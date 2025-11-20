Temas del día de EFE Internacional del 20 de noviembre de 2025 (13.00 horas)

OIEA REUNIÓN

Viena – La Junta de Gobernadores del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, adoptó este jueves una resolución que insta a Irán a «cumplir plena y puntualmente con sus obligaciones legales», exigidas en pasados dictámenes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sobre su controvertido programa nuclear.

(La Junta de Gobernadores del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, centra su reunión también en la situación nuclear en Ucrania y en el anuncio de Estados Unidos y Rusia de querer reanudar, después de tres décadas de moratoria, los ensayos para bombas atómicas).

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tiene previsto reunirse en Kiev con el jefe del Estado Mayor de EE.UU., Randy George, en medio de las informaciones no confirmadas oficialmente de que EEUU y Rusia están negociando un plan para acabar con la guerra.

(Texto) (Audio)

– La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, insistió este jueves en que cualquier plan de paz para Ucrania debe implicar a los ucranianos y los europeos, en unas declaraciones previas a la reunión de ministros de Exteriores de la UE en Bruselas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este jueves que cualquier plan sobre el futuro de Ucrania no puede realizarse “a espaldas” de ese país y de la Unión Europea (UE).

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Después del ataque más mortífero de la guerra contra el oeste de Ucrania, que mató la víspera a al menos 26 personas en Ternópil y provocó cortes masivas de energía, en Ucrania vuelven a intensificarse los llamamientos a los socios europeos para que refuercen la defensa aérea del país invadido.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Las treguas en la Franja de Gaza y el Líbano siguen debilitándose tras la última oleada de bombardeos de Israel contra ambos territorios, en los que acusa a la organización islamista Hamás y el grupo chií Hizbulá, respectivamente, de vulnerar el alto el fuego, que en ambos territorios se mantiene pero no progresa.

(Texto)

– Israel mató, durante la oleada de bombardeos de este miércoles, a 32 gazatíes -entre ellos 12 niños- e hirió a otros 88, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza.

(Texto)

– Se enviará una crónica sobre los entierros de los últimos niños palestinos asesinados en los ataques israelíes, en el día del niño .

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a antiguos rehenes liberados por Hamas y sus familias.

(La reunión está programada para las 20,00 horas)

– La Unión Europea impulsa en Bruselas una reunión del Grupo de Donantes para Palestina con la presencia de su primer ministro, Mohamed Mustafa, y la participación de unas 60 delegaciones.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EUROPA FRÍO

Bruselas/Madrid – Media Europa está en alerta por una repentina ola de frío polar que ha bajado los termómetros de forma drástica, con temperaturas en algunos casos que rondan los cero grados y la llegada además de las primeras nieves de la temporada a ciudades como Bruselas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MALI TERRORISMO

Rabat – El grupo yihadista Nusrat al Islam wal Muslimin (JNIM), afiliado a Al Qaeda, ha intensificado sus ataques en las últimas semanas en la región sureña maliense de Sikasso, lo que amenaza las rutas de transporte de hidrocarburos y pone en riesgo el suministro energético del país.

También se han enviado unas claves sobre el avance de la actividad terrorista en Mali

COP30 CLIMA

Belém (Brasil) – La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) llega este jueves a su penúltimo día con las conversaciones en un punto muerto por la ambición brasileña de impulsar una hoja de ruta para el final de los combustibles fósiles.

(Texto) (Foto) (Video)

JEFFREY EPSTEIN

Tucson (EE.UU.) – La congresista demócrata estadounidense Adelita Grijalva, la primera mujer latina en representar a Arizona en el Congreso, habla en una entrevista con EFE sobre su papel clave en el proceso de divulgación de los archivos del convicto depredador sexual Jeffrey Epstein.

(Texto)

(Se enviará una cronología sobre el caso Epstein y el cambio de actitud del presidente de EEUU frente a la divulgación de estos archivos)

CHIPRE ONU NEGOCIACIÓN

Nicosia – El líder grecochipriota Nikos Jristodulidis y el líder turcochipriota Tufan Erhürman se reúnen en el marco de los esfuerzos para la reactivación de las conversaciones de reunificación de Chipre, estancadas desde 2017, tras la elección de este último como líder de la comunidad turcochipriota.

(Texto)

EEUU NARCOTRÁFICO

Bogotá – La ofensiva antidrogas de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico «puede estar produciendo ejecuciones extrajudiciales sin que exista un solo mecanismo de verificación independiente», advierte a EFE la directora adjunta de Amnistía Internacional (AI) para Venezuela, Natassja Rojas, quien pide al Gobierno de Donald Trump «claridad» sobre los más de 80 muertos causados hasta ahora..

