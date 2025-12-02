Temas del día de EFE Internacional del 2 de diciembre de 2025 (19.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Moscú – El presidente ruso, Vladímir Putin, recibió este martes en el Kremlin al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, para abordar los términos del plan de paz para Ucrania presentado por Estados Unidos.

– Rusia mantiene que ha conquistado Pokrovsk, un bastión situado situada en la región oriental de Donetsk, escenario de una prolongada ofensiva rusa que se ha intensificado a lo largo de 2024 y 2025 y que ha sido uno de los principales puntos de enfrentamiento del conflicto en el este de Ucrania.

– El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó preparar al ejército ruso para el invierno tras lograr en el bastión de Pokrovsk el mayor éxito militar desde 2023, al tiempo que negocia con Estados Unidos un plan de paz en el que busca la capitulación ucraniana.

– El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció este martes el «firme apoyo» que brinda Irlanda para lograr un «final justo» a la guerra provocada por la invasión de Rusia y por la que se país debe rendir cuentas, dijo, ante un tribunal internacional.

– El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este martes que se deberá negociar “por separado” con la Alianza cualquier referencia a la organización en un futuro acuerdo para Ucrania, a la vez que se mostró seguro de que los esfuerzos de Estados Unidos en la mediación “finalmente restaurarán la paz en Europa”. También se mostró este martes seguro de que los «esfuerzos» de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania «finalmente restaurarán la paz en Europa».

– Las negociaciones de paz en Ucrania es uno de los asuntos que se espera trate hoy la novena reunión del gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

– Se enviará un análisis desde Leópolis sobre el escándalo de corrupción que hace peligrar el liderazgo del presidente ucraniano. Por Rostyslav Averchuk

VENEZUELA EEUU

Caracas – El chavismo reorganiza su liderazgo en medio de la tensión con Estados Unidos, país al que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó de «terrorismo psicológico» por las 22 semanas de despliegue militar en el Caribe.

– La portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, defendió este martes que los ataques estadounidenses contra supuestas narcolanchas son legales porque las personas que viajan en ellas «son terroristas» a los que, según dijo, los equipos de inteligencia tienen identificados.

– La crisis con Venezuela es uno de los asuntos que se espera que aborde este martes la novena reunión de gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

– Las tres compañías aéreas de línea que vuelan entre España y Venezuela, Iberia, Air Europa y Plus Ultra, han recibido las notificaciones del Gobierno venezolano que suspenden sus licencias para operar allí, según confirmaron este martes a EFE fuentes de las empresas y del sector.

– Líderes de organizaciones no gubernamentales y de partidos políticos opositores de Venezuela discuten sobre los beneficios de una negociación entre los presidentes Donald Trump y Nicolás Maduro, en momentos de tensión por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe.

– Desde que Venezuela hace frente a una creciente presión militar de EE.UU., que ha desplegado su poderío naval y aéreo en el Caribe, el presidente Nicolás Maduro hace alarde de tener apoyos internacionales, sin que sus aliados aclaren por ahora si este apoyo podría trascender el dominio de las palabras y materializarse en una defensa bélica.

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) presenta su informe preliminar sobre las elecciones generales en Honduras.

El expresidente de Honduras Manuel Zelayadijo este martes al presidente de Estados Unidos que su «injerencia» en las elecciones generales del pasado domingo no le intimidan.

– El lento escrutinio en las elecciones generales de Honduras del domingo sigue sin definir un ganador, con un ajustado pulso entre los dos candidatos principales conservadores, Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

– La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, dijo este lunes que las elecciones generales del domingo en Honduras aún “no están perdidas” para su proyecto político, a pesar de estar a mucha distancia de los dos candidatos conservadores, y reiteró su denuncia de una «injerencia extranjera» por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el proceso electoral.

– Trump alerta de «consecuencias» si Honduras altera resultados de elecciones presidenciales y dice, sin aportar ninguna prueba, de que se están intentando cambiar los resultados.

