Temas del día de EFE Internacional del 20 de febrero de 2025 (13.00 horas)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ejército de Israel anunció a las 11.47 hora local (9.47 GMT) que los vehículos que cargan con los ataúdes entregados este jueves por Hamás en Gaza, en los que se encuentran los cuerpos de cuatro rehenes israelíes, ya cruzaron a territorio israelí.

(El grupo islamista Hamás había puesto a disposición de la Cruz Roja momentos antes los cuerpos, que corresponden supuestamente a tres miembros de la familia de ascendencia argentina y peruana Bibas (Shiri Silberman, la madre, y Ariel y Kfir, sus hijos, secuestrados con 4 años y 9 meses respectivamente), así como de Oded Lifshitz).

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Se enviará información sobre los rehenes y las víctimas mortales entregadas a Israel.

– También se mandará una información sobre la concentración convocada en Tel Aviv con ocasión de la entrega de los cuerpos sin vida de los cuatro rehenes.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Además, se enviará una nota de balance sobre el mes de campaña militar sobre Yenin y el norte de Cisjordania por parte de Israel, que se cumple el viernes.

(Texto)

– Se ha enviado una crónica desde Al Arish (Egipto) sobre los heridos y enfermos que abandonaron la Franja de Gaza para recibir tratamiento en ese país. Por Por Khadija Bousmaha

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Kiev – El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reúne con el enviado especial de EEUU para la guerra en Ucrania, Keith Kellogg, después de los contactos que Washington ha mantenido en Riad con Rusia y después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, le llamara «dictador sin elecciones».

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Se ha enviado información de que Trump ha dicho que Rusia tiene «las cartas» en la negociación y del Kremlin, que ha realzado las desavenencias entre Zelenski y el presidente de EEUU)

– El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, visita Eslovaquia para abordar el aumento del gasto militar de los socios europeos de la Alianza Atlántica .

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Se han empezado a enviar los temas de una serie previa sobre Ucrania con motivo del tercer aniversario del comienzo de la guerra ruso-ucraniana el próximo 24 de febrero).

EE.UU. ARANCELES

Washington – El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, da cuenta de los resultados de su visita a Estados Unidos en la que se ha reunido con los responsables de Comercio estadounidenses para abordar la decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles a la UE por el IVA y a las exportaciones europeas de aluminio y acero.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, se reúne hoy con los responsables del gobierno de EE.UU., incluido el recién confirmado por el Senado como secretario de Comercio, Howard Lutnick, y a poco menos de dos semanas de que expire el plazo que Washington dio a su país para imponer aranceles del 25 % a las exportaciones mexicanas.

(Texto)

PAPA SALUD

Roma – El papa sigue «estable» y «continúa con el tratamiento y también con su actividad laboral», indican fuentes vaticanas este jueves, en el séptimo día de su hospitalización en el Policlínico Gemelli de Roma por una infección polimicrobiológica de las vías respiratorias y una neumonía bilateral.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(En torno a las 18.00 GMT se emitirá el próximo boletín médico)

ALEMANIA ELECCIONES

Berlín – Los líderes del partido populista de izquierda Alianza Sahra Wagenknecht y de los liberales cierran sus campañas, dos partidos pequeños que hasta hace poco las encuestas de intención de voto veían fuera de la Cámara Baja, pero que en los últimos días han recuperado terreno y, de entrar en el Parlamento, influirían en la formación de la coalición de un futuro Gobierno.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Se ha enviado una crónica desde Wolfsburgo (Alemania), donde el fabricante de coches Volkswagen tiene su sede y la mayor fábrica de automóviles de Europa, mantiene la fe en esta empresa que asume reducciones de plantilla de hasta 35.000 personas de aquí a 2030 y que simboliza las complicaciones del sector industrial de una economía alemana que suma dos años consecutivos en recesión. Por Salvador Martínez Mas

(Texto) (Foto) (Vídeo)

G20 EXTERIORES

Johannesburgo – Los ministros de Exteriores del G20 se reúnen en Sudáfrica en un encuentro marcado por la ausencia del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y en la que abordarán los actuales retos geopolíticos ante la ofensiva política y económica del presidente estadounidense, Donald Trump.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

COREA DEL SUR CRISIS

Seúl.- El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, asiste a la primera vista preliminar del juicio penal por su declaración de la ley marcial, en la misma jornada en que se analizará su petición para ser liberado de su arresto y mientras el Constitucional comienza a deliberar sobre su destitución.(foto)

UE REGIONES

Bruselas – El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido elegido este jueves junto a la húngara Kata Tutto para ostentar la presidencia del Comité Europeo de las Regiones, un cargo que se alternarán durante el mandato de cinco años y que empezará ocupando en los primeros dos años y medio la socialista.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

