Temas del día de EFE Internacional del 19 de enero de 2026 (13.00 horas)

11 minutos

ACCIDENTE TRENES

Redacción Internacional/Roma/Bruselas.- Las muestras de solidaridad por el accidente ferroviario de ayer domingo en la localidad cordobesa de Aramuz, que ha provocado por el momento 39 muertos, se han sucedido por toda Europa y el mundo.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Enviado un resumen de reacciones a las 12.44 horas)

– Los reyes han expresado este lunes en Atenas su consternación y preocupación por el terrible accidente de trenes ocurrido en Adamuz (Córdoba) que ha causado 39 muertos y han destacado que la prioridad es ahora atender y asistir a todas las personas afectadas por el siniestro.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– El grupo estatal italiano Ferrovie dello Stato (FS), que es el principal accionista de Iryo, expresó este lunes sus condolencias y ofreció su apoyo a las autoridades españolas y a Renfe tras el accidente ferroviario en el sur de España que ha causado hasta ahora 39 muertos y más de cien heridos.

(Texto)

EE.UU GROENLANDIA

Bruselas – El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reúne en la sede de la Alianza con el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, y con la ministra de Asuntos Exteriores e Investigación de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, en plena tensión transatlántica por la amenaza de Estados Unidos sobre Groenlandia.

(Texto) (Foto)

– Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se reunirán este jueves en Bruselas a las 19.00 horas (18.00 GMT) para abordar las relaciones transatlánticas a raíz de los intentos de Estados Unidos de hacerse con el control de Groenlandia.

(Texto)

(Se ha enviado el último mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre este asunto, en el que insiste que ha llegado el momento de eliminar la «amaneza rusa» de la isla)

(Además, se ha enviado información de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha enviado una carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr, en la que le dice que después de que Noruega no le concediera el Nobel de la Paz «ya no siente la obligación de pensar únicamente en la paz»)

(Siguen sucediéndose las reacciones en Europa a las amenazas de Trump sobre Groenlandia, entre ellas la del primer ministro británico, Keir Starmer, que dice que la disputa debe resolverse entre alidados)

EEUU VENEZUELA

Caracas – La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, comienza su tercera semana al mando de Venezuela, mientras familiares de presos políticos continúan exigiendo la liberación de todos los reclusos y la oposición busca hacer oír sus denuncias en esta nueva etapa del chavismo.

(Foto) (Vídeo)

– El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

(Foto) (Video)

IRÁN PROTESTAS

Teherán – Irán ha sofocado las protestas que comenzaron hace tres semanas y que pronto pasaron a pedir el fin de la República Islámica, pero las causas de esas movilizaciones continúan vivas con subidas de precio de productos básicos, personas que no llegan a fin de mes y unas políticas económicas que no convencen a la población.

(Texto)

(Enviado a las 10.19 horas)

FORO DAVOS

Davos (Suiza) – El Foro de Davos, organizado por el Foro Económico Mundial, reúne desde este lunes a líderes del ámbito público y privado, junto con representantes de la sociedad civil, con la idea de avanzar en soluciones compartidas ante los principales desafíos globales, pero gran parte de la atención la centrará el presidente de EE.UU, Donald Trump, ante la tensión entre Washington y Europa por el empeño de este en anexionarse Groenlandia.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa.- El exministro y exlíder de los socialistas en Portugal, António José Seguro, que ganó este domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal, y el ultraderechista André Ventura, preparan ya la definitiva vuelta del próximo 8 de febrero, el primero pidiendo el voto de los demócratas y el segundo haciendo un llamamiento al resto de la derecha.

(Texto) (Foto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Mientras Estados Unidos acelera la creación de la nueva y polémica Junta de Paz que pretende asumir la gobernanza de Gaza, la población palestina sigue afrontando su día a día en condiciones precarias agudizadas por el frío, y todavía con ataques esporádicos del Ejército israelí que siguen aumentado la cifra de muertos.

(Texto) (Foto)

(Se ha enviado información de que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha sido invitado por su homólogo estadounidense, Donald Trump, a integrar la Junta de la Paz que supervisará el nuevo Gobierno de Gaza, según informó este lunes el Kremlin).

FMI PERSPECTIVAS

Bruselas – El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó este lunes dos décimas su previsión de crecimiento de la economía mundial para 2026, hasta el 3,3 %, pero advirtió de que está expuesta a riesgos a la baja, como un aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas o una caída de la inversión en tecnología.

(Texto)

(Se han enviado informaciones sobre España, que eleva su previsión de crecimiento tres décimas, al 2,3 por ciento,la eurozona, Estados Unidos, Asia y Latinoamérica).

SIRIA KURDOS

Beirut – Las autoridades centrales sirias comienzan a tomar el relevo de las provincias de Al Raqa (noreste) y Deir al Zur (este) de manos de la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática, con la que anoche concluyeron un acuerdo para su total integración en las filas del Ejército del país, acuerdo confirmado por el comandante de la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD), Mazlum Abdi.

