Temas del día de EFE Internacional del 22 de enero de 2025 (09.00 horas)

15 minutos

EEUU GOBIERNO

Washington – El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrenta a una oleada de desafíos legales por la batería de cambios en política migratoria que ha desatado por vía ejecutiva, mientras conforma su nuevo gabinete a la espera de varios votos de confirmación del Senado esta semana.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

(Se ha enviado información de una demanda judicial que ha entablado la Federación Estadounidense de Empleados Federales contra Donald Trump por el grupo de trabajo que creó para reformar la administración pública y que lidera Elon Musk)

(Se ha enviado información de que todos los empleados públicos contratados bajo los programas federales de equidad, diversidad e inclusión son puestos en licencia a partir de este miércoles).

– Tras reunirse con el liderazgo republicano en el Capitolio, Donald Trump comienza a perfilar su agenda legislativa, que cuenta con una mayoría conservadora en ambas cámaras, por lo menos en los próximos dos años.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Se enviará información sobre los migrantes en la frontera sur de México que se debaten entre persistir con su viaje o volver a sus países ante las restricciones de Donald Trump y las repatriaciones anunciadas por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Cuando Melania Trump abandonó la Casa Blanca en enero de 2021 la entonces primera dama seguía siendo prácticamente una desconocida para los estadounidenses. Cuatro años después ha vuelto al poder con más experiencia y conocimiento, según ella misma ha dicho, y reivindicando sus propias ideas. Por Marta Garde

(Texto) (Foto) (video)

ISRAEL PALESTINA

Yenín (Cisjordania).- Fuerzas especiales de Israel mantienen por segundo día consecutivo su incursión militar en Yenín, norte de Cisjordania ocupada, que podría durar meses y donde ya han muerto al menos 9 palestinos e infraestructura civil ha sido destrozaba. Por Paula Bernabeu y Magda Gibelli.

(Texto) (Foto) (video)

CORONAVIRUS CHINA

Wuhan (China) – Cinco años después de que estallara la pandemia que puso en jaque al planeta, el origen de la covid sigue siendo un misterio: la Organización Mundial de la Salud ha reclamado en varias ocasiones a China que sea transparente y comparta más información, mientras Pekín afirma que ya ha entregado todos los datos de los que dispone. Por Jesús Centeno

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Miles de bielorrusos que han encontrado refugio en Ucrania o luchan por su ejército vinculan el destino de su país con el resultado de la invasión y denuncian la creciente represión y el sometimiento de Bielorrusia a Rusia por parte de Alexandr Lukashenko, en vísperas de las elecciones presidenciales previstas para el 26 de enero. Por Rostyslav Averchuk

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

FORO DAVOS

Davos (Suiza) – El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participa este miércoles en Davos (Suiza) en dos debates en el marco del Foro Económico Mundial (WEF), centrados en medio ambiente, salud y prosperidad, y se reúne con los empresarios españoles presentes en el evento, tras el relevo al frente de Telefónica.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo Youtube) (Audio)

– El presidente de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, participa este miércoles en Davos en el Foro Económico Mundial (WEF) tras la investidura de Donald Trump, que no ha descartado el uso de presiones militares o económicas para hacerse con el control del Canal.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo Youtube)

-La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Sara Aagesen, participa en la reunión del Foro Económico Mundial en Davos..

– El Foro de Davos acoge diversos debates sobre coyuntura económica en China, Europa y las economías emergentes.

– También participarán este miércoles en el Foro el vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis; la secretaria general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala; la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde; la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Goergieva, y el secretario general de la ONU, António Guterres.

FRANCIA ALEMANIA

París – El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, muestran este miércoles, con una declaración conjunta desde el Elíseo, su idea de «consolidar una Europa unida, fuerte y soberana», interesada en mantener sus vínculos con la Estados Unidos, pero defendiendo sus valores e intereses.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

UE PRESIDENCIA

Estrasburgo (Francia).- El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, comparece ante el Parlamento Europeo para explicar las prioridades de la presidencia semestral polaca del Consejo de la UE. (Texto)

HAITÍ COLOMBIA

Jacmel (Haití) – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viaja a Haití, a la localidad suroriental de Jacmel, en la primera visita de un presidente desde el recrudecimiento de la violencia en el país, un viaje que representa un refuerzo de la cooperación y las relaciones bilaterales.

