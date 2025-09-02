Temas del día de EFE Internacional del 2 de septiembre de 2025 (19.00 horas)

8 minutos

CHINA RUSIA

Pekín – Rusia y China afirmaron este martes en Pekín que están dispuestos a fortalecer sus intercambios, decidieron reforzar su alianza energética y firmaron, junto a Mongolia, un memorando para la construcción de un nuevo gasoducto por el que China recibirá anualmente de Rusia 50.000 millones de metros cúbicos de gas.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– Putin dice que Rusia puede cooperar con EEUU y Ucrania en la central nuclear de Zaporiyia.

– Xi dice a homólogo iraní que China apoya a su país «en la salvaguardia de su soberanía».

– China celebra este miércoles un desfile militar en el que, además de mostrar su poderío militar, busca resaltar el papel que jugó en el agotamiento de los recursos militares japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, contribuyendo a la derrota final de las potencias del Eje. Por Jesús Centeno (Texto) (foto) (vídeo)

AFGANISTÁN TERREMOTO

Jalalabad (Afganistán) – Los muertos por el terremoto ocurrido el pasado domingo en el este de Afganistán ya han superado los 1.400, mientras que este martes se ha registrado una nueva réplica, de magnitud 5,2, en la zona afectada por el seísmo.

(Según la ONU, el terremoto ha afectado a unas 12.000 personas, mientras comienza a llegar ayuda internacional de países como la India y el Reino Unido tras el llamamiento de los talibanes).

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Se han enviado unas claves sobre el terremoto y la carrera por el rescate.

SUDAN DESLIZAMIENTO

Jartum – Alrededor de mil habitantes de la aldea de Tarsin han muerto o se encuentran sepultados por un deslizamiento de tierra ocurrido el domingo que ha dejado con pocas opciones de rescate a las víctimas, ahora atrapadas entre las montañas más altas de Sudán y los dos bandos de la guerra, que no controlan esta cordillera.

(Texto)

(El deslizamiento de tierra fue provocado por las fuertes lluvias que azotaron la zona durante los últimos días).

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ejército israelí sigue bombardeando la ciudad de Gaza, mientras la población de la capital se pregunta si debe desplazarse -para muchos, otra vez- al sur o quedarse.

(Texto) (Foto)

– Decenas de reservistas que han servido en la ofensiva israelí en Gaza se unen para protestar en Tel Aviv contra los planes de ocupación del enclave palestino del Gobierno de Benjamín Netanyahu. (Texto) (Vídeo)

– El jefe del Ejército avisa de que Israel aumentará sus ataques contra la ciudad de Gaza.

– El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, anunció en la madrugada de este martes que su país reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU que se celebrará este mes en Nueva York, Estados Unidos. (Texto)

UCRANIA GUERRA

Seúl – Corea del Sur estima que unos 2.000 soldados norcoreanos han caído en la guerra de Rusia contra Ucrania, una cifra muy superior a la anterior de 600, según informó este martes el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS).

(Texto)

– El presidente ruso, Vladímir Putin, tachó hoy de «completa sandez» las acusaciones de que Rusia se plantee atacar en un futuro a un país de la Unión Europea (UE), según dijo al comenzar una reunión en Pekín con el primer ministro eslovaco, Robert Fico, el único dirigente de la UE que está en Pekin. (Texto) (Foto)

– Los persistentes ataques de drones ucranianos contra la infraestructura petrolera y gasística rusa han neutralizado aproximadamente una quinta parte de sus capacidades de producción de combustible, una situación que es crítica en algunas regiones de este país. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– Funeral por el expresidente de la Rada Suprema (Parlamento ucraniano) Andrí Parubi, asesinado el 30 de septiembre pasado en la ciudad de Leópolis. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPAÑA CATALUÑA

Bruselas – El presidente catalán, Salvador Illa, y el expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont, mantuvieron este martes una reunión de aproximadamente una hora y media en la delegación de la Generalitat en Bruselas, el primer encuentro entre ambos desde que el líder socialista asumió el cargo en agosto del año pasado.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Puigdemont reunirá en Waterloo a la cúpula de JxCat un día después de la reunión con Illa.

