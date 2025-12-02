Temas del día de EFE Internacional del 2 de diciembre de 2025 (13.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Moscú – El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne en Moscú con el enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff, para abordar la marcha de la negociación para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

(Se han enviado unas claves: las cinco visitas de Witkoff a Rusia)

– La visita de Witkoff coincide con el anuncio ruso de la toma de la ciudad ucraniana de Pokrovsk, un bastión de la región de Donestk.

– El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó preparar al ejército ruso para el invierno tras lograr en el bastión de Pokrovsk el mayor éxito militar desde 2023, al tiempo que negocia con Estados Unidos un plan de paz en el que busca la capitulación ucraniana.

– El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, efectúa una visita oficial a la República de Irlanda en otra etapa de sus contactos en capitales europeas.

– El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una rueda de prensa en la víspera de una reunión de ministros de Exteriores de la organización, con las negociaciones para la paz en Ucrania como telón de fondo.

– Las negociaciones de paz en Ucrania es uno de los asuntos que se espera trate hoy la novena reunión del gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

– Se enviará un análisis desde Leópolis sobre el escándalo de corrupción que hace peligrar el liderazgo del presidente ucraniano. Por Rostyslav Averchuk

VENEZUELA EEUU

Caracas – El chavismo reorganiza su liderazgo en medio de la tensión con Estados Unidos, país al que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó de «terrorismo psicológico» por las 22 semanas de despliegue militar en el Caribe.

– La crisis con Venezuela es uno de los asuntos que se espera que aborde este martes la novena reunión de gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

– Líderes de organizaciones no gubernamentales y de partidos políticos opositores de Venezuela discuten sobre los beneficios de una negociación entre los presidentes Donald Trump y Nicolás Maduro, en momentos de tensión por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe.

– Desde que Venezuela hace frente a una creciente presión militar de EE.UU., que ha desplegado su poderío naval y aéreo en el Caribe, el presidente Nicolás Maduro hace alarde de tener apoyos internacionales, sin que sus aliados aclaren por ahora si este apoyo podría trascender el dominio de las palabras y materializarse en una defensa bélica.

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) presenta su informe preliminar sobre las elecciones generales en Honduras.

– El lento escrutinio en las elecciones generales de Honduras del domingo sigue sin definir un ganador, con un ajustado pulso entre los dos candidatos principales conservadores, Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

(Se ha enviado información de que la izquierdista Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación, ha dicho que las elecciones «no están perdidas para su proyecto político», pese a la distancia que la separan de los otros dos candidatos, y denunció la «injerencia extranjera» en el proceso electoral, en referencia al presidente Trump)

– Trump alerta de «consecuencias» si Honduras altera resultados de elecciones presidenciales y dice, sin aportar ninguna prueba, de que se están intentando cambiar los resultados.

UE JUSTICIA

Bruselas.- La Fiscalía Europea ha llevado a cabo registros este martes en el Colegio de Europa en Brujas (Bélgica) y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en Bruselas, en el marco de una investigación sobre un presunto fraude relacionado con la formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos.

ASIA INUNDACIONES

Yakarta/Colombo/Bangkok – Indonesia y Sri Lanka buscan buscan supervivientes en las zonas afectadas por las inundaciones, con centenares de desaparecidos en ambos países y cerca de 1.200 fallecidos en total por un temporal de lluvias que también ha afectado al sur de Tailandia.

Se enviarán unas claves sobre la situación y las causas de lo ocurrido.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Sigue la tensión entre Israel y Hamás en torno a una segunda fase del alto el fuego que no acaba de consolidarse en una Franja de Gaza devastada, mientras las tropas israelíes continúan sus incursiones en Cisjordania ocupada.

– Concluye la vista judicial sobre la denuncia al Gobierno británico por haber declarado terrorista a la organización Palestine Action, una de las decisiones más controvertidas de la política británica en los últimos tiempos. (Texto)

– El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, recibe a su homólogo egipcio, Badr Abdelatty. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PAPA LÍBANO

Beirut – El papa León XIV concluyó este martes su visita a Líbano con una misa en el paseo marítimo de Beirut ante más de 150.000 fieles en la que realizó un llamamiento: «Líbano,¡sé morada de justicia y de fraternidad! ¡Sé profecía de paz para todo el Levante!».

