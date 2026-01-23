Temas del día de EFE Internacional del 23 de enero de 2026 (19.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Odesa (Ucrania)/Moscú – Ucranianos y rusos comenzaron este viernes con la mediación de EE. UU. en Abu Dabi sus primeros contactos directos desde las últimas reuniones que mantuvieron en julio en Estambul, justo después de que el Kremlin reafirmara de forma tajante que no habrá acuerdo para poner fin a la guerra si Kiev no retira a sus tropas de la zona que aún controla en el Donbás.

GROENLANDIA CRISIS

Copenhague – El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, señaló este viernes que Dinamarca y Estados Unidos ya han iniciado contactos preliminares para discutir la seguridad en Groenlandia, territorio autónomo objeto de interés de Washington, y en el Ártico y que espera un proceso «tranquilo».

– La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, analizaron el preacuerdo alcanzado entre EE. UU. y la OTAN en Davos para reforzar la seguridad en esta isla y en el Ártico y abordaron la vía diplomática conjunta que pretenden seguir.

– La Comisión Europea quiere mantener congeladas las represalias arancelarias a Estados Unidos por valor de 93.000 millones de euros durante seis meses más, después de que el presidente Donald Trump retirara su amenaza contra los ochos países europeos que enviaron tropas a Groenlandia.

FORO DAVOS

Davos (Suiza) – La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, abogó este viernes en el Foro de Davos (Suiza) por distinguir la información relevante del «ruido» y «ser honestos con las cifras» que se utilizan, durante la exposición de las perspectivas económicas para 2026 en la última jornada.

– La experta estadounidense en Defensa, Jane Harman, presidenta de la Comisión de Estrategia de Defensa Nacional de EE.UU., lamentó este viernes que la cuestión de Groenlandia haya distraído esta semana, en el Foro de Davos, a Europa de su «tarea urgente», que es «hacer frente a la agresión rusa en Ucrania».

– Mientras las políticas y amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump, buen alejar a Washington de algunos de sus socios tradicionales, la aparente inacción de China en crisis como la de Gaza, Venezuela, Irán o Groenlandia ha ido de la mano de una expansión de su esfera de influencia, no solo en Asia. (Análisis)

EEUU TIKTOK

Pekín/Washington – ByteDance, matriz china de TikTok, anunció la venta de la mayoría de sus operaciones en Estados Unidos a un grupo de inversores no chinos para evitar una prohibición, cerrar una disputa legal de seis años y garantizar la continuidad de la aplicación en el país.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La población de Gaza sufre ataques diarios de las fuerzas israelíes a pesar del alto el fuego vigente desde hace más de tres meses, en espera de que se ponga en marcha la segunda fase del alto el fuego y empiece la reconstrucción del enclave, tras el lanzamiento de la denominada Junta de Paz en Davos.

– La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) pidió este viernes a la comunidad internacional acciones en respuesta a la demolición por parte de Israel de su sede de Jerusalén Este que Israel el pasado martes 20 de enero.

– Las frutas y verduras vuelven a estar disponibles en los mercados de Gaza, pero los gazatíes se quejan de que pocos tienen el poder adquisitivo para mantener a sus familias debido a los altos precios, la obstrucción israelí a la entrada de bienes y la falta de liquidez en una Franja devastada. Por Ahmad Awad

EEUU VENEZUELA

Caracas – Madres, familiares, amigos, defensores y ciudadanos convocan a la «Oración y vigilia especial por la libertad», que tendrá lugar en las afueras de los centros de reclusión en Venezuela.

– Jóvenes opositores venezolanos pidieron este viernes, a propósito del 68 aniversario de la caída de Marcos Pérez Jiménez que marcó el comienzo de la democracia en la nación petrolera, que se abra un proceso de reinstitucionalización y de «normalización» del ejercicio de la política para que, dijeron, no haya más persecución por «pensar distinto».

Buenos Aires – Los familiares de Nahuel Gallo y Germán Giulani, dos argentinos detenidos en Venezuela, se manifestaron este viernes frente a la sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires para pedir su liberación y entregaron una carta al ministro consejero de la entidad, monseñor Daniele Liessi, en la que solicitaron la intermediación del Vaticano.

IRÁN PROTESTAS

Ginebra – La rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos del régimen de Irán, donde la sangrienta represión de la última ola de protestas ha causado miles de muertos, «no puede lograrse con el uso de la fuerza militar, provenga ésta del interior o del exterior», advirtió este viernes el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk.

– La República Islámica de Irán vive una sucesión de protestas cada vez más violentas y una creciente deslegitimación popular que, según analistas, no podrá detener mientras no mejore la economía y la vida de los iraníes, algo que será solo posible si llega a un entendimiento con Estados Unidos. Por Jaime León

JAPÓN ELECCIONES

Tokio – La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, disolvió este viernes la Cámara de Representantes del Parlamento (Cámara Baja) para celebrar unas elecciones anticipadas el 8 de febrero, en las que espera traducir su popularidad en escaños tras llegar al poder hace tres meses.

GUATEMALA VIOLENCIA

Ciudad de Guatemala – Al barrio El Gallito, situado a dos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, se puede entrar con el permiso de las estructuras criminales que dominan el área o con las fuerzas de seguridad. De lo contrario, te arriesgas a no salir con vida, como le sucedió hace tres días a dos jóvenes tiroteados. Por José Carlos Móvil y Alex Cruz.

VALENTINO

Roma – Una iglesia del siglo XVI en el corazón de Roma fue el escenario del último adiós al «grandioso» Valentino, durante un funeral que reunió a figuras del cine y la moda, como Anne Hathaway y Tom Ford, y a varias de sus musas, como Naty Abascal y Rosario Nadal, en un emotivo homenaje repleto de flores blancas y rojas. Por Carlos Expósito

EEUU SUBASTAS

Nueva York – Un retrato del expresidente de Estados Unidos George Washington (1789-1797), obra del popular retratista Gilbert Stuart y que inspiró el diseño del billete de 1 dólar, se subastó este viernes por 2,8 millones de dólares en la sede de la casa Christie’s en Nueva York.