(Foto) (Audio) (Vídeo)

ALEMANIA JUSTICIA

Berlín – Comienza ante el Tribunal Superior de Justicia de Berlín el juicio contra el presunto atacante de un turista español que fue apuñalado el pasado 21 de febrero cuando visitaba el monumento a las víctimas del Holocausto en Berlín.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MÉXICO PROTESTAS

Ciudad de México – El movimiento Generación Z convoca una protesta contra la inseguridad y la corrupción que coincide con el tradicional desfile militar del 20 de noviembre por parte del Ejército mexicano en Ciudad de México, en medio de tensiones tras los disturbios en la protesta celebrada el pasado sábado.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

COLOMBIA GALEÓN

Bogotá – Diez años después del hallazgo del pecio del galeón español San José, una expedición científica del Gobierno colombiano retira los primeros cinco objetos y fragmentos del navío que reposa a unos 600 metros de profundidad cerca de Cartagena de Indias.

(Texto) (foto)(video)

FRIDA KAHLO

Nueva York – ‘El sueño’, de Frida Kahlo, valorado entre 40 y 60 millones de dólares, sale a subasta en Nueva York, donde se puede convertir en la obra más cara de la pintora surrealista e incluso de cualquier mujer artista.

(Texto)(Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

14:00h.- Londres.- R.UNIDO PALESTINA .- La organización ‘Defend Our Juries’ (Defendamos Nuestros Jueces) se manifiesta contra la ilegalización por terrorismo de ‘Palestine Action’, una semana antes su revisión judicial. (Texto) (Vídeo)

Ginebra.- CINE CHILE.- La actriz germanochilena Amalia Kassai reflexiona sobre cine, feminismo y política en una entrevista para EFE en Ginebra, donde la película de Sebastián Lelio «La ola», en la que ella trabaja, inauguró el festival de cine latinoamericano FILMAR. (Texto) (Vídeo)

Bruselas.- ISRAEL PALESTINA.- La Unión Europea impulsa una reunión del Grupo de Donantes para Palestina con la presencia de su primer ministro, Mohamed Mustafa, y la participación de unas 60 delegaciones. (Foto)(Vídeo)

Roma.- PAPA ASÍS.- El papa León XIV viaja a Asís, en el centro de Italia, la ciudad del San Francisco, para participar en un encuentro con los obispos italianos que están celebrando su asamblea. (Texto)

Bruselas.- UCRANIA GUERRA.- Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea debaten en un Consejo la agresión rusa contra Ucrania tras un intercambio informal de opiniones con su homólogo ucraniano. (Foto)(Vídeo)(Directo)

Viena.- OIEA REUNIÓN.- La Junta de Gobernadores del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, celebra su reunión de invierno, centrada en el polémico programa nuclear de Irán, en la situación nuclear en Ucrania y en el anuncio de Estados Unidos y Rusia de querer reanudar, después de tres décadas de moratoria, los ensayos para bombas atómicas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- JÓVENES ACTIVISTAS.- La ONU celebra la Cumbre de Jóvenes Activistas, que este año rinde homenaje a cinco jóvenes excepcionales que utilizan la tecnología para impulsar cambios positivos en sus comunidades y países. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- JUICIO NUREMBERG.- Moscú acoje hoy un foro sobre el inicio de los juicios de Nurember hace 80 años en el que se destacará el papel de Rusia en la derrota de la Alemania nazi. (Texto) (foto) (vídeo)

América

14:30h.- Washington.- EEUU EMPLEO.- El Buró de Estadísticas Laborales (BLS) publica las cifras de empleo correspondiente al mes de septiembre, que no se difundieron el pasado 3 de octubre debido al cierre del Gobierno Federal.

14:45h.- Quito.- ECUADOR INFANCIA.- Reunión, en la capital de Ecuador, Quito, entre los representantes de UNICEF, la Alcaldía y la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito para reafirmar su compromiso con la niñez, en el marco del Día Mundial de la Infancia. Estación San Francisco del Metro de Quito.

15:00h.- Belém.- COP30 CLIMA.- El secretario general de la ONU, António Guterres, ofrece una rueda de prensa en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Bogotá.- COLOMBIA CONFLICTO.- Expertos dialogan en un evento de Unicef sobre las acciones que debe tomar Colombia para «poner fin al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes» por parte de los grupos armados. Auditorio Fabio Lozano (Carrera 4 #22-61) (Texto)

15:00h.- Lima.- PERÚ ECONOMÍA.- Primera jornada del octavo Foro Internacional de Economía Circular (FIEC) organizado por la Unión Europea en Perú, un encuentro técnico con presencia de ministros y expertos del sector público y privado. Centro de Convenciones de Lima (Texto)