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– El papa León XIV realizó este martes, antes de abandonar Líbano para regresar a Roma, un llamamiento urgente para «cesen los ataques y las hostilidades» y que «nadie crea que la lucha armada conlleva algún beneficio».

HONG KONG INCENDIO

Hong Kong- El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, anunció este martes una investigación independiente sobre el incendio en un complejo residencial la semana pasada, que dejó al menos 151 fallecidos y unos 40 desaparecidos, en medio de tensiones por las causas y gestión de la tragedia y cuando las autoridades buscan estabilidad ante las elecciones legislativas del domingo, bajo control de Pekín.

EEUU TRUMP

Miami (EE.UU.) – La universidad Miami Dade College (MDC) convoca este martes una nueva votación para decidir si regala un terreno público en la ciudad para la polémica construcción de la biblioteca oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que ha despertado protestas de la comunidad.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Se enviará una información sobre la tradición de las bibliotecas presidenciales.

LATINOAMÉRICA GASTRONOMÍA

Antigua (Guatemala) – La ciudad colonial de Antigua Guatemala acoge la ceremonia de ‘Latin America’s 50 Best Restaurants’, donde se elegirán los mejores restaurantes de Latinoamérica en 2025.

(Texto) (Foto) (Video)

MUSEO LOUVRE

París – En medio de la crisis de reputación provocada por el robo en una de sus salas y el cierre de una galería por problemas estructurales, el Museo del Louvre reabre la galería de los Cinco Continentes, que agrupa obras de África, América, Asia, Europa y Oceanía, además de las salas que incluyen la pintura española italiana de los siglos XVII y XVIII, que incluyen nuevas medidas de seguridad.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:00h.- Londres.- R.UNIDO PALESTINA.- Concluye la vista judicial sobre la denuncia al Gobierno británico por haber declarado terrorista a la organización Palestine Action, una de las decisiones más controvertidas de la política británica en los últimos tiempos.. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Londres.- IRLANDA UNIFICACIÓN.- Debate sobre Irlanda e Irlanda del Norte con Fintan O´Toole y Sam MacBride sobre argumentos a favor y en contra de la reunificación irlandesa.

14:00h.- Bruselas.- OTAN EXTERIORES.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una rueda de prensa en la víspera de una reunión de ministros aliados de Exteriores, con las negociaciones para la paz en Ucrania como telón de fondo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:45h.- París.- MUSEO LOUVRE.- El Museo del Louvre reabre la galería de los Cinco Continentes, que agrupa obras de África, América, Asia, Europa y Oceanía, además de las salas que incluyen la pintura española italiana de los siglos XVII y XVIII, que incluyen nuevas medidas de seguridad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Berlín.- ALEMANIA HOLOCAUSTO.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se reúne con supervivientes de la persecución nacionalsocialista de Ucrania, Bielorrusia, Polonia, Chequia, Israel y Alemania, y pronuncia un discurso en el Museo Judío con motivo de un acto solemne por el 25.º aniversario de la Fundación Memoria, Responsabilidad y Futuro (EVZ).

18:30h.- Ginebra.- GUERRA COMERCIAL.- ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD) publica sus perspectivas sobre Comercio en el año 2025, marcado por las tensiones arancelarias. (Texto)

18:30h.- Estocolmo.- NOBEL ALTERNATIVO.- La fundación sueca Right Livelihood Award celebra la ceremonia de entrega del denominado Nobel alternativo, que este año ha distinguido a la red Pacific Island Students Fighting Climate Change (PISFCC) y el abogado guameño Julian Aguon, al movimiento birmano Justice for Myanmar, a la activista por la democracia taiwanesa Audrey Tang y al sudanés Emergency Response Rooms. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Londres.- R.UNIDO SUBASTA.- Subasta del Huevo de Invierno de Fabergé, con un precio de salida estimado de 2 millones de libras. Sala de subastas Christie´s (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:30h.- Londres.- R.UNIDO MÚSICA.- Concierto de Navidad organizado por el Instituto Cervantes, con músicas del Mediterráneo (incluyendo piezas moriscas y sefardíes) y del Nuevo Mundo.

