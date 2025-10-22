Temas del día de EFE Internacional del 22 de octubre de 2025 (13.00 horas)

19 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, reiteró este miércoles en Jerusalén el compromiso de Estados Unidos con el desarme del grupo islamista Hamás, a la par que con la reconstrucción de Gaza, tras mantener una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya se pronuncia sobre las obligaciones de Israel, como miembro de Naciones Unidas y “potencia ocupante” de los territorios palestinos, hacia las organizaciones humanitarias, en especial la agencia de la ONU para los refugiados palestinos UNRWA, vetada por el Gobierno israelí. (Texto)

– Tras la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás hace doce días, la carne ha comenzado a llegar a la Franja de Gaza por primera vez en siete meses, pero los suministros siguen siendo limitados y los precios extremadamente altos, por lo que la mayoría de los gazatíes no han tenido acceso aún a este bien de lujo tras meses de hambruna.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Kiev – Rusia lanzó esta madrugada contra Kiev y otras regiones del país un nuevo ataque masivo con drones y misiles y alcanzó una vez más infraestructuras energéticas ucranianas, unas horas después de que se cancelara una anunciada cumbre entre los presidentes ruso, Vladimir Putin, y de EEUU, Donald Trump, para hablar de la guerra en Ucrania.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este miércoles con el Secretario General de la Organización de Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.

(Texto) (Foto) (Víeo)

(La reunión está prevista a las 22.00 horas)

– El aplazamiento de la cumbre aleja la posibilidad de un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, en un momento marcado también por el aparente desencuentro protagonizado recientemente por Trump y el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.

(Texto) (Foto)

– El Kremlin respondió hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el aplazamiento de la cumbre ruso-estadounidense en Budapest, que «nadie quiere perder el tiempo. Ni el presidente Trump ni el presidente Putin», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

(Texto)

– Las fuerzas ucranianas tratan de detener el avance sostenido de las tropas rusas dentro de Kúpiansk, un importante nudo ferroviario en la región nororiental de Járkov, cuya posible captura permitiría al ejército ruso aumentar su presión contra la capital regional, la homónima ciudad de Járkov, e Izium, urbe que sirve puerta de entrada a la región de Donetsk, al sur. Por Rotyslav Averchuk

(Texto)

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz.- El ganador de la segunda vuelta presidencial de Bolivia, el centrista Rodrigo Paz Pereira, habla en una entrevista con EFE sobre su plan para afrontar la crisis económica que atraviesa el país y de su propuesta para retomar las relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– También en una entrevista con EFE, el presidente de Bolivia, Luis Arce, afirmó que el ganador de la segunda vuelta presidencial en Bolivia, el centrista Rodrigo Paz, será un «blanco fácil» de los ataques del exmandatario Evo Morales quien, a su juicio, buscará «impunidad» y querrá habilitarse para ser nuevamente candidato. Por Gabriel Romano.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MUSEO LOUVRE

París – La presidenta del Museo del Louvre, Laurence de Cars, habla en el Senado de los fallos de seguridad del centro, que reabrió sus puertas al público hoy por primera vez desde el robo, pero la Galería de Apolo de la que los ladrones se llevaron ocho joyas de la corona francesa seguirá cerrada por un tiempo indefinido.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

UE SÁJAROV

Estrasburgo -El periodista bielorruso Andrzej Poczobut y la periodista georgiana Mzia Amaglobel han sido los ganadores del premio Sájarov a la libertad de conciencia, que otorga anualmente el Parlamento Europeo en reconocimiento a una contribución excepcional en el área de los derechos humanos.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– Se han enviado perfiles de los ganadores

EEUU GOBIERNO

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya tiene en su haber los dos cierres parciales más largos de la Administración federal, al entrar este en su vigésimo segundo día, solo por detrás del que sucedió en su primer mandato, y entra en una fase delicada ya que la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas apunta a que los funcionarios que permanecen operativos no podrán cobrar su próxima nómina.

(Texto)

PERÚ CRISIS

Lima – Comienza el estado de emergencia de 30 días decretado por el gobierno de Perú en Lima y la vecina ciudad portuaria del Callao, con el objetivo de combatir a la criminalidad, una medida que supone la suspensión de derechos fundamentales en un momento de convulsión social y manifestaciones.

(Texto) (Foto)

(El estado de emergencia rige desde las 00.00 horas de este miércoles)

CAMBIO CLIMÁTICO

Ginebra – El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, interviene en el Congreso Extraordinario que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) dedica al tema de las alertas tempranas en casos de fenómenos climáticos extremos.

