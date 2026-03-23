Temas del día de EFE Internacional del 23 de marzo de 2026 (19:00 horas)

7 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington/Jerusalén – El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aplazado cinco días los ataques a la infraestructura energética iraní y asegura que ha empezado a negociar con Irán, aunque la República Islámica solo admite «contactos» pero no «negociaciones».

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– Algunos medios han puesto incluso nombre al supuesto interlocutor iraní, el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, quien, no obstante, se ha apresurado a negarlo en redes sociales. (Texto)

– El aplazamiento de los ataques a la infraestructura energética iraní anunciado por Trump ha supuesto bajadas en el precio del petróleo y subidas en las bolsas. (Texto)

– El Ejército israelí informó este lunes del inicio de una amplia oleada de ataques contra infraestructuras del «régimen terrorista iraní» en Teherán, según un comunicado difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Kuwait informaron de nuevos ataques sobre su territorio, cuando se cumplen 24 días desde el inicio del conflicto en Oriente Medio. (Texto)

– En el Líbano, al menos 1.039 personas murieron y otras 2.876 resultaron heridas desde el inicio de las hostilidades entre el grupo chií Hizbulá e Israel, que mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el territorio libanés desde hace tres semanas.

– Último resumen enviado a las –.– «Trump ordena el primer gesto de desescalada pero Irán niega conversaciones: Día 24»

FRANCIA ELECCIONES

París – Apenas apagado el fuego de la batalla municipal, la clase política francesa comenzó este lunes ya a avivar el de las elecciones presidenciales del año próximo, buscando conclusiones en los comicios locales que sirvan para afrontar los de 2027.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis – Las fuerzas ucranianas repelen la mayoría de los ataques y contraatacan en algunas zonas del frente en duros enfrentamientos que marcan la actual ofensiva primaveral de Rusia contra Ucrania.

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– El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para tratar la situación en Ucrania. (Texto)

EUROPA ULTRACONSERVADORES

Budapest – Líderes europeos de extrema derecha y ultranacionalistas del grupo de ‘Patriotas por Europa’ han apoyado este lunes en Budapest al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ante las elecciones de abril en las que, según los sondeos, podría sufrir un derrota después de 16 años gobernando con mayoría absoluta.

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UE MERCOSUR

Bruselas.- Las disposiciones comerciales del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur comenzarán a aplicarse de modo provisional desde el 1 de mayo, anunció la Comisión Europea este lunes.

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– Se han enviado unas claves de la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial UE-Mercosur el 1 de mayo

EEUU INMIGRACIÓN

Washington – El Gobierno de Estados Unidos desplegó este lunes a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los aeropuertos del país para aliviar la carga de trabajo de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, en inglés).

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– Si esto no es suficiente para acabar con las colas y los retrasos, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que se plantea enviar a la Guardia Nacional a los aeropuertos del país. (Trump)

AFGANISTÁN PAKISTÁN

Kabul/Islamabad – El alto el fuego entre Afganistán y Pakistán expira la medianoche de este lunes, poniendo fin a una tregua de cinco días, en medio de denuncias cruzadas por violaciones del cese de hostilidades y la incertidumbre sobre la reanudación de los combates en la frontera.

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EE.UU CUBA CONVOY

La Habana – Varias embarcaciones del Convoy Nuestra América de solidaridad con Cuba tienen previsto atracar este lunes en el puerto de La Habana con su carga humanitaria y su mensaje de repulsa al bloqueo petrolero de EE.UU. a la isla.

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– La base naval de EE.UU en Guantánamo, uno de los enclaves militares más antiguos y controvertidos del Caribe, podría ocupar un papel central en el caso de un ataque contra Cuba, un escenario improbable pero no imposible según analistas, en medio de la renovada presión de Washington.

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ESLOVENIA ELECCIONES

Zagreb – El primer ministro de Eslovenia, el progresista y europeísta, Robert Golob, inició este lunes la compleja labor de lograr apoyos para formar Gobierno, tras obtener su partido, Movimiento Libertad (GS), un escaño de ventaja frente al ultranacionalista SDS en las elecciones legislativas del domingo, marcadas por una presunta injerencia extranjera.

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FRANCIA ESPAÑA

París – El Foro Económico Francia-España, organizado por las patronales de los dos países, MEDEF y CEOE, que firman una declaración conjunta, reúne a ejecutivos de empresas de los dos países y a los respectivos ministros de Economía, Roland Lescure y Carlos Cuerpo.

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DARIO FO

Roma – La antiquísima tradición de los bufones tuvo como último paladín a un italiano de apellido monosílabo nacido hace ahora cien años: Dario Fo, el comediante que con su verborrea, su teatro y un lenguaje propio fustigó al poder terreno y celestial hasta conquistar el Nobel… para disgusto de algunos. Gonzalo Sánchez

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AGENDA INFORMATIVA

América

La Paz – BOLIVIA ELECCIONES – Bolivia espera este lunes los resultados finales de las elecciones regionales mientras los datos preliminares del conteo rápido arrojan que liderazgos emergentes tomarán las regiones antes dominadas por el exoficialista Movimiento al Socialismo (MAS) pero sin una fuerza política que domine claramente. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- Organizaciones sindicales de Venezuela convocan a una nueva protesta ante el Ministerio del Trabajo en Caracas para exigir respuesta a sus demandas laborales, entre ellas el aumento del salario congelado desde hace cuatro años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU ARTE.- El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York presenta a la prensa su exposición sobre el pintor italiano ‘Raphael: Sublime Poetry’, antes de abrir al público del 29 de marzo al 28 de junio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- UCRANIA GUERRA.- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para tratar la situación en Ucrania . (Texto)

Kabul.- AFGANISTÁN PAKISTÁN.- Expira en la medianoche la tregua entre Afganistán y Pakistán, enfrentados por la insurgencia talibana que Islamabad asegura que ataca contra su territorio y que quiere eliminar.

Redacción EFE Internacional

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