Temas del día de EFE Internacional del 23 de octubre de 2025 (13:00 horas)

17 minutos

UE CUMBRE

Bruselas – Los líderes de la Unión Europea celebran una cumbre en la que debaten por primera vez sobre los problemas de acceso a la vivienda en el continente y en la que también abordan el refuerzo de las capacidades defensivas de la UE, y la ayuda financiera a Ucrania, entre otros temas.

(Texto)(Foto)(Vídeo)(audio)

– El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende en la reunión del Consejo Europeo la necesidad de que los Veintisiete se vuelquen en buscar soluciones al problema del acceso a la vivienda. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Directo)(audio)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Tribunal Supremo israelí ha vuelto este jueves a aplazar 30 días su decisión sobre permitir la entrada independiente de la prensa en Gaza, vetada desde el inicio de la ofensiva iniciada el 7 de octubre de 2023.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

– Gaza sigue viviendo en la incertidumbre por la fragilidad del alto el fuego y a la espera de la normalización del ingreso de ayuda, mientras Hamás intenta recuperar los 13 cuerpos de los rehenes entre las toneladas de escombros, como paso previo a discutir la segunda fase del acuerdo con Israel. (Texto)(Foto)(Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Kiev – Ucrania celebra las primeras sanciones a Rusia de la administración del presidente estadounidense Donald Trump mientras perfila con sus principales aliados europeos un plan para incrementar la presión sobre el Kremlin que podría utilizar los activos rusos congelados en Occidente como elemento de negociación con Moscú.

– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se congratula en Bruselas de las sanciones a Rusia, pero pide más presión contra Vladímir Putin. (texto) (foto) (video)

– El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, el presidente de la armamentística alemana Rheinmetall, Armin Papperger, y el consejero delegado de Airbus Defence and Space, Michael Schoellhorn, participan en el ‘Berlin Global Dialogue’. (Texto)(Foto)(Vídeo)

BRASIL POLÍTICA

Río de Janeiro- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este jueves que disputará las elecciones de octubre de 2026 y aspirará a un cuarto mandato, en un momento en el que la derecha aún no tiene un candidato claro tras la condena a prisión del exmandatario Jair Bolsonaro.

(foto)(vídeo)

COLOMBIA EEUU

Bogotá – Colombia calcula el impacto que tendrá la suspensión de la millonaria ayuda de Estados Unidos, dirigida principalmente a la cooperación militar y policial para la lucha contra el narcotráfico, en medio de una nueva escalada de tensiones entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. (Texto)

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – El ganador de la segunda vuelta presidencial de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y el Gobierno del presidente saliente, Luis Arce, inician este jueves la transición de mando a casi dos semanas de que el centrista asuma la Presidencia del país.

(Texto) (Foto)

ARGENTINA ELECCIONES

Buenos Aires – El peronismo y el partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, celebran sus respectivos actos de cierre de campaña de cara a los comicios legislativos nacionales que se celebran este domingo en Argentina.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– ‘Patria o Colonia’ es uno de varios eslóganes que el peronismo ha recuperado del pasado contra lo que considera una injerencia de Donald Trump en los asuntos argentinos y la sumisión del presidente Javier Milei a Estados Unidos, durante la campaña para las elecciones legislativas del domingo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA CRISIS

Madrid – El opositor venezolano Leopoldo López asegura en una entrevista con EFE, con motivo del quinto aniversario de su salida al exilio, que la negociación ya no sirve para conseguir un cambio político en el país y ve en la «presión» estadounidense la fórmula, e incluso avala un ataque estadounidense en suelo venezolano que acabe con Nicolás Maduro. Por Irene Escudero

(Texto) (Foto) (Vídeo(Audio)

PORTUGAL INMIGRACIÓN

Lisboa – La nueva Ley de Extranjeros, impulsada por el Gobierno de centroderecha del primer ministro Luís Montenegro y aprobada con los votos del partido de ultraderecha Chega, entra en vigor este jueves con limitaciones a la inmigración, especialmente en lo que respecta a la reagrupación familiar y la residencia de nacionales de países lusoparlantes.

