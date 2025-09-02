Temas del día de EFE Internacional del 2 de septiembre de 2025 (07.30 horas)

15 minutos

CHINA RUSIA

Pekín – El presidente chino, Xi Jinping, se reúne en Pekín con su homólogo ruso, Vladímir Putin, después de que ambos participasen en la cumbre de líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái y en un contexto marcado por las crecientes tensiones globales y las complejas relaciones de ambos con Estados Unidos.

(Texto) (Vídeo)

– China celebra este miércoles un desfile militar en el que, además de mostrar su poderío militar, busca resaltar el papel que jugó en el agotamiento de los recursos militares japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, contribuyendo a la derrota final de las potencias del Eje. Por Jesús Centeno

(Texto) (foto) (vídeo)

AFGANISTÁN TERREMOTO

Jalalabad (Afganistán) – Las labores de rescate continúan este martes en un Afganistán devastado por el terremoto que ha dejado más de 800 muertos y cerca de 2.800 heridos, y que, según la ONU, ha afectado a unas 12.000 personas, mientras comienza a llegar ayuda internacional de países como la India y el Reino Unido tras el llamamiento de los talibanes.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ejército israelí sigue bombardeando la ciudad de Gaza, mientras la población de la capital se pregunta si debe desplazarse -para muchos, otra vez- al sur o quedarse.

(Texto) (Foto)

– Decenas de reservistas que han servido en la ofensiva israelí en Gaza se unen para protestar en Tel Aviv contra los planes de ocupación del enclave palestino del Gobierno de Benjamín Netanyahu.

(Texto)(Vídeo)

– El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, anunció en la madrugada de este martes que su país reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU que se celebrará este mes en Nueva York, Estados Unidos.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Seúl.- Corea del Sur estima que unos 2.000 soldados norcoreanos han caído en la guerra de Rusia contra Ucrania, una cifra muy superior a la anterior de 600, según informó este martes el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS).

(Texto)

– Los persistentes ataques de drones ucranianos contra la infraestructura petrolera y gasística rusa han neutralizado aproximadamente una quinta parte de sus capacidades de producción de combustible, una situación que es crítica en algunas regiones de este país.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Funeral por el expresidente de la Rada Suprema (Parlamento ucraniano) Andrí Parubi, asesinado el 30 de septiembre pasado en la ciudad de Leópolis. (Texto)(Foto)(Vídeo)

ESPAÑA CATALUÑA

Bruselas – El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reúne con el expresidente Carles Puigdemont en la sede de la Delegación del Gobierno catalán ante la Unión Europea en Bruselas.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

BRASIL BOLSONARO

Brasilia – La fase final del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por supuesto intento de golpe de Estado comienza en el Tribunal Supremo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FRANCIA GOBIERNO

París – El primer ministro francés, François Bayrou, recibe a los líderes de la Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen y Jordan Bardella, en una ronda de encuentros para discutir su ajuste presupuestario, seis días antes de la moción de confianza que él mismo ha convocado para el 8 de septiembre.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

BOLIVIA PEDERASTIA

La Paz – La Justicia de Bolivia inicia la parte final del proceso penal con una posible sentencia contra los exprovinciales españoles de la Compañía de Jesús en Bolivia Marcos Recolons y Ramón Alaix, juzgados por el presunto encubrimiento de los abusos a decenas de niños del fallecido jesuita Alfonso Pedrajas, cuando estuvo al frente del Colegio Juan XXIII.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU VENEZUELA Bogotá – A falta de anuncio

MÉXICO EEUU

Ciudad de México – El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llega a México en una visita donde se reunirá con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y otros funcionarios para impulsar acciones rápidas y decisivas contra el narcotráfico, la inmigración ilegal, el comercio y promover la prosperidad económica (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU TRUMP

Chicago (EE.UU.) – El plan de militarización del presidente Donald Trump en jurisdicciones demócratas bajo el argumento de la inseguridad mantiene en vilo a la comunidad y a las autoridades de Chicago e Illinois, que alistan una batalla, incluso en los tribunales, como ya ocurrió en Los Ángeles y Washington D.C..

(Texto)

INDONESIA ESPAÑA

Senggigi (Indonesia) – La investigación sobre el presunto asesinato de la española Matilde Muñoz en Lombok sigue centrada en dos únicos sospechosos, según dijo este martes a EFE la Policía local, mientras se espera la autorización oficial para proceder con la autopsia. Por Paloma Almoguera

(Texto)(Foto) (Vídeo)

FESTIVAL VENECIA

Venecia – Sofia Coppola promete un retrato “íntimo y no convencional” del diseñador Marc Jacobs en su documental ‘Marc by Sofia’, que se presenta hoy fuera de concurso en el Festival de Venecia, mientras que en la competición llegan Kathryn Bigelow con la cinta de acción ‘A house of dynamite’ y el francés François Ozon con ‘L’ètranger’, un romance de ecos trágicos en las costas argelinas,

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Ginebra.- CRISIS CLIMÁTICA.- La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informa sobre las posibilidades de que el mundo se vea o no afectado en próximos meses por el fenómeno de La Niña, habitualmente asociado a un enfriamiento de las temperaturas globales. (Texto)

10:00h.- París.- FRANCIA GOBIERNO.- El primer ministro francés, François Bayrou, recibe a los líderes de la Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen y Jordan Bardella, en una ronda de encuentros para discutir su ajuste presupuestario, pese a que se verá obligado a dimitir si, como todo apunta, pierde la moción de confianza que él mismo ha convocado el 8 de septiembre.