UE JUSTICIA

Bruselas.- .- La ex alta representante de la Política Exterior de la UE, antigua vicepresidenta de la Comisión Europea y actual rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, ha sido detenida en el marco de la investigación por un presunto fraude relacionado con una formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos, informó el diario belga Le Soir.

ASIA INUNDACIONES

Yakarta/Colombo/Bangkok – Indonesia y Sri Lanka buscan supervivientes en medio de las severas inundaciones que afectan a países del sur y el sudeste de Asia, entre ellos también Tailandia, con alrededor de 1.300 muertos y centenares de desaparecidos, en conjunto, por los efectos de las fuertes lluvias que asolan la región desde hace semanas.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Sigue la tensión entre Israel y Hamás en torno a una segunda fase del alto el fuego que no acaba de consolidarse en una Franja de Gaza devastada, mientras las tropas israelíes continúan sus incursiones en Cisjordania ocupada.

– El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió este martes con la enviada de EE.UU. para Líbano, Morgan Ortagus, según confirmaron fuentes oficiales de la oficina de Netanyahu a EFE.

– Egipto expresó este martes sus reservas a Israel respecto a algunos puntos relativos al plan de Estados Unidos para el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en la Franja de Gaza por un período de al menos dos años, informó a EFE una fuente egipcia de seguridad.

– España instó este martes a todos los países miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) a cumplir con las órdenes de arresto emitidas por el tribunal, al advertir de que ignorarlas “erosiona la confianza” en el sistema internacional, y anunció la candidatura de la jurista española Ana Peyró Llopis para ocupar un puesto de jueza en la CPI.

Concluye la vista judicial sobre la denuncia al Gobierno británico por haber declarado terrorista a la organización Palestine Action, una de las decisiones más controvertidas de la política británica en los últimos tiempos.

El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, recibe a su homólogo egipcio, Badr Abdelatty.

PAPA LÍBANO

Beirut – El papa León XIV realizó este martes, antes de abandonar Líbano para regresar a Roma, un llamamiento urgente para «cesen los ataques y las hostilidades» y que «nadie crea que la lucha armada conlleva algún beneficio».

HONG KONG INCENDIO

Hong Kong- El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, anunció este martes una investigación independiente sobre el incendio en un complejo residencial la semana pasada, que dejó al menos 151 fallecidos y unos 40 desaparecidos, en medio de tensiones por las causas y gestión de la tragedia y cuando las autoridades buscan estabilidad ante las elecciones legislativas del domingo, bajo control de Pekín.

– La conmoción inicial por el voraz incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court de Hong Kong ha dado paso al luto por los 156 muertos, los homenajes a los héroes de la tragedia y la indignación por los fallos de prevención y supervisión que contribuyeron a la veloz propagación de las llamas. Por Mar Sánchez-Cascado

– Las autoridades de Hong Kong arrestaron este martes al jurista Bruce Liu, exlíder de la Asociación para la Democracia y el Sustento del Pueblo, poo antes de un acto convocado por organizaciones civiles para exigir transparencia sobre el devastador incendio de un complejo residencial que suma ya 16 muertos, tras el hallazgo de nuevos restos.

EEUU TRUMP

Miami (EE.UU.) – – La universidad pública Miami Dade College (MDC) aprobó de nuevo este martes regalar un terreno público valorado en más de 300 millones de dólares para albergar la futura biblioteca oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

LATINOAMÉRICA GASTRONOMÍA

Antigua (Guatemala) – La ciudad colonial de Antigua Guatemala acoge la ceremonia de ‘Latin America’s 50 Best Restaurants’, donde se elegirán los mejores restaurantes de Latinoamérica en 2025.

MUSEO LOUVRE

París – En el foco del huracán tras el robo de las joyas del tesoro real francés, el museo del Louvre quiere pasar página de ese episodio sombrío y presentó este martes su galería de los Cinco Continentes, un diálogo de sus fondos artísticos con otros procedentes de todos los rincones del planeta con la que quiere reforzar su carácter universal. Por Luis Miguel Pascual

