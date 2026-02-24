Temas del día de EFE Internacional del 24 de febrero de 2026 (19.00 horas)

9 minutos

UCRANIA GUERRA

Kiev – El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este martes que ha comenzado a trabajar con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en los «detalles» de la garantía de seguridad europea que supondrá la adhesión del país invadido a la Unión Europea y que él exige que sea en una «fecha clara», en 2027.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

(La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, urgió este martes al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a que acelere los trabajos de reparación en Ucrania del oleoducto Druzhba dañado el 27 de enero en un ataque ruso. Hungría exige a Ucrania que reanude el tránsito de petróleo por ese oleoducto como condición para dar luz verde al vigésimo paquete de sanciones europeas a Rusia).

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Desde Leópolis, en el cuarto aniversario del comienzo de la invasión rusa, las familias de miles de soldados ucranianos caídos visitan las tumbas de sus seres queridos, con la esperanza de que su sacrificio no haya sido en vano. Por Rosltyslav Averchuk.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Una de cada cuatro mujeres que huyó de Ucrania afirma haber sufrido violencia física o sexual desde el inicio de la invasión rusa, incluida a manos de fuerzas rusas y, ya en la UE, muchas denuncian acoso y explotación, según un estudio de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE.

(Texto ennviado a las 06.01 horas)

– El Consejo de Seguridad de la ONU trata la situación en Ucrania justo cuatro años después del comienzo de la guerra.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

GUERRA COMERCIAL

Washington – Estados Unidos comenzó este martes a aplicar un arancel global del 10%, pese al reciente anuncio del presidente Donald Trump de que iba a imponer una tasa mundial del 15%, tal y como se recoge en un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. enviado a los importadores.

(Texto) (Foto)

– La Comisión Europea aseguró este martes que mantiene un «contacto estrecho» con el Gobierno estadounidense para saber si respetará el acuerdo comercial que Bruselas y Washington firmaron el año pasado, después de los cambios derivados del fallo del Tribunal Supremo estadounidense.

(Texto)

– El canciller alemán, Friedrich Merz, llega a China en su primera visita oficial como jefe de Gobierno, en un contexto en el que este país ha vuelto a convertirse en el principal socio comercial de Alemania y marcado por tensiones en torno a las tierras raras, las tecnologías y las fricciones transatlánticas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– China pidió este martes a Estados Unidos que cancele los aranceles «unilaterales» impuestos a sus socios comerciales y se mostró dispuesta a celebrar una sexta ronda de consultas económicas bilaterales, tras los recientes ajustes arancelarios anunciados por Washington.

(Texto)

EEUU ESTADO UNIÓN

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el estado de la Unión, en el que abordará sus propuestas para evitar un descalabro en las elecciones legislativas de noviembre, el revés del Supremo a sus aranceles de emergencia, su cada vez más impopular política migratoria y una economía que no ha resuelto la creciente desigualdad.

(Texto) (Foto) (Audio) (Video)

(El discurso se inicia a las 03.00 de la madrugada del miércoles 25 y, según el propio presidente Trump, será un discurso «largo»)

MÉXICO VIOLENCIA

Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que no hay «ningún riesgo» para la seguridad de los visitantes durante el Mundial de Fútbol 2026 a Guadalajara, epicentro en los últimos días de la violencia en el país tras la muerte del capo del narcotráfico ‘El Mencho’.

(Texto) (Foto) (Video) (Audio)

– Desde Washington, La Casa Blanca confirmó este martes que de momento no se conocen víctimas estadounidenses en la violencia desatada en México tras la muerte del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y advirtió a los carteles sobre las «graves consecuencias» de herir a ciudadanos de EE.UU.

(Texto)

– Entre el estruendo de los disparos y los narcobloqueos, turistas nacionales quedaron atrapados el domingo en Tapalpa, municipio del estado de Jalisco (occidente) donde fue abatido en un operativo militar Nemesio Oseguera Cervantes, alías ‘El Mencho’, según cuenta a EFE Daniela Lizarraga, quien vivió la jornada en primera línea. Por Ana Báez

(Texto) (Vídeo)

PAPELES EPSTEIN

Londres – La Policía británica dejó libre bajo fianza en la noche de lunes al exministro laborista Peter Mandelson, tras un interrogatorio de varias horas por supuestamente haber suministrado información oficial sensible al fallecido pederasta y multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

IRÁN EEUU

Teherán – Las protestas estudiantiles en Irán continuaron este martes por cuarto día consecutivo y se han extendido a once universidades, en las que se corearon consignas contra la República Islámica y se registraron choques con los partidarios del sistema clerical.