– Illa tras reunirse con Puigdemont en Bruselas: «El diálogo es el motor de la democracia».

BRASIL BOLSONARO

Brasilia – El fiscal general, Paulo Gonet, pidió este martes a la Corte Suprema que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y otros siete acusados sean declarados culpables de cinco delitos contra el orden democrático, aunque no llegó a sugerir una pena, que pudiera llegar a 40 años de cárcel.

(La fase final del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por supuesto intento de golpe de Estado comenzó este martes en el Tribunal Supremo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FRANCIA GOBIERNO

París – La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, reclamó este martes al presidente Emmanuel Macron una convocatoria «ultra rápida» de elecciones después de la caída del Gobierno de su primer ministro, François Bayrou, contra el que su partido votará el próximo lunes, igual que el resto de la oposición.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– Macron convoca hoy a los líderes de los partidos que apoyan al Gobierno.

– Sarkozy está «convencido» de que habrá legislativas anticipadas en Francia.

EEUU TRUMP

Chicago (EE.UU.) – El presidente estadounidense, Donald Trump, anunciará este martes, en su primera aparición pública desde hace una semana, el traslado de la sede del Comando Espacial de EE.UU. del estado de Colorado a Alabama, revirtiendo una decisión de su antecesor, el demócrata Joe Biden, según fuentes consultadas por la cadena CNN.

(La inusual ausencia del foco público del mandatario, al que solo se lo ha visto de lejos en estos días, ha alimentado teorías en redes sociales sobre un posible deterioro de salud, algo que la Casa Blanca ha desmentido).

(Texto)

– Inmigrantes en Chicago están en vilo por planes de militarización federal de la ciudad.

– Un juez federal dicta que el despliegue de las tropas en Los Ángeles violó la ley federal.

IRÁN EEUU

Teherán – El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, afirmó este martes que el camino de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos no está cerrado, pero matizó que Washington tiene exigencias que impiden avanzar.

(Texto)

EUROPA REFUGIADOS

Estambul – El 2 de septiembre de 2015 una foto dio la vuelta al mundo: un niño de dos años, tumbado en la orilla de la costa turca, muerto. Ahogado durante el intento de cruzar desde Turquía en una lancha neumática a las islas griegas. Como cientos de otros refugiados y migrantes en aquel año en la misma ruta.

(Texto)

– Más de 30.000 muertes en el Mediterráneo diez años después del ahogamiento de Alan Kurdi.

INDONESIA ESPAÑA

Senggigi (Indonesia) – La investigación sobre el presunto asesinato de la española Matilde Muñoz en Lombok sigue centrada en dos únicos sospechosos, según dijo este martes a EFE la Policía local, mientras se espera la autorización oficial para proceder con la autopsia. Por Paloma Almoguera

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Se enviaron una información sobre las claves de lo ocurrido: El caso de Matilde Muñoz en Lombok: llegada, desaparición e investigación criminal.

FESTIVAL VENECIA

Venecia – Sofia Coppola promete un retrato “íntimo y no convencional” del diseñador Marc Jacobs en su documental ‘Marc by Sofia’, que se presenta hoy fuera de concurso en el Festival de Venecia, mientras que en la competición llegan Kathryn Bigelow con la cinta de acción ‘A house of dynamite’ y el francés François Ozon con ‘L’ètranger’, un romance de ecos trágicos en las costas argelinas,

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Mayra Hermosillo alcanza Venecia como directora con su infancia matriarcal en ‘Vainilla’.

– Marc Jacobs en Venecia: «He descubierto que me beneficia no sentir vergüenza».

– Bigelow estremece en Venecia con ‘A House of Dynamite’: hay que reducir el arsenal nuclear.

int

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245