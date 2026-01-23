Temas del día de EFE Internacional del 23 de enero de 2026 (13.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú/Washington – El Ejército ucraniano deberá abandonar el Donbás, ya que esta es una condición «muy importante» para lograr un acuerdo para acabar el conflicto, ha asegurado el Kremlin antes de que comenzara la reunión de los equipos negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Emiratos Árabes.

(Texto) (Audio)

(Se ha enviado una pieza de documentación: El Donbás, en el centro de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania)

GROENLANDIA CRISIS

Copenhague – La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, viaja a Groenlandia para reunirse con su presidente, Jens-Frederik Nielsen, tras un encuentro en Bruselas con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien cerró el miércoles un preacuerdo con el presidente de EE. UU., Donald Trump, para solucionar la crisis desatada por su deseo de hacerse con el control del territorio autónomo danés.

(Texto) (Foto)

– El comité de Asuntos Exteriores del Parlamento danés celebra este viernes en Copenhague una reunión sobre la relación de Dinamarca con Estados Unidos.

(Texto)

FORO DAVOS

Davos (Suiza) – La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, abogó este viernes en el Foro de Davos (Suiza) por distinguir la información relevante del «ruido» y «ser honestos con las cifras» que se utilizan, durante la exposición de las perspectivas económicas para 2026 en la última jornada.

Texto) (Foto) (Vídeo)

– La presidenta de la Comisión sobre la Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos, Jane Harman, evalúa en el Foro Económico Mundial de Davos los mayores riesgos geopolíticos de 2026

(Texto) (Foto)

– Se enviará el «Cuaderno de Davos» con las claves del último día de reuniones

(Texto) (Foto)

– Se enviará una información final con «Las diez claves de un mundo que se ha retratado en Davos»

(Texto) (Foto)

– Mientras las políticas y amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump, buen alejar a Washington de algunos de sus socios tradicionales, la aparente inacción de China en crisis como la de Gaza, Venezuela, Irán o Groenlandia ha ido de la mano de una expansión de su esfera de influencia, no solo en Asia. (Análisis)

(Texto)

(Enviado a las 12.00 horas)

EEUU TIKTOK

Pekín/Washington – ByteDance, matriz china de TikTok, anunció la venta de la mayoría de sus operaciones en Estados Unidos a un grupo de inversores no chinos para evitar una prohibición, cerrar una disputa legal de seis años y garantizar la continuidad de la aplicación en el país.

(Texto)

(Se ha enviado un resumen a las 10.59 horas)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La población de Gaza sufre ataques diarios de las fuerzas israelíes a pesar del alto el fuego vigente desde hace más de tres meses, en espera de que se ponga en marcha la segunda fase del alto el fuego y empiece la reconstrucción del enclave, tras el lanzamiento de la denominada Junta de Paz en Davos.

(Texto) (Foto)

– Las frutas y verduras vuelven a estar disponibles en los mercados de Gaza, pero los gazatíes se quejan de que pocos tienen el poder adquisitivo para mantener a sus familias debido a los altos precios, la obstrucción israelí a la entrada de bienes y la falta de liquidez en una Franja devastada. Por Ahmad Awad

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Enviado a las 08.51 horas)

EEUU VENEZUELA

Caracas – Madres, familiares, amigos, defensores y ciudadanos convocan a la «Oración y vigilia especial por la libertad», que tendrá lugar en las afueras de los centros de reclusión en Venezuela.

(Texto) (Foto) (Video)

– Rueda de prensa de los jóvenes de la formación política opositora Unión y Cambio, en conmemoración del 67° aniversario del 23 de enero de 1958, fecha de la caída de Marcos Pérez Jiménez, considerado el comienzo de la democracia en Venezuela.

(Texto) (Foto) (Video)

Buenos Aires – Familiares de los argentinos detenidos en Venezuela acuden ante la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires para pedir la intermediación del Vaticano con el objetivo de lograr su liberación.

(Texto) (Foto) (Video)

IRÁN PROTESTAS

Ginebra – El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebra una sesión especial sobre Irán, donde miles de personas han muerto por la violenta represión de las protestas de las últimas tres semanas.

(Texto) (Audio)

– La República Islámica de Irán vive una sucesión de protestas cada vez más violentas y una creciente deslegitimación popular que, según analistas, no podrá detener mientras no mejore la economía y la vida de los iraníes, algo que será solo posible si llega a un entendimiento con Estados Unidos. Por Jaime León

(Texto)

(Enviado a las 10.16 horas)

JAPÓN ELECCIONES

Tokio – La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, disolvió este viernes la Cámara de Representantes del Parlamento (Cámara Baja) para celebrar unas elecciones anticipadas el 8 de febrero, en las que espera traducir su popularidad en escaños tras llegar al poder hace solo tres meses.

