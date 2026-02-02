Temas del día de EFE Internacional del 2 de febrero de 2026 (13.00 horas)

ISRAEL PALESTINA

Rafah (Egipto)/Gaza/Jerusalén – El cruce terrestre de Rafah, entre Egipto y la Franja de Gaza, que permanecía cerrado desde mediados de 2024, reabre este lunes para el paso de ciudadanos palestinos en ambas direcciones después de que ayer Israel lo reabriera de forma parcial «a modo de prueba».

– El Tribunal Supremo israelí celebra una audiencia sobre la petición del centro legal Adalah en contra de las leyes aprobadas en Israel para desmantelar a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) tanto en el país como en los territorios palestinos.

GROENLANDIA CRISIS

Nuuk (Groenlandia) – El Inatsisartut (Parlamento groenlandés) adelanta el reinicio de su actividad para celebrar una sesión extraordinaria en la que se discutirá la situación creada por el interés de Estados Unidos en hacerse con este territorio autónomo danés.

CUBA EEUU

La Habana – El papa León XIV les pide diálogo y el presidente de EE.UU., Donald Trump, habla de contactos con Cuba. Mientras tanto, La Habana guarda silencio, pero las negociaciones bilaterales no han sido raras en las últimas décadas.

– El turismo, sector clave de la economía cubana, selló 2025 con sus peores datos en más de veinte años, atizando el fuego de la crisis que atenaza al país desde hace seis años.

EEUU VENEZUELA

Caracas – Un mes después del ataque militar de EE.UU. y de la captura del presidente Nicolás Maduro, Venezuela discurre ante un futuro cuyas líneas están enlazadas a la Casa Blanca, con un chavismo en pleno reacomodo y una oposición hasta ahora relegada en un nuevo escenario dominado por la figura de Donald Trump.

– El partido político opositor venezolano Primero Justicia (PJ) convoca a una rueda de prensa de manera virtual para fijar posición ante lo que denominan la «transición democrática» en el país .

IRÁN PROTESTAS

Teherán (EFE).- Irán ha convocado a todos los embajadores de los países europeos con presencia en suelo iraní por la designación del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) como cuerpo terrorista por parte de la Unión Europea (UE) por la represión de las protestas.

(Se ha enviado información de que el régimen iraní ha detenido a Mehdi Mahmou, nominado por «Un simple accidente» y ha liberado bajo fianza a Erfan Soltani).

COSTA RICA ELECCIONES

San José.- Costa Rica confirmó su giro a la derecha con la elección de Laura Fernández como presidenta y ha prometido un «cambio profundo e irreversible» apoyada en un sólido músculo político en la Asamblea Legislativa, aunque deberá buscar acuerdos con otras fuerzas políticas para tramitar las reformas del Estado que desea realizar.

EEUU COLOMBIA

Bogotá/Washington.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reúne este martes con su homólogo estadounidense, Donald Trump, después de un año de deterioro de la relación bilateral por culpa de la la política migratoria, la lucha contra el narcotráfico y los ataques de EE.UU. en Venezuela. (Previa)

– Colombia quiere seguir siendo aliada de EE.UU. en la lucha contra el narcotráfico y en la reunión del próximo martes en la Casa Blanca de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump mostrará, con cifras en la mano, los logros en ese campo, asegura en una entrevista con EFE la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, quien acompañará al mandatario en ese viaje.

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – La tregua energética entre Rusia y Ucrania entra en su cuarto día, mientras Moscú y Kiev se preparan para su segunda ronda de contactos mediados por EE.UU., que están previstos para el miércoles y el jueves de esta semana.

(La segunda ronda trilateral sobre Ucrania con mediación de Estados Unidos se celebrará a partir de este miércoles en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), informó este lunes el Kremlin)

.- Rusia juzga al humorista Artiom Ostanin, que podría ser condenado por hacer bromas sobre los inválidos y Jesucristo.

ITALIA TURISMO

Roma – Ver la Fontana de Trevi deja de ser gratuito a partir de este lunes y los turistas deberán pagar una entrada de 2 euros por acercarse y fotografiarse en el monumento de Roma más visitado después del Coliseo.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Nuuk.- GROENLANDIA CRISIS.- El Inatsisartut (Parlamento groenlandés) adelanta el reinicio de su actividad para celebrar una sesión extraordinaria en la que se discutirá la situación creada por el interés de Estados Unidos en hacerse con este territorio autónomo danés.

