Temas del día de EFE Internacional del 21 de enero de 2026 (13.00 horas)

13 minutos

(Actualiza suprimiendo uno de los debates en Davos)

FORO DAVOS

Davos (Suiza) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa este miércoles en la tercera jornada del Foro de Davos, la intervención más esperada de este año tras el incremento de la tensión entre EE.UU y Europa por las ansias del líder republicano de anexionar el territorio danés de Groenlandia.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Directo)

(Relacionado con Groenlandia, desde Estrasburgo (Francia) el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha dicho que la UE está lista para defenderse)

– El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este miércoles que está tratando de rebajar la tensión con Estados Unidos sobre Groenlandia “entre bastidores” y mediante una “diplomacia reflexiva”, en un panel en un panel sobre la defensa de Europa en el marco del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente de Argentina, Javier Milei, vuelve a participar en el Foro Económico Mundial de Davos, dónde hablará ante el plenario.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Oriente Medio está representado en la tercera jornada del Foro por el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Mohamed Mustafa; el presidente de Egipto, Abdel Fattah El-Sisi, y los ministros de Asuntos Exteriores de Siria, Asad al Shaibani , y de Omán, Sayid Bin Hamd Al Busaidi.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El zar de las criptomonedas y la inteligencia artificial del Gobierno de EE.UU., David Sacks, mantiene una conversación con el presidente, consejero delegado y cofundador de Salesforce, Marc Benioff.

(Texto) (Foto)

– Los empresarios Sunil Bharti Mittal y Natarajan Chandrasekaran, la economista Gita Gopinath y el ministro indio Ashwini Vaishnaw, junto a líderes empresariales y mediáticos, debaten sobre si India puede convertirse en la tercera mayor economía del mundo, sus motores de crecimiento y los desafíos estructurales que enfrenta, en el Foro de Davos.

(Texto)

– Al final de la jornada se enviarán las claves del dia, el «cuaderno de Davos»

UE MERCOSUR

Estrasburgo (Francia) – El Parlamento Europeo remitió este miércoles el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que revise si es compatible con los tratados de la UE, lo cual paraliza su tramitación hasta que los jueces dicten su opinión.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(La Comisión Europea ha lamentado la decisión del Parlamento Europeo, la primera de una serie de reacciones que se irán enviando a medida que se vayan produciendo)

EEUU VENEZUELA

Caracas – Más de un centenar de casos de presos políticos en Venezuela previos al anuncio oficial del pasado 8 de enero sobre la liberación de un «número importante» de personas se han sumado a los registros de organizaciones no gubernamentales a raíz de las nuevas excarcelaciones.

(Texto) (Foto) (Audio) (Video)

– Venezuela reforma sus leyes para atraer inversiones y fortalecer el sector petrolero en medio de los acercamientos con EE.UU., luego de la captura del mandatario Nicolás Maduro que ha dado pie a un «nuevo momento político», según ha dicho la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

(Texto) (Foto) (Video)

– En Washington, el Consejo Permanente de la OEA aborda en una sesión ordinaria la situación de presos políticos en Venezuela.

(Texto) (foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania).- La política de Washington sobre Groenlandia y el trato a sus aliados de la OTAN ponen en creciente duda entre los ucranianos el futuro de las posibles garantías de seguridad y un acuerdo económico con Estados Unidos, pero Kiev continúa su intento de minimizar el daño y conservar al menos parte del apoyo estadounidense.

(Texto)

(Se ha enviado informaciónb de que el presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirá el jueves con el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, para abordar el plan de paz de EE.UU. para el arreglo pacífico en Ucrania).

IRÁN PROTESTAS

Teherán – Irán mantiene la interrupción de servicio de internet y la retórica de advertencias ante una posible intervención estadounidense a pesar de que las protestas que fueron duramente reprimidas los pasados días 8 y 9 han remitido.

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha aceptado la oferta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para unirse a la Junta de Paz establecida por el magnate que supervisará el desarrollo del acuerdo de alto el fuego en Gaza, mientras la transición hacia la segunda fase cumple una semana e Israel se endurece su discurso hacia el exterior.

