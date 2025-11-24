Temas del día de EFE Internacional del 24 de noviembre de 2025 (09.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Washington.- Ucrania y Estados Unidos seguirán manteniendo contactos este lunes para abordar los asuntos pendientes de lo negociado en Ginebra, «un marco de paz actualizado y perfeccionado» para sellar la paz entre ucranianos y rusos, antes de alcanzar una versión definitiva que sea presentada a los respectivos presidentes, Volodímir Zelenski y Donald Trump.

(Texto)

(Según el último comunicado conjunto entre Ucrania y EEUU, las conversaciones en Ginebra han sido «constructivas, centradas y respetuosas», además de «productivas», ya que «mostraron avances significativos en la armonización de posiciones y la identificación de próximos pasos claros»).

(Se han enviado además declaraciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y del secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio)

– Mientras, los bombardeos rusos continúan: un ataque con drones mata a cuatro personas en Járkov.(Texto)

– En Luanda, los líderes de la UE analizan el plan de paz para Ucrania del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

(Texto)(Foto) (Vídeo)

(La reunión, a la que asiste el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está prevista a las 10.30 horas)

– Rusia acelera su ofensiva terrestre en el este de Ucrania a la espera del “marco de paz actualizado y perfeccionado» para poner fin a casi cuatro años de guerra.

(Texto) (Vídeo)

– El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció este domingo que mantendrá este lunes una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en la que le pedirá revitalizar las conversaciones sobre la Iniciativa del Mar Negro.

(Texto)

VENEZUELA EE.UU

Washington/Caracas.- El Departamento de Estado de EE.UU. designa este lunes al Cartel de los Soles, organización de la que se conoce muy poco y que Washington vincula a la cúpula del Ejército y del Gobierno venezolano, como grupo terrorista extranjero (FTO), lo que incrementa aun más la presión sobre el presidente del país, Nicolás Maduro.

(Texto) (Foto)

– Venezuela está a la espera de lo que pueda suceder tras la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero, una nueva medida de presión de Estados Unidos que se suma al despliegue militar ordenado en el Caribe.

(Texto) (Foto) (Video)

– Varias aerolineas siguen con sus vuelos hacia Venezuela cancelados, una medida que adoptaron luego del aviso de la Administración Federal de Aviación de EE.UU. de «extremar la precaución» al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe ante «una situación potencialmente peligrosa en la región».

(Las siete aerolíneas que han cancelado sus vuelos son Iberia (España), TAP (Portugal), Gol (Brasil), Avianca (Colombia), Latam (Chile) y Caribbean Airlines (Trinidad y Tobago-Jamaica) y Turkish Airlines (Turquía),

(Por su parte, las aerolíneas Laser, Estelar y Venezolana de Aviación, todas nacionales, y la colombiana Wingo informaron de que operan con normalidad en Venezuela).

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/Beirut – Israel escala la tensión con Hizbulá en el Líbano tras bombardear Beirut a pesar del alto el fuego en vigor, al igual que en Franja de Gaza, donde los palestinos asesinados por el Ejército rozan ya los 70.000 tras dos años de ofensiva y más de un mes de tregua que no ha eliminado los ataques y las víctimas mortales diarias.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

GUERRA COMERCIAL

Bruselas – Los ministros de Comercio de la Unión Europea abordan el acuerdo suscrito para evitar una guerra comercial con Estados Unidos con los representantes de Comercio de ese país y las relaciones comerciales con China, incluido el anuncio por parte de Pekín de nuevos controles a la exportación de elementos de tierras raras y su posterior suspensión durante un año.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Rueda de prensa del ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, al término de la reunión)

(Texto) (Foto) (Audio) (Directo) (Vídeo)

ÁFRICA UE

Luanda – Empieza la séptima Cumbre Unión Europea (UE)-Unión Africana (UA), cuya asociación se enfrenta a importantes desafíos, entre ellos los cambios geopolíticos mundiales y la disminución de la financiación para el desarrollo.

