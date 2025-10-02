Temas del día de EFE Internacional del 2 de octubre de 2025 (07.30 horas)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Varios barcos de la Flotilla que se dirigía hacia Gaza han sido interceptados por la Armada israelí, aunque continúa la operación, mientras el resto intenta continuar su travesía para llevar ayuda humanitaria hacia el enclave.

– A la espera todavía de la respuesta del grupo islamista Hamas al plan de Estados Unidos para Gaza, Israel recrudece su ofensiva militar en el enclave palestino.

– El Consejo de la FIFA celebra su primera reunión tras la petición hecha por la Federación Palestina de Fútbol (PFA) y del grupo de expertos de la ONU para que suspenda a la selección de Israel por la ofensiva en la Franja de Gaza desde octubre de 2023. (Texto)

MARRUECOS PROTESTAS

Rabat – Las manifestaciones convocadas por jóvenes en Marruecos entran en su quinto día consecutivo, agravadas después de que dos personas fallecieran el miércoles en un poblado del sur del país durante un intento de asalto a un puesto de la Gendarmería real.

(Las protestas se han saldado hasta el momento con más de 280 heridos y 400 arrestos, además de un llamamiento al diálogo por parte de los tres partidos de la coalición gubernamental).

EEUU GOBIERNO

Washington – Se cumple el segundo día de cierre del Gobierno Federal en EE.UU. sin perspectiva de que el Senado pueda tratar de votar nuevamente un presupuesto al menos hasta el 3 de octubre y con la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de iniciar despidos.

COMUNIDAD POLÍTICA EUROPEA

Copenhague – Cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) en Copenhague que reúne a casi 50 jefes de Estado y de Gobierno europeos en un momento de especial tensión del continente con Rusia por sus recientes provocaciones en el espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN y su negativa a aceptar un alto el fuego en Ucrania.

FRANCIA PRESUPUESTOS

París – El nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, tiene previsto enviar hoy el primer borrador del proyecto de presupuestos para 2026 para su análisis por un organismo independiente, mientras prosigue la presión en la calle, con una segunda jornada de huelgas y manifestaciones que se espera que tenga menor impacto.

FILIPINAS TERREMOTO

Bogo- Las autoridades filipinas continúan las tareas de rescate y ayuda en la isla de Cebu tras el terremoto de 6,9 de la noche del martes, que ha dejado al menos 72 muertos e impactó en especial a la ciudad de Bogo, donde cientos de personas continúan a la intemperie y el hospital provincial se prepara ante la posibilidad de que aumente la cifra de víctimas. Por David Asta Altares

REPÚBLICA CHECA ELECCIONES

Viena – República Checa, país miembro de la UE y de la OTAN que hasta 1989 vivió bajo una dictadura comunista, celebra este viernes y sábado elecciones legislativas en las que el millonario populista Andrej Babis, con sus promesas de mejora económica, aparece como favorito para desbancar al actual Gobierno conservador.

UCRANIA GUERRA

Kiev – Ucrania logró reducir en septiembre en más del 40 % los avances rusos en el frente y espera mejorar aún más sus prestaciones en campo de batalla con armamento adicional de EE.UU. (Texto)

– El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se reúne con su homólogo suizo, Martin Pfister, con quien tratará la cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa, y el apoyo a Ucrania. (Foto) (Vídeo)

– El presidente ruso, Vladímir Putin, participa en el club de debate Valdái (Texto) (Foto) (Vídeo)

PERÚ PROTESTAS

Lima – La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la mayor central sindical del país, participa en una nueva movilización contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso que la sostiene en el poder, y en rechazo al sistema de pensiones, la inseguridad ciudadana y la corrupción.

EEUU INMIGRACIÓN

Miami – El nuevo centro de detención para personas migrantes Deportation Depot se inauguró hace un mes en el norte de en el norte de Florida, donde organizaciones civiles denuncian las mismas irregularidades que en otro centro similar, Alligator Alcatraz, entre acusaciones del Consulado de México que asegura que en su interior hay «un drama humano».

VATICANO GUARDIA SUIZA

Ciudad del Vaticano – La Guardia Suiza, el histórico ejército que protege a los papas, presenta su nuevo uniforme de representación antes del juramento de los nuevos soldados, pospuesto al próximo sábado a raíz de la muerte de Francisco el pasado abril.

