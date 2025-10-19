Temas del día de EFE Internacional del 19 de octubre de 2025 (09.00 horas)

9 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel afirma que no reabrirá «hasta nuevo aviso» el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto, vital para la entrega de ayuda humanitaria a la Franja, lo que es, según Hamás, una nueva violación del alto el fuego en vigor desde el pasado 10 de octubre y que a su juicio ya ha sido violado en numerosas ocasiones.

– El Ejército israelí informó este domingo a la familia del rehén Ronen Engel, de 54 años, de que le ha identificado como uno de los dos cadáveres entregados por Hamás esta madrugada.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Se ha enviado información de que Estados Unidos advirtió este sábado que tiene «informes creíbles» – sin dar más detalles- que indican que Hamás planea «una violación inminente» del alto el fuego firmado con Israel mediante un ataque contra el pueblo palestino).

– Lisboa acoge este domingo una gran marcha por Palestina, convocada por organizaciones como Amnistía Internacional, la Fundación José Saramago y Médicos sin Fronteras, para manifestar su respaldo al pueblo palestino.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – Bolivia celebra este domingo la segunda vuelta de las presidenciales entre dos opositores, el centrista Rodrigo Paz Pereira y el expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga, para un quinquenio que pondrá fin al MAS y a 20 años de gobiernos socialistas.

(Texto) (Foto) (Video)

PAPA SANTOS VENEZUELA

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV canoniza en el Vaticano a los dos primeros santos de Venezuela: el médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, en una ceremonia que se espera multitudinaria en la plaza de San Pedro.

(Texto) (Foto)

(La canonización ha mostrado la polarización política en Venezuela: mientras la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, aseguró que llega en un momento de «profunda unión», la líder opositora y premio nobel de la paz, Maria Corina Machado, ha dicho que «el gran milagro» sería «convertir esa tierra arrasada que nos han dejado en una tierra de esperanza»).

COLOMBIA EEUU

Bogotá.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha pedido a la Fiscalía «actuar de inmediato» para esclarecer si la lancha bombardeada por Estados Unidos -que se justificó en el narcotráfico pero sin aportar pruebas- el pasado 16 de septiembre era colombiana y si se había producido en aguas de este país, en una nueva escalada de la tensión con EEUU, al que acusa del asesinato de un pescador.

(Texto)

(El colombiano y ecuatoriano que sobrevivieron al ataque que llevó a cabo el pasado jueves Estados Unidos contra un submarino que, según su versión, transportaba fentanilo en el mar Caribe han llegado a sus respectivos países, donde se les seguirá el correspondiente procedimiento legal)

PAKISTÁN AFGANISTÁN

Kabul/Islamabad – Pakistán y Afganistán mostraron este domingo su disposición a iniciar una nueva etapa en sus relaciones tras la firma en Catar de un acuerdo de cese al fuego inmediato, alcanzado con el apoyo de Turquía, aunque ambas partes volverán a reunirse el próximo 25 de octubre para continuar las conversaciones y poner fin a la tensión fronteriza.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Leópolis, una ciudad de Ucrania occidental que ha acogido a cientos de miles de desplazados ucranianos y a sus instituciones culturales, aspira a convertirse en la Capital Europea de Cultura 2030 con el fin de forjar más lazos internacionales y fortalecer su escena cultural, que se ha mantenido vibrante pese a la invasión rusa. Por Rostyslav Averchuk

(Texto) (Foto) (Vídeo)

SIP ASAMBLEA

Punta Cana (República Dominicana) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluye su 81ª Asamblea General en República Dominicana del 16 al 19 de octubre, un encuentro que presta especial atención a la situación de la libertad de prensa en América, y tendrá una mirada sobre la inteligencia artificial.

(Texto) (Foto) (Video)

CHIPRE DEL NORTE ELECCIONES

Nicosia – La República Turca del Norte de Chipre, no reconocida por la ONU, celebra este domingo unas elecciones presidenciales que medirán la influencia de Turquía, que defiende la partición de la isla en dos Estados, y las opciones de relanzar un proceso de reunificación con la República de Chipre, de cultura griega, miembro de la UE y la única que está reconocida internacionalmente.

