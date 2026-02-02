Temas del día de EFE Internacional del 2 de febrero de 2026 (19.00 horas)

ISRAEL PALESTINA

Rafah (Egipto)/Gaza/Jerusalén – El cruce terrestre de Rafah, entre Egipto y la Franja de Gaza, que permanecía cerrado desde mediados de 2024, reabrió este lunes para el paso de ciudadanos palestinos en ambas direcciones después de que ayer Israel lo reabriera de forma parcial «a modo de prueba».

– El Tribunal Supremo israelí celebra una audiencia sobre la petición del centro legal Adalah en contra de las leyes aprobadas en Israel para desmantelar a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) tanto en el país como en los territorios palestinos.

– Fuerzas israelíes impidieron este lunes a unos 35 integrantes de la ONG Rabinos por los Derechos Humanos plantar 300 árboles en la aldea palestina de Umm Al Khair, en Cisjordania, acosada desde hace años por la violencia de colonos israelíes.

GROENLANDIA CRISIS

Nuuk (Groenlandia) – El presidente de EE.UU., Donald Trump, mantiene su idea de hacerse con Groenlandia y controlarla a pesar de haber rechazado una hipotética invasión militar, denunció este lunes el presidente de este territorio autónomo danés, Jens-Frederik Nielsen, en una sesión extraordinaria del Inatsisartut (Parlamento groenlandés). (Texto) (Audio)

CUBA EEUU

La Habana – El papa León XIV les pide diálogo y el presidente de EE.UU., Donald Trump, habla de contactos con Cuba. Mientras tanto, La Habana guarda silencio, pero las negociaciones bilaterales no han sido raras en las últimas décadas.

– El turismo, sector clave de la economía cubana, selló 2025 con un total de 1.81 millones de visitantes internacionales, un 18 % menos que en 2024 y el peor registro desde 2002, lo que atiza el fuego de la crisis que atenaza al país desde hace seis años.

EEUU VENEZUELA

Caracas – Un mes después del ataque militar de EE.UU. y de la captura del presidente Nicolás Maduro, Venezuela discurre ante un futuro cuyas líneas están enlazadas a la Casa Blanca, con un chavismo en pleno reacomodo y una oposición hasta ahora relegada en un nuevo escenario dominado por la figura de Donald Trump.

– El partido político opositor venezolano Primero Justicia (PJ) convoca a una rueda de prensa de manera virtual para fijar posición ante lo que denominan la «transición democrática» en el país .

IRÁN PROTESTAS

Teherán (EFE).- Irán ha convocado a todos los embajadores de los países europeos con presencia en suelo iraní por la designación del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) como cuerpo terrorista por parte de la Unión Europea (UE) por la represión de las protestas.

(Se ha enviado información de que el régimen iraní ha detenido a Mehdi Mahmou, nominado por «Un simple accidente» y ha liberado bajo fianza a Erfan Soltani).

COSTA RICA ELECCIONES

San José.- Costa Rica confirmó su giro a la derecha con la elección de Laura Fernández como presidenta y ha prometido un «cambio profundo e irreversible» apoyada en un sólido músculo político en la Asamblea Legislativa, aunque deberá buscar acuerdos con otras fuerzas políticas para tramitar las reformas del Estado que desea realizar.

EEUU COLOMBIA

Bogotá/Washington.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reúne este martes con su homólogo estadounidense, Donald Trump, después de un año de deterioro de la relación bilateral por culpa de la la política migratoria, la lucha contra el narcotráfico y los ataques de EE.UU. en Venezuela. (Previa)

– Colombia quiere seguir siendo aliada de EE.UU. en la lucha contra el narcotráfico y en la reunión del próximo martes en la Casa Blanca de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump mostrará, con cifras en la mano, los logros en ese campo, asegura en una entrevista con EFE la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, quien acompañará al mandatario en ese viaje.

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – La tregua energética entre Rusia y Ucrania entra en su cuarto día, mientras Moscú y Kiev se preparan para su segunda ronda de contactos mediados por EE.UU., que están previstos para el miércoles y el jueves de esta semana.

.- El presidente Donald Trump anunció hoy, tras conversar por teléfono con el primer ministro de la India, Narendra Modi, un acuerdo comercial para reducir los aranceles aplicados a ese país, que a su vez dejará de comprar petróleo a Rusia y lo adquirirá de EE.UU. y Venezuela.

.- (La segunda ronda trilateral sobre Ucrania con mediación de Estados Unidos se celebrará a partir de este miércoles en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), informó este lunes el Kremlin)

.- Rusia juzga al humorista Artiom Ostanin, que podría ser condenado por hacer bromas sobre los inválidos y Jesucristo.

ITALIA TURISMO

Roma – Ver la Fontana de Trevi deja de ser gratuito a partir de este lunes y los turistas tienen que pagar una entrada de 2 euros por acercarse y fotografiarse en el monumento de Roma más visitado después del Coliseo.