ALEMANIA REUNIFICACIÓN

Berlín – El 3 de octubre de 1990 a las 00:00 horas la República Democrática Alemana (RDA) dejó de existir y su territorio se integró en la República Federal Alemana (RFA), poniendo fin a cuatro décadas de división cuyos efectos sin embargo todavía se hacen notar en el presente.

– Zeiss, Schott y Jenoptik, empresas de la industria óptica fundadas en Jena, en Turingia, son ejemplos de éxito tras la unificación de Alemania hace 35 años.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:15h.- Copenhague.- COMUNIDAD POLÍTICA EUROPEA.- Cumbre de la Comunidad Política Europea (CEP) en Copenhague. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Getaria (España).- CRISTÓBAL BALENCIAGA.- Segunda edición del II Congreso Internacional sobre Cristóbal Balenciaga. Museo Balenciaga (Texto) (Foto)

11:00h.- Bruselas.- UE DESEMPLEO.- La oficina de estadística comunitaria, Eurostat, publica la tasa de desempleo de agosto en la Unión Europea y la eurozona, después de que en julio el indicador se situara en el 6,2 % en el área de la moneda única y en el 5,9 % en los Veintisiete. (Texto)

13:20h.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se reúne con su homólogo suizo, Martin Pfister, con quien tratará la cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa, y el apoyo a Ucrania. (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Roma.- ITALIA CATALUÑA.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador llla, participa en una conferencia en la universidad de La Sapienza de Roma, centrada en el papel de Europa en el contexto global actual. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30h.- Roma.- FESTIVAL PERALADA.- El Festival de Peralada presenta el concierto «Terradellas en la Ciudad Eterna» en el marco de una edición especial en Roma como preludio a su edición número 40, dedicado al compositor catalán Domènec Teradellas, figura clave del barroco europeo.

París.- FRANCIA HUELGA.- Los sindicatos franceses organizan una nueva jornada unitaria de huelgas y manifestaciones para exigir al nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, la retirada de los ajustes programados por el anterior gobierno y otras reivindicaciones, como más impuestos a los multimillonarios y la derogación o suspensión de la reforma de las pensiones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA PUTIN.- El presidente ruso, Vladímir Putin, participa en el club de debate Valdái (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- HAITÍ VIOLENCIA.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, hace una presentación oral sobre la situación de crisis en Haití. (Texto)

París.- FRANCIA MODA.- La semana de la moda de París, que se termina el 7 de octubre, concentra este jueves las propuestas femeninas para la primavera-verano de 2026 de The Row , Mugler, Rabanne, Carven, Schiaparell e IIsabel Marant , entre otros. (Texto)

Astaná.- KAZAJISTÁN FORO.- El fundador de Telegram, Pável Dúrov, interviene en el foro Digital Bridge en Astaná, Kazajistán. (Texto)

Viena – GITANOS UE- La mejora en el empleo y las condiciones de vivienda que han experimentado los gitanos en los últimos diez años no ha cerrado la brecha de discriminación y pobreza respecto al conjunto de la población, según un informe de la Unión Europea (UE) que se difunde este miércoles.

América

13:00h.- Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- El nuevo centro migratorio Deportation Depot cumple un mes en Florida entre polémicas (Texto)

19:45h.- Quito.- FÚTBOL ECUADOR.- El seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, comparece en rueda de prensa antes de publicar la lista de convocados para los partidos amistosos de octubre, donde la Tri se enfrentará a Estados Unidos y México. Casa de la Selección (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Lima.- PERÚ PROTESTAS.- La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la mayor central sindical del país, participa en una nueva movilización contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso que la sostiene en el poder, y en rechazo al sistema de pensiones, la inseguridad ciudadana y la corrupción. Plaza Dos de Mayo (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ESPAÑA.- Encuentro empresarial ‘España & Colombia: estrategias para crecer juntos en 2026’. Hotel W Bogotá. Avenida Carrera 9 No.115-30 (Texto)

