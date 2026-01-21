Temas del día de EFE Internacional del 21 de enero de 2026 (19.00 horas)

8 minutos

FORO DAVOS

Davos (Suiza) – El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles que las importaciones de Estados Unidos y su aportación a la economía mundial «mantienen a todo el mundo a flote» y reclamó «negociaciones inmediatas» para discutir la adquisición de Groenlandia por parte de su país, aunque aseguró que no quiere recurrir a la fuerza ni la usará para anexionar la gran isla ártica.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Directo)

– El Gobierno de la India y el Fondo Monetario Internacional (FMI) coincidieron en el Foro de Davos en que el ascenso del gigante asiático como tercera economía mundial, superando a Japón y Alemania, es una «certeza matemática» que se materializará antes de 2028, siempre que supere sus graves retos en contaminación y burocracia.

(Texto)

– El presidente argentino, Javier Milei, expresó en el Foro de Davos (Suiza) que «el mundo ha comenzado a despertar», en alusión al triunfo de candidatos de la derecha y ultraderecha en distintos países de América, región de la que dijo «será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente»

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El zar de las criptomonedas y la inteligencia artificial del gobierno de Estados Unidos, David Sacks, ha dicho hoy en el Foro de Davos que una regulación federal de estos sectores podría suponer una «herida autoinfligida» que podría frenar la innovación y llevar al país a perder su hegemonía.

(Texto) (Foto)

– Al final de la jornada se envían las claves del dia, el «cuaderno de Davos»

EEUU GROENLANDIA

Estrasburgo (Francia) – El Parlamento Europeo decidió este miércoles paralizar la ratificación del acuerdo que Bruselas y Washington firmaron en verano en materia comercial, por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra ocho países europeos en su intento por adquirir Groenlandia.

(Texto)

– El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, rechazó que Dinamarca pueda negociar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el territorio autónomo de Groenlandia.

(Texto)

– El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se comprometieron con la «soberanía e integridad territorial de Dinamarca, incluida Groenlandia» durante una reunión que mantuvieron este miércoles en los márgenes del Foro de Davos.

(Texto)

UE MERCOSUR

Estrasburgo (Francia) – El Parlamento Europeo remitió este miércoles el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la corte comunitaria revise si es compatible con los tratados de la UE, lo cual de manera efectiva paraliza su tramitación hasta que los jueces dictaminen.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(La Comisión Europea ha lamentado la decisión del Parlamento Europeo, que Uruguay define como un «tropiezo» y no como una congelación definitiva del pacto).

– Se han enviado unas claves sobre el futuro del acuerdo.

EEUU VENEZUELA

Washington – La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tiene previsto visitar Washington tras la captura y derrocamiento del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, informó este miércoles un funcionario de la Casa Blanca, sin detallar fechas o agenda de la líder chavista.

– Estados Unidos pidió, durante una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), la «liberación incondicional» de los 1.000 presos políticos que calcula que siguen en cárceles venezolanas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Más de un centenar de casos de presos políticos en Venezuela previos al anuncio oficial del pasado 8 de enero sobre la liberación de un «número importante» de personas se han sumado a los registros de organizaciones no gubernamentales a raíz de las nuevas excarcelaciones. Por Carlos Seijas Meneses

(Texto) (Foto) (Audio) (Video)

UCRANIA GUERRA

Davos/Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunirán este jueves durante el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) para abordar las negociaciones sobre la guerra en Ucrania, según confirmaron fuentes de la Casa Blanca, después de que Trump afirmara durante su intervención en Davos que el encuentro tendría lugar hoy.

(Texto)

(Se ha enviado información de que el presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirá el jueves con el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, para abordar el plan de paz de EE.UU. para el arreglo pacífico en Ucrania).

