Temas del día de EFE Internacional del 21 de agosto de 2025 (07.30 horas)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel ya se prepara para tomar la Ciudad de Gaza con el Ejército a sus puertas, tras haber llamado a filas a los primeros 60.000 reservistas, mientras sigue sin dar una respuesta al último plan de paz aprobado por Hamás, entre cada vez mayores críticas internacionales.

– El comisionado de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, ofrece una rueda de prensa en el Club Suizo de la Prensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

(Se ha enviado información de que Naciones Unidas, entre otros países e instituciones internacionales, ha condenado la aprobación de 3.400 viviendas israelíes en el área E1 de Cisjordania)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Ucrania está dispuesta a hacer concesiones importantes, pero siempre y cuando se acuerden unas garantías de seguridad fiables que reduzcan considerablemente el peligro de otra agresión rusa, pero no a aceptar promesas vagas sin un compromiso claro y transparente de sus socios extranjeros. Por Rostyslav Averhcuk

(Se ha enviado información de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha dicho que «Europa debe asumir la mayor parte de la carga para la seguridad de Ucrania)

– El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reúne en Moscú con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, cuyo país ha sufrido la imposición por parte de Estados Unidos de unos abultados aranceles por importar crudo ruso.

PORTUGAL INCENDIOS

Lisboa – Más de 3.700 bomberos siguen combatiendo el fuego en Portugal, donde preocupan las llamas que arden en la zona de Arganil desde hace una semana, mientras que ya son tres las víctimas mortales que deja la ola incendios, una situación que analizará el Gobierno en un Consejo de Ministros extraordinario.

BRASIL BOLSONARO

São Paulo – El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria, tiene un plazo de 48 horas para explicar «el incumplimiento de las medidas cautelares, la reiteración de conductas ilícitas y la existencia comprobada de riesgo de fuga», después de que la Policía haya encontrado un documento con un pedido de asilo a Argentina.

CHINA TIBET

Lhasa (Tibet).- El presidente chino, Xi Jinping, visita por segunda el Tíbet como jefe de Estado para participar en los actos por el 60º aniversario de la creación de la Región Autónoma, un viaje marcado por el simbolismo político y las persistentes críticas internacionales sobre la situación de los derechos humanos y la libertad religiosa en la región himalaya.(vídeo)

EEUU VENEZUELA

Caracas.- La tensión continúa en el Caribe, despúes de que los gobernantes de los 10 países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) acusaran a Estados Unidos de llevar a cabo un «despliegue militar» y este país afirmara que «está preparado» para frenar el narcotráfico y «llevar los responsables ante la Justicia».

ONU LIBIA

Naciones Unidas – La misíón de la ONU en Libia (UNSMIL) presenta hoy ante el Consejo de Seguridad de la ONU una «hoja de ruta» para una transición en el país magrebí que acabe con la división de facto del territorio entre el gobierno de Trípoli y el de Bengasi.

EEUU BANCA

Washington.- El simposio anual de Jackson Hole se celebra este año marcado por las expectativas de los mercados sobre nuevos recortes de tipos en EE.UU. de aquí a diciembre pero también por las presiones del Gobierno Trump sobre la independencia de la Reserva Federal y su presidente, Jerome Powell, que presentará una revisión del marco de políticas de la entidad.

TAIWÁN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Taipei.- Cada vez más jóvenes taiwaneses recurren a la inteligencia artificial para abordar sus problemas de salud mental, aunque los expertos advierten de que estas herramientas, aunque útiles, no pueden «reemplazar» la terapia tradicional con humanos.

EGIPTO ARQUEOLOGÍA

Alejandría (Egipto).- Estatuas procedentes de la antigua ciudad de Alejandría, hundidas bajo el mar durante siglos por terremotos y maremotos, se exhiben desde este martes en el Museo Nacional de la ciudad egipcia que durante seis meses permirá al público acercarse a un patrimonio que hasta hace poco permanecía inaccesible bajo las aguas del mar Mediterráneo.

IRÁN POLÍTICA

Teherán – A la República Islámica de Irán se le acumulan los desafíos con la posibilidad de nuevos ataques estadounidenses e israelíes, la amenaza de la imposición de sanciones internacionales y cuestiones internas como la dura sequía, la falta de energía, que alimentan el descontento popular.

BAD BUNNY

San Juan – Las personas sordas perrean la música urbana de Bad Bunny en la serie de conciertos consecutivos que el cantante ofrece en Puerto Rico, gracias a los intérpretes de lengua de señas que transmiten sus líricas al ritmo de cada canción y a la lucha quijotesca de la comunidad por su derecho a la inclusión.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

10:00h.- Berlín.- ALEMANIA VIOLENCIA SEXUAL.- El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, abordará la situación de los delitos sexuales contra niños y adolescentes con datos de 2024 en compañía del presidente de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA), Holger Münch, y la comisaria federal contra el abuso a menores, Kerstin Claus. Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40. Berlin. (Foto)(Vídeo)

12:00h.- Fráncfort.- ALEMANIA BUNDESBANK.- El Bundesbank publica su boletín económico de agosto.

18:00h.- Londres.- R.UNIDO CINE.- Presentación mundial en Londres de la película ‘El club del crimen de los jueves’ (‘The Thursday Murder Club’), protagonizada por Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie, antes de su estreno en Netflix el próximo 28 de agosto.

