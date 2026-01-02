Temas del día de EFE Internacional del 2 de enero de 2026 (09.00 horas)

7 minutos

SUIZA INCENDIO

Crans Montana (Suiza) – Las autoridades suizas investigan las causas del incendio en un bar de la estación de esquí de Crans Montana, en el corazón de los Alpes suizos, donde al menos 40 personas murieron y 115 resultaron heridas, gran parte de ellas graves y algunas trasladadas para su atención médica a Alemania, Francia e Italia, mientras continúa la identificación de las víctimas. Por Isabel Saco

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Se ha enviado un último resumen a las 23.06 horas, que incluye la vigilia espontánea que se realizó por la noche, con decenas de familias y de jovenes que llegaban para depositar flores, muñecos y, en algunos casos, abrazarse confundidos y en medio del llanto por la magnitud de lo ocurrido)

(Se enviará información desde otras capitales europeas, sobre todo París y Roma, sobre las posibles víctimas de dichas nacionalidades y la situación de los heridos trasladados a los hospitales)

IRÁN PROTESTAS

Teherán – Al menos siete personas han muerto y más de un centenar han sido detenidas durante cinco días de manifestaciones en diversas ciudades de Irán, que comenzaron como protestas económicas por la caída del valor del rial y la inflación, pero más tarde se han derivado en demandas políticas y críticas directas al liderazgo del país.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Fuertes nevadas y heladas de hasta 14 grados bajo cero se unen a los desafíos de la defensa de Ucrania, al tiempo que continúan los cortes masivos de electricidad en todo el país debido a los continuos ataques rusos contra el sistema energético y otras infraestructuras vitales. Por Rostyslav Averchuk.

(Texto) (Foto)

ISRAEL PALESTINA

Yafa (Israel) – En acrílico sobre papel, la palabra ‘Genocidio’ resalta sobre una pared gris, tapada apenas por una planta marchita. David Reeb, artista israelí que ha retratado la violencia israelí en Cisjordania durante décadas, expone por primera vez en Israel obras sobre la destrucción en Gaza en una exhibición pequeña y prácticamente escondida. (Entrevista)

(Texto) (Foto) (Vídeo)

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo (Indonesia) – La búsqueda de los tres españoles desaparecidos en Indonesia por el naufragio de un barco turístico entró este viernes en su octava jornada, un día que puede ser clave por el despliegue de potentes equipos de sonar y a que se ha acotado más el área de búsqueda.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Se ha enviado una actualización sobre las tareas de búsqueda y rescate a las 06.29 horas)

EEUU VENEZUELA

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha insistido que está listo para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, en una entrevista transmitida por el canal estatal VTV, en medio del despliegue militar contra el tráfico de drogas que Washington ordenó en el Caribe.

(Texto) (Vídeo)

(Se ha enviado a las 04.58 horas un resumen con todas las declaraciones del presidente venezolano en la entrevista transmitida por el canal VTV, en la que ha dicho que garantizará la integridad territorial de Venezuela y que solo ha tenido una conversación con el presidente de EEUU, Donald Trump).

MEDIOAMBIENTE GEOPOLÍTICA

Redacción Medioambiente – La Unión Europea, principal financiador de la acción climática, y China, primer emisor de gases contaminantes y, al tiempo, mayor inversor en renovables, se disputarán el liderazgo verde en 2026, año en el que el adiós estadounidense al Acuerdo de París dificultará la transición ecológica pero, según los expertos, no podrá detener la dinámica de los mercados.

(Texto)

MÉXICO INMIGRACIÓN

Ciudad de México – Para miles de migrantes, México se ha convertido en un país de destino y ya no de paso como era antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, de modo que la capital de país se ha convertido en una de las ciudades donde personas extranjeras buscan empleo y oportunidades para establecerse definitivamente.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

BOLIVIA ECONOMÍA

La Paz – El Gobierno de Bolivia y los sindicatos del país mantienen posiciones confrontadas respecto a la decisión del presidente Rodrigo Paz de retirar el subsidio a los combustibles y se preparan para el diálogo que empezará el próximo lunes, donde los trabajadores tienen previsto exigir una nueva norma.

(Texto)

INDONESIA SEXO EXTRAMARITAL

Yakarta.- Indonesia empieza a regirse este viernes por un nuevo código penal que tipifica como delitos la apostasía, y que contempla penas de prisión por ofensas al presidente o por mantener relaciones sexuales extramaritales, entre otros cambios criticados por organizaciones de derechos humanos.

(Texto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Berlín.- ALEMANIA EMPLEO.- La Oficina Federal de Estadística (Destatis) publica los datos adelantados de empleo para el año 2025.

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Fuertes nevadas y heladas de hasta 14 grados bajo cero se unen a los desafíos de la defensa de Ucrania. (Texto) (Foto)

Lisboa.- TAP REPRIVATIZACIÓN.- Comienza la segunda fase del proceso de reprivatización de la aerolínea portuguesa TAP con el envío de invitaciones a los grupos interesados, IAG (donde está integrado Iberia), Air France-KLM y Lufthansa, para que envíen sus propuestas no vinculantes.

América

Santiago.- CHILE ECONOMÍA.- El Banco Central de Chile publica el Índice mensual de actividad económica (Imacec) de noviembre, que se considera una estimación adelantada del PIB. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA IMPUESTOS.- El Fisco de Argentina difunde este viernes los datos de la recaudación tributaria de diciembre de 2025. (Texto)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ GOBIERNO.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ofrece el tradicional informe de gestión de inicio de año ante el Parlamento. (Texto) (Foto)

La Paz.- BOLIVIA ECONOMÍA.- El Gobierno de Bolivia y la Central Obrera Boliviana (COB) mantienen posiciones confrontadas respecto al decreto 5503, que retiró el subsidio a los combustibles, de cara al diálogo previsto para el lunes, en el que los trabajadores exigen una nueva norma consensuada y la abrogación de la vigente. (Texto)

14:00h.- Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- La cantante Ayiiti interpreta y reinterpreta el compas haitiano en escenarios culturales y educativos de Colombia, en plena expansión de ese género tras su reconocimiento por la Unesco, para tender puentes entre la diáspora del país antillano, la música urbana y el público colombiano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

Yafa.- ISRAEL PALESTINA.- En acrílico sobre papel, la palabra ‘Genocidio’ resalta sobre una pared gris, tapada apenas por una planta marchita. David Reeb, artista israelí que ha retratado la violencia israelí en Cisjordania durante décadas, expone por primera vez en Israel obras sobre la destrucción en Gaza en una exhibición pequeña y prácticamente escondida. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Tokio.- JAPÓN EMPERADOR.- El emperador Naruhito de Japón ofrece un saludo público de Año Nuevo. (Foto)

Yakarta.- INDONESIA LIBERTAD SEXUAL.- Entra en vigor en Indonesia una controvertida reforma del código penal , que prohíbe la libertad sexual y la apostasía, entre otros cambios ultraconservadores.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245