(Se ha enviado una entravista con la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, en la que ha pedido a la UE que se «implique» en un plan estratégico de vivienda)

EE.UU. ULTRADERECHA

Washington – La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), el principal foro de ultraderecha del mundo, que comienza este jueves, reunirá, entre otros, a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Argentina, Javier Milei, así como a varios dirigentes europeos y al líder del partido español VOX, Santiago Abascal.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente argentino, Javier Milei, se reúne en Washington con el empresario Elon Musk, en el marco de su viaje a Estados Unidos, y visitará la sede del FMI, donde se encontrará con su directora gerente, Kristalina Georgieva.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU FRÍO

Washington- Un gran frente de frío y nieve cubre gran parte del centro y sureste de Estados Unidos con temperaturas gélidas y con acumulaciones de hasta 25 centímetros de nieve en Carolina del Norte y Virginia, después de más de 14 muertos en Kentucky por lluvias torrenciales.

(Texto) (Audio)

EEUU SUBASTAS

Nueva York – Christie’s da comienzo a la subasta ‘Augmented Intelligence’, con obras de artistas hechas con inteligencia artificial (IA) y que ha generado críticas de miles de creadores que denuncian el robo de su propiedad intelectual mediante esas tecnologías.

(La subasta se prolongará hasta el 5 de marzo)

(Texto) (Foto) (Vídeo)

SHAKIRA GIRA

Barranquilla (Colombia) – La cantante colombiana Shakira da este jueves el primero de los dos conciertos previstos en su natal Barranquilla, en lo que supone la primera actuación en Colombia de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’, en medio de una gran expectación entre sus seguidores, que se han empezado a congregar las calles y los alrededores del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

(Texto) (Foto)

CINE BERLINALE

Berlín – La directora ucraniana Kateryna Gornostai, el surcoreano Hong Sang-soo y el suizo Lionel Baier cierran la competición de la Berlinale sus filmes ‘Timestamp’, ‘What Doeas that Nature Say to you’ y ‘La cache’.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Presentación en la sección Panorama de la serie ‘Other People’s Money’ sobre el escándalo fiscal ‘Cum-Ex’, que generó pérdidas a bancos y Haciendas europeas por valor de 146.000 millones de euros.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:30h.- Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- El candidato liberal a canciller, el exministro de Finanzas alemán Christian Linder, cierra la campaña electoral en la ciudad de Düsseldorf cuando su partido teme no llegar al 5 % necesario para permanecer en el Parlamento en las elecciones generales del domingo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14.30h.- Ginebra.- SUDÁN REBELIÓN – Médicos Sin Fronteras (MSF) informa en rueda de prensa de la situación en Sudán, país devastado por el conflicto civil iniciado en 2023.

14:40h.- Bratislava.- ESLOVAQUIA OTAN.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, visita hoy Eslovaquia, donde tiene previsto reunirse con el primer ministro, Robert Fico, y con el presidente del país, Peter Pellegrini. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:30h.- Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- Sahra Wagenknecht, líder del partido populista de izquierdas Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), cierra la campaña electoral en la Puerta de Brandeburgo de Berlín. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22.00h.- Berlín- ALEMANIA ELECCIONES – El secretario general de los conservadores alemanes, Carsten Linnemann, su homólogo en los socialdemócratas, Matthias Miersch, la ministra de Exteriores, la ecologista Annaleena Baerbock, y los jefes de los liberales, Christian Lindner y de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, participan en un debate televisado, junto con la líder de Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), Sahra Wagenknecht, entre otros, a tres días de las elecciones generales.

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reúne con el enviado especial de EEUU para la guerra en Ucrania, Keith Kellogg. (Texto) (Foto)

Londres.- LONDRES MODA.- Inicia la edición invernal de la Semana de la Moda de Londres (London Fashion Week) 2025, que tiene lugar entre el 20 y el 24 de febrero.

Londres.- ANTONIO BANDERAS.- El actor, director y productor español Antonio Banderas (Málaga, 1960) da vida al marinero Hunter Cabot en ‘Paddington: Aventura en la Selva’, la tercera película de la saga del oso Paddington, atiende a EFE en una entrevista en Londres. (Texto) (Vídeo)

Bratislava.- ESLOVAQUIA OTAN.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, visita Eslovaquia para abordar el aumento del gasto militar de los socios europeos de la Alianza Atlántica.

Moscú.- G20 RUSIA.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, viaja a Sudáfrica a participar en la reunión de la cumbre del G20.

América

14:00h.- Nueva York.- WALMART RESULTADOS.- Walmart, la cadena de supermercados más grande de Estados Unidos y también la mayor minorista y empleadora del sector privado del país, publica los resultados al cierre de su ejercicio 2025 (no sigue el calendario natural).

