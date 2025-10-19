Temas del día de EFE Internacional del 19 de octubre de 2025 (13.00 horas)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/Gaza – La Fuerza Aérea de Israel ha bombardeado Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, después de que presuntamente milicianos atacaran a las fuerzas militares apostadas allí: según Hamás, el grupo habría iniciado una operación para eliminar al líder de una milicia rival, mientras que Israel dijo que los milicianos habían atacado a las fuerzas israelíes más allá de la denominada «Línea Amarilla».

(Mientras Hamás ha reiterado su compromiso con el alto el fuego, los ministros ultranacionalistas del gobierno israelí han pedido al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que retome los bombardeos y la ofensiva en Gaza)

– Lisboa acoge este domingo una gran marcha por Palestina, convocada por organizaciones como Amnistía Internacional, la Fundación José Saramago y Médicos sin Fronteras, para manifestar su respaldo al pueblo palestino.

FRANCIA SUCESOS

París.- Un grupo de atracadores ha robado esta mañana en el Museo del Louvre joyas de un «valor incalculable», según el ministro del Interior, Laurent Núñez, en un atraco que se produjo antes de abrir, en solo siete minutos, y que hará que el museo esté cerrado todo el día.

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – Bolivia celebra este domingo la segunda vuelta de las presidenciales entre dos opositores, el centrista Rodrigo Paz Pereira y el expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga, para un quinquenio que pondrá fin al MAS y a 20 años de gobiernos socialistas.

VATICANO SANTOS VENEZUELA

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV canonizó en el Vaticano a los dos primeros santos de Venezuela: el médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, en una ceremonia en la Plaza de San Pedro a la que se asistieron cientos de de venezolanos.

– La canonización ha volcado a los ciudadanos de Venezuela a las principales plazas de las distintas ciudades para celebrar el acontecimiento, en un país que vive desde hace semanas una creciente tensión con EE.UU. en medio de su prolongada crisis política.

– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró la canonización y destacó que el fallecido papa Francisco, quien aprobó los decretos para estas santificaciones, «hizo justicia».

COLOMBIA EEUU

Bogotá.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha pedido a la Fiscalía «actuar de inmediato» para esclarecer si la lancha bombardeada por Estados Unidos -que se justificó en el narcotráfico pero sin aportar pruebas- el pasado 16 de septiembre era colombiana y si se había producido en aguas de este país, en una nueva escalada de la tensión con EEUU, al que acusa del asesinato de un pescador.

PAKISTÁN AFGANISTÁN

Kabul/Islamabad – Pakistán y Afganistán mostraron este domingo su disposición a iniciar una nueva etapa en sus relaciones tras la firma en Catar de un acuerdo de cese al fuego inmediato, alcanzado con el apoyo de Turquía, aunque ambas partes volverán a reunirse el próximo 25 de octubre para continuar las conversaciones y poner fin a la tensión fronteriza.

(Se han enviado unas claves: por qué el alto el fuego entre Afganistán y Pakistán es clave para Asia central)

R.UNIDO MONARQUÍA

Londres.- La Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) informó este domingo de que examina «activamente» la posibilidad de que el príncipe Andrés recurrió al cuerpo para recabar información sobre Virginia Giuffre, su presunta víctima de abuso sexual, después de que varios medios publicaran hoy que buscó información personal de ella.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Leópolis, una ciudad de Ucrania occidental que ha acogido a cientos de miles de desplazados ucranianos y a sus instituciones culturales, aspira a convertirse en la Capital Europea de Cultura 2030 con el fin de forjar más lazos internacionales y fortalecer su escena cultural, que se ha mantenido vibrante pese a la invasión rusa. Por Rostyslav Averchuk

SIP ASAMBLEA

Punta Cana (República Dominicana) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluye su 81ª Asamblea General en República Dominicana del 16 al 19 de octubre, un encuentro que presta especial atención a la situación de la libertad de prensa en América, y tendrá una mirada sobre la inteligencia artificial.

CHIPRE DEL NORTE ELECCIONES

Nicosia – La República Turca del Norte de Chipre, no reconocida por la ONU, celebra este domingo unas elecciones presidenciales que medirán la influencia de Turquía, que defiende la partición de la isla en dos Estados, y las opciones de relanzar un proceso de reunificación con la República de Chipre, de cultura griega, miembro de la UE y la única que está reconocida internacionalmente.

(Texto)

CUBA SALUD

Perico – La provincia de Matanzas, en el occidente de Cuba, se ha convertido en el epicentro de un fuerte brote nacional de dengue, oropouche y chikunguña que ha golpeado a un sistema de salud en horas bajas y en medio de una profunda crisis económica que ha limitado la capacidad de reacción del Gobierno

COP30 BRASIL

Río de Janeiro (Brasil) – El proyecto ‘Del Mangle al Mar’, realizado por la ONG Guardianes del Mar, une a ambientalistas y comunidades tradicionales en la conservación de los manglares de Río de Janeiro, de donde ya han retirado más de 100 toneladas de basura. Por André Coelho

AGENDA INFORMATIVA

Europa

14:30h.- Lisboa.- ISRAEL PALESTINA.- Marcha por Palestina, organizada por Amnistía Internacional, la Fundación José Saramago, Greenpeace, Médicos sin Fronteras y Plataforma Unitaria de Solidaridad com Palestina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nicosia – CHIPRE ELECCIONES.- La autoproclamada República Turca del Norte de Chipre (RTNC) celebrará elecciones “presidenciales” para elegir al nuevo líder. (Texto)

Tallin.- ESTONIA ELECCIONES.- Elecciones municipales en Estonia. (Texto)

Reikiavik – ISLANDIA ALEMANIA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se encuentra en un viaje político-militar en Reikiavik.

América

La Paz – BOLIVIA ELECCIONES.- Se celebra en Bolivia la segunda vuelta entre los opositores el centrista Rodrigo Paz Pereira y el expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga para elegir al presidente para el próximo quinquenio que también marca la salida del MAS después de 20 años de gobiernos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR OEA.- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, visita Ecuador. (Texto)

Punta Cana.- SIP ASAMBLEA.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluye su 81ª Asamblea General en República Dominicana del 16 al 19 de octubre, un encuentro que presta especial atención a la situación de la libertad de prensa en América, y tendrá una mirada sobre la inteligencia artificial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Miami.- SIP ASAMBLEA.- Los medios de comunicación de Estados Unidos atraviesan un clima de tensión, fruto de las amenazas, recortes y restricciones que sufren desde el regreso al poder del presidente estadounidense, Donald Trump, denunció este domingo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe anual sobre este país. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA CANNABIS.- Buenos Aires alberga una nueva edición de la Expo Cannabis, uno de los principales eventos de cannabis de Latinoamérica y que reúne año a años a especialistas y referentes del sector. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio y África

El Cairo.- EGIPTO PAZ.- Primer día de la quinta edición del Foro de Asuán para la Paz y el Desarrollo Sostenibles, titulado “Un mundo en cambio, un continente en movimiento: navegando el progreso de África en medio de cambios globales”, una plataforma para participar en debates sobre el futuro de la cooperación y la gobernanza mundial, identificando vías prácticas para posicionar a África en el centro.

Nairobi.- KENIA ODINGA.- Entierro del ex primer ministro y líder de la oposición de Kenia, Raila Odinga, fallecido este semana por un paro cardíaco en un hospital de la India. (Texto)