10:00h.- Ginebra.- SALUD MENTAL.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) expone nuevos datos sobre los esfuerzos globales en favor de la salud mental. (Texto)

11:00h.- Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Funeral por el expresidente de la Rada Suprema (Parlamento ucraniano) Andrí Parubi, asesinado el 30 de septiembre pasado en la ciudad de Leópolis. (Texto)

11:00h.- Bruselas.- UE INFLACIÓN.- Eurostat publica la estimación preliminar de la inflación en la eurozona en agosto 11:00h.- Luxemburgo.- OTAN DEFENSA.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una rueda de prensa conjunta el primer ministro de Luxemburgo, Luc Frieden, y su ministra de Defensa, Yuriko Backes, tras una visita a ese país.

12:00h.- Lisboa.- PORTUGAL HUELGA.- El Sindicato de las Industrias Metalúrgicas y Afines (SIMA) y el Sindicato de Transportes (ST) de Portugal realizan conferencia de prensa para informar sobre el inicio de una huelga que empezará el 3 de septiembre de 2025 y concluirá el 2 de enero de 2026. (Texto)

14:00h.- Garching.- ALEMANIA ASTRONOMÍA.- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, visita la sede del observatorio europeo ESO en Garching. (Texto)

14:00h.- París.- UNESCO IA.- Conferencia de alto nivel de la Unesco sobre la inteligencia artificial en la educación. Apertura a cargo de la subdirectora general de Educación, Stefania Giannini. (Texto)

16:30h.- Bruselas.- ILLA PUIGDEMONT.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reúne con el expresidente Carles Puigdemont en la sede de la Delegación del Gobierno catalán ante la Unión Europea en Bruselas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Liubliana.- ESLOVENIA UE.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, realiza hoy una visita a Eslovenia, donde se reunirá con la cúpula del Gobierno esloveno (Texto) (Foto) (Vídeo)

Zagreb.- CROACIA UE.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, realiza hoy una visita a Zagreb, donde se reunirá con la cúpula del Gobierno croata. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Roma.- VATICANO LGTBQ.- Los fieles católicos LGTBIQ+ han conseguido que en este Jubileo haya espacio para ellos y ser incluidos en la agenda oficial con varios actos el 5 y 6 de septiembre que reunirán a más de 1.300 personas y la peregrinación para pasar por la Puerta Santa, (Texto)

Berlín.- ALEMANIA SUIZA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe a la presidenta suiza, Karin Keller-Sutter. (Texto) (Foto)

Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- El artista de origen colombiano Stillz presenta en la sección Horizontes del Festival de Venecia su película ‘Barrio triste’, con un esperado cameo de Bad Bunny, producida por Harmony Korine y con música de la (Texto) (Foto)

VBled.- ESLOVENIA CONFERENCIA INTERNACIONAL.- 20ª edición del Foro Estratégico de Bled, bajo el moto «Un mundo fuera de control» al que acudirán líderes, expertos y visionarios a explorar el papel de Europa en la construcción de un futuro más estable, cooperativo y resiliente.

Copenhague.- UE EXTERIORES.- Consejo informal de ministros para Asuntos Europeos de la Unión Europea (UE).

América

12:00h.- Brasilia.- BRASIL BOLSONARO.- La fase final del jucio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por supuesto intento de golpe de Estado comienza en el Tribunal Supremo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL PIB.- El Gobierno de Brasil, la mayor economía latinoamericana, divulga el crecimiento de su PIB en el segundo trimestre de 2025. (Texto)

12:30h.- Nueva York.- EEUU ESCUELAS.- Los niños de Nueva York comienzan el curso escolar 2025-26 en los centros públicos. (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- El museo neoyorquino The Frick Collection presenta un mural de la artista británica Flora Yukhnovich, obra que expondrá a partir del 3 de septiembre en las paredes de la pinacoteca. (Texto) (Foto)

17:00h.- Nueva York.- ONU CONSEJO DE SEGURIDAD.- El embajador de Corea del Sur ante la ONU presenta el programa de trabajo mensual para el mes de septiembre del Consejo de Seguridad, en su calidad de presidente rotatorio del organismo. Sala de prensa (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Cartagena.- COLOMBIA METRO.- Llegan al puerto de Cartagena de Indias los primeros vagones para el Metro de Bogotá, cuya primera línea está en construcción. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Brasilia.- LATINOAMÉRICA DESARROLLO SOCIAL.- Sexta Reunión de la Conferencia sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, organizada por la Cepal y el Pnud, y que reúne a los ministros de Desarrollo Social de la región, para debatir sobre cuestiones como desigualdad, pensiones, salud, protección social, inclusión laboral, malnutrición y políticas de cuidado. (Texto)