(Texto) (Foto)

COLOMBIA CONFLICTO

Bogotá – La crisis de la región colombiana del Catatumbo se agudiza sin que se vea una solución cercana, mientras que ciudades como Cúcuta, Tibú y Ocaña reciben diariamente a miles de personas que huyen de la violencia guerrillera y empiezan a ver desbordadas sus capacidades para atender a las víctimas del conflicto.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PREMIOS GOYA

Madrid – El Goya a mejor película iberoamericana cuenta este año con grandes contendientes, como el brasileño Walter Salles o la chilena Maite Alberdi, pero también con una historia «muy chica», ‘Agárrame fuerte’, de Ana Guevara y Leticia Jorge, y que fue la única cinta uruguaya estrenada en este país en 2024.(Texto) (Foto) (Vídeo) Por Alicia García de Francisco (Entrevista)

(Texto) (Audio)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:30h.- Estrasburgo (Francia).- UE DISCAPACIDAD.- El Grupo Social ONCE presenta su hoja de ruta y prioridades de la discapacidad para esta décima legislatura europea en un evento en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, al que está previsto que asista un grupo de eurodiputados españoles. (Texto)

09:00h.- Estrasburgo (Francia).- UE CUMBRE.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el del Consejo Europeo, António Costa, comparecen ante el Parlamento Europeo para hablar de los resultados de la última cumbre de líderes comunitarios.

09:00h.- Davos.- FORO DAVOS.- El primer ministro de Libia, Abdelhamid Dbeiba, contribuye en el panel del Foro Davos sobre el deterioro de la seguridad global con casi el 15% de la población mundial viviendo en áreas afectadas por conflictos. (Texto)

10:00h.- Londres.- R.UNIDO EXPOSICIÓN.- El centro cultural londinense Somerset House presenta los eventos por su 25 aniversario, entre ellos ‘SOIL: The World at Our Feet’, una exposición que celebra el vínculo inquebrantable del suelo con toda la vida en la Tierra.(Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Estrasburgo (Francia).- UE PRESIDENCIA.- El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, comparece ante el Parlamento Europeo para explicar las prioridades de la presidencia semestral polaca del Consejo de la UE.

11:00h.- Bruselas.- UE DEUDA.- La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica datos de deuda y déficit público en la UE en el tercer trimestre de 2024.

11:00h.- Roma.- ITALIA CARAVAGGIO.- El palacio Barberini inaugura la muestra Caravaggio 2025, una exposición sin precedentes por la cantidad de obras del genio del Barroco, que forma parte de los eventos destacados en el calendario de actividades del Jubileo. (Texto)

11:30h.- Madrid.- FITUR 2025 EEUU.- Entrevista con representantes de turismo del estado de Luisiana (EE. UU.) en el marco de Fitur (Texto)

12:00h.- Madrid.- FITUR 2025 ECUADOR.- Encuentro con representantes de turismo de Ecuador en el marco de Fitur (Texto)

12:30h.- Madrid.- FITUR 2025 PERÚ.- Inauguración del stand de Perú en Fitur (Texto)

12:30h.- Madrid.- FITUR 2025 JAMAICA.- Entrevista con el ministro de Turismo de Jamaica, Edmund Bartlett, en el marco de Fitur 2025. Stand 3C06 (Texto)

13:00h.- Madrid.- FITUR 2025 MÉXICO.- Entrevista con la ministra de Turismo de México, Josefina Rodríguez, en Fitur (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- Madrid.- FITUR 2025 HONDURAS.- Firma de acuerdo de hermanamiento entre las localidades de Calviá (Mallorca, España) y Roatán (Honduras)

16:00h.- Madrid.- FITUR 2025 URUGUAY.- Entrevista con el ministro de Turismo de Uruguay, Eduardo Sanguinetti, en Fitur (Texto)

Dublín .- IRLANDA GOBIERNO – La Cámara Baja irlandesa vota la investidura del líder centrista Micheál Martin como primer ministro de un Gobierno de coalición con el democristiano Fine Gael y varios diputados independientes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO SUBASTAS.- Más de 130 guitarras, amplificadores y equipamiento musical del admirado guitarrista inglés Jeff Beck (1944-2023) se subastan en la casa Christie’s de Londres. Sede de la casa de subastas.

Londres.- R.UNIDO ARTE.- Inicia la Feria de Arte de Londres 2025 (o London Art Fair), que tiene lugar en la capital británica y exhibe una selección de obras de arte moderno y contemporáneo de las mejores galerías del Reino Unido hasta el próximo 26 de enero. Business Design Centre. (Texto) (Foto) (Video)

Bruselas.- UE DEFENSA.- La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, pronuncia un discurso en la conferencia anual de la Agencia Europea de Defensa ‘Nuevos horizontes en la defensa de la UE: mejorar las ambiciones, acelerar las acciones’. (Texto)(Foto) (Vídeo)

París.- PARÍS MODA.- La Semana de la Moda de París continúa con las presentaciones de las nuevas prouestas de moda masculina de firmas como Walter Van Beirendonck. (Texto) (Foto)

París.- FRANCIA ALEMANIA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, se reúne con el canciller alemán, Olaf Scholz. (Texto) (Foto)

Viena.- VIENA BAILE.- La Ópera de Viena acoge la 67 edición del Baile de la Ópera (Opernball) por primera vez sin el magnate austríaco Richard Lugner, quien murió el verano pasado a los 91 años.

