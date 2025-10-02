Temas del día de EFE Internacional del 2 de octubre de 2025 (19.00 horas)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel ha dado por terminada la operación para interceptar a los barcos de la Global Sumud Flotilla, una misión internacional con más de 40 barcos y 500 voluntarios, y aseguró que todos los pasajeros que iban en ella están a salvo y en buen estado de salud.

– Los organizadores de la Global Sumud Flotilla denunciaron este jueves «la falta de información» sobre el paradero de 443 participantes de la misión humanitaria, que fue interceptada en aguas internacionales por parte de la Armada Israelí cuando se aproximaba a la Franja de Gaza.

– La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este jueves como una “provocación deliberada e innecesaria” la Flotilla Global Sumud, interceptada por Israel mientras se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

– El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, informó este jueves de que hoy se «habrá completado el traslado a Ashdod de los 400 miembros de la Flotilla Global Sumud interceptados por las fuerzas israelíes cuando se dirigían a Gaza» y afirmó que Israel quiere repatriarlos a Londres y Madrid.

(Se están enviando reacciones de todo el mundo, especialmente desde los países con nacionales en la flotilla, e informaciones sobre las manifestaciones de protesta que se han convocado en varias ciudades del mundo)

-La huida desde Gaza hacia el sur después del ultimátum dado por Israel a quienes todavía permanezcan en la ciudad atraviesa una senda de destrucción, por la que sus residentes cargan a duras penas sus pertenencias: «La carretera es un sufrimiento», señala Basel Abou Mohamed Ziyada a EFE.

– A la espera todavía de la respuesta del grupo islamista Hamas al plan de Estados Unidos para Gaza, Israel recrudece su ofensiva militar en el enclave palestino.

– Al menos 400 personas murieron a causa de la malnutrición en la Franja de Gaza, entre ellos un centenar de niños, y de éstos, 80 son menores de cinco años, informó este jueves el responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los Territorios Palestinos, Rik Peeperkorn.

– La guerra en Gaza ha causado lesiones graves (permanentes o que requieren largos periodos de rehabilitación) a 42.000 personas, incluidas 5.000 amputaciones, revela un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a pocos días de cumplirse dos años de conflicto.

– El Consejo de la FIFA celebra su primera reunión tras la petición hecha por la Federación Palestina de Fútbol (PFA) y del grupo de expertos de la ONU para que suspenda a la selección de Israel por la ofensiva en la Franja de Gaza desde octubre de 2023. (Texto)

R.UNIDO ATAQUE

Londres -La Policía británica confirmó este jueves la detención de dos personas en relación con el ataque a una sinagoga en Mánchester (noroeste de Inglaterra), en el que se produjeron tres muertos (incluido el atacante) y al menos cuatro heridos y que ha sido considerado como atentado terrorista.

MARRUECOS PROTESTAS

Rabat – Las manifestaciones convocadas por jóvenes en Marruecos entran en su quinto día consecutivo, agravadas después de que dos personas fallecieran el miércoles en un poblado del sur del país durante un intento de asalto a un puesto de la Gendarmería real.

– La Fiscalía de Marruecos advirtió que los implicados en los disturbios en varias ciudades del país pueden enfrentarse a penas de hasta cadena perpetua, tras los incidentes que dejaron tres muertos, cientos de heridos y graves daños materiales en protestas juveniles que derivaron en violencia.

(Las protestas se han saldado hasta el momento con más de 280 heridos y 400 arrestos, además de un llamamiento al diálogo por parte de los tres partidos de la coalición gubernamental).

EEUU GOBIERNO

Washington – Se cumple el segundo día de cierre del Gobierno Federal en EE.UU. sin perspectiva de que el Senado pueda tratar de votar nuevamente un presupuesto al menos hasta el 3 de octubre y con la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de iniciar despidos.

-La cifra de despidos de empleados federales por el cierre del Gobierno de Estados Unidos puede ser de «miles», aseguró este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en declaraciones a la prensa.

(Texto)

-La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, evitó este jueves responder a una pregunta de la prensa sobre si las salas de urgencias de los hospitales deberían solicitar el estatus migratorio de los pacientes antes de atenderles.

