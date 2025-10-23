Temas del día de EFE Internacional del 23 de octubre de 2025 (19:00 horas)

UE CUMBRE

Bruselas -Los líderes de la Unión Europea (UE) abordan este jueves en una cumbre en Bruselas posibles medidas ante la crisis de la vivienda que afecta a muchos estados miembros, ante su encarecimiento del 58 % en la última década, y que en el caso de España, ascendió al 72 %.

– El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pedirá este jueves en la cumbre de los Veintisiete que la UE habilite un fondo específico para la construcción de viviendas protegidas en Europa, y medidas para frenar la compra de las que no estén destinadas a uso residencial.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Tribunal Supremo israelí ha vuelto este jueves a aplazar 30 días su decisión sobre permitir la entrada independiente de la prensa en Gaza, vetada desde el inicio de la ofensiva iniciada el 7 de octubre de 2023.

– El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que la aprobación el miércoles en una primera lectura en el Parlamento de un proyecto para anexionar Cisjordania fue «una provocación deliberada» de la oposición para crear discordia durante la visita del vicepresidente de EE.UU., JD Vance, a Israel.

– El vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró hoy que la propuesta de ley aprobada ayer en votación preliminar por el Parlamento israelí (la Knéset) sobre anexionar el territorio palestino ocupado de Cisjordania es «una maniobra política estúpida» y afirmó tajante: «Cisjordania no va a ser anexionada por Israel».

-El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna sobre áreas limitadas de Cisjordania, condenó este jueves, junto a numerosos Estados árabes, que el Parlamento israelí haya aprobado -en una primera lectura- un proyecto para anexionarse Cisjordania.

– Gaza sigue viviendo en la incertidumbre por la fragilidad del alto el fuego y a la espera de la normalización del ingreso de ayuda, mientras Hamás intenta recuperar los 13 cuerpos de los rehenes entre las toneladas de escombros, como paso previo a discutir la segunda fase del acuerdo con Israel.

– La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) aseguró que Cisjordania vive una situación «dramática» con 270 palestinos asesinados, entre ellos 38 niños, en lo que va de 2025 en operaciones y ataques israelíes y 10 muertos en ataques de los colonos.

UCRANIA GUERRA

Kiev – Ucrania celebra las primeras sanciones a Rusia de la administración del presidente estadounidense Donald Trump mientras perfila con sus principales aliados europeos un plan para incrementar la presión sobre el Kremlin que podría utilizar los activos rusos congelados en Occidente como elemento de negociación con Moscú.

– El presidente ruso, Vladímir Putin, tachó hoy de acto «inamistoso» las sanciones adoptadas por Estados Unidos contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, decisión que -advirtió- repercutirá en las relaciones bilaterales.

– El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este jueves que ejercer más presión sobre Rusia conseguirá que Moscú se siente a hablar sobre el fin de la guerra y también dijo desconocer un posible plan de paz europeo.

– El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, advirtió este jueves de que la Unión Europea (UE) solo dispone en estos momentos del 52 % de las capacidades defensivas que necesitaría y de que existen importantes vacíos tecnológicos, por ejemplo a la hora de detectar drones y destruirlos de una forma eficiente.

BRASIL POLÍTICA

Río de Janeiro- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este jueves que disputará las elecciones de octubre de 2026 y aspirará a un cuarto mandato, en un momento en el que la derecha aún no tiene un candidato claro tras la condena a prisión del expresidente Jair Bolsonaro.

COLOMBIA EEUU

Bogotá – El presidente colombiano, Gustavo Petro, habla con medios internacionales sobre la crisis en las relaciones con Estados Unidos en medio de una nueva escalada de tensiones por la guerra contra las drogas de Washington en el mar Caribe, extendida ahora al Pacífico.

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – El ganador de la segunda vuelta presidencial de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y el Gobierno del presidente saliente, Luis Arce, inician este jueves la transición de mando a casi dos semanas de que el centrista asuma la Presidencia del país.

ARGENTINA ELECCIONES

Buenos Aires – El presidente argentino, Javier Milei, y el gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cierran este jueves las campañas de sus partidos para las disputadas elecciones legislativas del domingo en el país sudamericano.