(Texto)

– El presidente Estados Unidos, Donald Trump, no entiende por qué Irán no capitula ante el que es el mayor despliegue militar estadounidense desde la invasión de Irak, pero expertos apuntan a que una claudicación sería un suicidio político, no eliminaría futuras amenazas y destrozaría el legado del líder supremo de Irán, Ali Jameneí. Por Jaime León

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel ha dejado salir de Gaza a 13 enfermos y heridos diarios de media por el paso de Rafah, en el sur de la Franja, desde que el pasado 2 de febrero reabrió este cruce con Egipto, según datos publicados este martes por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

(Texto)

– El Ejército israelí mató este martes a dos palestinos, incluido un chico de 14 años, en un bombardeo lanzado en Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, informó a EFE una fuente médica del Hospital Ahli.

(Texto)

– Las calles de Taybeh, el último pueblo completamente cristiano de Cisjordania, se muestran casi vacías. No queda un solo restaurante abierto, hay poco trabajo, los colonos israelíes les aterrorizan casi a diario y gran parte de sus 1.200 habitantes ya solo piensa en irse. Por Patricia Martínez Sastre

(Texto enviado a las 9.47 horas) (Foto) (Vídeo)

– El presidente de Israel, Isaac Herzog, empieza una visita oficial de dos días a Etiopía. (Texto)

VENEZUELA EEUU

Caracas – La Justicia venezolana continúa evaluando casos para la liberación de presos políticos tras la aprobación de la ley de amnistía, mientras familiares denuncian retrasos en el proceso, y continua la discrepancia sobre el número de personas excarceladas.

(Texto) (Foto) (Video)

– Familiares de presos políticos y activistas mantienen vigilia en las afueras de la cárcel El Rodeo I, en las afueras de Caracas, donde más de 200 detenidos mantienen una huelga de hambre para exigir su liberación y denunciar sus condiciones de reclusión.

(Texto) (Foto) (Video)

BRASIL LLUVIAS

São Paulo – Al menos 23 personas murieron y otras 47 se encuentran desaparecidas por las fuertes lluvias que castigaron entre el lunes y el martes algunas ciudades del estado brasileño de Minas Gerais (sureste). El presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó la «movilización inmediata» del Gobierno.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ITALIA SANREMO

Roma – Italia abre la 76ª edición del Festival de Sanremo, uno de los eventos culturales y sociales más importantes del país y en el que se elegirá también al representante italiano en Eurovisión entre los treinta artistas en competición.

(Texto)

MÉXICO LITERATURA

Ciudad de México – La escritora mexicana Luisa Reyes Retana habla con EFE sobre su reciente novela ‘Mal de río’, una historia que abarca la lucha comunitaria y legal para salvar el último río vivo de México, el Usumacinta.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

19:00h.- Londres.- R.UNIDO CATALUÑA.- Acto en la Casa de Cataluña en Londres para firmar un acuerdo de colaboración entre la Generalitat catalana y el Gobierno de Gales.

20:00h.- Roma.- ITALIA SANREMO.- Italia abre la 76ª edición del Festival de Sanremo, uno de los eventos culturales y sociales más importantes del país y en el que se elegirá también al representante italiano en Eurovisión entre los treinta artistas en competición.

21:30h.- París.- FRANCIA EUTANASIA.- La Asamblea Nacional francesa (Cámara baja) vota la ley sobre la eutanasia, que de salir aprobada deberá ser examinada de nuevo en el Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

19:30h.- Caracas.- VENEZUELA PARLAMENTO.- El Parlamento de Venezuela discute la aprobación de una ley de la Cruz Roja Venezolana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Nueva York.- UCRANIA GUERRA.- El Consejo de Seguridad de la ONU trata la situación en Ucrania justo cuatro años después del comienzo de la guerra (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:00h.- Caracas.- VENEZUELA AMNISTÍA.- Familiares de presos políticos y activistas realizan vigilia en las afueras de la cárcel El Rodeo I, en las afueras de Caracas, donde más de 200 detenidos mantienen una huelga de hambre para exigir su liberación y denunciar sus condiciones de reclusión. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245