(Texto) (Foto) (Vídeo)(audio)

VATICANO R.UNIDO

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV y el arzobispo de York, Stephen Cottrell, presiden en la Capilla Sixtina en el Vaticano la oración ecuménica dedicada a la defensa del medio ambiente en la que participan los reyes de Reino Unido, Carlos III y Camila, un evento histórico que se produce casi 500 años después de la reforma anglicana.

(Texto) (Foto) (Vídeo)(audio)

-Se enviará una cronología sobre las relaciones entre ambas iglesias.

EEUU GOBIERNO

Washington – EE.UU. se adentra en uno de los cierres del gobierno federal más largos con la posibilidad de otra semana sin acuerdo y que servicios esenciales como la ayuda a los bajos ingresos tenga que ser interrumpida.

(Texto)

INDONESIA BRASIL

Yakarta – Los Gobiernos de Brasil e Indonesia firmaron este jueves varios acuerdos con el propósito de «incrementar» el comercio bilateral, en el marco de la visita del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a Yakarta.

(foto)(vídeo)

ONU CRISIS

Ginebra – Un informe independiente revela las estrategias que potencias como Estados Unidos, Rusia o China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, usan para que Naciones Unidas pierda su capacidad de monitorear las violaciones de derechos humanos en el mundo, una de sus tres misiones fundamentales.

(Texto) (Audio)

JUANA RIVAS

Cagliari (Italia) – La española Juana Rivas y su hijo mayor han sido citados a declarar el 26 de febrero en el proceso en Italia en el que su expareja y padre, respectivamente, el italiano Francesco Arcuri, está acusado de maltrato físico y psicológico a sus vástagos, según fijó este jueves el Tribunal de Cagliari.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

ESPACIO ESPAÑA

Florida (EE.UU.) – El ‘SpainSat NG II’, el innovador satélite español que asegurará durante los próximos quince años las comunicaciones seguras del Gobierno, las Fuerzas Armadas y países aliados y organismos internacionales -entre ellos la OTAN o la UE-, parte hoy rumbo al espacio desde el complejo de Cabo Cañaveral encapsulado en un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX, después de que su lanzamiento fuera retrasado 24 horas.

(Texto) (Vídeo)

(El lanzamiento está previsto a las 3.30 hora española del día 24)

HURACANES ATLÁNTICO

Puerto Príncipe – Haití se prepara para la llegada de la tormenta tropical Melissa, que este jueves podría convertirse en huracán, en un país muy golpeado ya por la falta de infraestructuras y altos niveles de violencia por las pandillas, algo que podría multiplicar los efectos de las fuertes lluvias en esta empobrecida nación caribeña.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ASTERIX COMIC

París.- Se presenta el nuevo cómic ‘Astérix en Lusitania’, en el que los héroes galos Astérix y Obélix viajan a la Portugal de la época romana.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

– A Fabcaro y a Didier Conrad, los actuales autores de Astérix, les parecía increíble que, en 40 entregas publicadas en más de medio siglo, los galos irreductibles más famosos nunca hubieran pisado Lusitania, actual Portugal. Por eso lo tuvieron claro para el álbum 41, que sale este jueves: «Hacía falta hacer un buen viaje». Por Nerea González. (Entrevista)

BILLBOARD LATINOS

Miami (EE.UU) – La ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina se celebra en Miami, donde se espera la primera actuación de Daddy Yankee tras su retirada y la presencia de Bad Bunny, quien encabeza las nominaciones, así como las de artistas como Peso Pluma, Pablo Alborán, Laura Pausini y Gloria Estefan, entre otros.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

12:30h.- Berlín.- UE BEI.- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, participa en un panel del ‘Berlin Global Dialogue’ sobre el tema «Invertir en medio de la incertidumbre: estrategias de capital para un mundo fragmentado’.

13:30h.- Berlín.- ALEMANIA UE.- El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, interviene en el ‘Berlin Global Dialogue’, una conferencia anual de altos representantes del mundo de la política, la economía y la ciencia que debaten sobre los retos internacionales actuales.