(Texto)

– Desde desde Nur Shams en Cisjordania se ha enviado una crónica sobre el impacto del primer aniversario de la operación ‘Muro de Hierro’, que provocó el mayor desplazamiento forzado desde la Nakba (catástrofe, en árabe) de 1948.

(Texto)

(Enviado a las 09.48 horas)

COREA DEL SUR JUSTICIA

Seúl – El ex primer ministro de Corea del Sur, Han Duck-soo, fue condenado este miércoles a 23 años de prisión por su complicidad en la fallida imposición de la ley marcial declarada por el entonces presidente Yoon Suk-yeol en diciembre de 2024, una pena ocho años mayor a la solicitada por la fiscalía.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

JAPÓN ABE

Tokio- Tetsuya Yamagami, el hombre que mató con una pistola casera al ex primer ministro japonés Shinzo Abe, fue condenado este miércoles a cadena perpetua, un crimen que conmocionó al archipiélago y destapó un escándalo por los vínculos entre políticos y la polémica Iglesia de la Unificación, o ‘secta Moon’. Por David Asta Alares.

(Texto) (foto)

(Enviado a las 11.26 horas)

– Se ha enviado una nota explicativa sobre la ‘secta Moon’ y el escrutinio del que es objeto recientemente en su país de origen, Corea del Sur.

(Texto)

CINE HAMNET

Londres – La oscarizada cineasta Chloe Zhao, la actriz irlandesa Jessie Buckley y el joven actor Jacobi Jupe, de 12 años, reflexionan en una entrevista virtual con medios internacionales, entre ellos EFE, sobre su experiencia durante el rodaje de ‘Hamnet’, la preparación de sus personajes o su relación con William Shakespeare.

(Texto) (Audio) (Vídeo)

(Enviada a las 10.09 horas)

VALENTINO

Roma – La capilla ardiente del diseñador italiano Valentino, fallecido el pasado lunes a los 93 años, quedó abierta esta mañana en la sede de su histórica ‘Maison’ en el centro de Roma, donde ahora también se encuentra su fundación ‘PM23’, para el último adiós de los romanos y de sus admiradores.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:30h.- Davos.- FORO DAVOS.- El primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Mohamed Mustafa, participa en un díalogo de alto nivel ante la audiencia del Foro Económico Mundial que se celebra en Davos. (Texto) (Foto)

14:30h.- Davos.- FORO DAVOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso ante la audiencia del Foro Económico Mundial de Davos, bajo el lema «¿Cómo podemos cooperar en un mundo más conflictivo?¨» (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- Davos.- FORO DAVOS.- Los ministros de Asuntos Exteriores de Siria, Asad Hasan AlShainbani, y de Omán, Sayid Bin Hamd Al Busaidi, y el director de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, participan en el Foro Económico Mundial de Davos en un debate sobre la delicada situación de seguridad en Oriente Medio. (Texto)

15:46h.- Davos.- FORO DAVOS.- El presidente de Argentina, Javier Milei, ofrece una alocución a los participantes en el Foro Económico Mundial de Davos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Londres.- PREMIOS BRIT.- Los Premios BRIT, los más importantes de la industria musical británica, anuncian en su cuenta de Instagram las nominaciones para la edición de 2026, que se celebrarán el próximo 28 de febrero y por primera vez en Mánchester.

18:00h.- Madrid.- VAN DYCK.- El Museo Nacional del Prado y la ciudad de Génova presentan la exposición ‘Van Dyck el europeo. El viaje de un genio de Amberes a Génova y Londres’, que se podrá ver en el Palacio Ducal genovés del 20 de marzo al 19 de julio. (Texto)

20:00h.- Copenhague.- GROENLANDIA EEUU.- El secretario británico de Defensa, John Healey, mantiene una reunión en Copenhague con su homólogo danés, Troels Lund Poulsen, en medio de la tensión entre Europa y EE. UU., en torno a las ansias anexionistas del presidente Donald Trump.