Ginebra.- SALUD OMS.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra su Consejo Ejecutivo, con la reciente salida de Estados Unidos de la agencia como uno de los principales temas en la agenda. (Texto)

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- Rusia juzga al humorista Artiom Ostanin, que podría ser condenado por hacer bromas sobre los inválidos y Jesucristo. (Texto) (Foto)

Madrid.- CUMBRE GOBIERNOS.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a Dubai para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos que comienza el martes 3.

17:00h.- Ciudad del Vaticano.- PAPA CELEBRACIONES.- El papa preside la misa con motivo de la festividad de la presentación del Señor, también llamada Candelaria, en la basílica de San Pedro del Vaticano, que coincide con la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. (Texto) (Foto)

América

14:00h.- Bogotá.- MORAT.- La banda colombiana Morat habla con EFE sobre su debut este año en el festival Coachella, su trayectoria en Estados Unidos y el mensaje de apoyo a la comunidad migrante en un contexto marcado por las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo) (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Miami.- EEUU LITERATURA.- La autora venezolana que triunfa en el ‘streaming’ de EEUU tras autopublicar sus novelas (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA DEMOCRACIA.- La universidad privada Rafael Landívar y la Fundación Esquipulas abren una exposición para conmemorar los 40 años de la democracia y las tres décadas de la paz en el país, un encuentro que busca movilizar a las nuevas generaciones frente al riesgo del olvido. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Asunción.- PARAGUAY DICTADURA.- Organizaciones sociales conmemoran con actividades culturales los 37 años de retorno a la democracia en Paraguay tras el golpe que derrocó del poder al general Alfredo Stroessner, quien encabezó entre 1954 y 1989 la dictadura más larga de Suramérica. Plaza de los Desaparecidos (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México – MÉXICO MUJERES – Mujeres activistas y sobrevivientes de violencia machista en México aseguran que los refugios en México se encuentran en la ‘cuerda floja’ ante los nuevos lineamientos del gobierno y la reducción de recursos, pese al discurso feminista de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- Brasil inicia este martes un debate amplio sobre las reglas que orientarán las elecciones del 4 de octubre, con especial atención al ‘boom’ de la inteligencia artificial, un nuevo desafío que amenaza con complicar el combate a la desinformación. (Texto) (Foto)

Nueva York.- NICOLÁS MADURO.- Este martes se cumple un mes de la detención y traslado a Nueva York del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, acusados de narcotráfico y recluidos en un centro penitenciario de Brooklyn a la espera de un proceso judicial aún en sus primeras etapas (Texto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CANAL.- Tránsito inaugural del crucero «Disney Adventure”: el buque de mayor capacidad que cruza el Canal de Panamá (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA IMPUESTOS.- El Fisco de Argentina difunde este lunes los datos de la recaudación tributaria de diciembre de 2025. (Texto)

San Salvador.- EL SALVADOR EDUCACIÓN.- El Salvador inaugura este lunes el año escolar en el sector público de educación, con al menos 1,2 millones de estudiantes a los que el Gobierno les brinda un iformes, útiles y portátiles. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA DÓLAR.- El expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB) Juan Antonio Morales y analistas económicos indican a EFE que el Gobierno de Rodrigo Paz está dando pasos importantes para sacar a Bolivia del «corralito» de dólares en el que se encuentra, después de dos años de restricciones en los retiros y transacciones en esa moneda que aún escasea en el país. (Texto) (Foto)

Santiago.- CHILE ECONOMÍA.- El Banco Central de Chile publica el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de diciembre, que se considera un adelanto del PIB nacional. (Texto)

Montevideo – URUGUAY RELIGIÓN – Los creyentes de Iemanjá se reúnen en la playa de Montevideo para llevar sus ofrendas naturales a la diosa de las aguas de la religión umbandista. (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

Riad.- FORO SAUDÍ DE MEDIOS.- La edición del Foro Saudí de Medios de Comunicación se celebrará del 2 al 4 de febrero de 2026 en la capital Riad, y en él participarán más de 250 empresas locales, regionales e internacionales. (Texto)