– ‘Patria o Colonia’ es uno de varios eslóganes que el peronismo ha recuperado del pasado contra lo que considera una injerencia de Donald Trump en los asuntos argentinos y la sumisión del presidente Javier Milei a Estados Unidos, durante la campaña para las elecciones legislativas del domingo.

VENEZUELA CRISIS

Madrid – Leopoldo López, que lleva más de dos décadas haciendo oposición en Venezuela, considera que la negociación ya no sirve para conseguir un cambio político en su país y ve en la «presión» de Washington la fórmula, e incluso avala un ataque estadounidense en suelo venezolano que acabe con Nicolás Maduro. Por Irene Escudero

PORTUGAL INMIGRACIÓN

Lisboa – La nueva Ley de Extranjeros, impulsada por el Gobierno de centroderecha del primer ministro Luís Montenegro y aprobada con los votos del partido de ultraderecha Chega, entra en vigor este jueves con limitaciones a la inmigración, especialmente en lo que respecta a la reagrupación familiar y la residencia de nacionales de países lusoparlantes.

VATICANO R.UNIDO

Ciudad del Vaticano – Han pasado casi cinco siglos desde la fundación de la Iglesia anglicana pero este jueves un rey británico y un papa católico han vuelto a rezar juntos, Carlos III y León XIV, en un encuentro histórico en el que se trató de paz, de medio ambiente y de los pasos hacia una cristiandad de nuevo unida.

EEUU GOBIERNO

Washington – EE.UU. se adentra en uno de los cierres del gobierno federal más largos con la posibilidad de otra semana sin acuerdo y que servicios esenciales como la ayuda a los bajos ingresos tenga que ser interrumpida.

– El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, dijo este jueves que no puede descartar cancelaciones o retrasos de vuelos por el actual cierre del Gobierno federal, que ya es el segundo más largo de la historia del país.

INDONESIA BRASIL

Yakarta – Los Gobiernos de Brasil e Indonesia firmaron este jueves varios acuerdos con el propósito de «incrementar» el comercio bilateral, en el marco de la visita del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a Yakarta.

ONU CRISIS

Ginebra – Estados Unidos, Rusia y China han desplegado maniobras variadas para que Naciones Unidas pierda su capacidad de velar por el respeto a los derechos humanos en el mundo, una de sus tres misiones fundamentales que recibió cuando fue fundada hace 80 años, desvela un informe independiente. Por Antonio Broto

JUANA RIVAS

Cagliari (Italia) – La española Juana Rivas y su hijo mayor han sido citados a declarar el 26 de febrero en el proceso en Italia en el que su expareja y padre, respectivamente, el italiano Francesco Arcuri, está acusado de maltrato físico y psicológico a sus vástagos, según fijó este jueves el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, suroeste de Italia).

ESPACIO ESPAÑA

Florida (EE.UU.) – La compañía Space X ha subsanado el fallo detectado ayer durante una de las últimas operaciones previas al despegue del cohete Falcon 9 que va a lanzar el satélite de comunicaciones SpainSat NG II y que motivó un retraso de 24 horas, y el lanzamiento ha sido reprogramado para las 21.30 hora local de hoy (01.30 GMT de mañana viernes).

HURACANES ATLÁNTICO

Miami – El fortalecimiento de la tormenta tropical Melissa, que podría convertirse en huracán mayor el fin de semana, provocará lluvias en Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Jamaica y también es de interés para Cuba, indicó este jueves el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

ASTERIX COMIC

París.- Se presenta el nuevo cómic ‘Astérix en Lusitania’, en el que los héroes galos Astérix y Obélix viajan a la Portugal de la época romana.

– A Fabcaro y a Didier Conrad, los actuales autores de Astérix, les parecía increíble que, en 40 entregas publicadas en más de medio siglo, los galos irreductibles más famosos nunca hubieran pisado Lusitania, actual Portugal. Por eso lo tuvieron claro para el álbum 41, que sale este jueves: «Hacía falta hacer un buen viaje». Por Nerea González. (Entrevista)

BILLBOARD LATINOS

Miami (EE.UU) – La ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina se celebra en Miami, donde se espera la primera actuación de Daddy Yankee tras su retirada y la presencia de Bad Bunny, quien encabeza las nominaciones, así como las de artistas como Peso Pluma, Pablo Alborán, Laura Pausini y Gloria Estefan, entre otros.