(Texto)(Foto) (Audio) (Vídeo)

(La sesión de apertura está prevista para las 13.00 horas)

– El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defenderá en la cumbre euroafricana una apuesta decidida por el multilateralismo y el reforzamiento de las relaciones entre ambas regiones en respuesta al difícil momento geopolítico actual.

(Texto)(Foto) (Vídeo)

PAÍSES BAJOS ESPAÑA

La Haya – Cientos de jóvenes españoles que emigran a Países Bajos para trabajos de baja cualificación describen un sistema que los atrapó entre falsas promesas, deducciones salariales, vivienda precaria y miedo constante a perder empleo y techo a la vez. Sus testimonios apuntan a un patrón que sindicatos y abogados denuncian ya como explotación encubierta. Por Imane Rachidi

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

MERCOSUR UE

Redacción América – A un año de que Mercosur y la Unión Europea (UE) anunciaran el acuerdo final del histórico pacto comercial —en diciembre de 2024, tras casi 25 años de negociaciones— la firma definitiva sigue pendiente debido a retrasos en los trámites internos europeos y a las reticencias de algunos Estados miembros, lo que mantiene el pacto rodeado de incertidumbre.

(texto) (foto)

R.UNIDO ARTE

Londres – Presentación a la prensa de una de las exposiciones más esperadas del año: «Turner y Constable, rivales y originales», producida con ocasión del 250 aniversario del nacimiento de estos dos gigantes de la pintura británica moderna, enfrentados estilísticamente en vida y muy influyentes en ambos casos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PREMIOS EMMY INTERNACIONALES

Nueva York – Los Emmy entregan este lunes en Nueva York sus premios internacionales, con nominados como el actor colombiano Diego Vásquez, por ‘Cien años de soledad, o el español Oriol Plá, por ‘Yo, adicto’, y documentales deportivos como ‘Argentina ’78’ y ‘#Se acabó. Diario de las campeonas’, sobre el escándalo en la selección femenina española de fútbol.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

ZOE VALDÉS

Miami – La escritora cubana Zoé Valdés habla en una entrevista con EFE sobre ‘París era una rumba’, una obra que retrata la vida cultural y bohemia de los años 80 en París, cuando llegó con 23 años, y narra sus encuentros con figuras artísticas en la mítica librería Shakespeare & Co.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Bruselas.- BÉLGICA HUELGA.- Comienza en Bélgica una huelga de tres días organizada por las centrales sindicales que el 24 y 25 de noviembre afectará a los transportes y servicios púbicos, respectivamente, para aumentar progresivamente la presión hasta la huelga del 26 contra el Gobierno, por las medidas de austeridad previstas para reducir el déficit. (Texto)

10:00h.- La Haya.- CIJ CAYOS ZAPOTILLOS.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) escuchará este lunes los argumentos de Guatemala, que solicitó intervenir en la disputa territorial por los Cayos Zapotillos, un grupo de siete islotes sobre los que tanto Belice como Honduras reclaman soberanía ante este tribunal en La Haya. (Texto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- PRADO MENGS.- El Museo Nacional del Prado y la Fundación BBVA presentan una ambiciosa exposición dedicada a Antonio Rafael Mengs, figura clave en el nacimiento del Neoclasicismo y uno de los artistas más influyentes del siglo XVIII.

11:30h.- Estocolmo.- SUECIA DEFENSA.- El ministro de Defensa sueco, Pål Jonson, recibe a su colega francesa, Catherine Vautrin.

14:00h.- Londres.- R.UNIDO ARTE.- La Tate Britain presenta una de las exposiciones más esperadas del año en Londres: «Turner y Constable, rivales y originales». Tate Britain. Linbury Galleries. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Roma.- BOSNIA GUERRA.- El periodista italiano Ezio Gavazzeni, denunciante de los supuestos ‘safaris de la muerte’ durante el sitio de Sarajevo, explica sus investigaciones ante la Asociación de la Prensa Extranjera de Roma. (Texto) (Foto)

15:30h: Londres.- OIM ASAMBLEA.- El ministro españoil de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, participa en la Asamblea General de la Organización Marítima Internacional.