(Texto) (Audio)

– El Parlamento Europeo debate cómo mejorar la preparación ante desastres naturales por el primer aniversario de la DANA en Valencia.

CUMBRE BALCANES

Londres – El primer ministro británico, Keir Starmer, preside una cumbre con los seis países de los Balcanes Occidentales, con la participación de varios líderes europeos e instituciones de la UE, centrada en reforzar la cooperación frente a la inmigración irregular y estrechar los lazos económicos, políticos y de seguridad.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La cumbre se enmarca en el Proceso de Berlín, impulsado por Alemania en 2014 como foro de cooperación entre países de la UE y los Balcanes Occidentales.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPACIO ESPAÑA

Florida (EE.UU.) – El ‘SpainSat NG II’, el innovador satélite español que asegurará durante los próximos quince años las comunicaciones seguras del Gobierno, las Fuerzas Armadas y países aliados y organismos internacionales -entre ellos la OTAN o la UE-, parte hoy rumbo al espacio desde el complejo de Cabo Cañaveral encapsulado en un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX.

(Texto) (Víeo)

(El lanzamiento está previsto a las 3.30 hora española del día 23)

FRANCIA POMPIDOU

París – De manera excepcional en coincidencia con la feria Art Basel París, el Centro Pompidou, cerrado por reformas que durarán al menos cinco años, reabre con un espectáculo pirotécnico, propuestas de arte inmersivo y un festival de música los días 22, 24 y 25 de octubre.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:30h.- París.- FRANCIA ETA.- La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París examina una demanda de la Audiencia Nacional de Madrid para juzgar a la etarra Irantzu Gallastegui Sodupe.

14:00h.- París.- FRANCIA DIPLOMACIA.- Francia celebra la cuarta Conferencia Ministerial sobre Diplomacia Feminista en París, con delegaciones de cuarenta países, entre ellos España, así como representantes de organizaciones internacionales, bancos de desarrollo y la sociedad civil. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:25h.- Fráncfort.- UE BCE.- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, pronuncia un discurso en una conferencia financiera en Fráncfort

15:00h.- La Haya.- ISRAEL PALESTINA.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) se pronuncia este miércoles sobre las obligaciones de Israel, como miembro de Naciones Unidas y “potencia ocupante” de los territorios palestinos, hacia las organizaciones humanitarias, en especial la agencia de la ONU para los refugiados palestinos UNRWA, vetada por el Gobierno israelí.

16:00h.- Estrasburgo.- DANA ANIVERSARIO.- El Parlamento Europeo debate cómo mejorar la preparación ante desastres naturales por el primer aniversario de la DANA en Valencia (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Ginebra.- DEUDA ONU.- El ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la jefa de la agencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan, hablan a la prensa sobre el lanzamiento del Foro de Sevilla sobre la Deuda. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Estrasburgo.- UE HUNGRÍA.- El Parlamento Europeo debate las alegaciones de espionaje húngaro a las instituciones europeas

17:00h.- Fráncfort.- BCE SUPERVISIÓN.- La vicepresidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Claudia Buch, da una conferencia en Fráncfort.

Londres.- CUMBRE BALCANES.- El Reino Unido acoge la 12 cumbre del Proceso de Berlín para los Balcanes Occidentales, una iniciativa impulsada por Alemania en 2014 que busca estrechar la cooperación entre la región y la Unión Europea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- ONU COMERCIO.- El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, interviene en la 16ª Conferencia cuatrienal de la agencia de la ONU dedicada al comercio y el desarrollo (UNCTAD). (Texto)

Kiev – UCRANIA GUERRA.- Ucrania teme que EE.UU. acepte de facto en las negociaciones la anexión rusa de las cuatro regiones ucranianas que ocupan parcialmente las tropas del Kremlin. (Texto) (Foto)

Londres.- MERCADOS COMPETENCIA.- La Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido (CMA) debe decidir si designa como «mercado estratégico» los ecosistemas de Apple y Google, lo que le permitiría imponer medidas para fomentar la competencia, proteger a los consumidores y limitar prácticas dominantes en ‘smartphones’.

Ginebra.- CAMBIO CLIMÁTICO.- El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, interviene en el Congreso Extraordinario que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) dedica al tema de las alertas tempranas en casos de fenómenos climáticos extremos. (Texto)

Múnich.- EUROPA PATENTES.- La Oficina Europea de Patentes publica un estudio sobre el papel de los organismos públicos de investigación en la innovación de Europa (Texto)

Bruselas.- UE CUMBRE SOCIAL.- Patronal y sindicatos europeos, junto a las instituciones de la UE, celebran su tradicional cumbre previa al consejo de los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete del jueves y viernes.