(Texto)

COMUNIDAD POLÍTICA EUROPEA

Copenhague – Cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) en Copenhague que reúne a casi 50 jefes de Estado y de Gobierno europeos en un momento de especial tensión del continente con Rusia por sus recientes provocaciones en el espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN y su negativa a aceptar un alto el fuego en Ucrania.

– El canciller alemán, Friedrich Merz, instó este jueves al presidente ruso, Vladímir Putin, a no infravalorar la unión que existe en Europa para apoyar a Ucrania tras la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) y se mostró flexible a la hora de alcanzar un acuerdo sobre el uso de los activos rusos congelados.

(Texto) (Foto)

– El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, llamaron este jueves a aumentar la presión sobre la «flota fantasma» rusa para cortar vías de financiación de Moscú y acabar con potenciales bases para drones.

(Texto)

FRANCIA PRESUPUESTOS

París – En menos de un mes al frente del Ejecutivo francés, el macronista Sébastien Lecornu vivió este jueves la tercera jornada de protestas en las calles, marcada por un notable descenso de la participación, aunque recibió una visible amenaza de los socialistas, cuyo apoyo necesita para sacar adelante los presupuestos de 2026. Por Luis Miguel Pascual

FILIPINAS TERREMOTO

Bogo (Filipinas)- Las autoridades de Filipinas pasaron este jueves a centrarse en repartir ayuda y retirar escombros en la isla de Cebú tras el terremoto de magnitud 6,9 de la noche del martes, que ha dejado al menos 72 muertos y casi 300 heridos. Por David Asta Altares

REPÚBLICA CHECA ELECCIONES

Viena – República Checa, país miembro de la UE y de la OTAN que hasta 1989 vivió bajo una dictadura comunista, celebra este viernes y sábado elecciones legislativas en las que el millonario populista Andrej Babis, con sus promesas de mejora económica, aparece como favorito para desbancar al actual Gobierno conservador. Por Antonio Sánchez Solís

UCRANIA GUERRA

Kiev – Ucrania perdió en septiembre a manos de Rusia un 44 % menos de territorio que el mes anterior, según un informe publicado esta semana por la plataforma ucraniana de seguimiento de la guerra DeepState.

– Rusia y Ucrania realizaron este jueves un nuevo canje en el que participaron 185 prisioneros de cada bando, informó este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia.

(Texto)

– El presidente ruso, Vladímir Putin, respondió este jueves a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que Rusia no es un «tigre de papel», ya que avanza en toda la línea del frente pese a la ayuda de países de la OTAN a Ucrania.

– El presidente ruso, Vladímir Putin, llamó este jueves a los líderes de la Unión Europea (UE) a no insistir más en la «amenaza rusa» y dedicarse a resolver los problemas de sus propios países, durante su intervención en el Club de debate Valdái celebrado en la ciudad balneario rusa de Sochi.

– El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se reúne con su homólogo suizo, Martin Pfister, con quien tratará la cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa, y el apoyo a Ucrania.

PERÚ PROTESTAS

Lima – La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la mayor central sindical del país, participa en una nueva movilización contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso que la sostiene en el poder, y en rechazo al sistema de pensiones, la inseguridad ciudadana y la corrupción.

EEUU INMIGRACIÓN

Miami – El nuevo centro de detención para personas migrantes Deportation Depot se inauguró hace un mes en el norte de en el norte de Florida, donde organizaciones civiles denuncian las mismas irregularidades que en otro centro similar, Alligator Alcatraz, entre acusaciones del Consulado de México que asegura que en su interior hay «un drama humano».

(Texto)

-La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito se negó a bloquear la deportación del periodista Mario Guevara, lo que pone al inmigrante ante una inminente expulsión hacia su país natal, El Salvador.

(Texto)

VATICANO GUARDIA SUIZA

Ciudad del Vaticano – La Guardia Suiza, el cuerpo militar que protege a los pontífices desde hace siglos, recupera parte de su estética original dos días antes del juramento, con un nuevo uniforme de representación diseñado para ser «fiel a la línea del pasado» y asemejarse al que estuvo en uso hace quinientos años. Por Carlos Expósito

(Texto) (Foto) (Vídeo)