15:45h.- Viena.- UE BCE.- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, da un discurso en un foro sobre inteligencia artificial y educación en Bratislava como parte de un evento de alto nivel de la OCDE (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

18:00h.- Belgrado.- SERBIA MEDIOS.- La Asociación Independiente de Periodistas de Serbia (NUNS) y otras siete ONG han convocado una manifestación de solidaridad con la televisión independiente N1 cuyo equipo fue atacado el jueves por partidarios del presidente Aleksandar Vucic. (Texto)

18:30h.- París.- FRANCIA ESPAÑA.- El Colegio de España de París celebra su 90° aniversario con un acto en el que intervendrán el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el secretario general de Universidades, Francisco García Pascual. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ankara.- TURQUÍA COREA DEL SUR.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, visita Turquía para entrevistarse con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.

Bruselas.- UE COMERCIO.- Los ministros de Comercio de la Unión Europea abordan el acuerdo suscrito para evitar una guerra comercial con Estados Unidos con los representantes de Comercio de ese país y las relaciones comerciales con China.

Roma.- ITALIA ELECCIONES.- Se vota domingo y lunes en las regiones italianas de Campania, Veneto y Apulia, que concluyen la renovación de las administraciones regionales del país y las coaliciones de derechas e izquierdas harán sus balances. (Texto)

Ginebra.- SUBASTA NUMISMÁTICA.- La firma Numismatica Genevensis subasta el «Centén Segoviano» de 1609, una enorme moneda de oro de la época de Felipe III que a un precio de salida de dos millones de francos suizos (2,1 millones de euros) podría batir el récord a la moneda española con valor más alto en una subasta. (Texto)

América

16:00h.- Ciudad de México. MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística publica los datos de la inflación de la primera quincena de octubre. (Texto)

17:00h.- Lima.- PERÚ AGRICULTURA.- Perú acoge, por primera vez en América Latina, la Reunión del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA) (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Miami.- EEUU HISPANOS.- El Pew Research Center divulga los resultados de una encuesta nacional sobre la percepción de los latinos respecto a las políticas del presidente Donald Trump, especialmente en materia de inmigración y economía (Texto)

Miami – EEUU NEGOCIOS – El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, participa en el World Strategic Forum (WSF) en Miami junto a líderes de negocios como el director de la empresa aeroespacial Axiom Space, Kam Ghaffarian, y el economista jefe de Fitch Ratings, Brian Coulton. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Miami – EEUU INMIGRACIÓN – El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, pidió «hacer más presión» a los políticos para defender a los migrantes, y señaló en una entrevista con EFE que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe «cambiar su táctica» porque la «deportación masiva no va a ayudar en nada». (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

10:00h.- Marrakech.- SEGURIDAD INTERPOL.- La ciudad marroquí de Marrakech acoge la 93 Asamblea General de Interpol, con asistencia de altos funcionarios responsables de seguridad y policía de 196 países miembros.

Luanda.- ÁFRICA UE CUMBRE.- Empieza la séptima Cumbre Unión Europea (UE)-Unión Africana (UA). (Texto)

Luanda.- CUMBRE UE-UA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en la cumbre Unión Europea-Unión Africana

El Cairo.- EGIPTO ELECCIONES.- Segunda fase de las elecciones parlamentarias en Egipto, que se celebra en 13 de las 27 gobernaciones del país.

Nairobi.- KENIA MALASIA.- Visita de estado del primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, a Kenia, donde será recibido por su homólogo, William Ruto.

Maputo.- MOZAMBIQUE BRASIL.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne con su homólogo de Mozambique, Daniel Chapo, para reforzar las relaciones bilaterales. (Texto)

Asia

Hanói.- UE ASEAN.- La Unión Europea (UE) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebran una «misión empresarial» en la capital vietnamita hasta el 27 de noviembre.

