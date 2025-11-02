Temas del día de EFE Internacional del 2 de noviembre de 2025 (19.00 horas)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La organización islamista Hamás anunció que entregará esta noche a Israel, como parte del acuerdo de alto el fuego, otros tres supuestos cuerpos de rehenes, que asegura haber encontrado esta tarde «en el camino de uno de los túneles al sur de la Franja de Gaza».

– Desde el inicio del alto el fuego el pasado 10 de octubre, Israel ha matado a 236 palestinos, la mayoría civiles, según el recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás.

– R.UNIDO VIOLENCIA

Londres – Dos jóvenes británicos de 32 y 35 años causaron en la noche del sábado uno de los incidentes más graves de los últimos tiempos en el país, al atacar a puñaladas a los pasajeros de un tren que iba hacia Londres, y dejar malheridas a diez personas, dos de ellas aún en peligro de muerte.

UCRANIA GUERRA

Berlín.- El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) reivindicó este domingo un ataque con drones que provocó un incendio en un petrolero ruso y en la infraestructura de la terminal petrolera del puerto de Tuapse en el mar Negro.

EEUU LATINOAMÉRICA

Washington – El importante incremento del despliegue militar en el Caribe y los repetidos ataques sobre supuestas lanchas vinculadas con el narcotráfico por parte del Gobierno de Donald Trump han incrementado la incertidumbre sobre los verdaderos planes a largo plazo de la Administración estadounidense con Venezuela en concreto y con América Latina en conjunto.

VENEZUELA EEUU

Cumaná (Venezuela) – Güiria y Cumaná son dos poblaciones pesqueras en el estado venezolano de Sucre (noreste) separadas por apenas 262 kilómetros donde la dinámica económica se ha visto afectada de distintas formas tras el despliegue naval de Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de las costas de este país.

ASEAN DEFENSA

Bangkok – El diálogo ministerial en materia de defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y países aliados, celebrado en Malasia, concluyó este domingo con una declaración conjunta tras cuatro días de conversaciones, entre las cuales destacó la que mantuvieron los jefes de Defensa de Estados Unidos y China, Pete Hegseth y Dong Jun.

OPEP REUNIÓN

Viena – Los ministros de ocho países de la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidieron este domingo en una reunión telemática aumentar a partir de diciembre su oferta de petróleo en 137.000 barriles diarios (bd).

EEUU ELECCIONES

Nueva York.- Los votantes neoyorquinos más jóvenes ven a Zohran Mamdani como un «rayo de esperanza» y se ven «reflejados» en el candidato progresista de 34 años, quien, de ganar las elecciones del 4 de noviembre, se convertirá en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892. Por Sarah Yáñez-Richards

COP30 CLIMA

Belém (Brasil) – En Belém, donde se celebrará en los próximos días la cumbre climática de la ONU (COP30), la gestión de la basura ha derivado en un enorme lío judicial, y el destino de las más de mil toneladas de residuos que se producen a diario es incierto. Por Carlos Meneses

MÉXICO INCENDIO

Hermosillo (México) – Las autoridades de Sonora, en el norte de México, indagan sobre las causas del incendio en una tienda Waldo’s el sábado que dejó un saldo preliminar de 23 muertos y decenas de heridos, mientras los afectados esperan ayuda de los Gobiernos estatal y federal.