Moscú.- MOLDAVIA PARLAMENTO.- El Parlamento moldavo celebra la primera sesión de la nueva legislatura. (Texto)

Lossiemouth.- R.UNIDO ALEMANIA.- Viaje político-militar del ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius a Lossiemouth (Reino Unido) (Hasta el día 23)

Ginebra.- CAMBIO CLIMÁTICO.- El secretario general de la ONU, Antonio Guterres se dirige a los participantes del Congreso Extraordinario de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que se celebra en Ginebra. (Texto)

Moscú.- RUSIA KAZAJISTÁN.- El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se reúne con su homólogo kazajo, Ermerk Kosherbáyev.

Viena.- AUSTRIA ALEMANIA.- El presidente federal de Alemania, Frank Walter Steinmeier, inicia hoy una visita oficial de Estado a Austria, la primera en 28 años de un jefe de Estado germano al país alpino. La visita, que durará hasta el 23 de octubre, llevará al presidente alemán a Viena y a Innsbruck, siempre acompañado por el presidente federal austríaco, Alexander van der Bellen.

París.- FRANCIA POMPIDOU.- De manera excepcional en coincidencia con la feria Art Basel París, el Centro Pompidou, cerrado por reformas que durarán al menos cinco años, reabre con un espectáculo pirotécnico, propuestas de arte inmersivo y un festival de música los días 22, 24 y 25 de octubre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA ARTE.- Comienza una nueva edición de la feria internacional Art Basel París. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- UE EGIPTO.- La Unión Europea y Egipto abordarán el conflicto en Gaza y sus relaciones bilaterales en su primera cumbre.

Madrid.- ESPAÑA MEMORIA DEMOCRÁTICA.- Tres años después de su entrada en vigor en España, la aplicación de algunas de las medidas de la Ley de Memoria Democrática sigue sin despegar, según expertos consultados por EFE, que destacan que países con experiencias similares y miles de desaparecidos por la violencia política, como Argentina o Colombia, han sido más «valientes». Por Lucía Serrano (Texto) (Foto)

Madrid.- BOLIVIA PEDERASTIA.- Entrevista con el periodista Julio Núñez, autor del libro «Padre Pica», escrito a partir de los abusos narrados en el diario de un cura pederasta. (Texto) (Foto)

Lisboa.- PORTUGAL DEFENSA.- El sector de defensa y seguridad de Portugal presenta sus últimas novedades en la mayor feria del país en este ámbito Segurex, que se celebra en Lisboa y acoge más de 100 expositores. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

17:00h.- Bogotá.- COLOMBIA EMERGENCIAS.- Colombia realiza el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, un ejercicio anual que busca fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres que involucra todos los niveles de gobierno, así como a entidades públicas y privadas, y a organizaciones sociales, comunales y comunitarias. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Tucson.- EEUU HISPANOS.- El Mercado de la Calle Anita, una tienda construida en 1936 en uno de los barrios hispanos más antiguos de Tucson (Arizona), comenzará un proceso de renovación tras ser seleccionada como uno de los ‘Lugares Históricos Latinx en Peligro de Extinción en Estados Unidos’. (Texto) (Foto)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística de México difunde los datos de la actividad económica de agosto tras la caída de 1,1 % en julio (Texto)

18:00h.- Miami.- BILLBOARD LATINOS.- Primera entrevista pública de Daddy Yankee tras casi tres años en los Billboard Latinos (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:00h.- Washington.- TESLA RESULTADOS.- El fabricante de vehículos eléctricos Tesla da a conocer sus resultados financieros de los nueve primeros meses del año tras registrar unos beneficios netos de 1.581 millones de dólares en la primera mitad, un 39,4 % menos que en el mismo periodo de 2024. (Texto)

23:00h.- Lima.- PERÚ GOBIERNO.- Ernesto Álvarez, el primer ministro del Gobierno de transición formado en Perú por el presidente interino José Jerí tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte, comparece en el Congreso para solicitar la confianza y ser confirmado en el cargo por el Parlamento. Congreso de Perú (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU GOBIERNO.- El cierre parcial del Gobierno Federal estadounidense entra en su vigésimo segundo día y se convierte en el segundo más largo de la historia del país. (Texto)