(Texto)

GUATEMALA VIOLENCIA

Ciudad de Guatemala – Guatemala amanece en estado de sitio después de la ola de violencia que sacudió el país este fin de semana con motines en las cárceles y ataques contra las fuerzas de seguridad, que pone en evidencia el pulso de poder entre las pandillas y el Gobierno.

(Foto) (Video)

CHILE INCENDIOS

Penco (Chile) – Unidades de bomberos, voluntarios de protección civil y vecinos siguen luchando este lunes, en medio del intenso calor y el fuerte viento, para controlar el fuego en las regiones centrales chilenas de Ñuble y el Biobio, víctimas de incendios forestales que han causado ya la muerte de cerca de una veintena de personas.

(Foto) (Audio) (Video)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Las familias ucranianas con niños pequeños luchan contra el impacto de los continuos cortes de electricidad y calefacción en medio de un frío extremo mientras intentan proteger a los más vulnerables del impacto acumulativo de los ataques rusos

(Texto) (Foto)

JAPÓN GOBIERNO

Tokio- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, anunció este lunes que el país celebrará elecciones anticipadas el próximo 8 de febrero, tras la disolución de la Cámara baja este viernes, apenas tres meses después de lograr el liderazgo y cuando intenta capitalizar los elevados índices de respaldo popular y aumentar su magro control parlamentario.

(Texto) (foto) (vídeo)

IRENE DE GRECIA

Atenas – La princesa Irene de Grecia será enterrada este lunes en el cementerio de Tatoi de Atenas tras el funeral que se celebrará en la Catedral Metropolitana al que asistirán la familia real española y otros representantes de monarquías europeas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:30h.- Berlín.- ALEMANIA PARTIDOS.- El canciller alemán y presidente de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Friedrich Merz, ofrece una rueda de prensa tras las reuniones de los comités y órganos de la fuerza conservadora.

14:00h.- Berlín.- ALEMANIA ITALIA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se reúne con su homólogo italiano, Guido Crosetto.

15:00h.- Bruselas.- UE EUROGRUPO.- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo) celebran una reunión en Bruselas en la que elegirán al sustituto del español Luis de Guindos en la vicepresidencia del Banco Central Europeo.

15:30h.- Múnich.- ALEMANIA HUNGRÍA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se reúne con su homólogo húngaro, Tamás Sulyok, en la ciudad germana de Múnich. (Foto)

16:30h.- Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con Mario Draghi.

17:00h.- París.- EEUU VENEZUELA.- La Asamblea Nacional y el Senado franceses celebran sendos debates sobre la situación en Venezuela. (Texto) (Vídeo)

París.- UE MERCOSUR.- La oposición de Francia al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, bajo una aparente unanimidad política y sectorial, en realidad encierra una diversidad de posiciones y matices . Texto)

Bruselas.- EEUU GROENLANDIA.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reúne en la sede de la Alianza con el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, y con la ministra de Asuntos Exteriores e Investigación de Groenlandia, Vivian Motzfeldt. (Texto)

Londres.- GROENLANDIA EEUU.- Los ministros de Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, y de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, se reúnen en Londres en medio de las amenazas de Estados Unidos por hacerse con el territorio autónomo danés de Groenlandia y el anuncio de la imposición de aranceles a varios países europeos miembros de la OTAN.

París.- OCDE EDUCACIÓN.- La OCDE publica un informe sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa en la educación.

Moscú.- RUSIA EISENSTEIN.- Rusia reestrena cien años después la película ‘El acorazado Potemkin’ de Serguéi Eisenstein, una de las cumbres del arte cinematográfico y de la propaganda soviética. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

19:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL CAFÉ.- El Consejo de Exportadores de Café (Cecafé) de Brasil, mayor productor y exportador mundial del grano, divulga los datos finales de los embarques en el acumulado de 2025. (Texto)

Ciudad de México – MÉXICO CUBA -El historiador cubano Rafael Rojas habla con EFE sobre la situación de Cuba y sobre la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de año y cómo esto modifica el papel de México como proveedor de petróleo a la isla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas – VENEZUELA EE.UU – El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Caracas.- EEUU VENEZUELA.- Familiares de dirigentes sindicales presos en Venezuela convocan a una rueda de prensa para exigir la liberación de sus parientes y, además, profesores universitarios presentan propuestas de ajuste salarial para pensiones y jubilaciones. Universidad Central de Venezuela (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ PETRÓLEO.- El sindicato de trabajadores de la petrolera estatal peruana Petroperú inicia una huelga de tres días para protestar contra la reestructuración del patrimonio de la empresa encargada por el Gobierno a Proinversión, la agencia especializada en atraer inversiones al país, lo que denuncian como un intento de privatizar la mayor empresa pública del país. (Texto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245