(Texto) (foto) (Audio) (vídeo)

GUATEMALA VIOLENCIA

Ciudad de Guatemala – En medio del estado de sitio decretado por el Gobierno de Guatemala, la Policía Nacional Civil y el Ejército efectuaron esta semana operativos en varias zonas para garantizar la seguridad, con patrullas que EFE pudo acompañar y que habitualmente son imposibles de acceder por lo peligroso de esos sectores. Por José Carlos Móvil y Alex Cruz.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

VALENTINO

Roma – Las actrices Elizabeth Hurley y Anne Hathaway, las españolas Naty Abascal y Rosario Nadal, y otras personalidades del mundo del cine y de la moda acudieron este viernes a Roma para asistir al funeral del diseñador italiano Valentino, quien falleció a los 93 años en Roma.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU SUBASTAS

Nueva York – La casa Christie’s subasta en Nueva York uno de los retratos del expresidente de EE.UU. George Washington que inspiraron el popular diseño del billete de 1 dólar.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

14:30h.- Londres.- OMI INFORME.- El secretario general de la Organización Marítima Internacional (IMO, siglas en inglés), el panameño Arsenio Domínguez, presenta el informe anual del organismo. Side de IMO. 4 Enbankment, Londres SE1 7SR (Texto) (Foto)

17:00h.- París.- FRANCIA LÍBANO.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe al primer ministro libanés, Nawaf Salam.

19:00h.- Londres.- R.UNIDO MÚSICA.- El cantante británico Robbie Williams opta a convertirse este viernes en el artista con más números 1 en el Reino Unido, superando a ‘The Beatles’, si debuta en lo más alto de la lista de éxitos británica con su último álbum ‘Britpop’, lanzado por sorpresa hace una semana.

Ginebra.- IRÁN PROTESTAS.- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrará una sesión especial sobre Irán, donde miles de personas han muerto por la violenta represión de las protestas de las últimas tres semanas. (Texto)

Belgrado.- SERBIA EEUU RUSIA.- Vence hoy la licencia temporal concedida de Estados Unidos para la petrolera serbia NIS, controlada por empresas rusas. El Gobierno serbio espera que para entonces se haya logrado un acuerdo sobre la venta de las acciones rusas a la húngara MOL u otra empresa. (Texto)

París.- UNESCO EDUCACIÓN.- La UNESCO presenta su nuevo Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, que evalúa la participación de estudiantes y jóvenes en el desarrollo de leyes y políticas educativas . (Texto)

París.- MODA PARÍS.- Las propuestas de Willy Chavarría, Comme des Garçons, Ungaro e Isabel Marant protagonizan la cuarta jornada de la semana de la moda masculina de París para la temporada de otoño-invierno de 2026/2027. (Texto)

Londres.- R.UNIDO ABUSOS.- Se pronuncia la sentencia contra Vincent Chan, el trabajador de una guardería acusado de haber abusado de 26 niños entre 2017 y 2024. Chan, de 45 años, ya se declaró culpable en diciembre de 2025. Wood Green Crown Court. (Texto)

Ginebra.- ESPAÑA CERN.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, realiza una visita oficial al Centro Europeo de Física de Partículas (CERN), que ha cambiado de liderazgo y ahora tiene al británico Mark Thompson, como director general. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA MODA.- Semana de la moda de París (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- CASO YOUNG.- El exconcejal conservador británico Philip Young, acusado de 56 delitos sexuales contra su exmujer, Joanna Young, entre ellos de violación, comparece ante un tribunal ingles el 23 de enero. (Texto)

Nicosia.- UE JUSTICIA INTERIOR.- Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE) celebran una reunión informal en Nicosia (Chipre) (Texto) (Foto)

América

15:00h.- Brasilia.- BRASIL PANAMÁ.- Representantes de la Cancillería brasileña ofrecen una sesión informativa sobre el viaje del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Panamá. (Texto)

16:00h.- Nueva York.- COLOMBIA ONU.- El secretario general de la ONU, António Guterres, valora los avances sostenidos en la implementación del acuerdo de paz en Colombia en una sesión del Consejo de Seguridad del organismo