14:00h.- San Juan.- ISMAEL MIRANDA.- El cantante puertorriqueño Ismael Miranda celebra este jueves sus 75 años siendo todavía ‘El niño bonito de la salsa’ y agradeciendo a su público que, según dijo a EFE, lo ha «tratado con amor y respeto» durante toda su carrera musical. (Texto) (Foto)

15:00h.- Washington.- EEUU ARANCELES.- Conferencia de prensa del comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, al término de su visita a Estados Unidos. (Foto) (Vídeo)

15:30h.- Washington.- EEUU TRANSPORTE.- El comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado estadounidense examina la nominación de Steven Bradbury como secretario de Transporte en la Administración de Donald Trump.

21.15h.- Washington.- El presidente argentino, Javier Milei, se reúne con el empresario Elon Musk, en el marco de su gira en Estados Unidos, donde participará en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), el principal foro de ultraderecha del mundo. También visitará la sede del FMI, donde se encontrará con su presidenta, Kristalina Georgieva.

Nueva York.- EEUU SUBASTAS.- Comienza la subasta de Christie’s ‘Augmented Intelligence’, con obras de artistas hechas con inteligencia artificial (IA), y que ha generado críticas de miles de creadores que denuncian el robo de su propiedad intelectual mediante esas tecnologías. La venta se cierra el 5 de marzo. Sede de Christie’s. (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU TELEVISIÓN.- El nuevo thriller político ‘Día Cero’ llega a Netflix este jueves de la mano de estrellas como Robert De Niro o Angela Basset, que tendrán que descubrir quiénes son los culpables de un devastador ciberataque en Estados Unidos. (Texto) (Foto)

Washington.- EEUU MÉXICO.- El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, mantiene reuniones en Washington con representantes del Gobierno de Estados Unidos.

Washington.- EEUU EDUCACIÓN.- El comité de Sanidad, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado estadounidense examina la nominación de Linda McMahon como secretaria de Educación en la Administración de Donald Trump.

Washington.- EEUU ULTRADERECHA.- Nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), el principal foro de ultraderecha del mundo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MERCADOLIBRE RESULTADOS.- MercadoLibre, el gigante argentino de comercio electrónico y servicios financieros digitales, da a conocer este jueves sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2024 (Texto)

Barranquilla.- SHAKIRA GIRA.- La cantante colombiana Shakira da el primero de dos conciertos en su natal Barranquilla como parte de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’. Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (Texto) (Foto)

San Juan.- CARIBE CUMBRE.- Los jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom) se reúnen en Barbados para tratar la seguridad alimentaria, el cambio climático y los desafíos actuales en Haití, entre otros temas. (Texto)

Washington.- EEUU CONSERVADORES.- Nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), el principal foro conservador del mundo. Del 19 al 22 de febrero.

Oriente Medio

Tel Aviv.- ISRAEL PALESTINA.- Concentración en la Plaza de los Secuestrados de Tel Aviv, en el marco de la entrega de los cuerpos sin vida de cuatro rehenes, que fueron secuestrados durante el ataque del grupo islamista Hamás, el 7 de octubre de 2023, entre ellos, los de la familia Bibas.(foto)(vídeo)

Manama.- ISLÁM DIÁLOGO.- Baréin acoge una conferencia de diálogo islámico-islámico entre representantes de diferentes ramas de la religión mahometana en busca de acercamiento entre sus seguidores. La conferencia la patrocina el Gobierno de Baréin junto con Al Azhar, la institución más prestigiosa del islám suní, que tiene sede en Egipto.

Abu Dabi.- EMIRATOS DEFENSA.- Emiratos Árabes Unidos celebra una nueva edición de la Exhibición Internacional de Defensa (IDEX), con la participación de más de 1.560 empresas de 65 países.

El Aaiún.- PODEMOS SAHARA OCCIDENTAL.- La portavoz de Podemos y eurodiputada Isa Serra, viaja El Aaiún donde tiene previsto reunirse con representantes del Colectivo de Defensores de Derechos Humanos en el Sahara Occidental (CODESA), de la Asociación de Familiares de Presos Políticos de Gdeim Izik y de la Instancia Saharaui Contra la Ocupación Marroquí (ISACOM).

África

Nairobi.- ÁFRICA SALUD.- La agencia de salud pública de la Unión Africana (CDC de África) aborda en su rueda de prensa telemática semanal las urgencias sanitarias del continente, como las epidemia de mpox, el brote de ébola en Uganda y el brote del virus de Marburgo en Tanzania. (Texto)

Johannesburgo.- G20 EXTERIORES.- Primera reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20 bajo la presidencia rotatoria de Sudáfrica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Abiyán.- COSTA DE MARFIL FRANCIA.- Francia tiene previsto devolver a Costa de Marfil en una ceremonia su única base militar en ese país del oeste de África. (Texto)(Foto)(Vídeo)