15:00h.- Bruselas.- UE CAMBIO HORARIO.- El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea sobre acabar con el cambio de hora. (Texto)

15:15h.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El comisario europeos de Defensa, Andrius Kubilius, el vice primer ministro y ministro de Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, el presidente de la armamentística alemana Rheinmetall, Armin Papperger, y el consejero delegado de Airbus Defence and Space, Michael Schoellhorn, participan en el ‘Berlin Global Dialogue’. (Texto) (foto) (vídeo)

15:30h.- Ginebra.- SALUD GLOBAL.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ofrece una rueda de prensa sobre los temas de salud global. (Texto)

16:30h.- Ciudad del Vaticano.- JUBILEO MOVIMIENTOS.- El papa recibe a los participantes del Encuentro de los Movimientos Populares. (Texto)

18:00h.- París.- ROSA MONTERO.- La escritora española Rosa Montero inaugura el curso en la prestigiosa universidad parisina de la Sorbona, con una clase magistral. (Texto)

Moscú.- RUSIA DEMOGRAFÍA.- El presidente ruso, Vladímir Putin, dirige una reunión sobre demografía y política familiar (Texto) (Foto) (Vídeo)

Budapest.- HUNGRÍA POLÍTICA.- El 23 de octubre, aniversario de la revolución antisoviética de 1956 y día festivo en Hungría, el primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán pronunciará un discurso al finalizar la «Marcha de Paz».

Ciudad del Vaticano.- VATICANO R.UNIDO.- El papa León XIV recibe en el Vaticano a los reyes del Reino Unido, Carlos III y Camila. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA JUSTICIA.- La Justicia francesa se pronuncia sobre la demanda de varias asociaciones ecologistas contra TotalEnergies por prácticas engañosas en relación con acciones de lavado de su imagen verde.

Viena.- IPI PRENSA CONGRESO.- El Instituto Internacional de la Prensa (IPI) celebra su congreso mundial bajo el lema «Defendiendo el futuro de la prensa libre».

París.- YVES KLEIN.- La casa de subastas Christie’s saca a la venta en París ‘California, (IKB 71)’, el monocromo de Yves Klein más grande en manos privadas.

Londres.- R.UNIDO DALÍ.- Un cuadro de Salvador Dalí adquirido por 150 libras por un anticuario durante la liquidación de una vivienda en Cambridge (sureste de Inglaterra) se subasta en la casa de pujas Cheffins.

Londres.- R.UNIDO LABORISTAS.- Acaba el plazo de votación en las elecciones internas para el viceliderazgo del Partido Laborista británico, al que optan Lucy Powell y Bridget Phillipson.

América

13:30h.- Nueva York.- AMERICAN AIRLINES RESULTADOS.- La aerolínea estadounidense American Airlines da a conocer sus resultados financieros del tercer trimestre de 2025

16:00h.- Lima.- PERÚ DERECHOS HUMANOS.- La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y cambio climático, Elisa Morgera, viaja a Perú. (Texto)

18:00h.- Miami.- BILLBOARD LATINOS.- Se entregan los Premios Billboard Latinos con la Daddy Yankee, Bad Bunny, Peso Pluma y más (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística de México publica los datos de la inflación de la primera quincena del mes (Texto)

22:30h.- Nueva York.- INTEL RESULTADOS.- La fabricante de chips estadounidense Intel divulga los resultados de su tercer trimestre fiscal, marcado por la entrada en su accionariado del Gobierno de EE.UU. y su rival Nvidia, con la que firmó un acuerdo de colaboración.

23:00h.- Washington.- FORD RESULTADOS.- El fabricante de automóviles Ford da a conocer este jueves sus resultados financieros de los primeros nueve meses del año tras ganar 435 millones de dólares en el primer semestre, un 86 % menos que en 2024 por los aranceles de la Administración de Donald Trump. (Texto)

Sao Paulo.- BRASIL UE – El comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, participa este jueves en un foro con empresarios para explorar nuevas oportunidades de exportación en Brasil, en la ciudad de São Paulo. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de México.- HURACANES PACÍFICO.- A dos años del azote del huracán Otis, el balneario de Acapulco, uno de los puertos más visitados de México, sigue intentando recuperarse a nivel turístico (Texto) (Foto) (Vídeo)