(Texto)

CUBA SALUD

Perico – La provincia de Matanzas, en el occidente de Cuba, se ha convertido en el epicentro de un fuerte brote nacional de dengue, oropouche y chikunguña que ha golpeado a un sistema de salud en horas bajas y en medio de una profunda crisis económica que ha limitado la capacidad de reacción del Gobierno

(Texto) (Foto) (Vídeo)

HONG KONG CÓCTELES

Hong Kong – Hong Kong se ha coronado como capital universal del trago perfecto de la mano de Bar Leone, tras ser nombrado Mejor Bar del Mundo 2025 por la lista World’s 50 Best Bars, un reconocimiento que celebra un establecimiento sin pretensiones, con una identidad que ha elevado la coctelería auténtica a la categoría de arte urbano.

(Texto)(Foto)

COP30 BRASIL

Río de Janeiro (Brasil) – El proyecto ‘Del Mangle al Mar’, realizado por la ONG Guardianes del Mar, une a ambientalistas y comunidades tradicionales en la conservación de los manglares de Río de Janeiro, de donde ya han retirado más de 100 toneladas de basura. Por André Coelho

(Texto) (Foto) (Video)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

14:30h.- Lisboa.- ISRAEL PALESTINA.- Marcha por Palestina, organizada por Amnistía Internacional, la Fundación José Saramago, Greenpeace, Médicos sin Fronteras y Plataforma Unitaria de Solidaridad com Palestina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nicosia – CHIPRE ELECCIONES.- La autoproclamada República Turca del Norte de Chipre (RTNC) celebrará elecciones “presidenciales” para elegir al nuevo líder. (Texto)

Tallin.- ESTONIA ELECCIONES.- Elecciones municipales en Estonia. (Texto)

Ciudad del Vaticano.- PAPA SANTOS.- El papa León XIV canoniza en el Vaticano a los dos primeros santos de Venezuela: el médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, en una ceremonia que se espera multitudinaria en la plaza de San Pedro. (Texto) (Foto)

Reikiavik – ISLANDIA ALEMANIA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se encuentra en un viaje político-militar en Reikiavik.

09:00h.- Fráncfort.- FERIA LIBRO FRÁNCFORT.- El historiador alemán Karl Schlögel recibe el Premio de la Paz de los Libreros Alemanes. (Texto) (Foto)

12:00h.- Fráncfort.- FERIA LIBRO.- La periodista filipina y Premio Nobel de la Paz de 2021, María Ressa, habla en la Feria Internacional del Libro de Fráncfort sobre el tema ‘Quién reina en las grandes tecnológicas: poder, plataformas y democracia’.

América

La Paz – BOLIVIA ELECCIONES.- Se celebra en Bolivia la segunda vuelta entre los opositores el centrista Rodrigo Paz Pereira y el expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga para elegir al presidente para el próximo quinquenio que también marca la salida del MAS después de 20 años de gobiernos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR OEA.- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, visita Ecuador. (Texto)

Punta Cana.- SIP ASAMBLEA.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluye su 81ª Asamblea General en República Dominicana del 16 al 19 de octubre, un encuentro que presta especial atención a la situación de la libertad de prensa en América, y tendrá una mirada sobre la inteligencia artificial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Miami.- SIP ASAMBLEA.- Los medios de comunicación de Estados Unidos atraviesan un clima de tensión, fruto de las amenazas, recortes y restricciones que sufren desde el regreso al poder del presidente estadounidense, Donald Trump, denunció este domingo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe anual sobre este país. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA CANNABIS.- Buenos Aires alberga una nueva edición de la Expo Cannabis, uno de los principales eventos de cannabis de Latinoamérica y que reúne año a años a especialistas y referentes del sector. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio y África

El Cairo.- EGIPTO PAZ.- Primer día de la quinta edición del Foro de Asuán para la Paz y el Desarrollo Sostenibles, titulado “Un mundo en cambio, un continente en movimiento: navegando el progreso de África en medio de cambios globales”, una plataforma para participar en debates sobre el futuro de la cooperación y la gobernanza mundial, identificando vías prácticas para posicionar a África en el centro.

Nairobi.- KENIA ODINGA.- Entierro del ex primer ministro y líder de la oposición de Kenia, Raila Odinga, fallecido este semana por un paro cardíaco en un hospital de la India. (Texto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245