– La política de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Groenlandia y el trato que da a sus aliados de la OTAN lleva a los ucranianos a dudar cada vez más del futuro de las posibles garantías de seguridad de EE.UU. y un eventual acuerdo económico, pero Kiev intenta minimizar daños y conservar algo del apoyo estadounidense. Por Rostyslav Averchuk

(Texto)

IRÁN PROTESTAS

– Irán mostró a medios internacionales los destrozos que sufrieron mezquitas de Teherán, uno de los símbolos de la República Islámica, en las protestas multitudinarias de las que acusa a Estados Unidos e Israel y en las que han muerto miles de personas, según grupos de derechos humanos, en la represión policial.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Gaza – Al menos 11 palestinos, incluidos tres fotoperiodistas, fallecieron la tarde de este miércoles por disparos y bombardeos del Ejército israelí en varias zonas de la Franja de Gaza, confirmó a EFE una fuente médica del Hospital Al Shifa (ciudad de Gaza) que tuvo acceso a los registros de distintos centros hospitalarios.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Arabia Saudí, Catar y Jordania anunciaron que aceptan la invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, para participar en la Junta de Paz que supervisará el desarrollo del alto el fuego en la Franja de Gaza, a la que se han unido ya Egipto, Pakistán y Emiratos Árabes Unidos (EAU).

(Texto)

– Hamás y el comité tecnócrata que gobernará la Franja de Gaza buscan acordar la transferencia de las competencias en materia de seguridad y garantizar una «transición ordenada de responsabilidades que preserve la estabilidad» del enclave, dijo este miércoles a EFE una fuente del movimiento islamista.

(Texto)

– El primer ministro palestino, Mohamad Mustafa, reclamó un aumento de la presión internacional para frenar las medidas israelíes contra los palestinos de Cisjordania ocupada en el marco del Foro Económico Mundial (WEF) de Davos (Suiza).

(Texto)

EUROPA TEMPORAL

Redacción Medioambiente.- El sur de Europa sufre los efectos de la potente borrasca Harry que, después de golpear la costa mediterránea de España, ha dejado nieves en Grecia y lluvias torrenciales en Italia, mientras Portugal sufre ya los efectos de Ingrid, el nuevo temporal que entra por el Atlántico.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

COREA DEL SUR JUSTICIA

Seúl – El ex primer ministro de Corea del Sur Han Duck-soo fue condenado este miércoles a 23 años de prisión por su participación en la fallida imposición de la ley marcial declarada por el entonces presidente Yoon Suk-yeol en diciembre de 2024, una pena ocho años mayor a la solicitada por la fiscalía y que genera expectativas de un duro castigo contra Yoon el mes próximo.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

JAPÓN ABE

Tokio- Tetsuya Yamagami, el hombre que mató con una pistola casera al ex primer ministro japonés Shinzo Abe, fue condenado este miércoles a cadena perpetua, un crimen que conmocionó al archipiélago y destapó un escándalo por los vínculos entre políticos y la polémica Iglesia de la Unificación, o ‘secta Moon’. Por David Asta Alares.

(Texto) (foto)

– Se ha enviado una nota explicativa sobre la ‘secta Moon’ y el escrutinio del que es objeto recientemente en su país de origen, Corea del Sur.

(Texto)

CINE HAMNET

Londres – La oscarizada cineasta Chloe Zhao, la actriz irlandesa Jessie Buckley y el joven actor Jacobi Jupe, de 12 años, reflexionan en una entrevista virtual con medios internacionales, entre ellos EFE, sobre su experiencia durante el rodaje de ‘Hamnet’, la preparación de sus personajes o su relación con William Shakespeare.

(Texto) (Audio) (Vídeo)

VALENTINO

Roma – Conmovedora y elegante, como su visión de la moda: así ha descrito el público la capilla ardiente del diseñador Valentino, fallecido el lunes a los 93 años, en una jornada en la que han asistido admiradores y allegados para dar el último adiós en Roma al maestro italiano. Por Carlos Expósito

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

int/lab/rf

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245