Ginebra.- ISRAEL PALESTINA.- El comisionado de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, ofrece una rueda de prensa en el Club Suizo de la Prensa. (Texto) (Foto)

Londres.- R.UNIDO DEUDA.- La Oficina nacional de estadísticas divulga la deuda británica correspondiente al mes de julio. (Texto)

Moscú.- RUSIA INDIA.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reúne en Moscú con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar. (Texto)

América

15:30h.- Bogotá.- COLOMBIA MUJERES.- La Red Nacional de Mujeres presenta el informe ‘Mujeres en resistencia: desafíos de las defensoras ambientales en Colombia’ que recoge las voces de 84 lideresas indígenas, afrodescendientes y campesinas de Antioquia, Cauca y Nariño, quienes han enfrentado amenazas, desplazamientos, hostigamientos y estigmatización por proteger la tierra y la vida. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Nueva York.- ONU LIBIA.- La misíón de la ONU en Libia (UNSMIL) presenta hoy ante el Consejo de Seguridad de la ONU una «hoja de ruta» para una transición en el país magrebí que acabe con la división de facto del territorio entre el gobierno de Trípoli y el de Bengasi. (Texto) (Vídeo)

17:00h.- San José.- COSTA RICA CORRUPCIÓN.- Previa de la comparecencia del próximo viernes del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ante una comisión de la Asamblea Legislativa para exponer sus argumentos acerca de una acusación penal por manejo irregular de fondos y por la que los diputados deberán decidir si le levantan el fuero. (Texto)

17:00h.- San José.- COSTA RICA CORRUPCIÓN.- Claves del inédito proceso para el levantamiento del fuero al presidente de Costa Rica, que sigue avanzando con la comparecencia del mandatario, Rodrigo Chaves, prevista para el viernes ante una comisión legislativa responsable de elaborar una recomendación que deberá ser votada por el Plenario. (Texto)

18:00h.- Miami.- EEUU BALLET.- Entrevista al español Gonzalo García, quien asumió este mes como nuevo director artístico del Miami City Ballet en su aniversario 40, tras su paso como bailarín principal del Ballet de San Francisco y del Ballet de Nueva York. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica la minuta de su última reunión de política monetaria, en la que rebajó la tasa de interés al 7,5 %, su noveno recorte consecutivo y el primero de 25 puntos. (Texto)

20:30h.- Nueva York.- ONU LÍBANO.- Conversación «en background» sobre el momento de UNIFIL, la fuerza de cascos azules en el Líbano. Secretaría General. S-24MM5

23:00h.- Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- Rueda de prensa de presentación del Vive Claro, el nuevo escenario de espectáculos de Bogotá que ya tiene agendados conciertos de artistas como Green Day, My Chemical Romance, Shakira e Imagine Dragons, entre otros. Vive Claro (Texto) (Foto)

San Salvador.- EL SALVADOR EEUU.- La Administración de Donald Trump en Estados Unidos se ha convertido en el principal escudo internacional del presidente Nayib Bukele, respaldando una reciente reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida y desestimando las denuncias de violaciones a los derechos humanos en El Salvador, frente a las críticas de organismos internacionales y locales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- HERMANOS MENENDEZ.- Los hermanos Lyle y Erik Menedez, sentenciados en 1996 a cadena perpetua por el asesinato de sus padres José y Kitty Menendez, se enfrentan a una audiencia clave para determinar si se les otorga la libertad condicional (parole) tras más de tres décadas entre rejas

Jackson Hole (EE.UU.).- RESERVA FEDERAL.- Arranca el simposio económico de la Reserva Federal de EE.UU. en Jackson Hole.

Buenos Aires.- ARGENTINA ECUADOR.- El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, concluye este jueves una visita de dos días a Argentina, donde se espera que se reúna con el presidente Javier Milei y aborde cuestiones de seguridad, comerciales y energéticas, entre otras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO SERIES.- Martín Oesterheld consultor creativo de la serie ‘El Eternauta’ habla con EFE sobre cómo el proyecto busca reivindicar a su abuelo, Héctor Germán, creador de la historia (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA POLÍTICA.- El presidente argentino, Javier Milei, participa de la conferencia anual del Council of the Americas en Buenos Aires, que reunirá a figuras destacadas del Gobierno y del sector privado local y regional. (Texto)

Oriente Medio

08:00h.- Alejandría.- EGIPTO TURISMO.- El ministro de Turismo y Antigüedades, Sharif Fathi, presencia hoy en el puerto de Abu Qir, en el norte de Egipto, la extracción de piezas arqueológicas sumergidas en el mar Mediterráneo, y ofrecerá una rueda de prensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Teherán.- IRÁN DEFENSA.- La Armada iraní realiza unas maniobras militares de dos días en el norte del Océano Índico y el mar de Omán, con la participación de naves, submarinos, diversos tipos de misiles y unidades de guerra eléctrica, casi dos meses después del conflicto de 12 días con Israel. (Texto)

Rabat.- MARRUECOS REY.- Marruecos celebra la festividad nacional llamada «Fiesta de la Juventud» que coincide con la celebración del cumpleaños del rey Mohamed VI.

África

Nairobi.- KENIA OPOSICIÓN.- Se celebra una nueva audiencia en el caso del reconocido activista keniano Boniface Mwangi, detenido el pasado 19 de julio y puesto en libertad bajo fianza dos días después. La Fiscalía presentó inicialmente contra él cargos de terrorismo, pero luego los retiró y mantuvo los de posesión ilegal de munición. (Texto)

Asia

CHINA PAKISTÁN. Islamabad.- El ministro de Exteriores del país, Wang Yi, vista Pakistán para un encuentro bilateral, después de su visita a la India y Afganistán.

TAILANDIA GOBIERNO.- Bangkok.- El Tribunal Constitucional de Tailandia cita a testificar a la primera ministra, Paetongtarn Shinawatra, suspendida temporalmente por supuestas críticas al Ejército tailandés. (Foto)

Pekín.- CHINA TÍBET.- El presidente chino, Xi Jinping, visita por segunda el Tíbet como jefe de Estado para participar en los actos por el 60º aniversario de la creación de la Región Autónoma. (Texto)