Riohacha.- FORO MIGRACIÓN.- Se celebra la XV Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo en la que representantes de más de 40 países dialogarán sobre la contribución de los migrantes al desarrollo económico y social de las naciones que los acogen y sobre la corresponsabilidad entre los países con mayores flujos migratorios para promover una migración ordenada y segura. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO EEUU.- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llega a México en un avisita donde busca impulsar acciones contra el narcotráfico, la inmigración y el comercio (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA PEDERASTIA.- La Justicia de Bolivia inicia la parte final del proceso penal con una posible sentencia contra los exprovinciales españoles de la Compañía de Jesús en Bolivia Marcos Recolons y Ramón Alaix, uzgados por el presunto encubrimiento de los abusos del fallecido jesuita Alfonso Pedrajas, en una investigación por crímenes que este habría cometido a decenas de niños cuando estuvo al frente del Colegio Juan XXIII. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA TANGO.- El icónico teatro Gran Rex de Buenos Aires alberga las finales del Mundial de Tango 2025 en la categoría Tango Escenario (Texto) (Foto) (Vídeo)

Georgetown.- GUYANA ELECCIONES.- Guyana espera el resultado de las elecciones generales, que se vislumbra bastante cerrado debido a la fuerte competencia entre el partido del presidente Irfaan Ali, una alianza opositora y un movimiento de reciente creación. (Texto) (Foto)

Caracas.- VENEZUELA EEUU.- El chavismo llama a la «preparación y entrenamiento» masivo de los venezolanos ante lo que considera el intento de invasión a Venezuela por parte de Estados Unidos, que desplegó buques cerca de las costas del país suramericano bajo el argumento de combatir el narcotráfico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA CRIPTOMONEDAS.- Tras la designación de autoridades la última semana, la comisión del Congreso argentino que investiga el caso de la criptomoneda $Libra -promocionada por el presidente Javier Milei en febrero antes de desplomarse- celebra este martes una reunión para dar comienzo a la pesquisa. (Texto)

15:30h.- Lima.- PERÚ ELECCIONES.- El presidente y los miembros del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú ofrecen una conferencia de prensa sobre diversos temas relativos a las elecciones generales 2026, entre ellos los hitos del cronograma electoral. Jirón Pachacutec N° 900, Jesús María (Texto) (Foto) (Vídeo)

Puerto Príncipe – HAITÍ CRISIS (Crónica) – Las fuerzas del orden de Haití han recurrido a los drones kamikazes para combatir a los grupos criminales en un país que se sigue desangrando en medio de una crisis sin precedentes. (texto)(foto)

Ciudad de México – VINO EUSKADI – Una delegación vasca de 23 empresas liderada por la consejera de Alimentación, Amaia Barredo, promociona en Ciudad de México el vino de Rioja Alavesa, la sidra y el txakoli. (texto)(foto)(video)

Oriente Medio

El Cairo.- EGIPTO TRABAJO.- La muerte de 18 jornaleras -en su mayoría adolescentes- en un accidente de tráfico en Egipto es un síntoma más de la precariedad laboral del sector agrícola del país. Por Pablo de Aguinaco (Texto) (Foto) (Vídeo)

El Cairo.- EGIPTO G20.- Egipto continúa por segundo día una reunión de G20 centrada en el desafío de la seguridad alimentaria mundial, la primera vez que una reunión se celebra fuera de los estados miembros del grupo desde su creación en 1999.

Asia

Hanói.- VIETNAM DESFILE.- El Gobierno de Vietnam celebra el 80 Día Nacional con un amplio desfile militar en el que se espera el despliegue de 16.000 oficiales y la participación de representantes extranjeros.

Hanói.- VIETNAM CUBA.- Sesenta y cinco años después de establecer relaciones diplomáticas, Cuba y Vietnam exhiben una amistad que ha resistido los vaivenes políticos mundiales, como lo demuestra la reciente recaudación en Hanói de más de 15 millones de dólares en pocos días para enviar ayuda a la isla.

Pekín.- CHINA RUSIA.- El presidente chino, Xi Jinping, se reúne en Pekín a su homólogo ruso, Vladímir Putin, después de que ambos participasen en la cumbre de líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái y en un contexto marcado por las crecientes tensiones globales y las complejas relaciones de ambos con Estados Unidos (Texto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN PANAMÁ.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y la primera dama Maricel Cohen de Mulino realizan una visita oficial de siete días a Japón, durante los que el mandatario panameño mantendrá una cumbre con el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba, y participará en el día de Honor de Panamá en la Expo de Osaka.