Madrid.- VENEZUELA POESÍA.- Entrevista con la venezolana Verónica Jaffé Carbonell, ganadora del XXV Premio Casa de América de Poesía. Casa de América (Texto)

América

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL INDUSTRIA.- El Gobierno divulga el crecimiento de la producción industrial de Brasil en octubre. (Texto)

15:00h.- Miami.- EEUU TRUMP.- La Universidad en Miami realiza nueva votación para regalar un terreno a la polémica biblioteca de Trump (Texto)

15:00h.- Caracas.- VENEZUELA EEUU.- Líderes de organizaciones no gubernamentales y de partidos políticos opositores de Venezuela discuten sobre los beneficios de una negociación entre los presidentes Donald Trump y Nicolás Maduro, en momentos de tensión por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe. Auditorio César Ríos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- Analistas de Banamex analizan el contexto económico y político global, las perspectivas regionales y sectoriales, inflación y política monetaria, así como el panorama político en México (Texto)

17:00h.- Washington.- EEUU GOBIERNO.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, celebra la novena reunión de su Gabinete en un momento marcado por el incremento de la presión de Washington sobre Caracas o las negociaciones para lograr la paz en Ucrania. Casa Blanca (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- San José.- COSTA RICA ARQUEOLOGÍA.- El Museo Nacional de Costa Rica presenta un lote de piezas arqueológicas costarricenses recuperadas en Estados Unidos. Museo Nacional (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Washington.- TRUMP FONDOS.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, realiza un anuncio relacionado con su iniciativa para crear «Cuentas Trump», fondos cotizados para niños nacidos entre 2025 y 2028 para los que el Gobierno realizará un depósito inicial único de 1.000 dólares por menor. Casa Blanca (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá – COLOMBIA ELECCIONES – El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero participa en el ‘Encuentro Nacional de Fuerzas Progresistas’, un foro en el que estarán presentes los principales aspirantes de la izquierda colombiana a las elecciones presidenciales de 2026.(Texto) (Foto) (Video)

Guadalajara (México) – MÉXICO LIBROS – Josep Borrell, político y diplomático español y José Miguel Insulza, senador y exsecretario general de la OEA hablan, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, sobre la reconfiguración de la relación Estado-ciudadanía en América Latina y Europa. (Texto) (Foto) (Video)

Montevideo – URUGUAY LGTBI – La Embajada de España en Uruguay entrega un nuevo Premio Iberoamericano Federico García Lorca contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia y la Bifobia. (Foto) (Video)

Buenos Aires.- ARGENTINA GOBIERNO – Alejandra Monteoliva, hasta ahora secretaria de Seguridad Nacional del Gobierno de Javier Milei, asume este martes el cargo de ministra de Seguridad Nacional en reemplazo de Patricia Bullrich, quien ocupará a partir de la próxima semana una banca en el Senado. (Texto)(Foto)(Video)

Antigua Guatemala.- GASTRONOMÍA PREMIOS.- La ciudad colonial de Antigua Guatemala acoge la ceremonia de ‘Latin America’s 50 Best Restaurants’, donde se elegirán los mejores restaurantes de Latinoamérica en 2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS ELECCIONES.- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) presenta su informe preliminar sobre las elecciones generales en Honduras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA SERIES.- Presentación de la serie ‘Estado de Fuga’, de Netflix, un drama inspirado en la masacre del 4 de diciembre de 1986 en Bogotá, cuando Campo Elías Delgado, un exmilitar, mató a 29 personas en un famoso restaurante de la capital. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA DEFENSA.- Segundo día de la décima edición de la feria de la industria de defensa y seguridad de Colombia, Expodefensa, que este año trae 53 delegaciones internacionales, oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de 27 países de todo el mundo, y alrededor de 250 expositores. Corferias

Montevideo.- URUGUAY UE.- La vicecanciller uruguaya, Valeria Csukasi, y la ministra de Industria, Fernanda Cardona, disertan en el VI Foro de Inversión Europea en Uruguay. (Texto)

África

Dakar.- SENEGAL ESPAÑA.- Asiste al acto de entrega de dos patrulleras donadas por la Dirección General de la Guardia Civil al Gobierno de Senegal, en Dakar.