Nueva York – EEUU ELECCIONES – Segundo debate de los candidatos a alcalde de Nueva York antes de las elecciones del 4 de noviembre, en el que participarán el demócrata Zohran Mamdani, el independiente Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa. (Texto) (Foto) (Video)

Buenos Aires.- ARGENTINA ELECCIONES.- Los argentinos acudirán el próximo domingo a las urnas con una economía estancada y agobiada por las tensiones financieras y un penoso panorama en las empresas y el mercado laboral, que desde hace casi dos años soportan los efectos del severo plan de ajuste del Gobierno de Javier Milei. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santo Domingo.- HAITÍ CRISIS.- Haití enfrenta un nuevo brote de cólera, con 17 muertes confirmadas desde septiembre, que podrían aumentar por la falta de condiciones sanitarias y las lluvias que se esperan estos días . (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Habana.- CUBA EXTERIORES.- El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, convoca este miércoles a los medios en un contexto regional convulso por las acciones militares de EE.UU. en el mar Caribe y a unos días de una nueva votación en la asamblea general de Naciones Unidas sobre las sanciones estadounidenses contra la isla.(Texto) (Foto) (Video)

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES.- El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia oficializa este miércoles los resultados de la segunda vuelta presidencial, cuyos cómputos rápidos dieron como ganador al centrista Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- La conferencia global de inversores del Instituto Milken analiza los desafíos económicos actuales con la presencia del secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard y la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng (Texto) (Foto)

Ciudad de Panamá.- COP30 PANAMÁ.- Ciudad de Panamá .- La «Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida» realiza un conversatorio en Panamá sobre al situación climática y jurídica de las comunidades de la región, previo a su participación en la Cumbre Climática de los Pueblos, evento paralelo a la COP 30 en Belém (Brasil). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ EEUU.- Fuerzas militares y policiales de élite de Estados Unidos y Panamá realizan ejercicios en la selva, en el marco de la renovada cooperación en materia de seguridad de los dos países tras la tensión por las presiones de Donald Trump por la supuesta influencia china sobre el Canal. (texto) (foto) (vídeo)

Quito.- ECUADOR PROTESTAS.- Ecuador cumple un mes sumido en una serie de protestas del movimiento indígena sin una solución en el horizonte, ante la intransigencia del presidente Daniel Noboa a atender las demandas para restituir el subsidio al diésel y el impuesto al valor agregado al 12 %, mientras se aproxima la fecha del referéndum para decidir si se inicia un nuevo proceso constituyente que deje atrás la carta magna vigente desde el mandato de Rafael Correa (2007-2017). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- Argentina difunde su estimador mensual de actividad económica (EMAE) correspondiente a agosto, después de que en junio cayera un 0,1 % en comparación con el mes anterior. (Texto)

Florida (EE.UU.).- ESPACIO ESPAÑA.- El ‘SpainSat NG II’, el innovador satélite español que asegurará durante los próximos quince años las comunicaciones seguras del Gobierno, las Fuerzas Armadas y países aliados y organismos internacionales -entre ellos la OTAN o la UE-, parte hoy rumbo al espacio desde el complejo de Cabo Cañaveral encapsulado en un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX. (TExto) (Vídeo)

Santo Domingo/Puerto Príncipe – HURACANES ATLÁNTICO – La República Dominicana espera este miércoles lluvias significativas por la tormenta tropical Melissa, que mantiene en alerta gran parte del territorio nacional, y que amenaza como huracán a Haití. (Texto) (Foto) (Video)

Oriente Medio

Jartum.- SUDÁN REBELIÓN.- Se reanudan las operaciones en el aeropuerto internacional de Jartum después de que la instalación haya permanecido cerrada desde el estallido de la guerra en Sudán, el 15 de abril de 2023. (Texto)

El Cairo.- OMÁN TURQUÍA.- El presidente de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, realizará una visita de Estado el miércoles y jueves a Omán, para materializar las relaciones amistosas entre ambos países. (Texto)

África

Harare.- ZIMBABUE MUGABE.- El hijo mayor del difunto expresidente de Zimbabue Robert Mugabe (1924-2019), Robert Mugabe Jr., comparece ante un tribunal tras ser puesto en libertad bajo fianza por posesión de drogas peligrosas. (Texto)

Asia

Yakarta – INDONESIA BRASIL – El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inicia una visita a Indonesia durante su gira por el Sudeste Asiático en busca de la apertura de nuevos mercados comerciales en el contexto de la guerra arancelaria impulsada por Estados Unidos.