Copenhague.- NORUEGA POLONIA.- El primer ministro polaco, Donald Tusk, se reúne en Oslo con su homólogo noruego, Jonas Gahr Støre, conicidiendo con la presidencia rotatoria polaca del Consejo de Europa (Texto) (Foto)

Londres.- EASYJET RESULTADOS.- La aerolínea de billetes baratos easyJet divulga sus resultados en el primer trimestre de su año fiscal. (Texto)

Londres.- R.UNIDO TRIBUNALES.- El juicio del príncipe Enrique contra NGN, dueño del tabloide británico ‘The Sun’ -al que acusa de prácticas ilegales para obtener exclusivas informativas-, debe arrancar este miércoles tras haber sido aplazado la víspera. (foto)(vídeo)

Ciudad del Vaticano.- VATICANO ANDALUCÍA.- Las consejeras de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España; y de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, asisten a la audiencia con el papa Francisco y se reúnen junto a una delegación de Málaga y Sevilla con Monseñor Salvatore Fisichella, con motivo de la procesión del Jubileo de las Cofradías, que se celebra en mayo en Roma. (foto)(vídeo)

América

12:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL INCENDIOS.- La red Mapbiomas divulga este miércoles el área devastada por incendios en Brasil en 2024 (Texto)

14:00h.- Asunción.- PARAGUAY CONGRESO.- La Comisión Permanente del Congreso de Paraguay convoca a una sesión extraordinaria a la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de ley de «modernización del régimen de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado»

16:00h.- Nueva York.- ONU COLOMBIA.- Sesión trimestral del Consejo de Seguridad para tratar sobre el proceso de paz en Colombia.

16:00h.- Tapachula.- CRISIS MIGRATORIA MÉXICO.- Migrantes se debaten entre regresar a sus países o quedarse en México tras nuevas medidas de Trump (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Washington.- EEUU CONGRESO.- Conferencia de prensa del liderazgo republicano en el Congreso estadounidense, la primera bajo la nueva presidencia de Donald Trump. 310 First St SE Washington

16:00h.- Washington.- EEUU CONGRESO.- Rueda de prensa del liderazgo republicano en el Congreso estadounidense. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Washington.- EEUU INMIGRACIÓN.- El Caucus Hispano del Congreso estadounidense habla en una conferencia de prensa sobre las órdenes ejecutivas de inmigración emitidas por el nuevo mandatario, Donald Trump.

18:00h.- Nueva York.- EEUU INMIGRACIÓN.- La firma de análisis financiero Jefferies ofrece una charla sobre las implicaciones de deportaciones a gran escala y restricciones en visados de trabajo planeados por la Administración Trump sobre los mercados de inversiones.

23:00h.- Nueva York.- ONU HAITÍ.- Sesión trimestral del Consejo de Seguridad para tratar sobre la situación en Haití (Texto) (Vídeo)

23:30h.- Asunción.- FÚTBOL PARAGUAY.- Se diputa la Supercopa 2024, organizada por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), que enfrentará a Olimpia, como campeón de la Primera División, y Libertad, ganador de la Copa Paraguay. Estadio Defensores del Chaco (Texto) (Foto)

La Paz.- BOLIVIA GOBIERNO.- La Paz/Cochabamba (Bolivia) – El Gobierno del presidente de Bolivia, Luis Arce, y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) conmemoran por separado el 16 aniversario del Día del Estado Plurinacional, que fue declarado por el exmandatario en 2010 para recordar su primera posesión presidencial, el 22 de enero de 2006, en medio de la pugna del oficialismo que tiene enfrentados a ambos líderes. (Foto) (Vídeo)

Jacmel.- HAITÍ COLOMBIA.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viaja a Haití, a la localidad suroriental de Jacmel, en una visita que representa un reforzamiento de la cooperación y las relaciones bilaterales. (Texto) (Foto)

Tegucigalpa.- HONDURAS VIOLENCIA.- El asesinato de más de 600 menores en 2024 en Honduras, algunos hallados descuartizados, demuestra que la estrategia actual para atender la violencia contra la niñez en el país no está siendo efectiva, advierten expertos consultados por EFE. (Texto) (Vídeo)

Los Ángeles.- ÓSCARS.- La Academia de Hollywood dará a conocer mañana a los nominados a los Óscar con el narco-musical ‘Emilia Pérez’ en la cúspide de su popularidad, liderando las apuestas y con la española Karla Sofía Gascón a punto de hacer historia. Por Mikaela Viqueira (Texto) (Foto)

África y Oriente Medio

08:30h.- Argel.- ARGELIA ESPAÑA.- Conferencia de prensa sobre la liberación del español G.G.N., secuestrado en el sur de Argelia el 14 de enero y rescatado por los independentistas tuareg de Mali que este martes lo entregaron a las autoridades argelinas. Ministerio de Exteriores (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Wuhan.- CORONAVIRUS CHINA.- Cinco años después de que estallara la pandemia que puso en jaque al planeta, el origen del covid sigue siendo un misterio: la Organización Mundial de la Salud ha reclamado en varias ocasiones a China que sea transparente y comparta más información, mientras Pekín asevera que ya ha entregado todos los datos de los que dispone.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245