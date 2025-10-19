Temas del día de EFE Internacional del 19 de octubre de 2025 (19.00 horas)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/Gaza – Israel lanzó este domingo ataques aéreos que causaron más de 20 muertos en diferentes zonas de la Franja de Gaza y suspendió la entrada de ayuda humanitaria, tras los supuestos enfrentamientos entre milicianos gazatíes y tropas israelíes en Rafah (sur), de la que ambos bandos se culpan mutuamente.

– Una escaramuza entre las tropas israelíes y supuestamente una unidad de la policía del Gobierno de Hamás en Rafah (sur), de la que tanto la organización islamista como su brazo armado se desvinculan, ha desencadenado una ola de bombardeos del Ejército israelí en Gaza que hacen tambalearse el alto el fuego vigente. (Claves)

– El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza anunció que ha recibido otros 15 cadáveres de prisioneros palestinos que estaban en poder de Israel, los cuales presentan nuevamente signos de tortura, según un comunicado del ministerio.

– Lisboa acoge este domingo una gran marcha por Palestina, convocada por organizaciones como Amnistía Internacional, la Fundación José Saramago y Médicos sin Fronteras, para manifestar su respaldo al pueblo palestino.

FRANCIA SUCESOS

París.- El robo de un conjunto de joyas «de un valor patrimonial e histórico incalculable» en el Museo del Louvre este domingo por la mañana lo llevó a cabo en apenas siete minutos un comando de tres o cuatro ladrones «profesionales», pero que perdieron una parte del botín en su huida.

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – Bolivia celebra este domingo la segunda vuelta de las presidenciales entre dos opositores, el centrista Rodrigo Paz Pereira y el expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga, para un quinquenio que pondrá fin al MAS y a 20 años de gobiernos socialistas.

VATICANO SANTOS VENEZUELA

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV canonizó en el Vaticano a los dos primeros santos de Venezuela, el médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, en una ceremonia en la Plaza de San Pedro a la que se asistieron cientos de de venezolanos.

– Miles de venezolanos celebraron este domingo en el Vaticano la proclamación de los dos primeros santos de Venezuela.

– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró la canonización y destacó que el fallecido papa Francisco, quien aprobó los decretos para estas santificaciones, «hizo justicia», mientras que los líderes opositores, Corina Machado y Edmundo González Urrutia, dijeron estar listos para un «nuevo milagro», en referencia a la «libertad» de la nación.

COLOMBIA EEUU

Bogotá/Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo el fin de la ayuda financiera a Colombia por su inacción en la lucha contra el narcotráfico y acusó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser «un líder del narcotráfico», algo que fue rechazado con firmeza por el mandatario sudamericano.

PAKISTÁN AFGANISTÁN

Nueva Delhi – Afganistán y Pakistán pusieron fin este domingo a una semana de enfrentamientos y acusaciones mutuas en su frontera, marcada por ataques aéreos y combates que causaron decenas de muertos y elevaron el riesgo de una nueva crisis regional.

R.UNIDO MONARQUÍA

Londres.- Después de renunciar a casi todos sus títulos, la caída en desgracia del príncipe Andrés no ha tocado aún fondo tras conocerse este domingo que el hermano del rey Carlos III del Reino Unido trató supuestamente de usar a la Policía para difamar y silenciar a Virginia Giuffre, su presunta víctima de abuso sexual.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Leópolis, una ciudad de Ucrania occidental que ha acogido a cientos de miles de desplazados ucranianos y a sus instituciones culturales, aspira a convertirse en la Capital Europea de Cultura 2030 con el fin de forjar más lazos internacionales y fortalecer su escena cultural, que se ha mantenido vibrante pese a la invasión rusa. Por Rostyslav Averchuk

SIP ASAMBLEA

Punta Cana (República Dominicana) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluye su 81ª Asamblea General en República Dominicana del 16 al 19 de octubre, un encuentro que presta especial atención a la situación de la libertad de prensa en América y tendrá una mirada sobre la inteligencia artificial.

CHIPRE DEL NORTE ELECCIONES

Nicosia – Tufan Erhürman, partidario de la reunificación de Chipre, ganó este domingo con el 64 % de los votos, según los primeros datos oficiales, las elecciones presidenciales en la República Turca del Norte de Chipre, lo que abre la opción de retomar los contactos para terminar con 50 años de división entre las comunidades turca y griega. (Texto)

CUBA SALUD

Perico (Cuba) – La provincia de Matanzas, en el occidente de Cuba, se ha convertido en el epicentro de un fuerte brote nacional de dengue, oropouche y chikunguña que ha golpeado a un sistema de salud en horas bajas y en medio de una profunda crisis económica que ha limitado la capacidad de reacción del Gobierno

COP30 BRASIL

Río de Janeiro (Brasil) – El proyecto ‘Del Mangle al Mar’, realizado por la ONG Guardianes del Mar, une a ambientalistas y comunidades tradicionales en la conservación de los manglares de Río de Janeiro, de donde ya han retirado más de 100 toneladas de basura. Por André Coelho