17:00h.- Washington.- EEUU ABORTO.- Se celebra la anual «Marcha por la vida» en contra del aborto en Washington, Explanada Nacional (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística de México de México difunde los datos de la actividad económica (IGAE) de noviembre, tras un aumento de 1,7 % en octubre. (Texto)

Viacha (Bolivia).- BOLIVIA CÁRCELES.- Adornos metálicos, muñecos de estilo amigurumi, cuadros pirograbados en madera y camisetas serigrafiadas son algunos de los productos que elaboran los jóvenes de ‘Qalauma’, un centro de reinserción social juvenil en Bolivia que busca darles opciones para cuando recuperen su libertad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA DEMOCRACIA.- Venezuela celebra un nuevo aniversario del derrocamiento, el 23 de enero de 1958, de Marcos Pérez Jiménez, fecha que marcó el comienzo de una era democrática en el país.

Caracas.- EEUU VENEZUELA.- Rueda de prensa de los jóvenes de la formación política opositora Unión y Cambio, en conmemoración del 68° aniversario del 23 de enero de 1958, fecha de la caída de Marcos Pérez Jiménez, considerado el comienzo de la democracia en Venezuela. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- EEUU VENEZUELA.- Madres, familiares, amigos, defensores y ciudadanos convocan a la «Oración y vigilia especial por la libertad», que tendrá lugar en las afueras de los centros de reclusión en Venezuela. Zamora, Venezuela. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Park City.- FESTIVAL SUNDANCE.- Park City (EE.UU.) – El Festival de Cine de Sundance rinde homenaje a su fundador, el actor, activista y director Robert Redford, recientemente fallecido. Por Monica Rubalcava (Texto) (Foto)

Los Ángeles.- EEUU POLÍTICA.- Los Ángeles.- La participación del gobernador de California, Gavin Newsom, en el Foro Económico Mundial de Davos elevó el pulso político contra el presidente Donald Trump, al presentarse el político demócrata ante las élites globales como un modelo alternativo frente al aislamiento y la deriva autoritaria de la Casa Blanca. (Texto)

Caracas.- EEUU VENEZUELA.- El chavismo convoca una movilización en Caracas por la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos, y en el 68 aniversario del 23 de enero de 1958, fecha de la caída de Marcos Pérez Jiménez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS PARLAMENTO.- El Parlamento de Honduras elegirá la junta directiva en propiedad para el período 2026-2030 en medio del rechazo del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), segunda fuerza de oposición, que denuncia un presunto fraude en la fórmula presidencial en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU SUBASTAS.- La casa Christie’s subasta en Nueva York uno de los retratos del expresidente de EE.UU. George Washington que inspiraron el popular diseño del billete de 1 dólar (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ AEROLÍNEAS.- La aerolínea de bandera panameña Copa Airlines anuncia el ganador del concurso «El avión de la Sele», para diseñar la imagen de la aeronave que acompañará a la selección de Panamá rumbo al Mundial 2026. (Texto) (Foto)

Viena.- AUSTRIA ZARZUELA – La zarzuela ‘Benamor’, censurada durante el franquismo por su erotismo y su juego con la identidad de género, con una princesa criada como un hombre y un príncipe educado como mujer, hasta acabar en unos amores «prohibidos», se estrena hoy en Viena bajo la dirección del madrileño José Miguel Pérez-Sierra.(Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- La UNESCO trata la usurpación de identidad mediante la Inteligencia Artifical (IA) en la vigesimotercera edición de su semana del sonido, que trata cuestiones sociales ligadas al medio sonoro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

El Cairo.- EGIPTO LIBROS.- La Feria Internacional del Libro de El Cairo reúne más de 1.400 editoriales y un total de 6.637 expositores además de eventos culturales y actividades temáticas centradas en la IA y la Generación Z en el Centro Internacional de Exposiciones de Egipto (EIEC) de la capital egipcia.

Ciudad de Gaza.- ISRAEL PALESTINA.- Las frutas y verduras vuelven a estar disponibles en los mercados de Gaza, pero los gazatíes se quejan de que pocos tienen el poder adquisitivo para mantener a sus familias debido a los altos precios, la obstrucción israelí a la entrada de bienes y la falta de liquidez en una Franja devastada. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

East London (Sudáfrica).- SUDÁFRICA OPOSICIÓN.- Un tribunal de Sudáfrica dicta sentencia en el caso del polémico líder opositor sudafricano de extrema izquierda Julius Malema, culpable de usar un arma de fuego en público en un mitin celebrado en 2018. (Texto)