Puerto Príncipe – HURACANES ATLÁNTICO – Haití se prepara para la llegada de la tormenta tropical Melissa, que este jueves podría convertirse en huracán, en un país muy golpeado ya por la falta de infraestructuras y altos niveles de violencia por las pandillas, algo que podría multiplicar los efectos de las fuertes lluvias en esta empobrecida nación caribeña. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA CONFLICTO.- Colombia conmemora el Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Víctimas de desaparición forzada con un homenaje en Bogotá a Yanette Bautista, una reconocida abogada que se convirtió en símbolo de las mujeres buscadoras colombianas y falleció en septiembre pasado. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO VIOLENCIA.- El Instituto Nacional de Estadística divulga la Encuesta Nacional de Seguridad Pública que revela la percepción de inseguridad de los mexicanos (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA ELECCIONES.- El peronismo y el partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, celebran sus respectivos actos de cierre de campaña de cara a los comicios legislativos nacionales que se celebran este domingo en Argentina (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ PROTESTAS – Representantes de la Generación Z que ha liderado las últimas protestas contra el Gobierno y el Congreso de Perú dan una rueda de prensa para denunciar las actuaciones de la Policía, a pocos metros del lugar donde un agente encubierto mató de un disparo a un manifestante la movilización celebrada el pasado 15 de octubre. (Texto) (Foto) (Video)

Nueva York.- EEUU ELECCIONES – El expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) ha vuelto a insertarse en la campaña electoral de su Partido Demócrata de cara a las elecciones del 4 de noviembre, en las que la formación política busca recuperar o mantener terreno y a dos semanas de los comicios participará el 1 de noviembre en mítines en Nueva Jersey y Virginia. (Texto) (Foto)

Montevideo.- URUGUAY ARTE.- Se inaugura la Bienal de Montevideo, que tendrá como eje a la región de la Amazonia, donde en noviembre se celebrará la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP30. (Texto) (Foto)

Montevideo.- URUGUAY PERIODISMO.- Con la presencia de la presidenta de la Federación Internacional de Periodistas, Dominique Pradalié, se inaugura en Montevideo un nuevo congreso de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico correspondiente a actividad, empleo y desempleo correspondiente a septiembre de 2025. (Texto)

Lima.- LATINOAMÉRICA AVIACIÓN – América Latina y el Caribe requerirá unos 2.600 nuevos aviones en los próximos veinte años, tiempo en el que se prevé que el tráfico aéreo se duplique, de acuerdo a las previsiones del gigante aeronáutico europeo Airbus, cuyo presidente para Latinoamérica, Arturo Barreira, detalló en una entrevista con EFE que la mitad de ellos será para reemplazar a las flotas actuales. (Texto) (Foto) (Video)

Santiago de Chile.- LATINOAMÉRICA ECONOMÍA – La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con sede en Santiago de Chile, actualiza sus proyecciones de crecimiento regional para 2025, dos meses después de haber pronosticado en agosto una expansión del PIB latinoamericano del 2,2 % para este año. (Texto)

Nueva York.- GARCÍA LORCA – La Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York (FILNYC) acoge en la sede del Instituto Cervantes en la Gran Manzana la tercera edición de la ‘Velada Lorca’, donde distintos escritores rendirán homenaje al poeta granadino en un acto comisariado por Àngels Gregori y moderado por la directora general del Libro, María José Gálvez. (Texto) (Foto) (Video)

Los Ángeles.- EEUU CINE – La actriz McKenna Grace deja atrás sus papeles infantiles con ‘Regretting You’, su primer protagónico y «primer romance en pantalla», que además marca su tercer proyecto como productora ejecutiva: «Quiero seguir interpretando personajes divertidos y complejos», cuenta en entrevista con EFE. (Foto) (Video)

Oriente Medio

16:00h.- Argel.- ARGELIA ESPAÑA.- La comunidad agustina de Argelia recuerda a las religiosas misioneras españolas Caridad Álvarez Martín y Esther Paniagua Alonso, asesinadas en 1994 en Argel, durante la guerra civil argelina.

Asia

Bangkok – ASEAN CUMBRE.- Malasia celebra a partir de este fin de semana la cumbre anual de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y sus aliados, la cita más importante del bloque, que se reúne en Kuala Lumpur del 26 al 28 de octubre con la guerra comercial de fondo y la asistencia prevista de Donald Trump, entre otros.

Seúl – COREA DEL NORTE MISILES – Corea del Norte afirma haber probado con éxito dos nuevos misiles hipersónicos de tecnología punta en su lanzamiento de proyectiles de la víspera, elevando las tensiones a una semana de una visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Corea del Sur. (foto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245