Santo Domingo.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- Tercera Cumbre Ministerial y de Altas Autoridades sobre la Ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO D. HUMANOS.- Miles de activistas mexicanos marchan en la capital mexicana para conmemorar la matanza estudiantil que cometió el Estado el 2 de octubre de 1968 (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- PEANUTS ANIVERSARIO.- Se cumplen 75 años de la distribución a gran escala de la tira cómica ‘Peanuts’ de Charles Schulz, una de las más largas, influyentes y reconocidas en todo el mundo gracias al humor y rico subtexto psicológico con el que retraró el mundo de Charlie Brown, Snoopy y compañía. (Texto)

Punta Cana.- AMÉRICA TRABAJO.- Vigésima Reunión Regional Americana (RRA) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ESPAÑA ARGENTINA.- El ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, continúa este jueves su agenda de actividades durante su visita en Argentina, y asistirá a un coloquio organizado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). (Texto)

Puerto Príncipe.- HAITÍ CRISIS.- Concluye el mandato de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, liderada por Kenia. (Texto)

Montevideo – URUGUAY CIENCIA – Científicos presentan los resultados preliminares de Uruguay sub-200, la expedición de investigación submarina que llevaron acabo en el buque de investigación global Falkor, buscando promover la alfabetización oceánica.

Belém.- COP30 CLIMA.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, realiza una visita de dos días a la ciudad de Belém para acompañar las obras vinculadas con la cumbre climática de la ONU (COP30), que empezará en poco más de un mes. (Texto)

Oriente Medio

Rabat.- MARRUECOS ESPAÑA.- La Asociación de Amistad Andaluza-Marroquí Foro Ibn Rushd organiza el acto de entrega de los segundos Premios de la Concordia 2025.

Riad.- A.SAUDÍ CIBERSEGURIDAD.- Arabia Saudí acoge el Foro Internacional de Ciberseguridad, en el que expertos y representantes de alto nivel de varios países abordan la cooperación en el ciberespacio.

Riad.- CONFERENCIA SEGURIDAD.- Alrededor de 70 participantes de alto nivel debaten en el contexto de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), en la ciudad saudí de Al Ula, temas relacionados con la seguridad mundial, en particular la de Oriente Medio y las implicaciones geopolíticas que tiene para Europa y Estados Unidos, entre otras regiones.

Bir al Abd.- EGIPTO MEDIOAMBIENTE.- Cerca de la costa del lago de Al Bardawil en la ciudad de Bir Al Abd, en la provincia nororiental egipcia Norte del Sinaí, Salem, de 26 años se levanta al amanecer para recoger las aves que atrapa con redes instaladas cerca del lago, una técnica centenaria que ahora se enfrenta a la amenaza de extinción de los pájaros que captura. Por Ali Mustafa (Texto) (Foto) (Vídeo)

Teherán.- LÍBANO ISRAEL.- Irán conmemora con marchas públicas el primer aniversario de la muerte del líder de Hizbulá Hasán Nasrala en un ataque israelí en Beirut hace poco más de un año. (Texto) (Foto)

África

07:00h.- Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- La oficina africana de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ofrece una rueda de prensa sobre el último brote de ébola en la República Democrática del Congo, que ha causado al menos 42 muertos. (Texto)

10:00h.- Nairobi.- ÁFRICA SALUD.- La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA), los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), ofrece su rueda de prensa semanal virtual sobre las emergencias sanitarias en el continente. (Texto)

Asia

Pekín- TENIS ABIERTO CHINA – Continúa el Abierto de China en su cuadro femenino, torneo tenístico de categoría WTA 1000.

Nueva Delhi – INDIA GANDHI- Se celebra el nacimiento de Mahatma Gandhi, líder histórico del movimiento de independencia de India y símbolo mundial de la no violencia y la lucha por los derechos civiles.

Java- INDONESIA DERRUMBE – Las tareas de búsqueda de cerca de un centenar de jóvenes atrapados entre los escombros en un internado islámico derrumbado el lunes en la isla indonesia de Java entran en su cuarto día, con al menos 3 fallecidos.

Bogo – FILIPINAS TERREMOTO – Las autoridades filipinas continúan las tareas de rescate y ayuda en el norte de al isla de Cebu, golpeado por un terremoto de magnitud 6,9 la noche del martes que deja al menos 69 muertos y más de un millón de familias afectadas. (Texto)(Foto)(Vídeo)