Moscú.- RUSIA PUTIN.- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne por vídeoconferencia con el Gobierno de Rusia para debatir temas abordados durante su sesión de preguntas y respuestas con los rusos (Texto) (Foto) (Vídeo)

Estrasburgo.- UE EEUU.- La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo decide sobre los próximos pasos en la ratificación del acuerdo entre la UE y EEUU para evitar una guerra comercial a la vista de la nueva escalada arancelaria desde Washington

París.- MODA PARIS.- Las propuestas de Dior Homme, Walter Van Beirendonck, Acne Studios, Berluti y Kenzo protagonizan la segunda jornada de la semana de la moda masculina de París para la temporada de otoño-invierno de 2026/2027. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- ESPAÑA INFANCIA.- España comparece ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas para examinar su cumplimiento de la convención internacional relativa. (Texto)

Moscú.- RUSIA PALESTINA.- El presidente de Palestina, Mahmud Abás, efectúa visita de dos días a Rusia para reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA MODA.- Semana de la moda de París (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid – CHRIS PRATT – Chris Pratt habla con EFE sobre su nueva película, ‘Sin piedad’, que está ambienta en un futuro próximo en el que la justicia es impartida por una jueza creada a partir de IA avanzada y plantea debates como el límite de la privacidad en Internet y la posibilidad de alcanzar la imparcialidad total. Paula Boira (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

15:00h.- Lima.- PERÚ VIZCARRA.- La Corte Superior Nacional de Justicia de Perú celebra una audiencia para evaluar la solicitud del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) para suspender la ejecución de la condena que se le impuso a 14 años de cárcel por haber recibido sobornos hasta que sea revisada en segunda instancia. (Texto)

15:00h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- El Museo Metropolitano de Arte (Met) de Nueva York presentara oss detalles de ‘Rafael: Poesía Sublime’, la mayor exposición dedicada a la trayectoria completa del genio renacentista italiano jamás organizada en Estados Unidos que se inaugurará en marzo. (Texto)

16:00h.- Quito.- ECUADOR CÁRCELES.- Familiares de presos recluidos en las cárceles de Ecuador protestan contra el Gobierno por las muertes dentro de prisiones, muchas de ellas asociadas a brotes de tuberculosis en medio del hacinamiento. SNAI (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS PARLAMENTO.- Se instala la Junta Directiva provisional del nuevo Parlamento de Honduras que asumirá el 25 de enero. (Texto) (Foto) (Video)

Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- Argentina difunde este miércoles su estimador mensual de actividad económica correspondiente a noviembre, después de que en octubre cayera un 0,4 % en comparación con el mes anterior. (Texto)

Montevideo.- UE MERCOSUR.- El secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, Sergio Abreu, dialoga con la Agencia EFE sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y la importancia que este tendrá para el bloque sudamericano, fundado durante el Gobierno en el que él ejerció como canciller. (Texto) (Foto) (Video)

Asunción.- UE MERCOSUR.- El Ejecutivo paraguayo remite al Congreso para su aprobación el contenido del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, un paso clave para la entrada en pleno vigor del pacto. (Texto) (Foto)

Montevideo.- URUGUAY ECONOMÍA.- Representantes de las Cámaras Empresariales y expertos en economía analizan en diálogo con la Agencia EFE la situación económica de Uruguay y señalan qué expectativas tienen para el año 2026. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- Productores de tequila en México hacen un balance del 2025 tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y su guerra comercial global, que en un principio provocó un aumento en las exportaciones de este producto mexicano. (Texto) (Foto) (Video)

San Salvador.- EL SALVADOR SALUD.- La encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Naomi Fellows, entrega este miércoles a autoridades del Gobierno de El Salvador seis cabinas médicas, valoradas en más de un millón de dólares.

Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA VIOLENCIA.- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, brinda una rueda de prensa en compañía de su ministro de Gobernación (Interior), Marco Villeda, mientras el país permanece en estado de sitio por la ola de violencia que dejó el fin de semana pasado nueve policías asesinados. (Texto) (Foto) (Video)

San José.- EEUU IRÁN.- La decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de imponer un arancel de 25 % a toda nación que «haga negocios» con Irán, supondría otro duro golpe para las exportaciones de Nicaragua, (Texto)

Oriente Medio

El Cairo.- EGIPTO LIBROS.- Empieza la Feria Internacional del Libro en El Cairo con 1.400 expositores, eventos culturales, actividades temáticas centradas en la IA y la Generación Z, y el escritor egipcio Naguib Mahfouz como Personalidad del Año.