15:00h.- Miami.- EEUU FILANTROPÍA.- La mayor jornada filantrópica de EEUU ocurre en Miami en medio de recortes e inflación (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Lima.- PERÚ VIZCARRA.- El expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020), inhabilitado por el Congreso para ser candidato en las próximas elecciones de 2026, realiza sus alegatos finales en el juicio donde está acusado de haber recibido presuntamente sobornos cuando ejercía como gobernador de la sureña región de Moquegua. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Washington.- DICK CHENEY.- Se celebra el funeral del expresidente de EE.UU., Dick Cheney. Catedral Nacional (Texto) (fOTO) (vÍDEO)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO PROTESTA.- El movimiento autodenominado de la Generación Z convoca una nueva marcha en Ciudad de México para protestar contra la violencia y la corrupción en el país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica la minuta de su última reunión de política monetaria en la que rebajó la tasa de interés al 7,25 %, su onceavo recorte consecutivo y el tercero de 25 puntos. (Texto)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA EEUU.- El presidente dominicano, Luis Abinader, viaja el jueves a California, EE.UU. para participar en la Reunión Anual de los Semiconductores, evento al que fue invitada República Dominicana.

Belém.- COP30 CLIMA.- Una economía circular y baja en carbono puede generar 100 millones de empleos para 2030, según afirmó en entrevista con EFE el director del departamento de Transición Justa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Moustapha Kamal Gueye. (Texto)

Belém.- COP30 CLIMA.- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU SUBASTAS.- Sotheby’s subasta en Nueva York el cuadro de la mexicana Frida Kahlo ‘El sueño’, valorado entre 40 y 60 millones de dólares, y que puede convertirse en la obra más cara de la pintora surrealista e incluso de cualquier mujer artista.

Nueva York.- EEUU SUBASTAS.- Sotheby’s subasta en Nueva York un cuadro del impresionista holandés Vincent Van Gogh valorado en unos 40 millones de dólares, estrella de la venta de la colección del empresario hotelero y filántropo Jay Pritzker y su esposa Cindy. (vÍDEO)

Nueva York.- LIBERTAD PRENSA.- El Comité para la Protección de los Periodistas (Committee to Protect Journalists), una organización que defiende la libertad de prensa y apoya a periodistas en todo el mundo, entrega sus premios anuales, que reconocen la labor de los periodistas ecuatorianos Elvira del Pilar Nole y Juan Carlos Tito, forzados a huir del país como consecuencia de sus investigaciones sobre bandas de narcotraficantes, o al chino Dong Yuyu, encarcelado en el país asiático por cargos de espionaje (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY PRESUPUESTO.- En un encuentro organizado por la Cámara Española de Comercio, los expertos Gianni Gutiérrez y Jimena Zeballos explican las principales claves de las modificaciones tributarias que se llevarán a cabo mediante la Ley de Presupuesto, con la que Uruguay pondrá un impuesto a las compras en el exterior y localizará el pago del impuesto mínimo global. (Texto)

Ottawa.- CANADÁ SUECIA.- El rey Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia de Suecia visitan Canadá del 18 al 20 de noviembre en un momento en el que Canadá mira más que nunca a Europa y considera la compra de aviones de combate Saab en vez de los F-35 de Estados Unidos (Texto)

Bogotá.- EEUU COLOMBIA.- La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Nastassja Rojas, habla en una entrevista con EFE en Bogotá sobre las crecientes tensiones en las aguas del Caribe y el Pacífico por la guerra antidrogas de Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU PENA DE MUERTE.- Florida eleva a 17 su récord de penas de muerte este año al ejecuta a Richard Barry Randolph, un hombre de 63 años condenado en 1989 por el asesinato de una mujer en East Palatka, lo que supondría también el séptimo veterano del año. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO EJÉRCITO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza el desfile militar en donde reafirma la importancia de las Fuerzas Armadas en la seguridad del país (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- MELENDI.- El cantante español Melendi se presenta en el Movistar Arena de Bogotá con motivo de su gira ’20 años tour’ Movistar Arena de Bogotá

Tegucigalpa.- HONDURAS ELECCIONES.- Las Fuerzas Armadas de Honduras inician la distribución del material electoral para los comicios generales del 30 de noviembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BRASIL AUTOMÓVILES.- Ceremonia inaugural del Salón Internacional del Automóvil de São Paulo, con la presencia del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que vuelve a celebrarse tras la última edición realizada en 2018. (Texto) (Foto)

África

Abuya.- NIGERIA SEPARATISTAS.- Un tribunal de Nigeria anunciará su sentencia en el juicio del líder del grupo separatista nigeriano Pueblo Indígena de Biafra (IPOB), Nnamdi Kanu, acusado de terrorismo por organizar ataques contra las fuerzas de seguridad e instituciones públicas en el sureste del país. (Texto) (fOTO) (vÍDEO)

