EEUU VENEZUELA.- Familiares de dirigentes sindicales presos en Venezuela convocan a una rueda de prensa para exigir la liberación de sus parientes y, además, profesores universitarios presentan propuestas de ajuste salarial para pensiones y jubilaciones. Universidad Central de Venezuela (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ PETRÓLEO.- El sindicato de trabajadores de la petrolera estatal peruana Petroperú inicia una huelga de tres días para protestar contra la reestructuración del patrimonio de la empresa encargada por el Gobierno a Proinversión, la agencia especializada en atraer inversiones al país, lo que denuncian como un intento de privatizar la mayor empresa pública del país. (Texto)

Asia

Seúl.- COREA DEL SUR ITALIA.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, mantiene un encuentro con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en el marco de su visita a Corea del Sur, la primera de un mandatario italiano al país para mantener encuentros bilaterales en 19 años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Jaipur.- INDIA LITERATURA.- Concluye el Festival de Literatura de Jaipur, la cita literaria más importante del año en la India, en la ciudad de Jaipur.

Tokio.- JAPÓN ELECCIONES.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, explica en una rueda de prensa su decisión de disolver el Parlamento el 23 de enero para convocar elecciones anticipadas. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

Hanói.- VIETNAM PARTIDO.- El Partido Comunista de Vietnam celebra un congreso durante toda la semana, un evento que solo tiene lugar cada cinco años, con la mirada puesta en la posible designación del presidente de la formación en el poder, To Lam, como también dirigente de la nación, al estilo de China.

Pekín.- CHINA INMOBILIARIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga la evolución en diciembre de los precios inmobiliarios en las principales ciudades del país, indicador clave ante la prolongada crisis inmobiliaria que lastra la economía nacional. (Texto)

Pekín.- CHINA PIB.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos del producto interior bruto (PIB) del cuarto trimestre y el global de 2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín – CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de diciembre de la producción industrial, así como otros indicadores clave como las ventas minoristas o la inversión en activos fijos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA EMIRATOS.- El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, visita la India por invitación del primer ministro de este país asiático, Narendra Modi.

