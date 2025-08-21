Temas del día de EFE Internacional del 21 de agosto de 2025 (19.00 horas)

5 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel ya se prepara para tomar la ciudad de Gaza con el Ejército a sus puertas, tras haber llamado a filas a los primeros 60.000 reservistas, mientras sigue sin dar una respuesta al último plan de paz aprobado por Hamás, entre cada vez mayores críticas internacionales.

(Texto) (Foto) (Audio)

– Cientos de palestinos salieron este jueves a las calles del centro de la ciudad de Gaza para protestar contra los planes de Israel de tomar la capital de la Franja y mostrar su rechazo a tener que desplazarse. Por Ahmad Awad

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El comisionado de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, afirmó que un tercio de los niños en la ciudad de Gaza y en el norte del enclave en general sufren desnutrición severa y no sobrevivirán.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La ONU, la UE y 21 países europeos lamentaron la decisión de Israel de aprobar la construcción de 3.410 viviendas para colonos en la zona conocida como E1 de Cisjordania, junto a Jerusalén Este, e instaron al gobierno de Benjamín Netanyahu a «retirar urgentemente» el plan.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Rusia atacó durante la noche con 574 drones y 40 misiles objetivos en toda Ucrania, incluida la parte oeste y Leópolis, donde se produjo al menos un muerto, en un momento en el que los aliados occidentales debaten potenciales garantías de seguridad para Ucrania en el marco de unas futuras conversaciones de paz con Rusia.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Ucrania está dispuesta a hacer concesiones importantes, pero siempre y cuando se acuerden unas garantías de seguridad fiables que reduzcan considerablemente el peligro de otra agresión rusa, pero no a aceptar promesas vagas sin un compromiso claro y transparente de sus socios extranjeros. Por Rostyslav Averhcuk

(Texto) (Foto)

– En Moscú, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, rechazó las prisas del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para celebrar una cumbre con Vladímir Putin, en suelo europeo, calificó de «efectista» la actitud del presidente ucraniano y cuestionó la legitimidad de éste para firmar un futuro acuerdo de paz.

(Texto)

GUERRA COMERCIAL

Bruselas.- La Unión Europea y Estados Unidos han consensuado un documento por escrito con los términos del acuerdo que lograron en julio para evitar una guerra arancelaria, por el que Washington impondrá un arancel del 15 % a la mayoría de importaciones europeas y Bruselas se compromete a comprarle más energía y material militar.

(Texto) (Vídeo)

PORTUGAL INCENDIOS

Lisboa – Más de 3.700 bomberos siguen combatiendo el fuego en Portugal, donde preocupan las llamas que arden en la zona de Arganil desde hace una semana, mientras ya son tres las víctimas mortales que deja la ola incendios, una situación que analizará el Gobierno en un Consejo de Ministros extraordinario.

(Texto) (Foto) (Audio)

BRASIL BOLSONARO

São Paulo – El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria, tiene un plazo de 48 horas para explicar «el incumplimiento de las medidas cautelares, la reiteración de conductas ilícitas y la existencia comprobada de riesgo de fuga», después de que la Policía haya encontrado un documento con una petición de asilo a Argentina.

(Texto)

EEUU VENEZUELA

Caracas.- La tensión política continúa en el Caribe, después de que los gobernantes de los 10 países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) acusaran a Estados Unidos de llevar a cabo un «despliegue militar» en la zona y este país afirmara que «está preparado» para frenar el narcotráfico y «llevar los responsables ante la Justicia».

(Texto)

ONU LIBIA

Naciones Unidas – La misión de la ONU en Libia (UNSMIL) presenta hoy ante el Consejo de Seguridad de la ONU una «hoja de ruta» para una transición en el país magrebí que acabe con la división de facto del territorio entre el gobierno de Trípoli y el de Bengasi.

(Texto) (Vídeo)

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – Los votos de las elecciones generales de Bolivia están casi totalmente computados y se prevé que este jueves el Tribunal Supremo Electoral proclame los resultados, que llevarán a los opositores Rodrigo Paz y al expresidente Jorge Tuto Quiroga a una segunda vuelta por la Presidencia, en medio de la tensión marcada por declaraciones cruzadas entre ambos binomios.

(Texto) (Foto) (Video)

RESERVA FEDERAL

Washington.- El simposio anual de Jackson Hole se inicia marcado por las expectativas de los mercados sobre nuevos recortes de tipos en EE.UU. de aquí a diciembre pero también por las presiones del Gobierno Trump sobre la independencia de la Reserva Federal y su presidente, Jerome Powell, que presentará una revisión del marco de políticas de la entidad.

(Texto)

BAD BUNNY

San Juan – Las personas sordas perrean la música urbana de Bad Bunny en su residencia ‘No me quiero ir de aquí’ en Puerto Rico, gracias a los intérpretes de lengua de señas que transmiten sus líricas al ritmo de cada canción y a la lucha quijotesca de la comunidad por su derecho a la inclusión. Por Esther Alaejos

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245